Рецензия на комедийный боевик «Я не киллер» с Гленом Пауэллом

В прокат вышел новый фильм Ричарда Линклейтера с противоречащим оригинальному названию переводом «Я не киллер». В оригинале именуемая одним кратким и емким словом Hitman лента рассказывает историю полицейского под прикрытием, который под личиной наемного убийцы ищет заказчиков преступлений и выводит их на чистую воду.

О чем фильм

Гэри Джонсон — преподаватель философии в университете, любитель кошек и вообще милейшей души человек. В свободное от преподавательской деятельности и кормления котов время Джонсон, в исполнении одной из восходящих звезд Голливуда Глена Пауэлла, подрабатывает сотрудником полицейского управления Нового Орлеана. Герой не работает «в поле» и не видится с преступниками и подозреваемыми — он занимается компьютерами и прочей техникой. Но однажды от работы отстраняют его коллегу, игравшего роль киллера под прикрытием, и жребий падает на Гэри. Неожиданно для всех и себя самого он открывает новый талант, невероятно хорошо исполняя роль и вызывая доверие у любого заказчика.

Фото из фильма «Я не киллер».

Гэри оказывается просто мастером перевоплощений и находит подход и к стереотипному реднеку (жаргонное название белых фермеров, жителей сельской глубинки США. — Прим. ред.), и к подростку, решившему заказать свою мать, и даже к недовольному рэперу. При этом к каждому из дел герой серьезно готовится, примеряя на себя совершенно разные образы. Интересным оказывается и то, что чаще всего причины «заказать человека» кажутся настолько мелкими и абсурдными, что невольно вызывают смех.

Однажды Джонсон встречает Мэддисон, которую не решается сдать полиции и пытается отговорить от заказного убийства бывшего мужа-абьюзера. Позднее герой заводит с ней отношения, при этом не раскрывая тайну своей настоящей личности и продолжая играть роль профессионального киллера. И тут начинается новый виток истории, ведь герой до последнего будет держать лицо и скрывать все особенности ситуации как от своей дамы сердца, так и от коллег.

Фото из фильма «Я не киллер».

Сюжет, который хоть и рассказывает историю работы под прикрытием, по большому счету является любовной историей. Джонсон завоюет женское сердце, при этом практически не отняв ни одной человеческой жизни. Если, конечно, не считать всех понесших наказание заказчиков, поимке которых способствует герой.

Жизнь под личиной киллера и притворство перед Мэддисон заставляют героя испытывать наслаждение от нового положения. Такая жизнь становится для него избавлением от рутины и путем к поиску нового себя — как философски заявляет герой, иногда всем надо примерить чужую роль, чтобы лучше понять себя самого.

Актеры

«Я не киллер» — это на удивление добротное и обаятельное кино. Имя Глена Пауэлла, также выступившего в качестве соавтора сценария, можно перечислять наряду с другими молодыми звездами Голливуда. Тридцатипятилетний Пауэлл все чаще мелькает на экранах, и «Я не киллер» можно назвать еще одним его успехом. Актер вовсю использует свой комедийный талант, представая в образах абсолютно разных личностей. Но большую часть ленты Пауэлл мастерски балансирует между амплуа скромного преподавателя-добряка и киллером, забирающим не только жизни жертв, но и сердца прекрасных женщин.

Фото из фильма «Я не киллер».

Компанию Глену Пауэллу на экране составили Остин Амелио, известный по сериалу «Ходячие мертвецы» и его спин-оффу «Бойтесь ходячих мертвецов», и Адриа Архона, сыгравшая в таких сериалах, как «Настоящий детектив», «Благие знамения» и «Андор».

«Я не киллер» — это достаточно скромная в своих масштабах история, в которой просто нет места большому количеству действующих лиц, тем более что все повествование крутится фактически вокруг личности Гэри Джонсона. Так что Глену Пауэллу порой никто не мешает раскрываться на экране. И пусть иногда взаимодействия между героями и кажутся картонными, а сам Пауэлл в силу внешних данных выглядит убедительнее в кожаной куртке сурового киллера, нежели в клетчатой рубашке профессора университета, подобные шероховатости не портят общего впечатления.

Фото из фильма «Я не киллер».

Первоисточник

Есть у «Я не киллер» и история-первоисточник. Гэри Джонсон — это абсолютно реальный человек, аспекты биографии которого, рассказанные журналистом Скипом Холландсвортом в статье 1998 года, легли в основу сценария фильма.

Интересно, что сам Холландсворт уже работал с режиссером Ричардом Линклейтром. В 2011 году вышел фильм «Берни», также основанный на статье журналиста. Но если тогда Холлингворт выступил в качестве полноценного соавтора сценария, то в этот раз подобная роль досталась исполнителю главной роли — Глену Пауэллу.

Впрочем, обстоятельства жизни реального героя далеки от показанной на экране интерпретации событий. Никто этого не скрывает: в самом начале финальных титров зрителя ждет упоминание об этой особенности сценария. В жизни реального Гэри Джонсона не было ни убийств, ни встречи с великолепной женщиной мечты. Но подобное искажение фактов и приукрашивание истории вовсе не превращает «Я не киллер» в фарс или стереотипную, ленивую историю.

Фото из фильма «Я не киллер».

Стоит ли смотреть

Фильм «Я не киллер» совсем не похож на расследование, не является он и большим и чрезмерно амбициозным произведением. Перед зрителем крепкая и увлекательная история, в основе которой интересная задумка и герои, наделенные хоть и не уникальными, но вполне себе выпуклыми характерами. Ну и, в конце концов, «Я не киллер» доказывает, что Глен Пауэлл, похоже, оканчательно обосновался на больших экранах и может остаться с нами как один из главных красавчиков Голливуда надолго.