10 фильмов, которые будут бороться за звание лучшего на «Оскаре-2023». Краткая справка

Не так давно американская киноакадемия объявила номинантов премии «Оскар», которая в этом году пройдет 13 марта. Рассказываем о шорт-листе фильмов, которые поборются за звание лучшего.

Элвис

Режиссер: Баз Лурман

Кадр из фильма «Элвис»

Творческий путь короля рок-н-ролла от мастера байопиков и эпохальных драм. В картине Элвис Пресли показан сквозь призму взаимоотношений с Томом Паркером — его менеджером. Они познакомились на заре карьеры Элвиса и проработали вместе 20 лет, пройдя испытания славой и деньгами.

Фабельманы

Режиссер: Стивен Спилберг

Кадр из фильма «Фабельманы»

50-е годы XX века, Нью-Джерси. Юный Сэмми Фабельман впервые посещает кинотеатр и видит крушение поезда, которое производит на него неизгладимое впечатление. Вернувшись домой, мальчик пытается воспроизвести катастрофу на игрушечной железной дороге. Мать Сэмми предлагает ему снять «аварию» на 8-миллиметровую камеру. Детское хобби и съемки домашних сценок становятся для выросшего Сэма большой любовью и увлечением всей жизни — режиссурой кино.

Говорят женщины

Режиссер: Сара Полли

Фото Кадр из фильма «Говорят женщины»

Во время сна женщины из протестантской общины меннонитов подвергаются изнасилованиям. Однако из-за отсутствия доказательств главенство сообщества объясняет эти инциденты нападением демонов и фантазерством. В день, когда мужчины общины уезжают по делам, женщины собираются, чтобы решить, как действовать дальше.

Банши Инишерина

Режиссер: Мартин Макдона

Кадр из фильма «Банши Инишерина»

Колин Фаррелл и Брендан Глисон в комедийной драме о двух друзьях, конфликтующих на далеком ирландском острове. Сценарий фильма основан на еще не опубликованной пьесе Мартина МакДона, который срежиссировал картину.

На западном фронте без перемен

Режиссер: Эдвард Бергер

Фото Кадр из фильма «На западном фронте без перемен»

Экранизация знаменитого романа Эриха Марии Ремарка. Германская империя, 1917 год. Европа охвачена I Мировой войной. Преисполненные патриотизмом 19-летний Пауль Боймер и его друзья-одноклассники добровольцами отправляются на фронт, где им предстоит понять, что война — это не поле доблести и славы.

Все везде и сразу

Режиссеры: Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт

Кадр из фильма «Все везде и сразу»

В жизни Эвелин царит настоящий хаос: на составление налогового отчета никак не находится время, пожилой отец постоянно требует внимания, муж витает в облаках, отношения с дочкой не ладятся. Плюс ко всему, Эвелин выявляет у себя способность странствовать по параллельным вселенным и вспоминать навыки других версий себя. Женщине придется вступить в схватку со своей злой сущностью, которая рушит не только этот мир, но и всю мультивселенную.

Тар

Режиссер: Тодд Филд

Фото Кадр из фильма «Тар»

Это история Лидии Тар — первой женщины-дирижера Берлинского филармонического оркестра. Ей сопутствует успех: она выпускает книги, дает интервью, преподает в университете, репетирует симфонию № 5 Малера и успевает заботиться о приемной дочери и партнере. Но когда одна из ее бывших учениц совершает самоубийство, безупречная жизнь Лидии оказывается под угрозой.

Топ Ган: Мэверик

Режиссер: Джозеф Косински

Фото Кадр из фильма «Топ Ган: Мэверик»

Пит Митчелл по прозвищу Мэверик 30 лет признается одним из лучших пилотов ВМФ. Приступив к подготовке отряда выпускников «Топ Ган» для специальной миссии, Мэверик знакомится с лейтенантом Брэдли Брэдшоу — сыном покойного друга. Мэверик вынужден противостоять своим глубинным страхам и подтвердить самоотверженность и бесстрашие, которые помогли ему стать лучшим.

Аватар: Путь воды

Режиссер: Джеймс Кэмерон

Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

Долгожданный сиквел «Аватара». Солдат Джейк Салли становится предводителем народа на'ви, живущего на Пандоре, и защищает своих новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. У него есть и личные причины борьбы, ведь рядом с ним его возлюбленная Нейтири. Когда на планету возвращаются вооруженные земляне, Джейк собирает все силы, чтобы дать им отпор.

Треугольник печали

Режиссер: Рубен Эстлунд

Кадр из фильма «Треугольник печали»

Модели Карл и Яя отправляются в роскошный круиз в компании богатых пассажиров. Здесь они знакомятся с русским бизнесменом и его причудливой женой, британскими производителями оружия, и IT-гениями. Капитан судна — марксист, находящийся в перманентном запое. Все идет своим чередом: гости отдыхают, персонал трудится, жена русского бизнесмена чудит. Ожнако на судне начинается настоящий шторм: происходит событие, которое переворачивает заведенный порядок и вынуждает некоторых пассажиров переосмыслить свое место и значимость не только на судне, но и в жизни.