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Фильмы-номинанты Оскара 2024: Бедные-несчастные, Оппенгеймер, Солтберн и другие
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:50

6 мин.

Фильмы, которые будут бороться за звание лучшего на «Оскаре» — 2024

Алиса Бондаренко
Киноман и игроман
Статуэтка Оскар.
Фото www.istockphoto.com/vzphotos
Кадр из фильма «Анатомия падения»
Фото Кадр из фильма «Анатомия падения»
Кадр из фильма «Барби»
Фото Кадр из фильма «Барби»
Кадр из фильма «Бедные-несчастные»
Фото Кадр из фильма «Бедные-несчастные»
Кадр из фильма «Маэстро»
Фото Кадр из фильма «Маэстро»
Кадр из фильма «Опавшие листья»
Фото Кадр из фильма «Опавшие листья»
Кадр из фильма «Оппенгеймер»
Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер»
Кадр из фильма «Оставленные»
Фото Кадр из фильма «Оставленные»
Кадр из фильма «Рецепт любви»
Фото Кадр из фильма «Рецепт любви»
Кадр из фильма «Цвет пурпурный»
Фото Кадр из фильма «Цвет пурпурный»
Кадр из фильма «Мальчик и птица»
Кто номинирован на Оскар 2024.
Фото Кадр из фильма «Мальчик и птица»
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Американская киноакадемия объявила номинантов на 96-ю премию «Оскар», а сама церемония награждения пройдет прямом эфире 10 марта. Ведущим в четвертый раз станет комик Джимми Киммел. Победителем прошлого года стал фильм от студии А24 «Все везде и сразу».

Лучший фильм

  • «Оппенгеймер» — режиссер Кристофер Нолан;
  • «Убийцы цветочной луны» — режиссер Мартин Скорсезе;
  • «Бедные-несчастные» — режиссер Йоргос Лантимос;
  • «Барби» — режиссер Грета Гервиг;
  • «Маэстро» — режиссер Брэдли Купер;
  • «Оставленные» — режиссер Александр Пэйн;
  • «Зона интересов» — режиссер Джонатан Глейзер;
  • «Прошлые жизни» — режиссер Селин Сон;
  • «Анатомия падения» — режиссер Жюстин Трие;
  • «Американское чтиво» — режиссер Корд Джефферсон.
Кадр из фильма «Барби»
Фото Кадр из фильма «Барби»

Лучший международный художественный фильм

  • Германия: «Учительская»;
  • Италия: «Я — капитан»;
  • Япония: «Идеальные дни»;
  • Испания: «Общество снега»;
  • Великобритания: «Зона интересов».
Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Москва слезам не&nbsp;верит&raquo;. 6 российских фильмов, в свое время получивших «Оскар»

Лучший анимационный полнометражный фильм

  • «Человек-паук: Паутина вселенных» — режиссер Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс, Джастин Томпсон;
  • «Элементарно» — режиссер Питер Сон;
  • «Мальчик и птица» — режиссер Хаяо Миядзаки;
  • «Нимона» — режиссер Ник Бруно, Трой Квон;
  • «Мечты робота» — режиссер Пабло Берхер.
Кадр из фильма "Мальчик и птица"
Кто номинирован на Оскар 2024.
Фото Кадр из фильма «Мальчик и птица»

Лучший документальный полнометражный фильм

  • «Боби Вайн: Президент народа»;
  • «Вечная память»;
  • «Четыре дочери»;
  • «Убить тигра»;
  • «20 дней в Мариуполе».

Лучшая режиссура

  • Кристофер Нолан — «Оппенгеймер»;
  • Мартин Скорсезе — «Убийцы цветочной луны»;
  • Йоргос Лантимос — «Бедные-несчастные»;
  • Джонатан Глейзер — «Зона интересов»;
  • Жюстин Трие — «Анатомия падения».
Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Зеленая книга&raquo;. 5 худших «Оскаров»: фильмы, которые вызывали бурные дискуссии за последние 30 лет вручения награды

Лучшая мужская роль

  • Брэдли Купер, «Маэстро»;
  • Колман Доминго, «Растин»;
  • Пол Джаматти, «Оставленные»;
  • Киллиан Мерфи, «Оппенгеймер»;
  • Джеффри Райт, «Американское чтиво».

Лучшая женская роль

  • Аннетт Бенинг, «Дайана Найэд»;
  • Лили Гладстоун, «Убийцы цветочной луны»;
  • Кэри Маллиган, «Маэстро»;
  • Сандра Хюллер, «Анатомия падения»;
  • Эмма Стоун, «Бедные-несчастные».
Кадр из фильма «Бедные-несчастные»
Фото Кадр из фильма «Бедные-несчастные»

Лучшая мужская роль второго плана

  • Стерлинг К. Браун, «Американское чтиво»;
  • Марк Руффало, «Бедные-несчастные»;
  • Роберт Де Ниро, «Убийцы цветочной луны»;
  • Роберт Дауни мл., «Оппенгеймер»;
  • Райан Гослинг, «Барби».

Лучшая женская роль второго плана

  • Эмили Блант, «Оппенгеймер»;
  • Даниэль Брукс, «Цвет пурпурный»;
  • Джоди Фостер, «Дайана Найэд»;
  • Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»;
  • Америка Феррера, «Барби».

Лучший оригинальный сценарий

  • «Май, декабрь», Сами Берч, Алекс Механик;
  • «Прошлые жизни», Селин Сон;
  • «Оставленные», Дэвид Хемингсон;
  • «Маэстро», Брэдли Купер;
  • «Анатомия падения», Жюстин Трие, Артур Арари.
Кадр из фильма «Оставленные»
Фото Кадр из фильма «Оставленные»

Лучший адаптированный сценарий

  • «Американское чтиво», Корд Джефферсон, Персивал Эверетт;
  • «Оппенгеймер», Кристофер Нолан, Кай Берд, Мартин Шервин;
  • «Бедные-несчастные», Тони Макнамара, Аласдер Грэй;
  • «Зона интересов», Джонатан Глейзер, Мартин Эмис;
  • «Барби», Грета Гервиг, Ноа Баумбак.

Лучшая операторская работа

  • «Граф», Эдвард Лэкмен;
  • «Убийцы цветочной луны», Родриго Прието;
  • «Оппенгеймер», Хойте Ван Хойтема;
  • «Маэстро», Мэттью Либатик;
  • «Бедные-несчастные», Робби Райан.
Рецензия на &laquo;Бедных-несчастных&raquo;: каким получился фильм&nbsp;&mdash; фаворит предстоящего &laquo;Оскара&raquo;. Рецензия на «Бедных-несчастных»: каким получился фильм — фаворит предстоящего «Оскара»

Лучшая работа художника-постановщика

  • «Барби», Сара Гринвуд;
  • «Убийцы цветочной луны», Джек Фиск;
  • «Наполеон», Артур Макс;
  • «Оппенгеймер», Рут Де Йонг;
  • «Бедные-несчастные», Шона Хит, Джеймс Прайс.

Лучший дизайн костюмов

  • «Барби», Жаклин Дюрран;
  • «Убийцы цветочной луны», Жаклин Уэст;
  • «Наполеон», Дэвид Кроссман, Джэнти Йэтс;
  • «Оппенгеймер», Эллен Мирожник;
  • «Бедные-несчастные», Холли Уоддингтон.

Лучший звук

  • «Создатель»;
  • «Маэстро»;
  • «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»;
  • «Оппенгеймер»;
  • «Зона интересов».
Кадр из фильма «Маэстро»
Фото Кадр из фильма «Маэстро»

Лучший оригинальный саундтрек

  • «Американское чтиво», Лаура Карпман;
  • «Индиана Джонс и Колесо судьбы», Джон Уильямс;
  • «Убийцы цветочной луны», Робби Робертсон;
  • «Оппенгеймер», Людвиг Йоранссон;
  • «Бедные-несчастные», Джерскин Фендрикс.

Лучшая песня

  • «It Never Went Away» из фильма «Американская симфония»;
  • «I'm Just Ken» из «Барби»;
  • «What Was I Made For?» из «Барби»;
  • «The Fire Inside» из фильма «Обжигающе горячий»;
  • «Wahzhazhe (A Song For My People)» из фильма «Убийцы цветочной луны».

Лучшие визуальные эффекты

  • «Создатель»;
  • «Годзилла: Минус один»;
  • «Стражи Галактики. Часть 3?;
  • «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»;
  • «Наполеон».

Лучший грим и прически

  • «Голда. Судный день»;
  • «Маэстро»;
  • «Оппенгеймер»;
  • «Бедные-несчастные»;
  • «Общество снега».
Кадр из фильма «Оппенгеймер»
Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер»

Лучший монтаж

  • «Оппенгеймер» — режиссер Кристофер Нолан;
  • «Убийцы цветочной луны» — режиссер Мартин Скорсезе;
  • «Бедные-несчастные» — режиссер Йоргос Лантимос;
  • «Оставленные» — режиссер Александр Пэйн;
  • «Анатомия падения» — режиссер Жюстин Трие.
Кадр из фильма «Анатомия падения»
Фото Кадр из фильма «Анатомия падения»

Лучший художественный короткометражный фильм

  • «С того дня»;
  • «Непобедимый»;
  • «Рыцарь удачи»;
  • «Красное, белое и синее»;
  • «Чудесная история Генри Шугара».

Лучший документальный короткометражный фильм

  • «Азбука запрета книг» (The ABCs of Book Banning);
  • «Парикмахер из Литл-Рока» (The Barber of Little Rock);
  • «Остров между ними» (Island in Between);
  • «Последняя ремонтная мастерская» (The Last Repair Shop);
  • «Бабушка и бабушка» /"Наи Наи и Ваи По» (Nai Nai & Wai Po).

Лучший анимационный короткометражный фильм

  • «Письмо свинье» (Letter to a Pig);
  • «Девяносто пять чувств» (Ninety-Five Senses);
  • «Наша униформа» (Our Uniform);
  • «Толстокожий"/"Пахидерма» (Pachyderme);
  • «Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко» (War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko).
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