7 фильмов без сценария: культовые ленты, которые рождались в хаосе

Обычно кино снимается по четко прописанному сценарию, где каждая сцена, реплика и поворот сюжета заранее выверены. Но история знает случаи, когда все пошло совсем не по плану. Сценарий писался на коленке в последний момент, сцены придумывались утром перед съемкой, а актеры импровизировали просто потому, что не знали, что скажет их персонаж. И что удивительно — иногда именно такой хаос становится источником настоящего кинематографического волшебства. Собрали знаковые фильмы, созданные без окончательного сценария.
Год: 1942.
Режиссер: Майкл Кертиц.
Жанр: Драма, мелодрама.
В ролях: Хамфри Богарт, Ингрид Бергман, Пол Хенрейд, Клод Рейнс.
Рейтинг IMDb: 8.5.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0.
Хотя «Касабланка» сегодня считается одним из величайших фильмов в истории Голливуда, его съемки были далеки от идеала. Да и изначально студия не планировала делать на ленту какую-то особую ставку. Сценарий менялся буквально на ходу, а финал писался в последний момент. Почти до конца съемок было неизвестно, с кем именно останется героиня Ингрид Бергман.
Тем не менее «Касабланка» стала классикой. А одна из самых известных фраз в истории кино — «Это начало прекрасной дружбы») — была записана Хамфри Богартом спустя месяц после окончания съемок и добавлена уже на этапе постпродакшена.
Год: 1975.
Режиссер: Стивен Спилберг.
Жанр: Триллер, ужасы, приключения.
В ролях: Рой Шайдер, Роберт Шоу, Ричард Дрейфусс, Лоррэйн Гари.
Рейтинг IMDb: 8.1.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3.
Стивен Спилберг начинал съемки «Челюстей» без готового финального сценария, и с каждым днем ситуация становилась все напряженнее. Проблемы с механической акулой, плохая погода и растущий бюджет усугубляли ситуацию. Многое пришлось сочинять на ходу. Например, знаменитая сцена с рассказом Квинта о гибели тяжелого крейсера «Индианаполис» не была запланирована изначально и отсутствовала в романе-первоисточнике.
Однако именно эта спонтанность и сделала фильм таким живым. В результате «Челюсти» стали первым настоящим блокбастером.
Год: 1979.
Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола.
Жанр: Военный, драма, история, боевик.
В главных ролях: Мартин Шин, Марлон Брандо, Роберт Дювалл, Фредерик Форрест.
Рейтинг IMDb: 8.4.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1.
Эпическая адаптация «Сердца тьмы» Джозефа Конрада началась с одного сценария, а закончилась совсем другим. Фрэнсис Форд Коппола переработал изначальный текст по своему усмотрению. Концовка подвергалась изменениям множество раз уже в процессе съемок, так что большинство сцен с полковником Курцом стали импровизацией Марлона Брандо, недовольного образом его героя и полностью неготового к роли.
Актер, который должен был похудеть к началу съемок, стал весить еще больше, не ознакомился со сценарием и не знал реплик. Кроме этого, процесс создания ленты сопровождался ураганами, болезнями и множественными срывами сроков.
То, что по изначальной задумке должно было стать боевиком, превратилось в фантасмагорический антивоенный кошмар — но кошмар, ставший классикой кинематографа. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и до сих пор считается сильным проектом о войне.
Год: 1992.
Режиссер: Дэвид Финчер.
Жанр: Фантастика, ужасы, триллер.
В главных ролях: Сигурни Уивер, Чарльз С. Даттон, Чарльз Дэнс, Пол МакГанн.
Рейтинг IMDb: 6.4.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9.
«Чужой 3» известен своей сложной и проблемной производственной историей. После успеха первых двух фильмов студия 20th Century Fox стремилась продолжить франшизу, но столкнулась с многочисленными трудностями на этапе разработки. Сценарий проекта претерпел множество изменений: первоначально к работе привлекались различные сценаристы, включая Уильяма Гибсона.
В результате к моменту начала съемок окончательный сценарий не был завершен. Режиссеру Дэвиду Финчеру пришлось работать в таких трудных условиях. Кроме этого, постановщик, для которого история про идеальный организм из открытого космоса стала дебютом в полнометражном кино, столкнулся с давлением со стороны студии. Финчер впоследствии дистанцировался от фильма, считая, что итоговая версия не отражает его первоначальное видение.
Год: 2008.
Режиссер: Джон Фавро.
Жанр: Фантастика, боевик, приключения.
В главных ролях: Роберт Дауни мл., Джефф Бриджес, Гвинет Пэлтроу, Терренс Ховард.
Рейтинг IMDb: 7.9.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0.
Один из самых знаковых супергеройских фильмов, с которого зародилась история киновселенной Marvel, сам начинал путь с удивительного хаоса. На момент начала съемочного процесса у «Железного человека» не было окончательного сценария. Актеры часто импровизировали, а сцены разрабатывались буквально по ходу съемок. Роберт Дауни-младший признался, что ощущал себя в роли соавтора: он помогал придумывать реплики и ходы прямо на площадке.
Такой творческий подход неожиданно сработал. Фильм получил восторженные отзывы и запустил MCU — крупнейшую франшизу современного Голливуда.
Год: 2006.
Режиссер: Дэвид Линч.
Жанр: Фэнтези, триллер, драма, детектив.
В главных ролях: Лора Дерн, Джереми Айронс, Джастин Теру, Гарри Дин Стэнтон.
Рейтинг IMDb: 6.8.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9.
«Внутренняя империя» стала уникальным проектом в фильмографии Дэвида Линча. Режиссер начал съемки без завершенного сценария, создавая сцены по мере развития проекта. Линч писал и снимал эпизоды, не зная точно, как они свяжутся в итоговом фильме. Актеры, включая Лору Дерн, получали реплики непосредственно перед съемками.
Фильм был полностью снят на цифровую камеру, что позволило Линчу экспериментировать с визуальным стилем и работать более гибко. Этот подход дал режиссеру свободу в создании сюрреалистической атмосферы, характерной для его творчества.
Несмотря на нестандартный процесс производства, «Внутренняя империя» получила признание критиков за свою новаторскую форму и глубокий психологизм, став важной вехой в экспериментальном кино.
Год: 2014.
Режиссер: Даг Лайман.
Жанр: Фантастика, боевик, приключения.
В главных ролях: Том Круз, Эмили Блант, Билл Пэкстон, Брендан Глисон.
Рейтинг IMDb: 7.9.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.9.
Фантастический боевик по графическому роману «All You Need Is Kill» подвергся множественным переписываниям сценария как до, так и уже в процессе съемок. Режиссер Даг Лайман славится склонностью к импровизации — так было и в этот раз. Некоторые ключевые сцены, включая финал, были полностью пересняты, а сценарий неоднократно менялся.
Несмотря на все сложности, фильм получился ярким и оригинальным. А необычная структура «дня сурка», которая происходит во время вторжения инопланетян, сделала проект одним из самых необычных научно-фантастических боевиков прошлого десятилетия.