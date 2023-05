Чем опасна забастовка сценаристов: 4 самые громкие «жертвы» 2007-2008 годов

С 2 мая в США проходит первая за 15 лет забастовка Гильдии сценаристов США. Ее участники требуют улучшения условий труда, увеличения пенсионных и страховых отчислений, регуляции работы с нейросетями, равной оплаты в кино и на стримингах, а также контроля над «мини-комнатами» (когда студия нанимает двух-трех сценаристов за минимальный гонорар, чтобы обкатать идеи). На время забастовки всем членам Гильдии запрещено работать над сценариями, обсуждать их и вносить правки в уже отправленные тексты.

Каждый день у забастовки появляются новые «жертвы»: до лучших времен отложено производство «Блейда» с Махершалой Али, пятого сезона «Очень странных дел», нового фильма Пола Томаса Андерсона и других проектов. Для того чтобы понять, почему студии боятся снимать даже по почти готовым сценариям, мы собрали подборку проектов, которые сильнее всего пострадали от предыдущей забастовки сценаристов в 2007-2008 годах.

«Квант милосердия»

Реж. Марк Форстер

Кадр из фильма «Квант милосердия».

«Казино Рояль» было мощным началом новой эры фильмов про Джеймса Бонда — «крейгианы». В ней 007 перестал быть непоколебимым опытным мачо, который со стилем и уверенностью перенес даже смерть супруги в «На секретной службе Ее Величества» — вместо этого зрители получили молодого и «живого» героя Дэниела Крейга, который лишь недавно получил лицензию на убийство. Пропали и почти супергеройские устройства Пирса Броснана — эффект в сценах создавали скорее за счет эмоций, а не гаджетов.

«Квант милосердия» должен был стать не просто двадцать вторым фильмом про Бонда, но еще и первым в серии полноценным сюжетным сиквелом — картина начиналась там же, где заканчивалось «Казино Рояль». Увы, обозленный на весь мир Бонд в итоге стал жертвой не только предательства возлюбленной, но и забастовки сценаристов.

По сообщениям СМИ, Пол Хаггис отправил студии один из драфтов сценария за два часа до начала забастовки — после этого ни он, ни другие члены Гильдии сценаристов США не могли внести в текст ни единой правки. При этом откладывать съемки до лучших времен студия не могла: на горизонте была забастовка еще и Гильдии актеров, потому картину решили снять как можно раньше. Из-за печального состояния сценария производство почти покинул постановщик Марк Форстер, который позже дописывал сценарий вместе с Крейгом и продюсерами.

«Квант милосердия» в итоге получился очень сумбурным фильмом, который впечатляет отдельными сценами и злостью в образе Бонда, но утомляет и путает историей. Плюс вышел он между двумя претендентами на звание лучшего фильма об агенте 007 — «Казино Рояль» и «007: Координаты «Скайфолл». Да и Another Way to Die бондиане шла меньше, чем песни Криса Корнелла и Адель.

«Трансформеры: Месть падших»

Реж. Майкл Бэй

Кадр из фильма «Трансформеры: Месть падших».

Фильмы Майкла Бэя тяжело назвать шедеврами сценаристики — в первую очередь постановщик известен тем, как ставит экшен, работает со звуком и насколько сильно любит взрывы.

«Трансформеры» в этом плане идеальный материал для Бэя — франшиза полностью построена на противостоянии роботов, которые еще и превращаются в маслкары или сияющие тягачи. Воплощенная мечта мальчика, кино по которой, казалось бы, можно снимать и без сценария. Но так только кажется.

Сценарий «Мести падших» к началу забастовки существовал, как говорят, в виде рекомендаций, а не как законченный материал. В результате за «перо» взялся сам Бэй — человек-экшен, в фильмографии которого за счет истории запоминается разве что «Кровью и потом».

Что удивительно, режиссер не превратил ленту в двухчасовое сражение автоботов и десептиконов. Напротив, после премьеры картину критиковали за чрезмерный акцент на неинтересных людях, из-за которого в фильме стало меньше Оптимуса, Бамблби и компании. Сам Бэй, несмотря на кассовый успех и, по его мнению, хороший экшен, фильмом тоже доволен не был. Он всячески критиковал сценарий и признавался, что снимать кино в условиях, когда историю надо написать за три недели — плохая идея.

«Терминатор: Да придет спаситель»

Реж. МакДжи

Кадр из фильма «Терминатор: Да придет спаситель».

«Терминатор: Да придет спаситель», судя по заявлениям команды, попал в производственный ад еще до забастовки сценаристов. У него была интересная, но отличающаяся от предыдущих фильмов идея, в нем не было лица франшизы Арнольда Шварценеггера (не считая робота с маской Арни), а Кристиан Бейл трижды отказывался играть Джона Коннора. Плюс продюсеры решили зажать фильм довольно жестокой серии в рамки рейтинга PG-13 (12+).

В отличие от «Кванта милосердия» и «Мести падших», четвертого «Терминатора» снимали через несколько месяцев после конца забастовки. Но режиссер Макджи позже признавался, что по-хорошему историю надо было переписывать практически с нуля — а на это времени уже не было.

Годы спустя можно с грустью признать, что «Да придет спаситель» стал третьим лучшим фильмом во всей франшизе после первой части и «Судного дня». Да, он иначе выглядел, стал несколько сложнее и, честно говоря, скучнее, но в отличие от последующих перезапусков и триквела, четвертый фильм пытался сделать в серии что-то новое, а не просто повторял когда-то сработавшую формулу.

«Люди Икс. Начало. Росомаха»

Реж. Гэвин Худ

Кадр из фильма «Люди Икс. Начало. Росомаха».

Логан в исполнении Хью Джекмана всегда был любимцем фанатов фильмов про Людей Икс и вполне заслуживал сольного фильма. Им стала теперь уже привычная для нас история становления героя: от маленького мутанта до монстра с адамантьевыми костями. Но если «ориджин» условного Тони Старка и сейчас вспоминают с любовью, то первый фильм про Росомаху упоминают лишь в негативном ключе.

Картину делали в спринтерском темпе: сценарий пытались во что бы то ни стало закончить до надвигающейся забастовки, съемки начали еще до конца работы с текстом. Поспешили даже с релизом — незадолго до премьеры в Сеть «утекла» незаконченная версия фильма, в которой еще не было визуальных эффектов.

Помимо традиционного для участников списка сценарного сумбура, «Люди Икс. Начало. Росомаха» зрителей «порадовал» незаконченной работой над любимыми героями. Именно в «ориджине» Логана впервые появился Дэдпул в исполнении Райана Рейнольдса — правда, здесь его не только лишили красного костюма и превратили в помесь всех мутантов вселенной, но еще и зашили «болтливому наемнику» рот. Причиной, вероятно, также стал незаконченный сценарий: Рейнольдс признавался, что зачастую ему приходилось импровизировать, потому что его герою просто не прописали фразы в диалогах. С одной стороны, все это позже подарило нам «Дэдпула». С другой, сам «Начало. Росомаха» по сей день остается одним из худших фильмов про героев Marvel — а на это звание с каждым годом все больше претендентов.