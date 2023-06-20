Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:00

5 новых артхаусных мультфильмов, которые стоит посмотреть

Дима Акатов
Режиссер короткометражного кино, продюсер анимации
Кадр из мультфильма «Марсианский экспресс»
Фото Кадр из мультфильма «Марсианский экспресс»
Telegram Дзен

17 июня завершился Международный анимационный фестиваль в Анси, Франция. Событие считается одним из самых крупных в мире анимации и привлекает более 10 тысяч профессионалов.

Рассказываем о картинах, показанных на фестивале, на которые стоит обратить внимание.

«Бэтмен Ацтека: столкновение империй»

Это первый мультфильм о супергерое, созданный в Мексике. Вообще мексиканская анимация стала темой нескольких мастер-классов на фестивале, включая открытый урок от обладателя «Оскара» и пионера кинематографии Гильермо дель Торо.

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Все везде и&nbsp;сразу&raquo;. Как независимая киностудия А24 стала любимицей публики и какие их фильмы нужно посмотреть

«Марсианский экспресс»

Амбициозный научно-фантастический триллер совсем недавно показали в Каннах, а теперь отметили и в Анси. В нем рассказывают историю детектива и андроида, которые отправляются на Марс в поисках пропавшей студентки.

Кадр из мультфильма «Марсианский экспресс»
Фото Кадр из мультфильма «Марсианский экспресс»

«Изобретатель»

На фестивале также показали анимационную биографию Леонардо да Винчи в технике стоп-моушен. Это техника создания анимации, где объекты и персонажей снимают кадр за кадром, делая маленькие изменения в их позиции или форме, чтобы создать иллюзию движения.

Кадр из мультфильма «Изобретатель»
Фото Кадр из мультфильма «Изобретатель»

По сюжету изобретатель покидает Италию и папу Леона X, чтобы присоединиться к французскому двору. В новой стране он продолжает развиваться: проектирует новые невероятные машины и изучает человеческое тело.

«Одинокий замок в зеркале»

В центре сюжета история молодой девушки Кокоро. В своей комнате она неожиданно открывает портал в зеркале и, протянув руку, оказывается в зачарованном замке. Там ее уже ждет команда из шести одноклассников. Подросткам предлагают сыграть в игру. Однако тех, кто нарушит правила, съест волк.

Кадр из мультфильма «Одинокий замок в зеркале»
Фото Кадр из мультфильма «Одинокий замок в зеркале»

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Ловушка для родителей&raquo;. Настоящие близнецы в кино или монтаж? Тест

«Колледж искусств 1994»

Действие фильма разворачивается в Китайской академии искусств в 1994 году. В это время страна открывается для западного мира, и юным главным героям предстоит увидеть новую взрослую жизнь.

Кадр из мультфильма «Колледж искусств 1994»
Фото Кадр из мультфильма «Колледж искусств 1994»

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Мультфильмы
3
0
Читайте также
Ученица автошколы погибла в ДТП во время урока по вождению в Тольятти
Украинская беженка оскорблениями арабских мигрантов возмутила немцев
Мужчина убил девушку в центре Кызыла
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

7 вырезанных сцен из «Сумерек»: что не показали в классической версии