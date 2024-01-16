«Эмми» — 2023: полный список номинантов и победителей

Состоялась 75-я церемония вручения премии «Эмми». В связи с забастовками голливудских актеров и сценаристов она была перенесена с 18 сентября 2023 года и, наконец, дождалась своего часа. Рассказываем обо всех ее номинантах и победителях.

Программы

Лучший комедийный сериал

«Начальная школа Эбботт» (ABC)

«Барри» (HBO)

«Медведь» (FX) (Победитель)

«Быть присяжным» (Amazon Freevee)

«Удивительная миссис Мейзел» (Prime Video)

«Убийства в одном здании» (Hulu)

«Тед Лассо» (Apple TV+)

«Уэнсдэй» (Netflix)

Лучший драматический сериал

«Андор» (Disney+)

«Лучше звоните Солу» (AMC)

«Корона» (Netflix)

«Дом Дракона» (HBO)

«Одни из нас» (HBO)

«Наследники» (HBO) (Победитель)

«Белый лотос» (HBO)

«Шершни» (Showtime)

Фото Кадр из сериала «Наследники»

Лучший мини-сериал

«Грызня» (Netflix) (Победитель)

«Монстр: История Джеффри Дамера» (Netflix)

«Дейзи Джонс и The Six» (Prime Video)

«Флейшман в беде» (FX)

«Оби-Ван Кеноби» (Disney+)

Лучшая конкурсная реалити-программа

«Удивительная гонка» (CBS)

«Королевские гонки Ру Пола» (VH1) (Победитель)

Survivor (CBS)

«Шеф-повар» (Bravo)

«Голос» (NBC)

Лучшее развлекательное ток-шоу

The Daily Show (Победитель)

«Вечернее шоу со Стивеном Кольбером»

«Поздняя ночь с Сетом Мейерсом»

Джимми Киммел в прямом эфире

Проблема с Джоном Стюартом

Актерские категории

Лучший актер в комедийном сериале

Билл Хейдер в роли Барри Беркмана / Барри Бульника — «Барри» (HBO)

Джейсон Сигел в роли Джимми Джонса — «Терапия» (Apple TV+)

Мартин Шорт в роли Оливера Патнэма — «Убийства в одном здании» (Hulu)

Джейсон Судейкис в роли Теда Лассо — «Тед Лассо» (Apple TV+)

Джереми Аллен Уайт в роли Кармена «Карми» Берзатто — «Медведь» (Hulu) (Победитель)

Фото Кадр из сериала «Медведь»

Лучшая актриса в комедийном сериале

Кристина Эпплгейт в роли Джены Хардинг — «Мертв для меня» (Netflix)

Рэйчел Броснахэн в роли Мириам «Мидж» Мейзел — «Удивительная миссис Мейзел» (Amazon)

Кинта Брансон в роли Джанин Тигс — «Начальная школа Эбботт» (ABC) (Победитель)

Наташа Лионн в роли Чарли Кейл — «Покерфейс» (Peacock)

Дженна Ортега в роли Уэнздей Аддамс — «Уэнсдэй» (Netflix)

Лучший актер в драматическом сериале

Джефф Бриджес в роли Дэна Чейса — «Старик» (FX)

Брайан Кокс в роли Логана Роя — «Наследники» (HBO)

Киран Калкин в роли Романа Роя — «Наследники» (HBO) (Победитель)

Боб Оденкерк в роли Джеймса Моргана Джимми Макгилла / Сола Гудмана / Джина Таковича — «Лучше звоните Солу» (AMC)

Педро Паскаль в роли Джоэла — «Одни из нас» ( HBO)

Джереми Стронг в роли Кендалла Роя — «Наследники» (HBO)

Лучшая актриса в драматическом сериале

Шэрон Хорган в роли Ивы Гарви — «Заговор сестер Гарви» (Apple TV+)

Мелани Лински в роли Шоны — «Шершни» (Showtime)

Элизабет Мосс в роли Джуны Осборн — «Рассказ служанки» (Hulu)

Белла Рамзи в роли Элли — «Одни из нас» (HBO)

Кери Рассел в роли Кейт Уолер — «Дипломат» (Netflix)

Сара Снук в роли Шивон «Шив» Рой — «Наследники» (HBO) (Победитель)

Лучший актер в мини-сериале или фильме

Тэрон Эджертон в роли Джеймса Кина — «Черная птица» (Apple TV+)

Кумэйл Нанджиани в роли Сомена Банерджи — «Добро пожаловать в Чиппендейлс» (Hulu)

Эван Питерс в роли Джеффри Дамера — «Монстр: История Джеффри Дамера» (Netflix)

Дэниэл Рэдклифф в роли Странного Эла Янковича — «Странный: История Эла Янковича» (The Roku Channel)

Майкл Шеннон в роли Джордж Джонс — «Джордж и Тэмми» (Showtime)

Стивен Ян в роли Дэнни Чо — «Грызня» (Netflix) (Победитель)

Фото Кадр из сериала «Грызня»

Лучшая актриса в мини-сериале или фильме

Лиззи Каплан в роли Либби — «Флейшман в беде» (FX)

Джессика Честейн в роли Тэмми Уайнетт — «Джордж и Тэмми» (Showtime)

Доминик Фишбэк в роли Андреа Дре Грин — «Swarm» (Prime Video)

Кэтрин Хан в роли Клэр Пирс — «Прекрасные мелочи» (Hulu)

Райли Кио в роли Дейзи Джонс — «Дейзи Джонс и The Six» (Prime Video)

Эли Вонг в роли Эми Лау — «Грызня» (Netflix) (Победитель)

Актеры второго плана

Лучший актер второго плана в комедийном сериале

Энтини Кэрриган в роли Нохо Хэнка — «Барри» (HBO)

Фил Данстер в роли Джейми Тартта — «Тед Лассо» (Apple TV+)

Бретт Голдстин в роли Роя Кента — «Тед Лассо» (Apple TV+)

Джеймс Марсден в роли самого себя — «Быть присяжным» (Amazon Freevee)

Эбон Мосс-Бакрак в роли Ричарда Ричи Джеримовича — «Медведь» (FX) (Победитель)

Тайлер Джеймс Уильямс в роли Грега — «Начальная школа Эбботт» (ABC)

Генри Уинклер в роли Джина Кузино — «Барри» (HBO)

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

Дженнифер Кулидж за роль Тани Маккуойд-Хант — «Белый лотос» (HBO) (Победитель)

Элизабет Дебики за роль принцессы Дианы — «Корона» (Netflix)

Меган Фэйхи за роль Дафны Салливан — «Белый лотос» (HBO)

Сабрина Импаччиаторе за роль Валентины — «Белый лотос» (HBO)

Обри Плаза за роль Харпер Спиллер — «Белый лотос» (HBO)

Рей Сихорн за роль Ким Векслер — «Лучше звоните Солу» (AMC)

Джей Смит-Кэмерон за роль Джерри Келлмана — «Наследники» (HBO)

Симона Табаско за роль Лючии Греко — «Белый лотос» (HBO)

Фото Кадр из сериала «Белый лотос»

Лучший актер второго плана в мини-сериале или фильме

Мюррей Бартлетт за роль Ника Де Нойя — «Добро пожаловать в Чиппендейлс» (Hulu)

Пол Уолтер Хаузер за роль Ларри Холла — «Черная птица» (Apple TV+) (Победитель)

Ричард Дженкинс за роль Лайонела Дамера — «Монстр: История Джеффри Дамера» (Netflix)

Джозеф Ли за роль Джорджа — «Грызня» (Netflix)

Рэй Лиотта за роль Джеймса Большогой Джима Кина — «Черная птица» (Apple TV+)

Янг Мазино за роль Пола Чо — «Грызня» (Netflix)

Джесси Племонс за роль Алана Гора — «Любовь и смерть» (HBO Max)

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или фильме

Аннали Эшфорд за роль Ирэн — «Добро пожаловать в Чиппендейлс» (Hulu)

Мария Белло за роль Джордан — «Грызня» (Netflix)

Клэр Дэйнс за роль Рейчел — «Флейшман в беде» (FX)

Джульетт Льюис за роль Дениз — «Добро пожаловать в Чиппендейлс» (Hulu)

Камила Морроне за роль Камиллы Данн — «Дейзи Джонс и The Six» (Prime Video)

Ниси Нэш за роль Гленды Кливленд — «Монстр: История Джеффри Дамера» (Netflix) (Победитель)

Мерритт Уивер за роль Фрэнки Пирс — «Прекрасные мелочи» (Hulu)

Режиссура

Режиссура комедийного сериала

«Барри» (Эпизод: «wow») — Билл Хейдер (HBO)

«Медведь» (Эпизод: «Review») — Кристофер Сторер (FX) (Победитель)

«Удивительная миссис Мейзел» (Эпизод: «Four Minutes») — Эми Шерман-Палладино (Prime Video)

«Шоу мисс Пэт» (Эпизод: «Don't Touch My Hair») — Мэри Лу Белли (BET+)

«Тед Лассо» (Эпизод: «So Long, Farewell») — Деклан Лоуни (Apple TV+)

«Уэнсдэй» (Эпизод: «Wednesday's Child Is Full of Woe») — Тим Бертон (Netflix)

Режиссура драматического сериала

«Андор» (Эпизод: «Рикс-роуд») — Бенджамин Карон (Disney+)

«Заговор сестер Гарви» (Эпизод: «Конец») — Дервла Уолш (Apple TV+)

«Одни из нас» (Эпизод: «Долгое-долгое время») — Питер Хоар (HBO)

«Наследники» (Эпизод: «Америка решает») — Андрий Парех (HBO)

«Наследники» (Эпизод: «Свадьба Коннора») — Марк Майлод (HBO) (Победитель)

«Наследники» (Эпизод: «Living+») — Лорин Скафария (HBO)

«Белый лотос» (Эпизод: «Arrivederci») — Майк Уайт (HBO)

Режиссура мини-сериала, фильма или драматической программы

«Грызня» (Эпизод: «Фигуры света») — Ли Сон Джин (Netflix) (Победитель)

«Грызня» (Эпизод: «Великий мастер») — Джейк Шрейер (Netflix)

«Монстр: История Джеффри Дамера» (Эпизод: «Bad Meat») — Карл Франклин (Netflix)

«Монстр: История Джеффри Дамера» (Эпизод: «Без звука») — Пэрис Баркли (Netflix)

«Флейшман в беде» (Эпизод: «Me-Time») — Джонатан Дэйтон и Валери Фэрис (FX)

«Добыча» — Дэн Трахтенберг (Hulu)

Сценарии

Сценарий комедийного сериала

«Барри» (Эпизод: «вау») — Билл Хейдер (HBO)

«Медведь» (Эпизод: «Система») — Кристофер Сторер (FX) (Победитель)

«Быть присяжным» (Эпизод: «Неэффективная помощь») — Мекки Липер (Amazon Freevee)

«Убийства в одном здании» (Эпизод: «Я знаю, кто это сделал») — Джон Хоффман, Маттео Боргезе и Роб Турбовски (Hulu)

«Другие двое» (Эпизод: «Cary & Brooke Go to an AIDS Play») — Крис Келли и Сара Шнайдер (HBO Max)

«Тед Лассо» (Эпизод: «So Long, Farewell») — Брендан Хант, Джо Келли и Джейсон Судейкис (Apple TV+)

Сценарий драматического сериала

«Андор» (Эпизод: «Один выход») — Бо Уиллимон (Disney+)

«Заговор сестер Гарви» (Эпизод: «Конец») — Шэрон Хорган, Дэйв Финкель и Бретт Бэр (Apple TV+)

«Лучше звоните Солу» (Эпизод: «Целься и стреляй») — Гордон Смит (AMC)

«Лучше звоните Солу» (Эпизод: «Сол ушел») — Питер Гулд (AMC)

«Одни из нас» (Эпизод: «Долгое-долгое время») — Крейг Мейзин (HBO)

«Наследники» (Эпизод: «Свадьба Коннора») — Джесси Армстронг (HBO) (Победитель)

«Белый лотос» (Эпизод: «Arrivederci») — Майк Уайт (HBO)

Сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы

«Грызня» (Эпизод: «Птицы не поют, а кричат от боли») — Ли Сон Джин (Netflix) (Победитель)

«Файер-Айленд» — Джоэл Ким Бустер (Hulu)

«Флейшман в беде» (Эпизод: «Me-Time») — Таффи Бродессер-Акнер (FX)

«Добыча» — Патрик Эйсон и Дэн Трахтенберг (Hulu)

«Рой» (Эпизод: «Stung») — Джанин Нэйберс и Дональд Гловер (Prime Video)

«Странный: История Эла Янковича» — Эл Янкович и Эрик Эппел (The Roku Channel)

Выдающийся сценарий развлекательной программы