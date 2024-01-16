Состоялась 75-я церемония вручения премии «Эмми». В связи с забастовками голливудских актеров и сценаристов она была перенесена с 18 сентября 2023 года и, наконец, дождалась своего часа. Рассказываем обо всех ее номинантах и победителях.
Программы
Лучший комедийный сериал
- «Начальная школа Эбботт» (ABC)
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«Барри» (HBO)
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«Медведь» (FX) (Победитель)
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«Быть присяжным» (Amazon Freevee)
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«Удивительная миссис Мейзел» (Prime Video)
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«Убийства в одном здании» (Hulu)
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«Тед Лассо» (Apple TV+)
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«Уэнсдэй» (Netflix)
Лучший драматический сериал
- «Андор» (Disney+)
- «Лучше звоните Солу» (AMC)
- «Корона» (Netflix)
- «Дом Дракона» (HBO)
- «Одни из нас» (HBO)
- «Наследники» (HBO) (Победитель)
- «Белый лотос» (HBO)
- «Шершни» (Showtime)
Фото Кадр из сериала «Наследники»
Лучший мини-сериал
- «Грызня» (Netflix) (Победитель)
- «Монстр: История Джеффри Дамера» (Netflix)
- «Дейзи Джонс и The Six» (Prime Video)
- «Флейшман в беде» (FX)
- «Оби-Ван Кеноби» (Disney+)
Лучшая конкурсная реалити-программа
- «Удивительная гонка» (CBS)
- «Королевские гонки Ру Пола» (VH1) (Победитель)
- Survivor (CBS)
- «Шеф-повар» (Bravo)
- «Голос» (NBC)
Лучшее развлекательное ток-шоу
Актерские категории
Лучший актер в комедийном сериале
- Билл Хейдер в роли Барри Беркмана / Барри Бульника — «Барри» (HBO)
- Джейсон Сигел в роли Джимми Джонса — «Терапия» (Apple TV+)
- Мартин Шорт в роли Оливера Патнэма — «Убийства в одном здании» (Hulu)
- Джейсон Судейкис в роли Теда Лассо — «Тед Лассо» (Apple TV+)
- Джереми Аллен Уайт в роли Кармена «Карми» Берзатто — «Медведь» (Hulu) (Победитель)
Фото Кадр из сериала «Медведь»
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Кристина Эпплгейт в роли Джены Хардинг — «Мертв для меня» (Netflix)
- Рэйчел Броснахэн в роли Мириам «Мидж» Мейзел — «Удивительная миссис Мейзел» (Amazon)
- Кинта Брансон в роли Джанин Тигс — «Начальная школа Эбботт» (ABC) (Победитель)
- Наташа Лионн в роли Чарли Кейл — «Покерфейс» (Peacock)
- Дженна Ортега в роли Уэнздей Аддамс — «Уэнсдэй» (Netflix)
Лучший актер в драматическом сериале
- Джефф Бриджес в роли Дэна Чейса — «Старик» (FX)
- Брайан Кокс в роли Логана Роя — «Наследники» (HBO)
- Киран Калкин в роли Романа Роя — «Наследники» (HBO) (Победитель)
- Боб Оденкерк в роли Джеймса Моргана Джимми Макгилла / Сола Гудмана / Джина Таковича — «Лучше звоните Солу» (AMC)
- Педро Паскаль в роли Джоэла — «Одни из нас» ( HBO)
- Джереми Стронг в роли Кендалла Роя — «Наследники» (HBO)
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Шэрон Хорган в роли Ивы Гарви — «Заговор сестер Гарви» (Apple TV+)
- Мелани Лински в роли Шоны — «Шершни» (Showtime)
- Элизабет Мосс в роли Джуны Осборн — «Рассказ служанки» (Hulu)
- Белла Рамзи в роли Элли — «Одни из нас» (HBO)
- Кери Рассел в роли Кейт Уолер — «Дипломат» (Netflix)
- Сара Снук в роли Шивон «Шив» Рой — «Наследники» (HBO) (Победитель)
Лучший актер в мини-сериале или фильме
- Тэрон Эджертон в роли Джеймса Кина — «Черная птица» (Apple TV+)
- Кумэйл Нанджиани в роли Сомена Банерджи — «Добро пожаловать в Чиппендейлс» (Hulu)
- Эван Питерс в роли Джеффри Дамера — «Монстр: История Джеффри Дамера» (Netflix)
- Дэниэл Рэдклифф в роли Странного Эла Янковича — «Странный: История Эла Янковича» (The Roku Channel)
- Майкл Шеннон в роли Джордж Джонс — «Джордж и Тэмми» (Showtime)
- Стивен Ян в роли Дэнни Чо — «Грызня» (Netflix) (Победитель)
Фото Кадр из сериала «Грызня»
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
- Лиззи Каплан в роли Либби — «Флейшман в беде» (FX)
- Джессика Честейн в роли Тэмми Уайнетт — «Джордж и Тэмми» (Showtime)
- Доминик Фишбэк в роли Андреа Дре Грин — «Swarm» (Prime Video)
- Кэтрин Хан в роли Клэр Пирс — «Прекрасные мелочи» (Hulu)
- Райли Кио в роли Дейзи Джонс — «Дейзи Джонс и The Six» (Prime Video)
- Эли Вонг в роли Эми Лау — «Грызня» (Netflix) (Победитель)
Актеры второго плана
Лучший актер второго плана в комедийном сериале
- Энтини Кэрриган в роли Нохо Хэнка — «Барри» (HBO)
- Фил Данстер в роли Джейми Тартта — «Тед Лассо» (Apple TV+)
- Бретт Голдстин в роли Роя Кента — «Тед Лассо» (Apple TV+)
- Джеймс Марсден в роли самого себя — «Быть присяжным» (Amazon Freevee)
- Эбон Мосс-Бакрак в роли Ричарда Ричи Джеримовича — «Медведь» (FX) (Победитель)
- Тайлер Джеймс Уильямс в роли Грега — «Начальная школа Эбботт» (ABC)
- Генри Уинклер в роли Джина Кузино — «Барри» (HBO)
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
- Дженнифер Кулидж за роль Тани Маккуойд-Хант — «Белый лотос» (HBO) (Победитель)
- Элизабет Дебики за роль принцессы Дианы — «Корона» (Netflix)
- Меган Фэйхи за роль Дафны Салливан — «Белый лотос» (HBO)
- Сабрина Импаччиаторе за роль Валентины — «Белый лотос» (HBO)
- Обри Плаза за роль Харпер Спиллер — «Белый лотос» (HBO)
- Рей Сихорн за роль Ким Векслер — «Лучше звоните Солу» (AMC)
- Джей Смит-Кэмерон за роль Джерри Келлмана — «Наследники» (HBO)
- Симона Табаско за роль Лючии Греко — «Белый лотос» (HBO)
Фото Кадр из сериала «Белый лотос»
Лучший актер второго плана в мини-сериале или фильме
- Мюррей Бартлетт за роль Ника Де Нойя — «Добро пожаловать в Чиппендейлс» (Hulu)
- Пол Уолтер Хаузер за роль Ларри Холла — «Черная птица» (Apple TV+) (Победитель)
- Ричард Дженкинс за роль Лайонела Дамера — «Монстр: История Джеффри Дамера» (Netflix)
- Джозеф Ли за роль Джорджа — «Грызня» (Netflix)
- Рэй Лиотта за роль Джеймса Большогой Джима Кина — «Черная птица» (Apple TV+)
- Янг Мазино за роль Пола Чо — «Грызня» (Netflix)
- Джесси Племонс за роль Алана Гора — «Любовь и смерть» (HBO Max)
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или фильме
- Аннали Эшфорд за роль Ирэн — «Добро пожаловать в Чиппендейлс» (Hulu)
- Мария Белло за роль Джордан — «Грызня» (Netflix)
- Клэр Дэйнс за роль Рейчел — «Флейшман в беде» (FX)
- Джульетт Льюис за роль Дениз — «Добро пожаловать в Чиппендейлс» (Hulu)
- Камила Морроне за роль Камиллы Данн — «Дейзи Джонс и The Six» (Prime Video)
- Ниси Нэш за роль Гленды Кливленд — «Монстр: История Джеффри Дамера» (Netflix) (Победитель)
- Мерритт Уивер за роль Фрэнки Пирс — «Прекрасные мелочи» (Hulu)
Режиссура
Режиссура комедийного сериала
- «Барри» (Эпизод: «wow») — Билл Хейдер (HBO)
- «Медведь» (Эпизод: «Review») — Кристофер Сторер (FX) (Победитель)
- «Удивительная миссис Мейзел» (Эпизод: «Four Minutes») — Эми Шерман-Палладино (Prime Video)
- «Шоу мисс Пэт» (Эпизод: «Don't Touch My Hair») — Мэри Лу Белли (BET+)
- «Тед Лассо» (Эпизод: «So Long, Farewell») — Деклан Лоуни (Apple TV+)
- «Уэнсдэй» (Эпизод: «Wednesday's Child Is Full of Woe») — Тим Бертон (Netflix)
Режиссура драматического сериала
- «Андор» (Эпизод: «Рикс-роуд») — Бенджамин Карон (Disney+)
- «Заговор сестер Гарви» (Эпизод: «Конец») — Дервла Уолш (Apple TV+)
- «Одни из нас» (Эпизод: «Долгое-долгое время») — Питер Хоар (HBO)
- «Наследники» (Эпизод: «Америка решает») — Андрий Парех (HBO)
- «Наследники» (Эпизод: «Свадьба Коннора») — Марк Майлод (HBO) (Победитель)
- «Наследники» (Эпизод: «Living+») — Лорин Скафария (HBO)
- «Белый лотос» (Эпизод: «Arrivederci») — Майк Уайт (HBO)
Режиссура мини-сериала, фильма или драматической программы
- «Грызня» (Эпизод: «Фигуры света») — Ли Сон Джин (Netflix) (Победитель)
- «Грызня» (Эпизод: «Великий мастер») — Джейк Шрейер (Netflix)
- «Монстр: История Джеффри Дамера» (Эпизод: «Bad Meat») — Карл Франклин (Netflix)
- «Монстр: История Джеффри Дамера» (Эпизод: «Без звука») — Пэрис Баркли (Netflix)
- «Флейшман в беде» (Эпизод: «Me-Time») — Джонатан Дэйтон и Валери Фэрис (FX)
- «Добыча» — Дэн Трахтенберг (Hulu)
Сценарии
Сценарий комедийного сериала
- «Барри» (Эпизод: «вау») — Билл Хейдер (HBO)
- «Медведь» (Эпизод: «Система») — Кристофер Сторер (FX) (Победитель)
- «Быть присяжным» (Эпизод: «Неэффективная помощь») — Мекки Липер (Amazon Freevee)
- «Убийства в одном здании» (Эпизод: «Я знаю, кто это сделал») — Джон Хоффман, Маттео Боргезе и Роб Турбовски (Hulu)
- «Другие двое» (Эпизод: «Cary & Brooke Go to an AIDS Play») — Крис Келли и Сара Шнайдер (HBO Max)
- «Тед Лассо» (Эпизод: «So Long, Farewell») — Брендан Хант, Джо Келли и Джейсон Судейкис (Apple TV+)
Сценарий драматического сериала
- «Андор» (Эпизод: «Один выход») — Бо Уиллимон (Disney+)
- «Заговор сестер Гарви» (Эпизод: «Конец») — Шэрон Хорган, Дэйв Финкель и Бретт Бэр (Apple TV+)
- «Лучше звоните Солу» (Эпизод: «Целься и стреляй») — Гордон Смит (AMC)
- «Лучше звоните Солу» (Эпизод: «Сол ушел») — Питер Гулд (AMC)
- «Одни из нас» (Эпизод: «Долгое-долгое время») — Крейг Мейзин (HBO)
- «Наследники» (Эпизод: «Свадьба Коннора») — Джесси Армстронг (HBO) (Победитель)
- «Белый лотос» (Эпизод: «Arrivederci») — Майк Уайт (HBO)
Сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы
- «Грызня» (Эпизод: «Птицы не поют, а кричат от боли») — Ли Сон Джин (Netflix) (Победитель)
- «Файер-Айленд» — Джоэл Ким Бустер (Hulu)
- «Флейшман в беде» (Эпизод: «Me-Time») — Таффи Бродессер-Акнер (FX)
- «Добыча» — Патрик Эйсон и Дэн Трахтенберг (Hulu)
- «Рой» (Эпизод: «Stung») — Джанин Нэйберс и Дональд Гловер (Prime Video)
«Странный: История Эла Янковича» — Эл Янкович и Эрик Эппел (The Roku Channel)
Выдающийся сценарий развлекательной программы