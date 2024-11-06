Согревающее кино: обзор фильма «В баню!» с Михаилом Тройником

7 ноября в российский прокат выходит народная комедия «В баню!» про премудрости профессионального парения и могучую силу терпения. Еще до старта съемок создатели картины начали «прогревать» аудиторию — сначала опубликовали ставшую впоследствии вирусной вакансию «специалиста по отдыху в бане», потом провели кастинг на лучшего банщика России, а затем разместили на Таймс-сквер в Нью-Йорке рекламный ролик фильма, посылавший американцев в баню.

Добрались ли до Санкт-Петербурга, где снимался фильм, заокеанские любители парилок — неизвестно. Зато точно понятно, что саму картину (изначально напоминавшую пранк, который вышел из-под контроля) можно назвать одним из самых душевных российских спортивных фильмов за последние годы. Рассказываем, какими вениками и о каких проблемах парится главный герой, как накаляют драму создатели «В баню!» и почему это кино имеет согревающий эффект.

Осторожно: в первой и второй главе статьи есть спойлеры!

Сюжет фильма «В баню!»

Иван Плотников (Михаил Тройник) — горемычный прораб в собственной строительной фирме, которую он когда-то основал вместе со своим старым другом Владимиром Щегловым (Федор Лавров). Вот только управление бизнесом у них какое-то неравноправное. Пока ушлый компаньон разъезжает на новенькой машине и задерживает зарплату рабочим (в том числе Плотникову), бесхитростный Ваня оформляет на себя кредит, чтобы решить финансовые проблемы компании.

Фото Кадр из сериала «В баню!», реж. Данил Иванов/ «Про:взгляд» / «Искусство для людей»

После очередной (и резонной) претензии от жены в духе «сколько это можно терпеть?» Ваня решает проявить инициативу и выплачивает бригаде жалованье из денег, предназначавшихся на покупку материала. Узнав об этом, бизнес-партнер приходит в ярость и увольняет бедолагу, оставляя его с миллионным кредитом один на один. Вдобавок жена Вани (Юля Александрова), уставшая от вечного безденежья и малодушия мужа, просит его пожить отдельно, пока он не найдет новую работу.

Обманутый, всеми брошенный и промокший до нитки Ваня оказывается в городской бане №1 — место, в котором он вскоре переродится из озябшего, словно уличный котенок, терпилы в могучего и степенного медведя, способного выдержать самые жестокие температуры.

Оказывается, уже завтра здесь пройдет отборочный этап чемпионата России по бане, и доведенная до абсолюта привычка Вани терпеть тут придется как нельзя кстати. Местный полотер и вице-чемпион СССР по банному спорту Иван Викторович (Юрий Ицков) видит, как Плотников пересиживает всех в «раскочегаренной» парной, даже не шелохнувшись и не поморщившись. Он пытается убедить Ваню в том, что у него редкий талант и что ему непременно надо поучаствовать в соревнованиях. Плотникову, конечно же, не до игр. В парилке он просто грелся и в свойственной ему манере приуныл. Короче говоря, ему как-то было ни жарко ни холодно оттого, что здесь вообще-то очень-очень жарко.

Фото Кадр из сериала «В баню!», реж. Данил Иванов/ «Про:взгляд» / «Искусство для людей»

Уговоры, мольбы и даже угрозы на Ваню не действуют. Он отказывается и уходит. Но рок судьбы, а точнее, Ванина рассеянность вынуждает его вернуться в баню в аккурат к началу состязаний. Здесь-то Игорь Викторович уже не упускает талантливого и терпеливого Плотникова, которому ничего не остается, кроме как согласиться. Все-таки на горизонте маячит денежный приз, а это уже весомый аргумент для безработного должника.

Так Игорь Викторович становится персональным тренером Ивана Плотникова по банному спорту, а слабовольный бригадир со временем понимает, что биться на этом чемпионате он должен не столько ради денег, сколько ради своей семьи. Ну а чтобы победить, ему придется хорошенько попариться. Или хотя бы попросту не сдаться на этапе подготовки. И хоть с последним у Вани большие проблемы, в процессе к нему все-таки приходит спортивный азарт.

Фото Кадр из сериала «В баню!», реж. Данил Иванов/ «Про:взгляд» / «Искусство для людей»

Создатели фильма «В баню!»

Фильм «В баню!» снял режиссер Данил Иванов с актерским бэкграундом. Эта лента стала для него режиссерским дебютом в полнометражном кино. Он же написал сценарий. Одним из продюсеров картины стал внук легендарной актрисы Алисы Фрейндлих Никита Владимиров. Производством картины занималась студия «Искусство для людей».

Главную роль в фильме исполнил Михаил Тройник, которого на съемках называли «русским Джейсоном Момоа» и «русским Акваменом». Так много времени актер проводил в воде. Также в актерский состав вошли Юля Александрова, Федор Лавров и Юрий Ицков.

Каким получился фильм «В баню!»

«В баню!» получился смешным, теплым и увлекательным зрелищем, которое еще и в придачу может популяризировать баню как классный вид досуга среди самых широких слоев населения. Конечно, в России парные и так никогда не пустуют, но всплеск интереса как к отдельному виду спорта точно может случиться. Честно говоря, автор этих строк понятия не имел, что существует столько способов прогреть свои косточки. Да, русская классика с вениками — это дело всем известное. Финская, турецкий хамам — тоже слышали. Но вот про японские чаны с раскаленными металлическими гирями — врать не буду, вижу первый раз. И пробовать, пожалуй, не решусь.

Фото Кадр из сериала «В баню!», реж. Данил Иванов/ «Про:взгляд» / «Искусство для людей»

Вот и исполнитель главной роли Михаил Тройник понятия не имел, что существуют всевозможные способы парения единичкой, двоечкой и даже восьмеркой, пока не начал сниматься в фильме. И это, кстати, теперь одна из лучших ролей Михаила. Так убедителен он в роли неудачника Ивана Плотникова, как влитой вписался в образ простодушного и незатейливого недотепы, который со временем преображается в стойкого воина, а не просто терпеливого слабака. Актер в своих соцсетях поделился, что напарился так, что года полтора в парную больше ни ногой: «Прошлой осенью у меня произошла настоящая чистка омовениями, бочками, хаммами и финскими саунами, русской баней и купелями, камнями, вениками, а также самой прожженой общественной баней в городе Пушкин. Вышло все накопленное, а также родовое и кармическое. Благодаря консультанту-банщику Андрею я теперь могу парить единичкой, двойкой, тройкой, четверкой, а главное, восьмеркой. Мы побывали помимо Петербурга во Мге, где снимали фильм «Сестры». Это было настоящее испытание и приключение для всей нашей команды. Я благодарю всех создателей этого фильма! С 7 ноября можно идти «В баню!», а я туда пока больше не пойду еще года полтора.»

Если в «Иронии судьбы, или С легким паром!» Евгений Лукашин посещал баню с друзьями только 31 декабря, то Иван Плотников в баню буквально заселяется на постоянной основе. И вот что еще важно — на экране все чистая правда. Снимали фильм в настоящей бане, словно законсервированной в безвременье. А массовка фильма — реальные посетители парных, обычные мужички всех возрастов, некоторые — с пивными животами, другие — поджарые, но все непременно обернутые в полотенца или семейниках. В этом плане лента, можно сказать, исправляет небольшой недочет неоспоримой классики Рязанова (Эльдар Рязанов снимал баню прямо на цокольном этаже «Мосфильма»), отдавая в то же время ей дань уважения. В остальном же фильм как будто даже опровергает убеждение, что баня — это непременно пиво, рыба и газета под ней. И никаких пошлостей тем более.

Фото Кадр из сериала «В баню!», реж. Данил Иванов/ «Про:взгляд» / «Искусство для людей»

Более того — картина получилась даже с очевидным зожным посылом. Потому так много отсылок к другой классике, уже голливудской, — «Рокки» Сильвестра Сталлоне. Доходит до прямых цитат и заимствований — есть и изнурительные пробежки, и знаменитая мелодия, правда, в новой аранжировке. И хоть фильм «В баню!» в первую очередь позиционируют как добрую семейную комедию (и это, безусловно, так), это еще и классное спортивное кино. Признаться, превратить на экране далеко не самый зрелищный спорт в напряженную борьбу, — дело непростое. Нужно обладать пламенным убеждением и пылким воображением, чтобы сделать это интересно.

По ироничной интонации и юмору «В баню!» ближе к знаменитым фильмам Александра Рогожкина, чье название начинается с «Особенности национальной...». И к счастью, с творением Алексея Рудакова «Особенности русской бани» (помните такое?) новая душевная комедия ничего общего не имеет.

Фото Кадр из сериала «В баню!», реж. Данил Иванов/ «Про:взгляд» / «Искусство для людей»

Очень хорошо, что «В баню!» выходит в промозглый ноябрь. Лента идеально подходит для вечернего просмотра именно в этот месяц, так что если чувствуете, что замерзаете и вообще как-то прохладно на душе, то непременно идите «В баню!».

Трейлер фильма «В баню!»

Где смотреть фильм «В баню!»

Комедия «В баню!» выйдет в российских кинотеатрах 7 ноября.