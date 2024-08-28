«Это все Агата»: что известно о спин-оффе сериала «Ванда/Вижн»

18 сентября на платформе Disney+ пройдет премьера сериала «Это все Агата». Рассказываем обо всем, что известно о спин-оффе сериала «Ванда/Вижн».

Сюжет сериала «Ванда / Вижн»

Обезумевшая от горя Ванда Максимофф отправляется в небольшой город Уэствью, где до нападения Таноса они с Вижном планировали построить дом. Неосознанно Алая Ведьма создает иллюзию идеальной жизни, в которой Вижн жив и у них есть дети. Ванда больше не переживает скорбь, потому что с помощью магии заставила жителей Уэствью чувствовать боль утраты за нее.

Заметив силу Ванды, ведьма Агата Харкнесс притворяется ее соседкой по имени Агнес, стремясь понять первопричину способностей Максимофф и забрать их себе.

Фото Кадр из сериала «Ванда/Вижн»

Сюжет сериала «Это все Агата»

В конце сериала «Ванда/Вижн» Алая Ведьма освобождает всех жителей Уэствью, кроме Агаты, ведь та пыталась украсть ее магию.

В спин-оффе Харкнесс удается избавиться от чар, после чего ведьма отправляется на «Дорожные испытания ведьм», чтобы вернуть силы и узнать, какие мотивы движут ее освободителем.

Фото Кадр из сериала «Это все Агата»

Создатели сериала «Это все Агата»

Режиссерами сериала «Это все Агата» выступили Ганджа Монтейру («Уэнсдэй»), Жаклин Шеффер («Черная Вдова») и Рэйчел Голдберг («Поколение Ви»). Шеффер также отвечает за сценарий спин-офф.

В числе продюсеров проекта — Кевин Файги, Луис Д'Эспозито, Мэри Ливанос и Брэд Виндербаум.

Фото Кадр из сериала «Это все Агата»

Актеры и персонажи сериала «Это все Агата»

Главные роли в проекте исполнили:

Кэтрин Хан — Агата Харкнесс, могущественная ведьма;

Обри Плаза — Рио Видаль, ведьма из ковена Кальдеру и Харкнесс;

Джо Лок — Билли Каплан, фамильяр;

Пэтти Люпон — Лилия Кальдеру, 450-летняя ведьма-сицилийка и член ковена Харкнесс, способная предсказывать будущее;

Сашир Замата — Дженнифер Кейл, колдунья;

Эли Ан — Элис, ведьма из ковена Харнкесс;

Дебра Джо Рапп — Шэрон Дэвис, жительница Уэствью;

Майлз Гутьеррес-Райли — Халклинг.

Фото Кадр из сериала «Это все Агата»

Другие спин-оффы сериала «Ванда/Вижн»

На данный момент в разработке находится один спин-офф — «Квест Вижна», сценарий в которому напишет создательница сериала «Это все Агата» Жаклин Шеффер.

Проект расскажет о белом Вижне — версии синтезоида, которого восстановили на базе «М.Е.Ч.». В финале «Ванды/Вижна» он покинул Уэствью, вернув свои воспоминания.

Роль Вижна в спин-оффе повторит Пол Беттани. Кроме того, недавно стало известно, что в «Квесте Вижна» появится Альтрон.

Релиз проекта запланирован на 2026 год.

Фото Кадр из сериала «Ванда/Вижн»

Трейлер сериала «Это все Агата»

Где смотреть сериал «Это все Агата»

Все эпизоды нового проекта Marvel «Это все Агата» выйдут в онлайн-кинотеатре Disney+. Всего в первом сезоне девять эпизодов. Первые две серии будут доступны к просмотру в день премьеры, а остальные эпизоды будут выходить еженедельно по четвергам.

Расписание выхода эпизодов сериала «Это все Агата»