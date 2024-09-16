Все дороги ведут в Рим: что известно про 5-й сезон «Эмили в Париже»

На Netflix вышла вторая часть четвертого сезона романтической комедии «Эмили в Париже». Финальный эпизод не просто расширил географию событий, намекая на то, что продолжение может поменять европейскую столицу в названии, но и оставил большое количество вопросов.

При этом последние серии знакомят зрителя с новыми героями и отодвигают на задний план некоторых «старичков». Рассказываем, чего стоит ждать от нового сезона.

Что было в 4-м сезоне «Эмили в Париже»

Окончание третьего сезона, в котором беременная Камиль отказалась выходить замуж за Габриэля из-за его чувств к Эмили, оказалось невероятно насыщенным.

И поэтому первая половина четвертого сезона была не в пример медленнее и в чем-то даже скучнее. Поиски пропавшей Камиль чередовались с проблемами харассмента на рабочем месте из прошлого Сильви. При этом авторы будто бы боялись развивать животрепещущие темы.

Вторая часть четвертого сезона всеми силами постаралась вернуть накал событий и освежить жизни героев. Шестая серия стартует с не самого удачного Рождества, которое Эмили проводит на горнолыжном курорте с возлюбленным Габриэлем и семьей его бывшей девушки Камиль. Вместе с этим появляются и новые герои.

Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже»

Итальянец Марчелло, который помогает главной героине, не умеющей кататься на лыжах, преодолеть слишком крутой спуск, надолго остается в жизни Эмили. Еще одним новичком сериала стала падчерица Сильви по имени Женевьева. Она заинтересована в поваре Габриэле и теперь работает в агентстве под управлением своей мачехи вместе с Эмили.

Но самым важным событием всего сезона стала концовка, в которой главная героиня переезжает в Рим и даже почти переименовывает свой ник в социальных сетях с «Эмили в Париже» на другой. Дело в том, что Сильви Грато открывает итальянское отделение своего маркетингового агентства. И она намерена сделать главой филиала именно Эмили, отправив ту жить в Рим, где ее уже ждет привлекательный Марчелло.

Что будет в 5-м сезоне «Эмили в Париже»

Эмили управляет филиалом в Риме

Шоураннер «Эмили в Париже» Даррен Стар рассказал, что в предстоящем пятом сезоне история героини переместится из Парижа в Рим. Это изменение принесет новые культурные вызовы, добавит динамики и расширит вселенную сериала.

После четырех сезонов жизни во Франции Эмили теперь придется столкнуться с уникальными традициями Италии. Как раз в тот момент, когда она только начала привыкать к Парижу. Шоураннер отметил, что такое развитие событий откроет дорогу к новым сюжетным линиям.

Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже»

Хотя переезд в Рим станет важным изменением, Даррен Стар подчеркнул, что Париж по-прежнему остается значимой частью шоу. Любимые зрителями персонажи присоединятся к Эмили в Италии, так что французский флер в сюжете никуда не денется. «Это новый мир, но это не значит, что мы покидаем Париж», — отметил Стар.

Несомненно, перенос повествования в Рим позволит сравнивать французскую и итальянскую культуры, что предоставит новый материал для фирменного юмора и драмы сериала. Кроме того, вполне вероятно, что Эмили со временем вернется в Париж, учитывая ее любовь к городу и его жителям.

Марчелло или Габриэль

В финальной серии четвертого сезона Эмили окончательно погружается в отношения с новым завидным женихом — итальянцем Марчелло. После переезда в Рим кажется, что американка полностью отдается роману.

Только вот и история со старым-добрым Габриэлем далека от завершения. Шеф-повар, несмотря на все шероховатости, твердо готов вернуть Эмили. При этом непонятно, как именно будет развиваться их ветка. Заключительная серия четвертого сезона намекает, что француз может переехать в солнечную Италию вслед за своей любовью.

Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже»

Габриэль все-таки получает заветную звезду «Мишлен», на этот раз настоящую. После такой радостной новости его бизнес-партнер Антуан и британец Альфи намекают своему другу, что сейчас хорошее время масштабировать бизнес и открыть второй ресторан в другой стране. В этом же диалоге упоминается и Италия как идеальный вариант.

Впрочем, быть может, в пятом сезоне создатели смогут отыграть все назад и вернуться к уже стандартной для Эмили парижской истории. Не стоит списывать со счетов и новую героиню Женевьеву, также имеющую виды на сердце Габриэля.

Минди в Китае

Четвертый сезон меняет жизнь не только Эмили, но и ее лучшей подруги. Минди расстается со своим парнем Николя и теряет возможность выступать на «Евровидении», к которому готовилась. И, казалось бы, у героини нет никаких перспектив, но неожиданно ее приглашают в жюри китайского телевизионного шоу.

Такое развитие событий ставит под большой вопрос прямое участие Минди в событиях жизни Эмили и ее друзей. Будет ли это дружба на расстоянии или же наследница богатого китайского предпринимателя все же присоединится к подруге в ее итальянских приключениях?

Если быть совсем смелыми в предположениях, то можно увидеть в подобном развитии событий желание Netflix создать целую франшизу о разных городах. Впрочем, вряд ли сольник Минди, несмотря на всю харизму героини, может стать столь же успешным, как история Эмили.

Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже»

Прощаемся с Камиль и Альфи

Любителей Камиль и Альфи, кажется, ждут плохие новости. Зрителям явно дали понять, что они выбывают из сюжета. Француженка решается на приемного ребенка, а британец за кадром нашел новую любовь и отказался от соперничества за сердце яркой американки.

На смену старичкам пришли горячий итальянец Марчелло, заинтересованный в Эмили, и переехавшая из Нью-Йорка в Париж падчерица Сильви — Женевьева. Последняя имеет планы не только на Габриэля, но и на место Эмили в агентстве.

Когда выйдет 5-й сезон «Эмили в Париже»

16 сентября сериал «Эмили в Париже» был официально продлен на пятый сезон. «Мы в восторге от невероятной реакции на этот сезон «Эмили в Париже» и рады вернуться с пятым сезоном, чтобы продолжить приключения Эмили в Риме и Париже!» — сообщил создатель шоу Даррен Стар в интервью. Точную дату выхода проекта пока не сообщали.