Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Статьи
Фильм Конклав: обзор и рецензия — стоит ли смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:00

5 мин.

Выборы по-ватикански: каким получился триллер «Конклав» с Рэйфом Файнсом

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Конклав» / реж. Эдвард Бергер / Focus Features
Фото Кадр из фильма «Конклав» / реж. Эдвард Бергер / Focus Features
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

21 ноября в российский прокат вышла картина Эдварда Бергера «Конклав». Экранизация романа Роберта Харриса повествует о политических интригах в Ватикане, которые по накалу страстей ничуть не уступают борьбе за Железный трон в «Игре престолов» или предвыборной кампании в «Карточном домике», только здесь на кону — должность Папы Римского. Рассказываем, каким получился драматический триллер, главную роль в котором исполнил двукратный номинант на «Оскар» Рэйф Файнс.

Сюжет фильма «Конклав»

После смерти Папы Римского на плечи Томаса Лоуренса ложится тяжкое бремя: он должен возглавить конклав — собрание кардиналов, в ходе которого им предстоит выбрать нового понтифика. Голосование проходит в закрытом помещении, где служители церкви должны оставаться до тех пор, пока один из них не наберет большинство голосов.

&laquo;Великолепный век&raquo;: что известно о&nbsp;турецком ремейке &laquo;Холопа&raquo;. «Великолепный век»: что известно о турецком ремейке «Холопа»

Среди фаворитов — консерваторы Жозеф Трембле и Гоффредо Тедеско, чья победа отменит многолетнюю работу последнего Папы Римского и отбросит Церковь на несколько десятилетий назад. Еще один претендент на должность — нигериец Джошуа Адейеми, который может стать первым темнокожим понтификом, однако его взгляды тоже далеки от прогрессивных.

Возглавляющий конклав кардинал Лоуренс делает ставку на либерала Альдо Беллини — близкого друга скончавшегося Папы, который отчаянно отстаивает свою позицию. Помимо всего прочего, Беллини, например, хочет расширить права женщин в Церкви.

Кадр из фильма «Конклав» / реж. Эдвард Бергер / Focus Features
Фото Кадр из фильма «Конклав» / реж. Эдвард Бергер / Focus Features

Не обходится в своеобразной предвыборной гонке и без темной лошадки: накануне конклава в Ватикан прибывает мексиканец Винсент Бенитес, о существовании которого никто не знал. Судя по всему, Папа назначил его кардиналом тайно, ведь тот работал в Афганистане, где основной религией является ислам.

Во время конклава несколько голосов получает и сам Томас Лоуренс. Только вот он совсем не стремится занять папский престол. Более того, он даже просил понтифика об отставке, однако тот проигнорировал аргументы Лоуренса о личном кризисе веры. Впоследствии главный герой понимает, что Папа, скорее всего, догадывался о приближающейся кончине и хотел, чтобы именно Лоуренс возглавил конклав и разобрался во всех интригах.

Создатели фильма «Конклав»

Режиссером новинки выступил немец Эдвард Бергер. Его предыдущая работа — военная драма «На Западном фронте без перемен» по одноименному роману Эриха Марии Ремарка — была отмечена четырьмя «Оскарами» (в том числе в категории «Лучший фильм на иностранном языке») и семью премиями BAFTA (в том числе в категории «Лучший фильм»).

Кадр из фильма «Конклав» / реж. Эдвард Бергер / Focus Features
Фото Кадр из фильма «Конклав» / реж. Эдвард Бергер / Focus Features

Сценарий к ленте написал британец Питер Строан — обладатель премии BAFTA и номинант на «Оскар» за триллер «Шпион, выйди вон!». Оператором выступил француз Стефан Фонтен («Капитан Фантастик», «Джеки»), а композитором — немец Фолькер Бертельман, получивший «Оскар» и BAFTA за фильм «На Западном фронте без перемен».

Не менее интернациональным получился и актерский состав: англичанин Рэйф Файнс (Лоуренс), американцы Стэнли Туччи (Беллини) и Джон Литгоу (Трембле), итальянец Серджио Кастеллитто (Тедеско), а также британец танзанийского происхождения Лусиан Мсамати (Адейеми). Во второстепенной роли отметилась Изабелла Росселлини — дочь шведской актрисы Ингрид Бергман и итальянского режиссера Роберто Росселлини.

Каким получился фильм «Конклав»

Эдварду Бергеру удалось снять напряженный триллер и сохранить интригу до самого финала. В начале зрителям показывают основных претендентов на папский престол, однако постепенно кардинал Лоуренс раскрывает постыдные тайны каждого из них.

Кадр из фильма «Конклав» / реж. Эдвард Бергер / Focus Features
Фото Кадр из фильма «Конклав» / реж. Эдвард Бергер / Focus Features

Так, например, выясняется, что в день смерти Папа Римский отстранил от должности Жозефа Трембле, только вот документальных свидетельств этому не сохранилось. Свои скелеты в шкафу есть и у Адейеми, а Бенитес и вовсе скрывает лечение в Швейцарии, которое ему оплатил сам понтифик. К слову, актерам удалось создать калейдоскоп неоднозначных персонажей: за абсолютно идентичными облачениями служителей церкви скрываются самые разные грехи и сомнения.

Действие картины разворачивается в Ватикане, однако сюжет мало отличается от обычных выборов в любой другой стране: здесь и покупка голосов, и секретные документы, и даже секс-скандал. При этом сами участники конклава понимают, что им предстоит выбрать меньшее из зол, ведь идеального кандидата без единого пятна на репутации просто не существует.

Кадр из фильма «Конклав» / реж. Эдвард Бергер / Focus Features
Фото Кадр из фильма «Конклав» / реж. Эдвард Бергер / Focus Features

Нельзя не отметить операторскую работу: Стефан Фонтен показывает зрителям роскошные интерьеры Ватиканского дворца и выбирает для этого в основном общие планы. Из-за этого кардиналы порой кажутся совсем крошечными, что только подчеркивает их роль пешек в большой политической игре.

Стоит ли смотреть «Конклав»

Поклонникам масштабных блокбастеров, изобилующих спецэффектами, новинка проката вряд ли придется по вкусу. Обратить внимание на «Конклав» стоит тем, кто ценит разговорное кино и политические триллеры.

Добавим, что сейчас рейтинг фильма на сайте Rotten Tomatoes составляет 92%, а профильные издания уже предрекают «Конклаву» несколько номинаций на «Оскар» (в частности — в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая мужская роль»), так что пропускать новинку точно не стоит.

Трейлер фильма «Конклав»

Фильмы
Новости холдинга
Чего ждать от команды Трампа. Разбор
Конора Макгрегора признали виновным по делу об изнасиловании
Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе
Биография Никиты Хайкина: история российского вратаря из Норвегии
Судей заподозрили в нечестности. Что произошло после 16 тура РПЛ
Кустурица назвал удар «Орешником» по Украине зрелищным и масштабным
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Кубок года по футболу