Феномен популярности «Аноры»: почему лента так понравилась зрителям

«Анора» Шона Бэйкера — фильм, заранее отнесенный критиками к главным фестивальным премьерам 2024 года. Картина выиграла «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, стала пятикратным номинантом премии «Золотой глобус». Профильные издания пишут о возможности номинации «Аноры» на «Оскар-2025» . При бюджете в шесть миллионов долларов в мировом прокате картина собрала более 25.
Сюжет картины строится вокруг отношений стриптизерши Аноры, которая выходит замуж за сына русского олигарха. Его родители, узнав об этом, немедленно приезжают в Нью-Йорк, чтобы расторгнуть нежеланный брак. В чем же феномен «Аноры» и почему фильм добился такого успеха?
Режиссер отклоняется от классического трехактного повествования в кино. Он не делает ярко выраженные традиционные завязку, конфронтацию и развязку. Сам Бэйкер говорит об этом так: «По какой-то причине Голливуд — американское кино в целом — считает необходимым следовать трехактной форме. И, если вы этого не делаете, значит, с вашим фильмом что-то не так. Они говорят, что вам нужна четкая трехактная структура и тяжелые дуги для каждого персонажа. Это так узколобо и не прогрессивно».
Критик The New York Times отметила, что «Анора» разделена на иные три акта. И каждый из них — в своем собственном жанре. Она описала модель фильма Бэйкера так: первый акт — явная интерпретация «Красотки», второй — «безумная эксцентричная комедия», а третий — словно послание от режиссера — «ну, позволю вам самим это выяснить».
Похожим образом свои картины снимали представители итальянского неореализма. Фредерико Феллини и Лукино Висконти отходили в работе от привычных форм повествования. Они составляли систему символов и работали, по большей части, над психологизмом персонажей. Режиссеры показывали неприукрашенную жизнь низшего класса, находя в ней свои поводы для радости и грусти. Зрители их фильмов не ассоциировали себя с героями. Вместо этого аудитория узнавала новое о ранее неизведанном и проникалась симпатией к тем, кто на них не похож.
Шон Бэйкер выводит персонажей и их взаимоотношения на первый план, позволяя зрителю проследить за историей простых людей. Повествование подкрепляется драматургической основой и хорошо проработанной системой образов. Синтез этих компонентов — ключевой фактор успеха фильма.
«Анора» — это не протоптанная дорожка ремейков, экранизаций и ностальгии по прошлому. Фильм не сделан под запросы аудитории, однако именно расширение границ для аудитории и сделало ленту популярной.
Независимое кино продолжает жить, донося до зрителя простые человеческие истории. Вот уже несколько лет лауреаты фестивалей получают широкую огласку и выходят на большие экраны. Прослеживается потребность зрителя в отходе от привычных гламурных голливудских картин с большим количеством звезд и огромными бюджетами.
Так, на «Оскар» 2023 года был номинирован обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля «Треугольник печали». Фильм удостоился трех номинаций и собрал в прокате более 26 миллионов долларов. Лента, кстати, в чем-то похожа на «Анору». По сюжету две модели отправляются в роскошный круиз в компании миллионеров. А после, как и в фильме Шона Бэйкера, все переворачивается с ног на голову.
А «Золотую пальмовую ветвь» 72-го Каннского кинофестиваля заработал фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты». Впоследствии лента получила «Оскар» сразу в четырех категориях, в том числе как «Лучший фильм». Это был яркий прецедент, ведь раньше в главной номинации не побеждали зарубежные независимые картины. Все это говорит о том, что фестивальное кино как никогда актуально, а социально значимые темы будоражат общественность. Зрители на выходе из зала хотят получить живые эмоции, остаться наедине со своими мыслями и обдумать идею, продвигаемую режиссером. Кино снова становится настоящим объектом искусства, а не только развлечением на вечер.
Фильм «Анора» не блокбастер: в нем нет ярких сцен, взрывов и сумасшедших трюков. Сам Бэйкер заявлял, что люди должны увидеть, что фильмы можно снимать «без супергероев и взрывов». За большим количеством спецэффектов и графики часто теряется драматургия самого произведения.
Шон Бэйкер использовал необычный стиль съемки, совмещая игровые моменты с живыми документальными кадрами. Он снимал в ресторанах обычных людей, к которым подходили актеры и задавали вопросы. Уже после дубля Бэйкер рассказывал посетителям заведения о съемке и просил их подписать соответствующие документы. Так в фильме появились естественные реакции ни о чем не подозревающих людей, а картина приобрела большую реалистичность.
Немаловажную роль сыграл уровень подготовки актеров к роли. Главную роль в «Аноре» исполнила Майки Мэдисон. Для подготовки актриса приехала в Нью-Йорк за месяц до съемок и какое-то время жила на Брайтон-Бич. Неофициальные названия этого места — «Маленькая Россия» и «Маленькая Одесса», потому что там живет много мигрантов. На Брайтон-Бич Майки занималась танцами на шесте, учила некоторые фразы на русском языке, а также работала над акцентом. «Для нас очень важно, чтобы местные жители всегда ставили нам большой палец вверх, когда смотрят фильм», — говорит режиссер. Майки Мэдисон удалось передать образ русскоговорящей героини, и ее акцент, по словам Шона Бэйкера, «получился очень точным».
Шон Бэйкер выводит на большие экраны пример другого кинематографа. Он обычно не доходит до рядового зрителя и остается поводом для обсуждения критиков и киноведов. Фильм «Анора» однозначно достоин внимания публики. Актерская игра затронет даже самого искушенного зрителя, а сама лента точно войдет в список лучших картин 2024 года.