8 главных картин Гильермо дель Торо

9 октября свой день рождения отмечает один из самых известных мексиканских кинематографистов современности. В режиссерской фильмографии Гильермо дель Торо — более двадцати полнометражных, короткометражных и анимационных лент, за работу над которыми он был отмечен тремя «Оскарами», несколькими премиями Британской киноакадемии, «Золотым львом» Венецианского кинофестиваля и еще несколькими престижными наградами.

В качестве сценариста дель Торо приложил руку к созданию трилогии «Хоббит», а в прошлом году выступил шоураннером проекта «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»: многосерийная хоррор-антология с Эндрю Линкольном, Беном Барнсом, Рупертом Гринтом, Софией Бутеллой и другими доступна пользователям стримингового сервиса Netflix.

Рассказываем о главных работах прославленного режиссера, который специализируется на ужасах, фэнтези и мистике, но экспериментирует и с другими жанрами.

Лабиринт Фавна

Год: 2006.

Страна: Мексика, Испания.

В главных ролях: Ивана Бакеро, Серхи Лопес, Марибель Верду, Даг Джонс и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 8,2.

Мрачное фэнтези «Лабиринт Фавна» собрало внушительный набор кинонаград: три «Оскара», два «Сатурна», три премии BAFTA и семь статуэток «Гойя». Картина также претендовала на Золотую пальмовую ветвь, но уступила военной драме «Ветер, который качает вереск» с Киллианом Мерфи. Однако стоит отметить, что работа дель Торо до сих пор удерживает неофициальный рекорд Каннского фестиваля: стоячие овации после премьерного показа длились 22 минуты.

Действия фильма разворачивается в Испании в 1944 году. Десятилетняя Офелия переезжает со своей матерью на территорию военного лагеря, которым руководит ее отчим — жестокий капитан Видаль. Однажды мечтательная девочка находит недалеко от дома лабиринт и встречает в нем Фавна: хозяин подземелья заявляет, что она является принцессой, но, чтобы вернуться в волшебный мир, Офелия должна выполнить три непростых задания.

Хребет дьявола

Год: 2001.

Страна: Испания, Мексика.

В главных ролях: Мариса Паредес, Эдуардо Норьега, Федерико Луппи и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Более ранняя работа дель Торо — мистическая драма «Хребет дьявола» — тоже переносит зрителей в Испанию, но уже времен Гражданской войны, а в центре сюжета на сей раз оказывается 12-летний Карлос. Отец мальчика был мятежником, погибшим в борьбе с режимом Франко, и теперь Карлосу предстоит жить в уединенном приюте для мальчиков. Посреди двора он обнаруживает неразорвавшуюся бомбу, а впоследствии узнает, что в ночь бомбардировки пропал один из воспитанников. Не его ли призрак теперь пугает детей?

Картина претендовала на премию «Сатурн» в категории «Лучший фильм ужасов», но уступила «Другим» с Николь Кидман, зато была отмечена сразу на нескольких европейских фестивалях, в частности — в Амстердаме и французском Жерармере.

Пиноккио Гильермо дель Торо

Год: 2022

Страна: США, Мексика, Франция.

Роли озвучивали: Юэн Макгрегор, Дэвид Брэдли, Грегори Манн, Тильда Суинтон и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Сказка итальянского писателя Карло Коллоди о деревянной кукле, превратившейся в настоящего мальчика, продолжает привлекать режиссеров со всего мира: до дель Торо ее экранизировали итальянцы Маттео Гарроне и Роберто Бениньи, американец Роберт Земекис, а одной из анимационных версий занимался сам Уолт Дисней. И все же это не остановило именитого мексиканца, и в прошлом году он выпустил мультфильм «Пиноккио Гильермо дель Торо».

Лента получила «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA в категории «Лучший анимационный фильм» и весьма лестные отзывы как от критиков, так и от простых зрителей. Стоит отметить, что в оригинале персонажей озвучили голливудские звезды: Юэн Макгрегор, Финн Вулфхард, Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон, Кристоф Вальц и другие.

Аллея кошмаров

Год: 2021.

Страна: США, Мексика, Канада.

В главных ролях: Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Тони Коллетт, Уиллем Дефо и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Нуарный триллер «Аллея кошмаров» является киноадаптацией одноименного романа Уильяма Л. Грешама. В его активе — четыре номинации на «Оскар» (в том числе в главной категории «Лучший фильм»), три номинации на BAFTA, а также три «Сатурна». Кроме того, Кейт Бланшетт претендовала на премию Гильдии актеров за лучшую женскую роль второго плана.

Картина переносит зрителей в 1939-й, когда персонаж Брэдли Купера устраивается на работу в передвижную ярмарку. Там он осваивает несколько способов одурачивания публики, а несколько лет спустя уже выступает самостоятельно. Номер с чтением мыслей привлекает внимание известного психолога, и эта встреча двух мошенников приводит к трагической развязке.

Хеллбой: Герой из пекла

Год: 2004.

Страна: США.

В главных ролях: Рон Перлман, Джон Херт, Сэльма Блэр и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 6,8.

В вопросе экранизации комиксов Гильермо дель Торо не стал исключением: в 2002-м он снял сиквел «Блэйда» с Уэсли Снайпсом, а два года спустя обратился к истории супергероя по прозвищу Хеллбой. Режиссер давно интересовался этим персонажем, но получил добро на съемки только после коммерческого успеха фильма «Блэйд 2». Все это время идеальным кандидатом на главную роль он считал именно Рона Перлмана.

Действие блокбастера начинается во время Второй мировой войны, когда оккультисты Третьего рейха собираются открыть портал в Ад. Американцы прерывают ритуал, но все же обнаруживают прорвавшееся в наш мир существо и увозят его с собой. В Нью-Йорке Хеллбой становится частью спецотряда ФБР, и уже в наши дни ему предстоит разобраться с невиданной угрозой.

Тихоокеанский рубеж

Год: 2013.

Страна: США, Мексика.

В главных ролях: Чарли Ханнэм, Идрис Эльба, Ринко Кикути и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Еще одним блокбастером в карьере дель Торо стал фантастический боевик «Тихоокеанский рубеж». Он принес создателям номинацию на премию Британской киноакадемии и пять номинаций на «Сатурн». Что касается источников вдохновения, то режиссер признался, что ими стали аниме и токусацу его юности, а также картины «Большая волна в Канагаве» Хокусая и «Колосс» Франсиско Гойи.

По сюжету мир погряз в войне с чудовищами, поднявшимися из морских глубин. Единственной надеждой человечества становятся специальные роботы: каждым из них одновременно управляют два пилота, чьи сознания соединяются с помощью нейронной связи. Но даже это оружие не останавливает пришельцев.

Форма воды

Год: 2017.

Страна: США, Мексика.

В главных ролях: Салли Хокинс, Майкл Шеннон, Ричард Дженкинс, Октавия Спенсер и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фэнтези-мелодрама «Форма воды», которую зрители приняли весьма сдержанно, стала главной работой в карьере дель Торо: именно она принесла ему «Оскар» в категории «Лучший режиссер», а также была отмечена еще тремя «Оскарами» (в том числе в номинации «Лучший фильм»), двумя «Золотыми глобусами», тремя премиями BAFTA и Золотым львом Венецианского кинофестиваля.

В центре истории, которая разворачивается в 1960-х — немая девушка Элайза. Она работает уборщицей в секретной военной лаборатории, куда однажды привозят человека-амфибию, пойманного в Амазонке. Элайза влюбляется в существо, над которым жестоко издеваются ученые, и решает устроить ему побег.

Багровый пик

Год: 2015.

Страна: США, Канада.

В главных ролях: Миа Васиковска, Джессика Честейн, Том Хиддлстон, Чарли Ханнэм и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Готическая мелодрама «Багровый пик» получила «Сатурн» в категории «Лучший фильм ужасов», обойдя «Визит» М. Найта Шьямалана и «Реальных упырей» Джемейна Клемента и Тайки Вайтити. Кроме того, Джессика Честейн была отмечена как лучшая актриса второго плана, а вот ее коллега Миа Васиковска и сам дель Торо ограничились лишь номинациями.

В детстве маленькой Эдит Кушинг явился призрак матери со словами «Остерегайся Багрового пика». Годы спустя главная героиня познакомилась с английским баронетом Томасом Шарпом. Против их отношений выступают все, но Эдит все же выходит замуж и отправляется на родину Томаса, где тот живет старинном поместье вместе с сестрой Люсиль. Однажды девушка случайно узнает, что место, где находится ее новый дом, называют Багровым пиком...

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