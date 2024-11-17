«Мария»: что известно о новом фильме с Анджелиной Джоли в главной роли

В ноябре в российский прокат выходит биографический фильм «Мария». В центре сюжета — последние дни жизни оперной дивы Марии Каллас, которую сыграла Анджелина Джоли. За эту роль голливудской звезде уже прочат очередную номинацию на «Оскар». Рассказываем, чего ждать от новинки, мировая премьера которой состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля в августе этого года.

Сюжета фильма «Мария»

Осень 1977 года, Париж. Американская певица греческого происхождения Мария Каллас когда-то была суперзвездой оперной сцены, однако успешная карьера и громкие романы (в частности — с миллиардером Аристотелем Онассисом) давно позади.

Фото Кадр из фильма «Мария» / реж. Пабло Ларраин / Netflix

Теперь Мария живет в Париже: в шикарной квартире компанию ей составляют кухарка и дворецкий, а на прогулках по городу женщину сопровождает молодой интервьюер. Ему певица и рассказывает историю своей жизни.

Создатели фильма «Мария»

Режиссером картины выступил чилиец Пабло Ларраин. «Мария» — не первый байопик о женщине трагической судьбы, над которым довелось поработать постановщику. В 2016 году он выпустил ленту «Джеки» о Жаклин Кеннеди, а в 2021-м — «Спенсер» о принцессе Диане. Любопытно, что оба фильма принесли исполнительницам главных ролей — Натали Портман и Кристен Стюарт — номинации на «Оскар». Продолжит ли эту традицию Анджелина Джоли? Скоро узнаем.

Стоит отметить, что в копилке самого Ларраина есть «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля («Клуб») и приз Венецианского кинофестиваля за лучший сценарий («Граф»).

Фото Кадр из фильма «Мария» / реж. Пабло Ларраин / Netflix

Сценарий к новинке написал британец Стивен Найт — номинант на «Оскар» («Грязные прелести») и создатель сериала «Острые козырьки». К слову, он же написал сценарий и к уже упомянутой картине Пабло Ларраина «Спенсер».

Оператором «Марии» значится Эдвард Лахман — трехкратный номинант на «Оскар» («Вдали от рая», «Кэрол», «Граф») и обладатель приза Венецианского кинофестиваля за выдающийся индивидуальный вклад («Вдали от рая»).

Кто снялся в фильме « Мария»

Главная роль в байопике досталась оскароносной Анджелине Джоли. По сути, «Мария» ознаменовала возвращение актрисы на большие экраны: ее последний фильм — супергеройский блокбастер «Вечные» — датируется 2021 годом.

Фото Кадр из фильма «Мария» / реж. Пабло Ларраин / Netflix

Во второстепенных ролях отметились лауреат «Золотого глобуса» Коди Смит-Макфи, итальянские актеры Альба Рорвахер и Пьерфранческо Фавино (оба — обладатели «Кубка Вольпи» Венецианского кинофестиваля), турок Халук Бильгинер (именно он сыграл греческого предпринимателя Аристотеля Онассиса), француз Венсан Макен и другие.

Трейлер фильма «Мария»

Что пишут критики и первые зрители о фильме «Мария»

Сейчас рейтинг фильма на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составляет 76% на основании 68 отзывов от критиков. Среди того, что пришлось им по душе, — визуальная составляющая фильма и, конечно же, актерская игра Анджелины Джоли.

Однако и негативным отзывам тоже нашлось место: картину ругают за неровный темп повествования и фокус на внутренних переживаниях главной героини, а не на ее личности. «Другими словами, фильм красивый, но скучный», — говорится в одной из рецензий.

Фото Кадр из фильма «Мария» / реж. Пабло Ларраин / Netflix

Когда выйдет фильм «Мария»

Премьера фильма «Мария» состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля в августе 2024 года. В российских кинотеатрах прокат новинки стартует уже 28 ноября.

Где с мотреть фильм «Мария»

Начиная с 28 ноября картину «Мария» с Анджелиной Джоли можно будет посмотреть в большинстве российских кинотеатров.