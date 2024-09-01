«Все хотят быть на нашем месте». 10 лучших фильмов и сериалов про моду и бренды

Многие помнят знаменитый монолог героини «Дьявол носит Prada» Миранды Пристли о том, что ради появления небесно-голубого оттенка были потрачены миллионы долларов и огромный труд. По мнению главного редактора журнала «Подиум», независимость от моды — это иллюзия. А где правда? Рассказываем о лучших фильмах и сериалах, показывающих изнанку фешен-индустрии.
Дата выхода: 5 февраля 2009 года.
Страна: США.
Жанр: мелодрама, комедия.
Режиссер: П.Дж. Хоган.
В главных ролях: Айла Фишер, Хью Дэнси, Кристен Риттер, Джоан Кьюсак, Джон Гудман.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.7.
Рейтинг IMDb: 5.8.
Ребекка Блумвуд работает журналисткой в издании о садоводстве, но мечтает писать в модный журнал «Алетт». Для того чтобы добиться своей цели, героиня устраивается в «Удачные сбережения» — бизнес-журнал, так же как и «Алетт», принадлежащий медиаконгломерату Dante West.
У Ребекки большие долги, потому что она зависима от покупок брендовой одежды. Чтобы справиться со своей одержимостью, заплатить по счетам и отпустить прошлое, Блумвуд устраивает распродажу, на которую выставляет все свои импульсивные покупки.
Дата выхода: 21 апреля 2017 года.
Страна: США.
Жанр: комедия.
Режиссер: Кристиан Диттер, Джеми Бэббит , Аманда Бротчи.
В главных ролях: Бритт Робертсон, Элли Рид, Джонни Симмонс, Альфонсо МакОли, РуПол.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.7.
Рейтинг IMDb: 7.0.
Сериал «Начальница» вдохновлен бестселлером #Girlboss Софии Аморузо, основавшей модный бренд Nasty Gal. Книга рассказывает о том, как создать миллионный бизнес без денег, офиса и высшего образования.
В проекте Netflix главная героиня начинает свой путь хаотичной и потерянной, пока однажды ей в голову не приходит блестящая идея, ради воплощения которой она готова рискнуть.
Дата выхода: 7 июня 2024 года.
Страна: Франция.
Жанр: биография, драма.
Режиссер: Одри Эструго, Жером Салль.
В главных ролях: Даниэль Брюль, Теодор Пеллерен, Алекс Лутц, Арно Валуа, Лиза Кройцер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1.
Рейтинг IMDb: 7.2.
Сериал рассказывает о карьерном становлении Карла Лагерфельда. Проект основан на книге «Кайзер Карл» журналистки Рафаэль Бакке. Биография вышла через год после смерти модельера.
Действие сериала разворачивается в 1970-х, что позволило создателям проекта исследовать ранние годы творческого пути Лагерфельда.
Дата выхода: 19 июня 2006 года.
Страна: США, Франция.
Жанр: драма, комедия.
Режиссер: Дэвид Фрэнкел.
В главных ролях: Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Стэнли Туччи, Саймон Бейкер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7.
Рейтинг IMDb: 6.9.
Провинциальная журналистка Андреа Сакс приезжает в Нью-Йорк, чтобы построить карьеру, но получает должность младшей ассистентки в глянцевом журнале «Подиум». Поначалу издание про моду не входит в зону ее интересов, но со временем Энди развивает чувство стиля, чтобы соответствовать своему рабочему окружению. Правда, позже героиня от этого устает, что вызывает у ее начальницы недоумение. «Все хотят быть на нашем месте», — уверена Миранда Пристли. Прототипом героини стала Анна Винтур, главный редактор журнала Vogue.
Недавно стало известно, что сиквел «Дьявол носит Prada» запущен в работу спустя 18 лет с момента выхода первой части. Мэрил Стрип и Эмили Блант вернутся к ролям Миранды и Эмили, а вот по поводу появления в проекте Энн Хэтэуэй пока ничего неизвестно.
Дата выхода: 13 февраля 2024 года.
Страна: США.
Жанр: драма, биография, история.
Режиссер: Хелен Шейвер, Жюлия Дюкурно, Тодд А. Кесслер.
В главных ролях: Бен Мендельсон, Жюльет Бинош, Дэвид Камменос, Жозеф Оливан, Джон Малкович.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4.
Рейтинг IMDb: 7.4.
«Революция стиля» рассказывает о жизни Кристиана Диора в Париже после Второй мировой войны. Кроме того, проект освещает творческий путь его современников и соперников, включая Пьера Бальмена, Кристобаля Баленсиагу, Юбера де Живанши, Пьера Кардена и Ива Сен-Лорана.
Дата выхода: 9 ноября 2021 года.
Страна: США, Канада.
Жанр: биография, драма, криминал, триллер.
Режиссер: Ридли Скотт.
В главных ролях: Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Джереми Айронс, Джек Хьюстон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2.
Рейтинг IMDb: 6.6.
Картина Ридли Скотта снята по книге Сары Форден «Дом Гуччи. Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности», которая рассказывает о нападении на Маурицио Гуччи, произошедшем в 1995 году.
Семья Гуччи отреагировала на фильм резко негативно, посчитав байопик личным оскорблением. При этом ничего не помешало одной из родственниц главы модного дома назвать Аль Пачино (он сыграл в фильме дизайнера Альдо Гуччи) уродливым толстым коротышкой.
Дата выхода: 19 января 2024 года.
Страна: Испания.
Жанр: биография, драма.
Режиссер: Айтор Эррехи, Хон Гараньо, Хосе Мария Гоэнага.
В главных ролях: Альберто Сан Хуан, Адам Кинтеро, Эмелин Баяр, Джемма Уилан, Тома Куман.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3.
Рейтинг IMDb: 7.3.
Проект рассказывает о творческом прорыве одного из величайших дизайнеров в истории. Баленсиага находится на распутье, пытаясь ответить себе на вопрос, стоит ли искусство той боли и жертв, на которые придется пойти ради его создания.
Решение не оставлять попыток привнести красоту в этот мир себя оправдало. Изобретения Кристобаля Баленсиаги знают все, а Коко Шанель считала основателя дома высокой моды кутюрье в прямом смысле слова («все остальные — просто модные дизайнеры»).
Дата выхода: 2 октября 2020 года.
Страна: США.
Жанр: драма, мелодрама, комедия.
Режиссер: Эндрю Флеминг, Питер Лауэр, Эрин Эрлих.
В главных ролях: Лили Коллинз, Филиппин Леруа-Болье, Эшли Пак, Сэмюэл Арнольд, Брюно Гуэри.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4.
Рейтинг IMDb: 6.9.
Сериал от создателей «Секса в большом городе» рассказывает об исполнительном директоре по маркетингу, которая вынуждена переехать из Чикаго в Париж вместо своей начальницы.
Стиль главной героини стал одной из отличительных черт «Эмили в Париже», и это неудивительно: художник по костюмам Патриция Филд также работала над «Сексом в большом городе», одевая актерский состав проекта.
Дата выхода: 18 мая 2021 года.
Страна: США, Великобритания, Канада, Ирландия.
Жанр: комедия, криминал, драма.
Режиссер: Крэйг Гиллеспи.
В главных ролях: Эмма Стоун, Эмма Томпсон, Джоэль Фрай, Пол Уолтер Хаузер, Джон Маккри.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6.
Рейтинг IMDb: 7.3.
Картина, посвященная Круэлле Де Виль из романа Доди Смит «101 далматинец», сосредоточена на годах становления антагонистки. Поначалу она известна как Эстелла Миллер — отчужденная девочка, которой интересна мода.
По мере развития альтер эго Эстелла проявляет себя как талантливый модельер, которому не чужды смелые решения. В книге Круэлла предстает решительной и независимой, но раскадровщик и сценарист мультфильма 1961 года Билл Пит решил довести эти качества до карикатурного уровня, интерпретировав силу Круэллы как шутку. Игровая адаптация 2021 года подошла к воплощению образа антагонистки более серьезно. В 2022 году «Круэлла» получила «Оскар» за лучшие костюмы.
Дата выхода: 17 мая 2014 года.
Страна: Франция, Бельгия.
Жанр: драма, мелодрама, биография.
Режиссер: Бертран Бонелло.
В главных ролях: Гаспар Ульель, Жереми Ренье, Луи Гаррель, Леа Сейду, Эмилин Валаде.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.1.
Рейтинг IMDb: 6.2.
Действие проекта разворачивается в конце 1960-х годов, когда модный дом Сен-Лорана переживает свой расцвет, а сам дизайнер пытался справиться с обрушившимся успехом.
Друг и партнер Ива Сен-Лорана Пьер Берже был категорически против байопика Бертрана Бонелло. Режиссеру было запрещено использовать в своем проекте документы и коллекции модельера, поэтому художники фильма воссоздавали работы Ива Сен-Лорана по фото и кинохронике.