8 фильмов, действие которых разворачивается в Хэллоуин

Сегодня, 31 октября, в некоторых странах мира отмечается праздник, происхождение которого связывают с традициями древних кельтов. По таком случаю собрали несколько картин, показывающих зрителям Хэллоуин с самых разных сторон: в одних это по-настоящему жуткий день, в других — всего лишь повод надеть костюм и весело провести время с друзьями.

Хэллоуин

Год: 1978.

Страна: США.

Режиссер: Джон Карпентер.

В главных ролях: Дональд Плезенс, Джейми Ли Кертис, Нэнси Кайс, П.Дж. Соулз, Чарльз Сайферс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Хэллоуин» / реж. Джон Карпентер / Compass International Pictures

Вышедший в 1978 году проект Джона Карпентера «Хэллоуин» положил начало хоррор-франшизе о серийном убийце Майкле Майерсе. Действие первой части начинается в канун Дня всех святых 1963-го, когда шестилетний Майкл убил собственную сестру. Ровно 15 лет спустя он сбегает из психиатрической лечебницы и начинает терроризировать жителей родного городка. Впоследствии лента оказала значительно влияние на развитие жанра, однако на премии «Сатурн» в категории «Лучший фильм ужасов» уступила хоррору «Плетеный человек».

Фокус-покус

Год: 1993.

Страна: США.

Режиссер: Кенни Ортега.

В главных ролях: Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер, Кэти Нэджими, Омри Кац, Тора Берч.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Фокус-покус» / реж. Кенни Ортега / Walt Disney Pictures

Фэнтези-комедия «Фокус-покус» повествует о сестрах Сандерсон: 31 октября 1693 года Винифред, Мэри и Сара заманили к себе маленькую девочку, чтобы выпить ее жизненную силу. Местные жители устроили расправу над ведьмами, однако 300 лет спустя они все-таки смогли вернуться. И вот теперь сестрам предстоит не только забрать себе силу всех детей в городе, но и разобраться в современных нравах. Стоит отметить, что в 2022 году на экраны вышел сиквел фильма: действие «Фокуса-покуса 2» по-прежнему разворачивается в Хэллоуин.

Каспер

Год: 1995.

Страна: США.

Режиссер: Брэд Силберлинг.

В главных ролях: Билл Пуллман, Кристина Риччи, Чонси Леопарди, Спенсер Врумэн, Малачи Пирсон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 6,2.

Фото Кадр из фильма «Каспер» / реж. Брэд Силберлинг / Universal Pictures

Семейное фэнтези рассказывает историю дружелюбного призрака, который совсем не похож на своих злых собратьев. Каспер знакомится с девочкой-подростком Кэт и помогает ее отцу, который занимается изучением паранормальных явлений. Трогательная картина не смогла победить в номинации «Лучший фэнтези-фильм» на премии «Сатурн» (статуэтка досталась ленте «Бэйб: Четвероногий малыш»), зато принесла награду Кристине Риччи: она была отмечена в категории «Лучший молодой актер/актриса».

Донни Дарко

Год: 2001.

Страна: США.

Режиссер: Ричард Келли.

В главных ролях: Джейк Джилленхол, Джена Мелоун, Мэгги Джилленхол, Мэри Макдоннелл, Холмс Осборн.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из фильма «Донни Дарко» / реж. Ричард Келли / Moviemax

Мрачный мистический триллер «Донни Дарко» был назван в честь центрального персонажа — обычного старшеклассника, который однажды встречает странного человека в костюме кролика. Тот заявляет, что через 28 дней, 6 часов, 42 минуты и 12 секунд наступит конец света. Стоит отметить, что фильм принимал участие в основном конкурсе фестиваля независимого кино «Сандэнс», а режиссер Ричард Келли получил специальную награду Young Filmmaker's Showcase в рамках премии «Сатурн».

Кошелек или жизнь

Год: 2007.

Страна: США, Канада.

Режиссер: Майкл Догерти.

В главных ролях: Дилан Бейкер, Рошелль Эйтс, Анна Пэкуин, Куинн Лорд, Лорен Ли Смит.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,3.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из фильма «Кошелек или жизнь» / реж. Майкл Догерти / Warner Bros.

Ужастик «Кошелек или жизнь» состоит из нескольких эпизодов, действие которых разворачивается в Хэллоуин. Среди главных героев — семейная пара, которая готовится к празднику, подростки, задумавшие жуткий розыгрыш, застенчивая девушка в костюме Красной Шапочки, которая надеется встретить на вечеринке свою любовь, ворчливый мужчина, который ненавидит День всех святых, и многие другие. Объединяет все истории таинственный персонаж Сэм в потертой пижаме и с мешком на голове.

Страшные истории для рассказа в темноте

Год: 2019.

Страна: США, Канада, Мексика, Гонконг.

Режиссер: Андре Эвредал.

В главных ролях: Зои Маргарет Коллетти, Майкл Гарза, Гэбриел Раш, Остин Абрамс, Дин Норрис.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,3.

Рейтинг IMDb: 6,2.

Фото Кадр из фильма «Страшные истории для рассказа в темноте» / реж. Андре Эвредал / CBS Films

Одним из создателей ленты «Страшные истории для рассказа в темноте» выступил оскароносный мексиканец Гильермо дель Торо. Фильм переносит зрителей в 1968 год: в канун Дня всех святых старшеклассница Стелла и ее друзья оказываются в заброшенном особняке, про бывших обитателей которого ходят разные слухи. Внутри подростки находят секретную комнату и книгу с жуткими рассказами. В копилке хоррора — сразу две номинации на «Сатурн»: в категориях «Лучший фильм ужасов» и «Лучший грим».

Конкретный убийца

Год: 2023.

Страна: США.

Режиссер: Нахнатчка Хан.

В главных ролях: Кирнан Шипка, Оливия Холт, Чарльз Гиллеспи, Локлин Манро, Трой Ли-Энн Джонсон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Конкретный убийца» / реж. Нахнатчка Хан / Amazon Prime Video

Завязкой комедийного ужастика «Конкретный убийца» становится жестокое преступление. В 1987 году, прямо накануне Хэллоуина, маньяк зарезал трех девушек, но дело так и не раскрыли. 36 лет спустя старшеклассница Джейми идет на концерт, а в это время убийца нападает на мать главной героини. Выясняется, что в юности женщина дружила с той самой троицей, убитой в восьмидесятых. И теперь, чтобы разобраться в произошедшем, Джейми отправляется в прошлое: девушка надеется, что, остановив маньяка в 1987-м, она спасет свою мать в настоящем.

Битлджус Битлджус

Год: 2024.

Страна: США, Франция.

Режиссер: Тим Бертон.

В главных ролях: Майкл Китон, Вайнона Райдер, Кэтрин О'Хара, Дженна Ортега, Джастин Теру.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Битлджус Битлджус» / реж. Тим Бертон / Warner Bros. Pictures

Хэллоуинскую подборку сложно представить хотя бы без одного фильма Тима Бертона. В этом году режиссер вернулся к старой истории и выпустил сиквел «Битлджуса». По сюжету Лидия Дитц превратилась из замкнутой девочки-готки в известную телеведущую. Чтобы спасти свою дочь Астрид, женщина вынуждена обратиться к старому знакомому — биоэкзорцисту Битлджусу, которому и самому не помещает помощь, ведь за ним охотится его бывшая супруга.