«Это все Агата»: что известно о спин-оффе сериала «Ванда/Вижн»

Сегодня, 20:00
18 сентября на платформе Disney+ пройдет премьера сериала «Это все Агата». Рассказываем обо всем, что известно о спин-оффе сериала «Ванда/Вижн».
Обезумевшая от горя Ванда Максимофф отправляется в небольшой город Уэствью, где до нападения Таноса они с Вижном планировали построить дом. Неосознанно Алая Ведьма создает иллюзию идеальной жизни, в которой Вижн жив и у них есть дети. Ванда больше не переживает скорбь, потому что с помощью магии заставила жителей Уэствью чувствовать боль утраты за нее.
Заметив силу Ванды, ведьма Агата Харкнесс притворяется ее соседкой по имени Агнес, стремясь понять первопричину способностей Максимофф и забрать их себе.
В конце сериала «Ванда/Вижн» Алая Ведьма освобождает всех жителей Уэствью, кроме Агаты, ведь та пыталась украсть ее магию.
В спин-оффе Харкнесс удается избавиться от чар, после чего ведьма отправляется на «Дорожные испытания ведьм», чтобы вернуть силы и узнать, какие мотивы движут ее освободителем.
Режиссерами сериала «Это все Агата» выступили Ганджа Монтейру («Уэнсдэй»), Жаклин Шеффер («Черная Вдова») и Рэйчел Голдберг («Поколение Ви»). Шеффер также отвечает за сценарий спин-офф.
В числе продюсеров проекта — Кевин Файги, Луис Д'Эспозито, Мэри Ливанос и Брэд Виндербаум.
Главные роли в проекте исполнили:
Обри Плаза — Рио Видаль, ведьма из ковена Кальдеру и Харкнесс;
Джо Лок — Билли Каплан, фамильяр;
Пэтти Люпон — Лилия Кальдеру, 450-летняя ведьма-сицилийка и член ковена Харкнесс, способная предсказывать будущее;
Сашир Замата — Дженнифер Кейл, колдунья;
Эли Ан — Элис, ведьма из ковена Харнкесс;
Дебра Джо Рапп — Шэрон Дэвис, жительница Уэствью;
Майлз Гутьеррес-Райли — Халклинг.
На данный момент в разработке находится один спин-офф — «Квест Вижна», сценарий в которому напишет создательница сериала «Это все Агата» Жаклин Шеффер.
Проект расскажет о белом Вижне — версии синтезоида, которого восстановили на базе «М.Е.Ч.». В финале «Ванды/Вижна» он покинул Уэствью, вернув свои воспоминания.
Роль Вижна в спин-оффе повторит Пол Беттани. Кроме того, недавно стало известно, что в «Квесте Вижна» появится Альтрон.
Релиз проекта запланирован на 2026 год.
Все эпизоды нового проекта Marvel «Это все Агата» выйдут в онлайн-кинотеатре Disney+. Всего в первом сезоне девять эпизодов. Первые две серии будут доступны к просмотру в день премьеры, а остальные эпизоды будут выходить еженедельно по четвергам.
|1-я серия
|19 сентября
|2-я серия
|19 сентября
|3-я серия
|26 сентября
|4-я серия
|3 октября
|5-я серия
|10 октября
|6-я серия
|17 октября
|7-я серия
|24 октября
|8-я серия
|31 октября
|9-я серия
|7 ноября