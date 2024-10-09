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Федя Народный футболист фильм 2024: сюжет и актеры, трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

9 окт 21:00

5 мин.

«Федя. Народный футболист»: что известно о спортивной драме про Федора Черенкова

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Федя. Народный футболист»
Фото Кадр из фильма «Федя. Народный футболист»
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31 октября в российский прокат выйдет картина «Федя. Народный футболист» о легендарном игроке футбольного клуба «Спартак» Федоре Черенкове. Предпремьерный показ фильма прошел уже сегодня — первыми биографическую картину посмотрели футболисты сборной России. Рассказываем обо всем, что известно о грядущей спортивной драме Николая Акелькина.

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Сюжет фильма «Федя. Народный футболист»

По сюжету спортивной драмы лучший футболист страны Федор Черенков переживает трудный период в своей жизни. Он находится буквально в шаге от отчаяния. Мечта сыграть на чемпионате мира — единственное, что поддерживает его дух, однако в последний момент главный тренер сборной не дает Федору возможности проявить себя.

После этого Черенков окончательно подавлен и в состоянии глубокого личностного кризиса намерен завершить карьеру, но потом возвращается в строй ради болельщиков и своей семьи.

Кадр из фильма «Федя. Народный футболист»
Фото Кадр из фильма «Федя. Народный футболист»

Создатели фильма «Федя. Народный футболист»

Режиссером спортивной драмы «Федя. Народный футболист» выступил Николай Акелькин. Для него это полнометражный дебют. В 2023 году режиссер выпустил короткометражку «Двадцать девятый» об отошедшем от дел снайпере, пытающемся спасти свою дочь.

Над сценарием «Народного футболиста» также работал Николай Акелькин вместе с Ильей Казаковым. Для него спортивная драма тоже стала дебютной как с точки зрения пробы пера, так и с точки зрения продюсирования.

Генеральный продюсер картины «Федя. Народный футболист» — Сергей Шишкарев («По зову сердца»). Также в числе продюсеров — Алексей Ахмедов («Затаив дыхание»), Татьяна Венгерова («Собор»), Антон Ивашевич («Один шанс на троих») и Алексей Неклюдов («Чиновница»).

Кадр из фильма «Федя. Народный футболист»
Фото Кадр из фильма «Федя. Народный футболист»

Актеры и персонажи фильма «Федя. Народный футболист»

  • Станислав Румянцев — Федор Черенков

  • Николай Фоменко — Бесков

  • Борис Щербаков — Старостин

  • Игорь Петренко — отец Феди

  • Сергей Мигицко — доктор

  • Александр Носик — тренер дубля

  • Борис Каморзин — председатель федерации футбола

  • Владимир Гуськов — Родионов

  • Артем Черкаев — Дасаев

  • Дмитрий Белоцерковский — Гаврилов

  • Александр Новиков — Бубнов

  • Александра Дроздова — Оля, жена Федора Черенкова

  • Анатолий Черников — Юрий Суслопаров

  • Эльшан Алескеров — Черчесов

  • Никита Моисеев — Всеволод Абдулов

  • Сергей Чудаков — Лобановский

  • Кирилл Гончаров — Алексей Михайличенко

  • Александр Гаранин — Иванов

Кадр из фильма «Федя. Народный футболист»
Фото Кадр из фильма «Федя. Народный футболист»

Мнения спортсменов о фильме «Федя. Народный футболист» и Федоре Черенкове

Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук, делясь ожиданиями от фильма о Федоре Черенкове, рассказал, что футболист оставил после себя большую историю.

«Это хорошая идея — таким образом увековечить память Черенкова, потому что это легендарный футболист. Он оставил после себя большую историю. Что хотелось бы увидеть в фильме? В первую очередь погрузиться в то время, в те переживания. Судя по трейлеру, картина будет пользоваться успехом и покажет нашему поколению, нашим детям, как играл один из лучших футболистов в советской истории, борясь с какими-то жизненными трудностями и ситуациями на поле. Он всегда достойно из них выходил. Насколько я помню, он был очень человечным», — считает Сторожук.

Кадр из фильма «Федя. Народный футболист»
Фото Кадр из фильма «Федя. Народный футболист»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин уверен, что Федор Черенков влюблял народ в футбол.

«Понятно, что имя Черенкова ассоциируется со «Спартаком». Это был великий футболист, человек. Я не был с ним лично знаком, к сожалению, но ту магию, которую он творил на футбольном поле, я помню. Я думаю, он влюблял большинство болельщиков тем, что делал на поле. Конечно, мы его можем называть народным футболистом, так как он влюблял народ в футбол», — отметил Зобнин.

Кадр из фильма «Федя. Народный футболист»
Фото Кадр из фильма «Федя. Народный футболист»

Российский хоккеист Илья Ковальчук поделился, что его отец — болельщик «Спартака», а имя Федора Черенкова в футболе можно сравнить с именем Александра Якушева в хоккее.

«С этим именем связан футбольный «Спартак». Наверное, его можно сравнить с Александром Якушевым в хоккее. Настоящая легенда, символ «Спартака». Когда я первый раз услышал о Черенкове? Мой папа — болельщик «Спартака», всю жизнь он был директором гребной школы «Спартак» в Твери, поэтому он привил мне эту любовь давно. Мы часто в «Лужники» ездили игры смотреть. Что бы хотел увидеть в фильме про Черенкова? Хотел бы увидеть настоящую историю, трогательную. Я уверен, что это будет. Желаю, чтобы каждый болельщик «Спартака» и не только пришел посмотреть этот фильм», — сказал Ковальчук.

Трейлер фильма «Федя. Народный футболист»

Где смотреть фильм «Федя. Народный футболист»

Первыми картину увидели футболисты сборной России уже сегодня, 9 октября, в Новогорске. Об этом сообщил департамент мероприятий Российского футбольного союза.

«Футболисты и тренеры сборной России 9 октября в Новогорске впервые посмотрят фильм «Федя. Народный футболист». Это будет предпремьерный показ кинокартины», — было сказано в сообщении департамента.

Основная премьера фильма «Федя. Народный футболист» пройдет 28 октября в «Октябре», а в широкий прокат спортивная драма выйдет 31 октября.

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