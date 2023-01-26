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Сегодня, 18:45

10 фильмов, которые будут бороться за звание лучшего на «Оскаре-2023». Краткая справка

Фото Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»
Фото Кадр из фильма «Треугольник печали»
Фото Кадр из фильма «Банши Инишерина»
Фото Кадр из фильма «Все везде и сразу»
Фото Кадр из фильма «Говорят женщины»
Фото Кадр из фильма «На западном фронте без перемен»
Фото Кадр из фильма «Тар»
Фото Кадр из фильма «Топ Ган: Мэверик»
Фото Кадр из фильма «Фабельманы»
Фото Кадр из фильма «Элвис»
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Не так давно американская киноакадемия объявила номинантов премии «Оскар», которая в этом году пройдет 13 марта. Рассказываем о шорт-листе фильмов, которые поборются за звание лучшего.

Элвис

Режиссер: Баз Лурман

Элвис. Фото Кадр из фильма «Элвис»
Кадр из фильма «Элвис»

Творческий путь короля рок-н-ролла от мастера байопиков и эпохальных драм. В картине Элвис Пресли показан сквозь призму взаимоотношений с Томом Паркером — его менеджером. Они познакомились на заре карьеры Элвиса и проработали вместе 20 лет, пройдя испытания славой и деньгами.

Фабельманы

Режиссер: Стивен Спилберг

Фабельманы. Фото Кадр из фильма «Фабельманы»
Кадр из фильма «Фабельманы»

50-е годы XX века, Нью-Джерси. Юный Сэмми Фабельман впервые посещает кинотеатр и видит крушение поезда, которое производит на него неизгладимое впечатление. Вернувшись домой, мальчик пытается воспроизвести катастрофу на игрушечной железной дороге. Мать Сэмми предлагает ему снять «аварию» на 8-миллиметровую камеру. Детское хобби и съемки домашних сценок становятся для выросшего Сэма большой любовью и увлечением всей жизни — режиссурой кино.

Говорят женщины

Режиссер: Сара Полли

Говорят женщины. Фото Кадр из фильма «Говорят женщины»
Фото Кадр из фильма «Говорят женщины»

Во время сна женщины из протестантской общины меннонитов подвергаются изнасилованиям. Однако из-за отсутствия доказательств главенство сообщества объясняет эти инциденты нападением демонов и фантазерством. В день, когда мужчины общины уезжают по делам, женщины собираются, чтобы решить, как действовать дальше.

Банши Инишерина

Режиссер: Мартин Макдона

Банши Инишерина. Фото Кадр из фильма «Банши Инишерина»
Кадр из фильма «Банши Инишерина»

Колин Фаррелл и Брендан Глисон в комедийной драме о двух друзьях, конфликтующих на далеком ирландском острове. Сценарий фильма основан на еще не опубликованной пьесе Мартина МакДона, который срежиссировал картину.

На западном фронте без перемен

Режиссер: Эдвард Бергер

На западном фронте. Фото Кадр из фильма «На западном фронте»
Фото Кадр из фильма «На западном фронте без перемен»

Экранизация знаменитого романа Эриха Марии Ремарка. Германская империя, 1917 год. Европа охвачена I Мировой войной. Преисполненные патриотизмом 19-летний Пауль Боймер и его друзья-одноклассники добровольцами отправляются на фронт, где им предстоит понять, что война — это не поле доблести и славы.

Все везде и сразу

Режиссеры: Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт

Все везде и сразу. Фото Кадр из фильма «Все везде и сразу»
Кадр из фильма «Все везде и сразу»

В жизни Эвелин царит настоящий хаос: на составление налогового отчета никак не находится время, пожилой отец постоянно требует внимания, муж витает в облаках, отношения с дочкой не ладятся. Плюс ко всему, Эвелин выявляет у себя способность странствовать по параллельным вселенным и вспоминать навыки других версий себя. Женщине придется вступить в схватку со своей злой сущностью, которая рушит не только этот мир, но и всю мультивселенную.

Тар

Режиссер: Тодд Филд

Тар. Фото Кадр из фильма «Тар»
Фото Кадр из фильма «Тар»

Это история Лидии Тар — первой женщины-дирижера Берлинского филармонического оркестра. Ей сопутствует успех: она выпускает книги, дает интервью, преподает в университете, репетирует симфонию № 5 Малера и успевает заботиться о приемной дочери и партнере. Но когда одна из ее бывших учениц совершает самоубийство, безупречная жизнь Лидии оказывается под угрозой.

Топ Ган: Мэверик

Режиссер: Джозеф Косински

Топ Ган. Фото Кадр из фильма «Топ ган»
Фото Кадр из фильма «Топ Ган: Мэверик»

Пит Митчелл по прозвищу Мэверик 30 лет признается одним из лучших пилотов ВМФ. Приступив к подготовке отряда выпускников «Топ Ган» для специальной миссии, Мэверик знакомится с лейтенантом Брэдли Брэдшоу — сыном покойного друга. Мэверик вынужден противостоять своим глубинным страхам и подтвердить самоотверженность и бесстрашие, которые помогли ему стать лучшим.

Аватар: Путь воды

Режиссер: Джеймс Кэмерон

Аватар. Фото Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»
Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

Долгожданный сиквел «Аватара». Солдат Джейк Салли становится предводителем народа на'ви, живущего на Пандоре, и защищает своих новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. У него есть и личные причины борьбы, ведь рядом с ним его возлюбленная Нейтири. Когда на планету возвращаются вооруженные земляне, Джейк собирает все силы, чтобы дать им отпор.

Треугольник печали

Режиссер: Рубен Эстлунд

Треугольник печали. Фото Кадр из фильма «Треугольник печали»
Кадр из фильма «Треугольник печали»

Модели Карл и Яя отправляются в роскошный круиз в компании богатых пассажиров. Здесь они знакомятся с русским бизнесменом и его причудливой женой, британскими производителями оружия, и IT-гениями. Капитан судна — марксист, находящийся в перманентном запое. Все идет своим чередом: гости отдыхают, персонал трудится, жена русского бизнесмена чудит. Ожнако на судне начинается настоящий шторм: происходит событие, которое переворачивает заведенный порядок и вынуждает некоторых пассажиров переосмыслить свое место и значимость не только на судне, но и в жизни.

Скрин из&nbsp;фильма &laquo;Чебурашка&raquo; 2023 года. Почему «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в истории российского проката

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Почему «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в истории российского проката