5 современных киноадаптаций мультфильмов и сказок

Советский кинематограф полон волшебных историй, о которых «СЭ» недавно писал: «Морозко», «Старик Хоттабыч», «Приключения Буратино» и многие другие. Сегодня рассказываем о современных адаптациях народных сказок и всеми любимых мультфильмов: некоторые лишь заимствуют из фольклора отдельных персонажей, другие же довольно последовательно переносят на большие экраны знакомые сюжетные линии.

Летучий корабль

Год: 2024.

Страна: Россия.

Режиссер: Илья Учитель.

В главных ролях: Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Федор Добронравов.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,4.

Фото Кадр из фильма «Летучий корабль»

Прямо сейчас в российских кинотеатрах можно посмотреть картину «Летучий корабль» — адаптацию одноименного советского мультфильма 1979 года. Как и в оригинальной истории, сюжет новинки строится вокруг царевны Забавы: отец хочет выдать дочь за богача, а та мечтает выйти замуж по любви. Избранником главной героини становится простой парень Иван, который решает построить летучий корабль и улететь на нем вместе с возлюбленной.

Стоит отметить, что режиссер анимационного «Летучего корабля» Гарри Бардин высказался о ремейке резко негативно: он назвал релиз фильма хамством и заявил, что ничего не знал о работе над новой версией его мультфильма.

Бременские музыканты

Год: 2023.

Страна: Россия.

Режиссер: Алексей Нужный.

В главных ролях: Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Роман Курицын, Аскар Нигамедзянов, Ирина Горбачева.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 4,6.

Фото Кадр из фильма «Бременские музыканты»

Первая премьера этого года тоже была связана с классикой советской мультипликации: 1 января в прокат вышли «Бременские музыканты», в основу которых лег одноименный анимационный хит 1969 года. Главный герой по-прежнему Трубадур, а его верные спутники — кот, собака, петух и осел. Трубадур все так же влюбляется в Принцессу, противостоит разбойникам и, конечно же, выступает со своей музыкой.

Кстати, в фильме прозвучали не только свежие треки, но и оригинальные композиции Геннадия Гладкова в новой аранжировке Максима Фадеева. Все их исполнили звезды «Бременских музыкантов»: Тихон Жизневский, Константин Хабенский, Мария Аронова и другие.

По щучьему велению

Год: 2023.

Страна: Россия.

Режиссер: Александр Войтинский.

В главных ролях: Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Роман Мадянов.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 6,2.

Фото Кадр из фильма «По щучьему велению»

За основу фэнтези-ленты «По щучьему велению» была взята русская народная сказка о Емеле-дурачке, которая существует в различных вариациях. В фильме центральный персонаж ловит волшебную щуку, и та предлагает парню в обмен на свободу исполнить три его желания. Два первых Емеля тратит случайно, поэтому третье решает приберечь: добиться расположения царевны Анфисы можно попробовать и своими силами.

В картине засветились такие сказочные персонажи, как Кот Баюн и Кощей Бессмертный, а для записи музыкального сопровождения использовали в том числе и народные инструменты вроде балалайки и домры.

Конек-Горбунок

Год: 2021.

Страна: Россия.

Режиссер: Олег Погодин.

В главных ролях: Антон Шагин, Павел Деревянко, Михаил Ефремов, Полина Андреева, Ян Цапник.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 5,7.

Фото Кадр из фильма «Конек-Горбунок»

«Конек-Горбунок» — экранизация одноименной сказки Петра Ершова о крестьянском сыне Иванушке-дурачке и его волшебном коньке. По сюжету фильма главный герой вместе со своим верным помощником отправляется на поиски Жар-птицы. Преуспев в этом, Иван начинает получать от царя все новые, невыполнимые на первый взгляд задания.

Съемки ленты проходили в самом большом в России кинопавильоне площадью более 7 тысяч квадратных метров. Масштабный проект в итоге был отмечен «Золотым орлом» в категории «Лучшие визуальные эффекты» (в трех других номинациях «Конька-Горбунка» обошли «Серебряные коньки»).

Последний богатырь

Год: 2017.

Страна: Россия.

Режиссер: Дмитрий Дьяченко.

В главных ролях: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 6,4.

Фото Кадр из фильма «Последний богатырь»

Приключенческую комедию «Последний богатырь» нельзя назвать экранизацией какой-то конкретной сказки, и все же в ней задействованы популярные фольклорные персонажи и знакомые сказочные сюжеты. Есть здесь и Кощей, и Баба Яга, и Водяной, и Василиса Премудрая, и три богатыря, а главный герой Иван вскоре узнает, что является сыном Ильи Муромца, и теперь именно ему предстоит спасти сказочную страну Белогорье.

На церемонии «Золотой орел» картина одержала победу в категории «Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам», а впоследствии обзавелась несколькими продолжениями.