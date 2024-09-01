«Все хотят быть на нашем месте». 10 лучших фильмов и сериалов про моду и бренды

Многие помнят знаменитый монолог героини «Дьявол носит Prada» Миранды Пристли о том, что ради появления небесно-голубого оттенка были потрачены миллионы долларов и огромный труд. По мнению главного редактора журнала «Подиум», независимость от моды — это иллюзия. А где правда? Рассказываем о лучших фильмах и сериалах, показывающих изнанку фешен-индустрии.

Шопоголик (Confessions of a Shopaholic)

Дата выхода: 5 февраля 2009 года.

Страна: США.

Жанр: мелодрама, комедия.

Режиссер: П.Дж. Хоган.

В главных ролях: Айла Фишер, Хью Дэнси, Кристен Риттер, Джоан Кьюсак, Джон Гудман.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.7.

Рейтинг IMDb: 5.8.

Ребекка Блумвуд работает журналисткой в издании о садоводстве, но мечтает писать в модный журнал «Алетт». Для того чтобы добиться своей цели, героиня устраивается в «Удачные сбережения» — бизнес-журнал, так же как и «Алетт», принадлежащий медиаконгломерату Dante West.

Фото Кадр из фильма «Шопоголик»

У Ребекки большие долги, потому что она зависима от покупок брендовой одежды. Чтобы справиться со своей одержимостью, заплатить по счетам и отпустить прошлое, Блумвуд устраивает распродажу, на которую выставляет все свои импульсивные покупки.

Начальница (Girlboss)

Дата выхода: 21 апреля 2017 года.

Страна: США.

Жанр: комедия.

Режиссер: Кристиан Диттер, Джеми Бэббит , Аманда Бротчи.

В главных ролях: Бритт Робертсон, Элли Рид, Джонни Симмонс, Альфонсо МакОли, РуПол.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.7.

Рейтинг IMDb: 7.0.

Сериал «Начальница» вдохновлен бестселлером #Girlboss Софии Аморузо, основавшей модный бренд Nasty Gal. Книга рассказывает о том, как создать миллионный бизнес без денег, офиса и высшего образования.

Фото Кадр из сериала «Начальница»

В проекте Netflix главная героиня начинает свой путь хаотичной и потерянной, пока однажды ей в голову не приходит блестящая идея, ради воплощения которой она готова рискнуть.

Стать Карлом Лагерфельдом (Becoming Karl Lagerfeld)

Дата выхода: 7 июня 2024 года.

Страна: Франция.

Жанр: биография, драма.

Режиссер: Одри Эструго, Жером Салль.

В главных ролях: Даниэль Брюль, Теодор Пеллерен, Алекс Лутц, Арно Валуа, Лиза Кройцер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1.

Рейтинг IMDb: 7.2.

Сериал рассказывает о карьерном становлении Карла Лагерфельда. Проект основан на книге «Кайзер Карл» журналистки Рафаэль Бакке. Биография вышла через год после смерти модельера.

Фото Кадр из сериала «Стать Карлом Лагерфельдом»

Действие сериала разворачивается в 1970-х, что позволило создателям проекта исследовать ранние годы творческого пути Лагерфельда.

Дьявол носит Prada (The Devil Wears Prada)

Дата выхода: 19 июня 2006 года.

Страна: США, Франция.

Жанр: драма, комедия.

Режиссер: Дэвид Фрэнкел.

В главных ролях: Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Стэнли Туччи, Саймон Бейкер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7.

Рейтинг IMDb: 6.9.

Провинциальная журналистка Андреа Сакс приезжает в Нью-Йорк, чтобы построить карьеру, но получает должность младшей ассистентки в глянцевом журнале «Подиум». Поначалу издание про моду не входит в зону ее интересов, но со временем Энди развивает чувство стиля, чтобы соответствовать своему рабочему окружению. Правда, позже героиня от этого устает, что вызывает у ее начальницы недоумение. «Все хотят быть на нашем месте», — уверена Миранда Пристли. Прототипом героини стала Анна Винтур, главный редактор журнала Vogue.

Фото Кадр из фильма «Дьявол носит Prada»

Недавно стало известно, что сиквел «Дьявол носит Prada» запущен в работу спустя 18 лет с момента выхода первой части. Мэрил Стрип и Эмили Блант вернутся к ролям Миранды и Эмили, а вот по поводу появления в проекте Энн Хэтэуэй пока ничего неизвестно.

New Look: Революция стиля (The New Look)

Дата выхода: 13 февраля 2024 года.

Страна: США.

Жанр: драма, биография, история.

Режиссер: Хелен Шейвер, Жюлия Дюкурно, Тодд А. Кесслер.

В главных ролях: Бен Мендельсон, Жюльет Бинош, Дэвид Камменос, Жозеф Оливан, Джон Малкович.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4.

Рейтинг IMDb: 7.4.

Фото Кадр из сериала «New Look: Революция стиля»

«Революция стиля» рассказывает о жизни Кристиана Диора в Париже после Второй мировой войны. Кроме того, проект освещает творческий путь его современников и соперников, включая Пьера Бальмена, Кристобаля Баленсиагу, Юбера де Живанши, Пьера Кардена и Ива Сен-Лорана.

Дом Gucci ( House of Gucci )

Дата выхода: 9 ноября 2021 года.

Страна: США, Канада.

Жанр: биография, драма, криминал, триллер.

Режиссер: Ридли Скотт.

В главных ролях: Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Джереми Айронс, Джек Хьюстон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2.

Рейтинг IMDb: 6.6.

Картина Ридли Скотта снята по книге Сары Форден «Дом Гуччи. Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности», которая рассказывает о нападении на Маурицио Гуччи, произошедшем в 1995 году.

Фото Кадр из фильма «Дом Gucci»

Семья Гуччи отреагировала на фильм резко негативно, посчитав байопик личным оскорблением. При этом ничего не помешало одной из родственниц главы модного дома назвать Аль Пачино (он сыграл в фильме дизайнера Альдо Гуччи) уродливым толстым коротышкой.

Кристобаль Баленсиага (Crist o bal Balenciaga)

Дата выхода: 19 января 2024 года.

Страна: Испания.

Жанр: биография, драма.

Режиссер: Айтор Эррехи, Хон Гараньо, Хосе Мария Гоэнага.

В главных ролях: Альберто Сан Хуан, Адам Кинтеро, Эмелин Баяр, Джемма Уилан, Тома Куман.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3.

Рейтинг IMDb: 7.3.

Проект рассказывает о творческом прорыве одного из величайших дизайнеров в истории. Баленсиага находится на распутье, пытаясь ответить себе на вопрос, стоит ли искусство той боли и жертв, на которые придется пойти ради его создания.

Фото Кадр из сериала «Кристобаль Баленсиага»

Решение не оставлять попыток привнести красоту в этот мир себя оправдало. Изобретения Кристобаля Баленсиаги знают все, а Коко Шанель считала основателя дома высокой моды кутюрье в прямом смысле слова («все остальные — просто модные дизайнеры»).

Эмили в Париже ( Emily in Paris )

Дата выхода: 2 октября 2020 года.

Страна: США.

Жанр: драма, мелодрама, комедия.

Режиссер: Эндрю Флеминг, Питер Лауэр, Эрин Эрлих.

В главных ролях: Лили Коллинз, Филиппин Леруа-Болье, Эшли Пак, Сэмюэл Арнольд, Брюно Гуэри.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4.

Рейтинг IMDb: 6.9.

Сериал от создателей «Секса в большом городе» рассказывает об исполнительном директоре по маркетингу, которая вынуждена переехать из Чикаго в Париж вместо своей начальницы.

Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже»

Стиль главной героини стал одной из отличительных черт «Эмили в Париже», и это неудивительно: художник по костюмам Патриция Филд также работала над «Сексом в большом городе», одевая актерский состав проекта.

Круэлла (Cruella)

Дата выхода: 18 мая 2021 года.

Страна: США, Великобритания, Канада, Ирландия.

Жанр: комедия, криминал, драма.

Режиссер: Крэйг Гиллеспи.

В главных ролях: Эмма Стоун, Эмма Томпсон, Джоэль Фрай, Пол Уолтер Хаузер, Джон Маккри.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6.

Рейтинг IMDb: 7.3.

Картина, посвященная Круэлле Де Виль из романа Доди Смит «101 далматинец», сосредоточена на годах становления антагонистки. Поначалу она известна как Эстелла Миллер — отчужденная девочка, которой интересна мода.

Фото Кадр из фильма «Круэлла»

По мере развития альтер эго Эстелла проявляет себя как талантливый модельер, которому не чужды смелые решения. В книге Круэлла предстает решительной и независимой, но раскадровщик и сценарист мультфильма 1961 года Билл Пит решил довести эти качества до карикатурного уровня, интерпретировав силу Круэллы как шутку. Игровая адаптация 2021 года подошла к воплощению образа антагонистки более серьезно. В 2022 году «Круэлла» получила «Оскар» за лучшие костюмы.

Сен-Лоран. Стиль — это я (Saint Laurent)

Дата выхода: 17 мая 2014 года.

Страна: Франция, Бельгия.

Жанр: драма, мелодрама, биография.

Режиссер: Бертран Бонелло.

В главных ролях: Гаспар Ульель, Жереми Ренье, Луи Гаррель, Леа Сейду, Эмилин Валаде.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.1.

Рейтинг IMDb: 6.2.

Действие проекта разворачивается в конце 1960-х годов, когда модный дом Сен-Лорана переживает свой расцвет, а сам дизайнер пытался справиться с обрушившимся успехом.

Фото Кадр из фильма «Сен-Лоран. Стиль — это я»

Друг и партнер Ива Сен-Лорана Пьер Берже был категорически против байопика Бертрана Бонелло. Режиссеру было запрещено использовать в своем проекте документы и коллекции модельера, поэтому художники фильма воссоздавали работы Ива Сен-Лорана по фото и кинохронике.