Что посмотреть, когда грустно? 5 фильмов, которые помогут поднять настроение

Кино — мощный источник разнообразных эмоций. Мы собрали добрые фильмы, которые способны поднять настроение даже в самый плохой день.

«Форрест Гамп» (1994)

Фильм стал классикой почти сразу после выхода благодаря непреодолимому обаянию главного героя. Форрест Гамп — молодой мужчина с особенностями интеллектуального развития. Эти особенности делают протагониста наивным, но по-особенному мудрым, так как помогают ему смотреть на все происходящее под другим углом.

Кадр из фильма «Форрест Гамп»

Жизнь Форреста — череда препятствий, но он умудряется видеть во всех трудностях позитивные стороны. Людей, которых мы сочли бы неприятными, он зачастую тоже видит иначе. Форрест прост как пять копеек, но именно это позволяет ему быть добрым, честным и смелым без всяких задних мыслей и сомнений.

«Школа рока» (2003)

Хулиганистая культовая комедия о гитаристе-неудачнике, которого выгнали из рок-группы накануне потенциального большого прорыва и почти выселили из квартиры за долги. Раздолбай, сыгранный харизматичным Джеком Блэком, хитростью устраивается вместо своего соседа школьным учителем. Он ничего не знает о преподавании, зато умеет общаться с детьми так, чтобы те его слушали, и это меняет его жизнь к лучшему.

Кадр из фильма «Школа рока»

Хотя фильм не получил ни одной престижной награды, да и номинация у него была всего одна — на «Золотой глобус» за главную мужскую роль, он очень понравился и критикам, и зрителям. «Школу рока» настолько часто рекомендуют в разных списках лучшего, что иногда кажется, будто эта комедия существует в кинопространстве уже вечность и вышла не в 2003 году, а в 1980-х.

«Мой сосед Тоторо» (1988)

Для этого мультфильма Хаяо Миядзаки создал своего самого популярного персонажа — лесного духа Тоторо, напоминающего кота. По сюжету две девочки переезжают с родителями в деревню и заводят дружбу с Тоторо. Дух выглядит пугающе из-за своего внушительного размера, но в действительности добряк.

Кадр из мультфильма «Мой сосед Тоторо»

В Японии умеют делать умиротворяющую анимацию, когда в центр повествования помещают красоту будничного течения жизни и природу. Мияздаки — один из мастеров такой медитативности. В «Тоторо» происходит волшебство, которое в кинематографе часто соседствует с экшеном, но ритм повествования плавный и текучий, а сама история — про доброту и заботу.

«Джерри Магуайер» (1996)

Одна из лучших ролей Тома Круза случилась в драме о спортивном агенте Джерри Магуайере. Тут актер предстает в необычном для себя амплуа амбициозного, но душевного парня с большим сердцем. За эту роль Круз получил «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар». Еще одну главную роль в фильме сыграла Рене Зеллвегер.

Кадр из фильма «Джерри Магуайер»

Персонаж Круза — выдающаяся величина в агентстве спортивного менеджмента, но руководство увольняет его, когда Джерри решает сделать работу со спортсменами более честной и прозрачной. Тогда он запускает собственное агентство вопреки козням со стороны бывших коллег. На заботу и уважение, которое Магуайер проявляет к своим клиентам-спортсменам, приятно смотреть.

«Человек-паук: Через вселенные» (2018)

Анимационный фильм по мотивам комиксов о Человеке-пауке — история дружбы и взаимовыручки, а также проект про размытие границ и стереотипов. Новаторский подход к типичным сюжетам Marvel высоко оценили кинокритики и зрители, он принес создателям номинации на «Оскар» и «Золотой глобус». Неудивительно, что его позже воплотили в полнометражном игровом фильме «Человек-паук: Нет пути домой».

Кадр из анимационного фильма «Человек-паук: Через вселенные»

Согласно концепции мультфильма, в разных вселенных супергеройские способности Человека-паука получают совершенно разные люди. Им может быть и чернокожий парень, и девушка, и даже антропоморфная свинья. Однако их главная сила — способность к кооперации, когда могущественного злодея можно одолеть только вместе.

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