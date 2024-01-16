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«Эмми» — 2023: полный список номинантов и победителей
Фильмы и сериалы

Сегодня, 06:30

9 мин.

«Эмми» — 2023: полный список номинантов и победителей

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Медведь»
Фото Кадр из сериала «Медведь»
Кадр из сериала «Белый лотос»
Фото Кадр из сериала «Белый лотос»
Кадр из сериала «Наследники»
Фото Кадр из сериала «Наследники»
Кадр из сериала «Медведь»
Фото Кадр из сериала «Медведь»
Кадр из сериала «Грызня»
Фото Кадр из сериала «Грызня»
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Состоялась 75-я церемония вручения премии «Эмми». В связи с забастовками голливудских актеров и сценаристов она была перенесена с 18 сентября 2023 года и, наконец, дождалась своего часа. Рассказываем обо всех ее номинантах и победителях.

Программы

Лучший комедийный сериал

  • «Начальная школа Эбботт» (ABC)

  • «Барри» (HBO)

  • «Медведь» (FX) (Победитель)

  • «Быть присяжным» (Amazon Freevee)

  • «Удивительная миссис Мейзел» (Prime Video)

  • «Убийства в одном здании» (Hulu)

  • «Тед Лассо» (Apple TV+)

  • «Уэнсдэй» (Netflix)

Лучший драматический сериал

  • «Андор» (Disney+)
  • «Лучше звоните Солу» (AMC)
  • «Корона» (Netflix)
  • «Дом Дракона» (HBO)
  • «Одни из нас» (HBO)
  • «Наследники» (HBO) (Победитель)
  • «Белый лотос» (HBO)
  • «Шершни» (Showtime)
Кадр из сериала «Наследники»
Фото Кадр из сериала «Наследники»

Лучший мини-сериал

  • «Грызня» (Netflix) (Победитель)
  • «Монстр: История Джеффри Дамера» (Netflix)
  • «Дейзи Джонс и The Six» (Prime Video)
  • «Флейшман в беде» (FX)
  • «Оби-Ван Кеноби» (Disney+)

Лучшая конкурсная реалити-программа

  • «Удивительная гонка» (CBS)
  • «Королевские гонки Ру Пола» (VH1) (Победитель)
  • Survivor (CBS)
  • «Шеф-повар» (Bravo)
  • «Голос» (NBC)

Лучшее развлекательное ток-шоу

  • The Daily Show (Победитель)

  • «Вечернее шоу со Стивеном Кольбером»

  • «Поздняя ночь с Сетом Мейерсом»

  • Джимми Киммел в прямом эфире
  • Проблема с Джоном Стюартом

Актерские категории

Лучший актер в комедийном сериале

  • Билл Хейдер в роли Барри Беркмана / Барри Бульника — «Барри» (HBO)
  • Джейсон Сигел в роли Джимми Джонса — «Терапия» (Apple TV+)
  • Мартин Шорт в роли Оливера Патнэма — «Убийства в одном здании» (Hulu)
  • Джейсон Судейкис в роли Теда Лассо — «Тед Лассо» (Apple TV+)
  • Джереми Аллен Уайт в роли Кармена «Карми» Берзатто — «Медведь» (Hulu) (Победитель)
Кадр из сериала «Медведь»
Фото Кадр из сериала «Медведь»

Лучшая актриса в комедийном сериале

  • Кристина Эпплгейт в роли Джены Хардинг — «Мертв для меня» (Netflix)
  • Рэйчел Броснахэн в роли Мириам «Мидж» Мейзел — «Удивительная миссис Мейзел» (Amazon)
  • Кинта Брансон в роли Джанин Тигс — «Начальная школа Эбботт» (ABC) (Победитель)
  • Наташа Лионн в роли Чарли Кейл — «Покерфейс» (Peacock)
  • Дженна Ортега в роли Уэнздей Аддамс — «Уэнсдэй» (Netflix)

Лучший актер в драматическом сериале

  • Джефф Бриджес в роли Дэна Чейса — «Старик» (FX)
  • Брайан Кокс в роли Логана Роя — «Наследники» (HBO)
  • Киран Калкин в роли Романа Роя — «Наследники» (HBO) (Победитель)
  • Боб Оденкерк в роли Джеймса Моргана Джимми Макгилла / Сола Гудмана / Джина Таковича — «Лучше звоните Солу» (AMC)
  • Педро Паскаль в роли Джоэла — «Одни из нас» ( HBO)
  • Джереми Стронг в роли Кендалла Роя — «Наследники» (HBO)

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Шэрон Хорган в роли Ивы Гарви — «Заговор сестер Гарви» (Apple TV+)
  • Мелани Лински в роли Шоны — «Шершни» (Showtime)
  • Элизабет Мосс в роли Джуны Осборн — «Рассказ служанки» (Hulu)
  • Белла Рамзи в роли Элли — «Одни из нас» (HBO)
  • Кери Рассел в роли Кейт Уолер — «Дипломат» (Netflix)
  • Сара Снук в роли Шивон «Шив» Рой — «Наследники» (HBO) (Победитель)

Лучший актер в мини-сериале или фильме

  • Тэрон Эджертон в роли Джеймса Кина — «Черная птица» (Apple TV+)
  • Кумэйл Нанджиани в роли Сомена Банерджи — «Добро пожаловать в Чиппендейлс» (Hulu)
  • Эван Питерс в роли Джеффри Дамера — «Монстр: История Джеффри Дамера» (Netflix)
  • Дэниэл Рэдклифф в роли Странного Эла Янковича — «Странный: История Эла Янковича» (The Roku Channel)
  • Майкл Шеннон в роли Джордж Джонс — «Джордж и Тэмми» (Showtime)
  • Стивен Ян в роли Дэнни Чо — «Грызня» (Netflix) (Победитель)
Кадр из сериала «Грызня»
Фото Кадр из сериала «Грызня»

Лучшая актриса в мини-сериале или фильме

  • Лиззи Каплан в роли Либби — «Флейшман в беде» (FX)
  • Джессика Честейн в роли Тэмми Уайнетт — «Джордж и Тэмми» (Showtime)
  • Доминик Фишбэк в роли Андреа Дре Грин — «Swarm» (Prime Video)
  • Кэтрин Хан в роли Клэр Пирс — «Прекрасные мелочи» (Hulu)
  • Райли Кио в роли Дейзи Джонс — «Дейзи Джонс и The Six» (Prime Video)
  • Эли Вонг в роли Эми Лау — «Грызня» (Netflix) (Победитель)

Актеры второго плана

Лучший актер второго плана в комедийном сериале

  • Энтини Кэрриган в роли Нохо Хэнка — «Барри» (HBO)
  • Фил Данстер в роли Джейми Тартта — «Тед Лассо» (Apple TV+)
  • Бретт Голдстин в роли Роя Кента — «Тед Лассо» (Apple TV+)
  • Джеймс Марсден в роли самого себя — «Быть присяжным» (Amazon Freevee)
  • Эбон Мосс-Бакрак в роли Ричарда Ричи Джеримовича — «Медведь» (FX) (Победитель)
  • Тайлер Джеймс Уильямс в роли Грега — «Начальная школа Эбботт» (ABC)
  • Генри Уинклер в роли Джина Кузино — «Барри» (HBO)

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

  • Дженнифер Кулидж за роль Тани Маккуойд-Хант — «Белый лотос» (HBO) (Победитель)
  • Элизабет Дебики за роль принцессы Дианы — «Корона» (Netflix)
  • Меган Фэйхи за роль Дафны Салливан — «Белый лотос» (HBO)
  • Сабрина Импаччиаторе за роль Валентины — «Белый лотос» (HBO)
  • Обри Плаза за роль Харпер Спиллер — «Белый лотос» (HBO)
  • Рей Сихорн за роль Ким Векслер — «Лучше звоните Солу» (AMC)
  • Джей Смит-Кэмерон за роль Джерри Келлмана — «Наследники» (HBO)
  • Симона Табаско за роль Лючии Греко — «Белый лотос» (HBO)
Кадр из сериала «Белый лотос»
Фото Кадр из сериала «Белый лотос»

Лучший актер второго плана в мини-сериале или фильме

  • Мюррей Бартлетт за роль Ника Де Нойя — «Добро пожаловать в Чиппендейлс» (Hulu)
  • Пол Уолтер Хаузер за роль Ларри Холла — «Черная птица» (Apple TV+) (Победитель)
  • Ричард Дженкинс за роль Лайонела Дамера — «Монстр: История Джеффри Дамера» (Netflix)
  • Джозеф Ли за роль Джорджа — «Грызня» (Netflix)
  • Рэй Лиотта за роль Джеймса Большогой Джима Кина — «Черная птица» (Apple TV+)
  • Янг Мазино за роль Пола Чо — «Грызня» (Netflix)
  • Джесси Племонс за роль Алана Гора — «Любовь и смерть» (HBO Max)

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или фильме

  • Аннали Эшфорд за роль Ирэн — «Добро пожаловать в Чиппендейлс» (Hulu)
  • Мария Белло за роль Джордан — «Грызня» (Netflix)
  • Клэр Дэйнс за роль Рейчел — «Флейшман в беде» (FX)
  • Джульетт Льюис за роль Дениз — «Добро пожаловать в Чиппендейлс» (Hulu)
  • Камила Морроне за роль Камиллы Данн — «Дейзи Джонс и The Six» (Prime Video)
  • Ниси Нэш за роль Гленды Кливленд — «Монстр: История Джеффри Дамера» (Netflix) (Победитель)
  • Мерритт Уивер за роль Фрэнки Пирс — «Прекрасные мелочи» (Hulu)

Режиссура

Режиссура комедийного сериала

  • «Барри» (Эпизод: «wow») — Билл Хейдер (HBO)
  • «Медведь» (Эпизод: «Review») — Кристофер Сторер (FX) (Победитель)
  • «Удивительная миссис Мейзел» (Эпизод: «Four Minutes») — Эми Шерман-Палладино (Prime Video)
  • «Шоу мисс Пэт» (Эпизод: «Don't Touch My Hair») — Мэри Лу Белли (BET+)
  • «Тед Лассо» (Эпизод: «So Long, Farewell») — Деклан Лоуни (Apple TV+)
  • «Уэнсдэй» (Эпизод: «Wednesday's Child Is Full of Woe») — Тим Бертон (Netflix)

Режиссура драматического сериала

  • «Андор» (Эпизод: «Рикс-роуд») — Бенджамин Карон (Disney+)
  • «Заговор сестер Гарви» (Эпизод: «Конец») — Дервла Уолш (Apple TV+)
  • «Одни из нас» (Эпизод: «Долгое-долгое время») — Питер Хоар (HBO)
  • «Наследники» (Эпизод: «Америка решает») — Андрий Парех (HBO)
  • «Наследники» (Эпизод: «Свадьба Коннора») — Марк Майлод (HBO) (Победитель)
  • «Наследники» (Эпизод: «Living+») — Лорин Скафария (HBO)
  • «Белый лотос» (Эпизод: «Arrivederci») — Майк Уайт (HBO)

Режиссура мини-сериала, фильма или драматической программы

  • «Грызня» (Эпизод: «Фигуры света») — Ли Сон Джин (Netflix) (Победитель)
  • «Грызня» (Эпизод: «Великий мастер») — Джейк Шрейер (Netflix)
  • «Монстр: История Джеффри Дамера» (Эпизод: «Bad Meat») — Карл Франклин (Netflix)
  • «Монстр: История Джеффри Дамера» (Эпизод: «Без звука») — Пэрис Баркли (Netflix)
  • «Флейшман в беде» (Эпизод: «Me-Time») — Джонатан Дэйтон и Валери Фэрис (FX)
  • «Добыча» — Дэн Трахтенберг (Hulu)

Сценарии

Сценарий комедийного сериала

  • «Барри» (Эпизод: «вау») — Билл Хейдер (HBO)
  • «Медведь» (Эпизод: «Система») — Кристофер Сторер (FX) (Победитель)
  • «Быть присяжным» (Эпизод: «Неэффективная помощь») — Мекки Липер (Amazon Freevee)
  • «Убийства в одном здании» (Эпизод: «Я знаю, кто это сделал») — Джон Хоффман, Маттео Боргезе и Роб Турбовски (Hulu)
  • «Другие двое» (Эпизод: «Cary & Brooke Go to an AIDS Play») — Крис Келли и Сара Шнайдер (HBO Max)
  • «Тед Лассо» (Эпизод: «So Long, Farewell») — Брендан Хант, Джо Келли и Джейсон Судейкис (Apple TV+)

Сценарий драматического сериала

  • «Андор» (Эпизод: «Один выход») — Бо Уиллимон (Disney+)
  • «Заговор сестер Гарви» (Эпизод: «Конец») — Шэрон Хорган, Дэйв Финкель и Бретт Бэр (Apple TV+)
  • «Лучше звоните Солу» (Эпизод: «Целься и стреляй») — Гордон Смит (AMC)
  • «Лучше звоните Солу» (Эпизод: «Сол ушел») — Питер Гулд (AMC)
  • «Одни из нас» (Эпизод: «Долгое-долгое время») — Крейг Мейзин (HBO)
  • «Наследники» (Эпизод: «Свадьба Коннора») — Джесси Армстронг (HBO) (Победитель)
  • «Белый лотос» (Эпизод: «Arrivederci») — Майк Уайт (HBO)

Сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы

  • «Грызня» (Эпизод: «Птицы не поют, а кричат от боли») — Ли Сон Джин (Netflix) (Победитель)
  • «Файер-Айленд» — Джоэл Ким Бустер (Hulu)
  • «Флейшман в беде» (Эпизод: «Me-Time») — Таффи Бродессер-Акнер (FX)
  • «Добыча» — Патрик Эйсон и Дэн Трахтенберг (Hulu)
  • «Рой» (Эпизод: «Stung») — Джанин Нэйберс и Дональд Гловер (Prime Video)

«Странный: История Эла Янковича» — Эл Янкович и Эрик Эппел (The Roku Channel)

Выдающийся сценарий развлекательной программы

  • События прошедшей недели с Джоном Оливером (Победитель)
  • Saturday Night Live
  • The Daily Show
  • «Поздняя ночь с Сетом Мейерсом»

  • «Позднее шоу со Стивеном Кольбером»

Одни из&nbsp;нас, Педро Паскаль. «Эмми» — 2023: восемь побед сериала «Одни из нас», «Белый лотос», «Уэнсдэй» и другие награжденные проекты
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