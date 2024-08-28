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Это все Агата сериал: что известно о спин-оффе Ванда Вижн — когда выйдет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

3 мин.

«Это все Агата»: что известно о спин-оффе сериала «Ванда/Вижн»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Это все Агата»
Фото Кадр из сериала «Это все Агата»
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18 сентября на платформе Disney+ пройдет премьера сериала «Это все Агата». Рассказываем обо всем, что известно о спин-оффе сериала «Ванда/Вижн».

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Сюжет сериала «Ванда/Вижн»

Обезумевшая от горя Ванда Максимофф отправляется в небольшой город Уэствью, где до нападения Таноса они с Вижном планировали построить дом. Неосознанно Алая Ведьма создает иллюзию идеальной жизни, в которой Вижн жив и у них есть дети. Ванда больше не переживает скорбь, потому что с помощью магии заставила жителей Уэствью чувствовать боль утраты за нее.

Заметив силу Ванды, ведьма Агата Харкнесс притворяется ее соседкой по имени Агнес, стремясь понять первопричину способностей Максимофф и забрать их себе.

Кадр из сериала «Ванда/Вижн»
Фото Кадр из сериала «Ванда/Вижн»

Сюжет сериала «Это все Агата»

В конце сериала «Ванда/Вижн» Алая Ведьма освобождает всех жителей Уэствью, кроме Агаты, ведь та пыталась украсть ее магию.

В спин-оффе Харкнесс удается избавиться от чар, после чего ведьма отправляется на «Дорожные испытания ведьм», чтобы вернуть силы и узнать, какие мотивы движут ее освободителем.

Кадр из сериала «Это все Агата»
Фото Кадр из сериала «Это все Агата»

Создатели сериала «Это все Агата»

Режиссерами сериала «Это все Агата» выступили Ганджа Монтейру («Уэнсдэй»), Жаклин Шеффер («Черная Вдова») и Рэйчел Голдберг («Поколение Ви»). Шеффер также отвечает за сценарий спин-офф.

В числе продюсеров проекта — Кевин Файги, Луис Д'Эспозито, Мэри Ливанос и Брэд Виндербаум.

Кадр из сериала «Это все Агата»
Фото Кадр из сериала «Это все Агата»

Актеры и персонажи сериала «Это все Агата»

Главные роли в проекте исполнили:

  • Кэтрин Хан — Агата Харкнесс, могущественная ведьма;

  • Обри Плаза — Рио Видаль, ведьма из ковена Кальдеру и Харкнесс;

  • Джо Лок — Билли Каплан, фамильяр;

  • Пэтти Люпон — Лилия Кальдеру, 450-летняя ведьма-сицилийка и член ковена Харкнесс, способная предсказывать будущее;

  • Сашир Замата — Дженнифер Кейл, колдунья;

  • Эли Ан — Элис, ведьма из ковена Харнкесс;

  • Дебра Джо Рапп — Шэрон Дэвис, жительница Уэствью;

  • Майлз Гутьеррес-Райли — Халклинг.

Кадр из сериала «Это все Агата»
Фото Кадр из сериала «Это все Агата»

Другие спин-оффы сериала «Ванда/Вижн»

На данный момент в разработке находится один спин-офф — «Квест Вижна», сценарий в которому напишет создательница сериала «Это все Агата» Жаклин Шеффер.

Проект расскажет о белом Вижне — версии синтезоида, которого восстановили на базе «М.Е.Ч.». В финале «Ванды/Вижна» он покинул Уэствью, вернув свои воспоминания.

Роль Вижна в спин-оффе повторит Пол Беттани. Кроме того, недавно стало известно, что в «Квесте Вижна» появится Альтрон.

Релиз проекта запланирован на 2026 год.

Кадр из сериала «Ванда/Вижн»
Фото Кадр из сериала «Ванда/Вижн»

Трейлер сериала «Это все Агата»

Где смотреть сериал «Это все Агата»

Все эпизоды нового проекта Marvel «Это все Агата» выйдут в онлайн-кинотеатре Disney+. Всего в первом сезоне девять эпизодов. Первые две серии будут доступны к просмотру в день премьеры, а остальные эпизоды будут выходить еженедельно по четвергам.

Расписание выхода эпизодов сериала «Это все Агата»

1-я серия 19 сентября
2-я серия 19 сентября
3-я серия 26 сентября
4-я серия 3 октября
5-я серия 10 октября
6-я серия 17 октября
7-я серия 24 октября
8-я серия 31 октября
9-я серия 7 ноября
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