Чего ждать от нового фильма «Вонка» с Тимоти Шаламе

Во всемирный день шоколада, 11 июля, кинокомпания Warner Bros. Pictures выпуcтила первый трейлер фэнтезийного мюзикла «Вонка». Сюжет фильма расскажет о молодости и пути к успеху юного Вилли Вонки. На этот раз роль эксцентричного кондитера исполнил Тимоти Шаламе, широко известный по ролям в фантастической дилогии «Дюна» и драмам «Зови меня своим именем», «Маленькие женщины».

Кто такой Вилли Вонка

Впервые персонаж Вилли Вонка появился в сказочной повести «Чарли и шоколадная фабрика» британского писателя Роальда Даля, изданной в 1964 году. Первая экранизация под названием «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» увидела свет в 1971 году, но, несмотря на положительные отзывы, не пользовалась успехом. Лишь позже фильм стал хитом. Роль эксцентричного владельца фабрики по производству шоколада исполнил лауреат премии «Эмми» Джин Уайлдер.

Фото Кадр из фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика»

В 2005 году вышла вторая экранизация вышеупомянутой книги. В этот раз у руля встал Тим Бертон, а заглавную роль исполнил давний любимец режиссера — Джонни Депп. Несмотря на в целом положительные отзывы, со временем фильм вызвал множество разногласий. Игра Джонни Деппа также подверглась критике, что впрочем не помешало актеру получить номинацию на «Золотой глобус».

Когда начали снимать фильм «Вонка» и кто принимал участие в съемках

Разработка приквела про Вилли Вонку началась в 2016 году после покупки Warner Bros. Pictures прав на персонажа, а Тимоти Шаламе был утвержден на роль в сентябре 2021 года. Съемки проходили в Великобритании, в них также приняли участие Роуэн Аткинсон, Оливия Колман и Хью Грант. Сюжет фильма перенесет зрителя в молодые годы героя, во времена его пути к успеху, еще до момента открытия им шоколадной фабрики.

Фото Кадр из трейлера к фильму «Вонка»

Фильм срежиссировал Пол Кинг — автор дилогии про медвежонка Паддингтона. Также он выступил соавтором сценария вместе с Саймоном Фарнаби.

Что показали в трейлере

Трейлер открывается фразой главного героя о его семилетнем путешествии, в которое он отправился для улучшения своего мастерства. В следующей сцене герой Тимоти Шаламе исследует джунгли и называет себя «волшебником, изобретателем, создателем шоколада».

Нам наверняка раскроют секреты производства уникального шоколада от мистера Вонка. Чудные приспособления, колбочки с разноцветными жидкостями и сам процесс, мельком показанный в трейлере, — все это выглядит, как магическое искусство, и кто знает, чему научился Вилли во время этого путешествия. Тем более в одной из следующих сцен он умудряется создать шоколад, преодолевающий силу тяготения и позволяющий людям летать. Это действительно выглядит, как настоящее колдовство.

Фото Кадр из трейлера к фильму «Вонка»

Потом мы переносимся в фантастический город: туда, как нам заявляет персонаж в исполнении актера Джима Картера, известного зрителю по сериалу Аббатство Даунтон, приезжали многие шоколатье, но никто не добился успеха. И виной тому шоколадный картель — объединение влиятельных монополистов в сфере производства шоколада. Следующая сцена раскрывает тоталитарные устои этого общества, ведь даже мечты здесь под запретом.

Судя по представленным кадрам, в фильме раскроют тему отношений мистера Вонки со своей матерью, что, как минимум, интересно, вспоминая Бертоновскую интерпретацию героя и его отношения с отцом. По представленным моментам кажется, что в приквеле будущий великий шоколатье будет изображен не таким мизантропом, как версия персонажа в исполнении Джонни Деппа.

Но главный звездой трейлера, помимо Тимоти Шаламе, конечно, выступил Хью Грант в своей самой миниатюрной роли. Да, в конце трейлера он появился в образе представителя племени умпа-лумпа — вымышленного рода низкорослых человечков. Этот образ из трейлера особенно запомнился зрителю и завирусился в интернете.

Фото Кадр из трейлера к фильму «Вонка»

Уже по трейлеру понятно, что фильм будет интересен не только сюжетом о шоколаде и премудростях его создания — он станет более музыкальным, чем предыдущие киноадаптации истории персонажа. Уже известно, что у Тимоти Шаламе будет семь музыкальных номеров. Саундтреки к фильму напишет Джоби Тэлбот — композитор менее известный, чем Дэнни Эльфман, который создал саундтрек к «Чарли и шоколадная фабрика», но тоже заслуживающий внимания. Тэлбот мог запомниться кинолюбителям саундтреками к мультфильмам «Зверопой» и «Зверопой 2», а также к «Автостопом по галактике».

Как отреагировали на трейлер зрители

В целом, такой долгожданный дебютный трейлер вызвал противоречивую реакцию. Многие посчитали, что молодому Тимоти Шаламе для воссоздания персонажа на экране не хватает чудаковатости, другие же наоборот похвалили актера за органичность. Тем более, в недавнем интервью режиссер фильма заявил, что решил отдать Тимоти роль без проб. Пол Кинг посмотрел записи школьных выступлений Шаламе и увидел, что актер прекрасно подходит для роли в мюзикле.

В соцсетях зрители отреагировали на трейлер по-разному: поклонницы Шаламе с нетерпением ждут появления своего любимчика на экранах, фанаты старых фильмов о Вилли Вонке негодуют, а некоторые призывают фанатов и хейтеров помириться и не судить фильм по трейлеру.

Этот фильм провалится. Никто не будет лучше Джонни Деппа или даже оригинального Вилли Вонки — Джина Уайлдера. Фото Скрин из соцсетей

Так взволнована фильмом Вонка! Выглядит потрясающе! Тимоти делает просто фантастическую работу, я так счастлива видеть, как он делает все эти чудесные вещи. Он заслуживает весь мир! Фото Скрин из соцсетей

Я посмотрю его только по приколу ради Хью Гранта в роли умпа-лумпа. Еще я видела, что там будет Оливия Колман, что тоже отлично. Если честно, все выглядит интересно, кроме главного персонажа. Фото Скрин из соцсетей

Новый Вонка будет отстоем, я уже сейчас могу сказать. Фото Скрин из соцсетей

Люди, вы можете перестать быть такими грубыми насчет нового фильма Вонка, полагаясь только на трейлер? Вас никто не заставляет смотреть его. Это приквел, поэтому, конечно, персонаж другой. Я устала от того, что все коллективно ненавидят фильм и делают из этого тренд. Вы еще даже не знаете, плохой он или нет. Фото Скрин из соцсетей

Интересно, как новый фильм Вонка будет удерживать такой вдохновленно-добрый и воодушевляющий тон, если два прошлых фильма о Вонке были достаточно мрачными, и это хорошо работало. Фото Скрин из соцсетей

Тимоти Шаламе не умеет играть. Он может только монотонно разговаривать и в каждом фильме выглядит, будто так сильно накачался ксанаксом, что не способен изобразить эмоции. Фото Скрин из соцсетей

Я абсолютно искренне считаю, что нам не нужен еще один фильм о Вонке, и я реально не буду его смотреть. Фото Скрин из соцсетей

Стоит сказать еще об одной вирусной истории, связанной с фильмом. В русскоязычном сегменте интернета фильм стал популярен благодаря шрифту на постерах, в частности, благодаря схожести буквы «w» с прописной русской буквой «ж» и английской прописной «n» с кириллической прописной «п». Даже Кинопоиск добавил в выдачу фильм по не самому приличному запросу.

Несмотря на споры в интернете и странную неровность качества компьютерных эффектов, что, скорее всего, подправят к релизу, трейлер показал яркий завораживающий мир, наполненный фактурными персонажами и интересными событиями, происходящими как в мечтах Вонки, так и в мире вокруг него.

Выход фильма назначен на 15 декабря 2023 года: ждать осталось недолго, и уже зимой мы наконец узнаем, как проявит себя Тимоти Шаламе в роли эксцентричного Вонки.

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