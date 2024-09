«Все хотят быть на нашем месте». 10 лучших фильмов и сериалов про моду и бренды

Многие помнят знаменитый монолог героини «Дьявол носит Prada» Миранды Пристли о том, что ради появления небесно-голубого оттенка были потрачены миллионы долларов и огромный труд. По мнению главного редактора журнала «Подиум», независимость от моды — это иллюзия. А где правда? Рассказываем о лучших фильмах и сериалах, показывающих изнанку фешен-индустрии.

(Confessions of a Shopaholic)

Дата выхода: 5 февраля 2009 года.

Страна: США.

Жанр: мелодрама, комедия.

Режиссер: П.Дж. Хоган.

В главных ролях: Айла Фишер, Хью Дэнси, Кристен Риттер, Джоан Кьюсак, Джон Гудман.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.7.

Рейтинг IMDb: 5.8.

Ребекка Блумвуд работает журналисткой в издании о садоводстве, но мечтает писать в модный журнал «Алетт». Для того чтобы добиться своей цели, героиня устраивается в «Удачные сбережения» — бизнес-журнал, так же как и «Алетт», принадлежащий медиаконгломерату Dante West.

У Ребекки большие долги, потому что она зависима от покупок брендовой одежды. Чтобы справиться со своей одержимостью, заплатить по счетам и отпустить прошлое, Блумвуд устраивает распродажу, на которую выставляет все свои импульсивные покупки.

Дата выхода: 21 апреля 2017 года.

Страна: США.

Жанр: комедия.

Режиссер: Кристиан Диттер, Джеми Бэббит , Аманда Бротчи.

В главных ролях: Бритт Робертсон, Элли Рид, Джонни Симмонс, Альфонсо МакОли, РуПол.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.7.

Рейтинг IMDb: 7.0.

Сериал «Начальница» вдохновлен бестселлером #Girlboss Софии Аморузо, основавшей модный бренд Nasty Gal. Книга рассказывает о том, как создать миллионный бизнес без денег, офиса и высшего образования.

В проекте Netflix главная героиня начинает свой путь хаотичной и потерянной, пока однажды ей в голову не приходит блестящая идея, ради воплощения которой она готова рискнуть.

Стать Карлом Лагерфельдом (Becoming Karl Lagerfeld)

Дата выхода: 7 июня 2024 года.

Страна: Франция.

Жанр: биография, драма.

Режиссер: Одри Эструго, Жером Салль.

В главных ролях: Даниэль Брюль, Теодор Пеллерен, Алекс Лутц, Арно Валуа, Лиза Кройцер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1.

Рейтинг IMDb: 7.2.

Сериал рассказывает о карьерном становлении Карла Лагерфельда. Проект основан на книге «Кайзер Карл» журналистки Рафаэль Бакке. Биография вышла через год после смерти модельера.

Действие сериала разворачивается в 1970-х, что позволило создателям проекта исследовать ранние годы творческого пути Лагерфельда.

Prada (The Devil Wears Prada)

Prada (The Devil Wears Prada)

Дата выхода: 19 июня 2006 года.

Страна: США, Франция.

Жанр: драма, комедия.

Режиссер: Дэвид Фрэнкел.

В главных ролях: Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Стэнли Туччи, Саймон Бейкер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7.

Рейтинг IMDb: 6.9.

Провинциальная журналистка Андреа Сакс приезжает в Нью-Йорк, чтобы построить карьеру, но получает должность младшей ассистентки в глянцевом журнале «Подиум». Поначалу издание про моду не входит в зону ее интересов, но со временем Энди развивает чувство стиля, чтобы соответствовать своему рабочему окружению. Правда, позже героиня от этого устает, что вызывает у ее начальницы недоумение. «Все хотят быть на нашем месте», — уверена Миранда Пристли. Прототипом героини стала Анна Винтур, главный редактор журнала Vogue.

Недавно стало известно, что сиквел «Дьявол носит Prada» запущен в работу спустя 18 лет с момента выхода первой части. Мэрил Стрип и Эмили Блант вернутся к ролям Миранды и Эмили, а вот по поводу появления в проекте Энн Хэтэуэй пока ничего неизвестно.

New Look:

Революция

стиля

(The New Look)