Выбор редакции: что мы смотрели этим летом

Лето подходит к концу, но за последние три месяца в прокат вышло множество ярких картин. Собрали те из них, которые особенно запомнились авторам раздела «Стиль жизни». Среди них нашлось место как голливудским блокбастерам, так и инди-проектам.

Дэдпул и Росомаха

Год: 2024.

Страна: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия.

Режиссер: Шон Леви.

В главных ролях: Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Эмма Коррин, Мэттью Макфэдиен, Дафни Кин.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Более ярким заявлением студии о том, кому теперь принадлежат мутанты на экране, пожалуй, и быть не могло. Разрушая четвертую стену, Дэдпул не раз (и не всегда добрым словом) упоминает о сделке Disney по покупке Fox — в свое время это было то еще испытание.

В июле на экраны кинотеатров вернулся Уэйд Уилсон по прозвищу Дэдпул. Первый сольный фильм с Райаном Рейнольдсом в главной роли вышел на экраны в далеком 2016-м, а сиквел появился два года спустя.

На сей раз компанию наемнику составил Джеймс Хоулетт, более известный как Росомаха. Зрители могут помнить персонажа Хью Джекмана по киносаге «Люди Икс».

После душераздирающего финала «Логана» надежды на возвращение Росомахи не было, но первая картина Marvel Studios с рейтингом R совершенно непосредственно достает мутанта из-под Земли — в мультивселенной возможно все.

Стоит отметить, что из «Логана» в ленту «Дэдпул и Росомаха» пришла еще и Дафни Кин. Напомним, что в 2017 году юная актриса сыграла X-23. Также в новинке засветились Джон Фавро (Хэппи Хоган), Дженнифер Гарнер (Электра), Уэсли Снайпс (Блэйд), Крис Эванс (Джонни Шторм) и другие знакомые лица.

«Дэдпул и Росомаха» — кроссовер, который объединяет мутантов и супергероев максимально непафосным, безопасным для студии и безболезненным для фанатов путем (без рекаста). Проект можно критиковать за отсутствие ярко выраженного режиссерского видения, иллюзию смелости и нескончаемые камео, чтобы зритель не особо обращал внимание на сюжет, но для MCU картина сработала как нельзя лучше. «Дэдпул и Росомаха» стал самым кассовым фильмом с рейтингом R за всю историю и собрал в прокате более миллиарда долларов.

Байкеры

Год: 2023.

Страна: США.

Режиссер: Джефф Николс.

В главных ролях: Остин Батлер, Джоди Комер, Том Харди, Майкл Шеннон, Майк Фейст.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Однако из-за голливудских забастовок премьеру ленты пришлось перенести.

Основанные на фотокниге Дэнни Лайона «Байкеры» показывают сильных мужских персонажей уязвимыми и сомневающимися. При этом лента Джеффа Николса не является классической деконструкцией образов.

Фотографа Дэнни Лайона сыграл Майк Фейст. Именно его глазами зрители смотрят на историю главного героя — участника мотоклуба «Вандалы» Бенни.

При этом повествование ведется от лица возлюбленной Бенни: на протяжении всего фильма Дэнни берет у Кэти несколько интервью. Девушка вспоминает, как познакомилась с будущим супругом и как того поглотило байкерское сообщество, со временем превратившееся в настоящую банду.

«Байкеры» — это и визуально выверенная экранизация фотоальбома, и история разваливающегося под собственным весом сообщества без какой-либо цели, и даже странный любовный роман без любви, в котором женщине уготовано лишь место рассказчика.

Собиратель душ

Год: 2024.

Страна: США, Канада.

Режиссер: Осгуд Перкинс.

В главных ролях: Майка Монро, Блэр Андервуд, Николас Кейдж, Алисия Уитт, Мишель Чхве-Ли.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,3.

Рейтинг IMDb: 7,1.

«Собиратель душ» — завораживающе красивый фильм. И при этом каждая деталь задает гнетущую атмосферу безнадежности и умело давит на психику. Режиссер умело играет соотношениями сторон: то кадры обычные, то квадратные, будто бы «под пленку». Такое визуальное решение почему-то вызывает неясное ощущение тревоги.

Основной сюжет инди-ужастика разворачивается в девяностых. Начинающий агент ФБР Ли Харкер подключается к расследованию, которое тянется вот уже двадцать лет: на месте жестоких убийств находят загадочные послания с оккультными знаками, но никак не могут доказать, что в доме находился кто-либо, кроме самих жертв.

Если придираться, то детективная составляющая фильма достаточно слабая. Но это не мешает увлеченно наблюдать за происходящим на экране.

Интригует и тот факт, что со временем Ли обнаруживает личную связь с подозреваемым. К слову, роль главного антагониста досталась Николасу Кейджу: в последнее время оскароносный актер частенько появляется именно в независимых проектах, в частности в различных хоррорах и триллерах.

Тихое место: День первый

Год: 2024.

Страна: США, Великобритания, Канада.

Режиссер: Майкл Сарноски.

В главных ролях: Лупита Нионго, Джозеф Куинн, Алекс Вулф, Джимон Хонсу, Элиан Умугире.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,9.

Рейтинг IMDb: 6,4.

Фото Кадр из фильма «Тихое место. День первый»

Шесть лет назад Джон Красински выпустил триллер «Тихое место», который собрал отличные отзывы и заработал номинации на самые престижные премии, в том числе на «Оскар». Исполнительница главной роли Эмили Блант получила Премию гильдии актеров, обойдя Эмму Стоун и Марго Робби.

Если честно, меня очень тронуло интервью, в котором актриса призналась, что этот фильм помог ей наконец-то справиться со смертью Чедвика Боузмана. Дело в том, что Нионго сыграла пациентку хосписа, которая борется с раком, а именно этот диагноз был у ее друга и коллеги по франшизе «Черная пантера».

В новинке также засветились Джозеф Куинн, который прославился благодаря роли Эдди Мансона в сериале «Очень странные дела», и двукратный номинант на «Оскар» Джимон Хонсу. Кстати, его персонаж выступил своеобразным связующим звеном с предыдущей частью, ведь актер уже появлялся в небольшой роли в «Тихом месте-2».

Может быть, «День первый» и не дает конкретных ответов, которые ожидали зрители — мы все еще не знаем, откуда взялись инопланетные монстры. Однако фильм отлично вписался во франшизу: при небольшом хронометраже он успевает раскрыть героев и держит в напряжении. Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть кота Фродо, чье присутствие в кадре заставляет еще сильнее сопереживать ему и его хозяйке.