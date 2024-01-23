Фильмы, которые будут бороться за звание лучшего на «Оскаре» — 2024

Американская киноакадемия объявила номинантов на 96-ю премию «Оскар», а сама церемония награждения пройдет прямом эфире 10 марта. Ведущим в четвертый раз станет комик Джимми Киммел. Победителем прошлого года стал фильм от студии А24 «Все везде и сразу».

Лучший фильм

«Оппенгеймер» — режиссер Кристофер Нолан;

«Убийцы цветочной луны» — режиссер Мартин Скорсезе;

«Бедные-несчастные» — режиссер Йоргос Лантимос;

«Барби» — режиссер Грета Гервиг;

«Маэстро» — режиссер Брэдли Купер;

«Оставленные» — режиссер Александр Пэйн;

«Зона интересов» — режиссер Джонатан Глейзер;

«Прошлые жизни» — режиссер Селин Сон;

«Анатомия падения» — режиссер Жюстин Трие;

«Американское чтиво» — режиссер Корд Джефферсон.

Фото Кадр из фильма «Барби»

Лучший международный художественный фильм

Германия: «Учительская»;

Италия: «Я — капитан»;

Япония: «Идеальные дни»;

Испания: «Общество снега»;

Великобритания: «Зона интересов».

Лучший анимационный полнометражный фильм

«Человек-паук: Паутина вселенных» — режиссер Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс, Джастин Томпсон;

«Элементарно» — режиссер Питер Сон;

«Мальчик и птица» — режиссер Хаяо Миядзаки;

«Нимона» — режиссер Ник Бруно, Трой Квон;

«Мечты робота» — режиссер Пабло Берхер.

Кто номинирован на Оскар 2024. Фото Кадр из фильма «Мальчик и птица»

Лучший документальный полнометражный фильм

«Боби Вайн: Президент народа»;

«Вечная память»;

«Четыре дочери»;

«Убить тигра»;

«20 дней в Мариуполе».

Лучшая режиссура

Кристофер Нолан — «Оппенгеймер»;

Мартин Скорсезе — «Убийцы цветочной луны»;

Йоргос Лантимос — «Бедные-несчастные»;

Джонатан Глейзер — «Зона интересов»;

Жюстин Трие — «Анатомия падения».

Лучшая мужская роль

Брэдли Купер, «Маэстро»;

Колман Доминго, «Растин»;

Пол Джаматти, «Оставленные»;

Киллиан Мерфи, «Оппенгеймер»;

Джеффри Райт, «Американское чтиво».

Лучшая женская роль

Аннетт Бенинг, «Дайана Найэд»;

Лили Гладстоун, «Убийцы цветочной луны»;

Кэри Маллиган, «Маэстро»;

Сандра Хюллер, «Анатомия падения»;

Эмма Стоун, «Бедные-несчастные».

Фото Кадр из фильма «Бедные-несчастные»

Лучшая мужская роль второго плана

Стерлинг К. Браун, «Американское чтиво»;

Марк Руффало, «Бедные-несчастные»;

Роберт Де Ниро, «Убийцы цветочной луны»;

Роберт Дауни мл., «Оппенгеймер»;

Райан Гослинг, «Барби».

Лучшая женская роль второго плана

Эмили Блант, «Оппенгеймер»;

Даниэль Брукс, «Цвет пурпурный»;

Джоди Фостер, «Дайана Найэд»;

Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»;

Америка Феррера, «Барби».

Лучший оригинальный сценарий

«Май, декабрь», Сами Берч, Алекс Механик;

«Прошлые жизни», Селин Сон;

«Оставленные», Дэвид Хемингсон;

«Маэстро», Брэдли Купер;

«Анатомия падения», Жюстин Трие, Артур Арари.

Фото Кадр из фильма «Оставленные»

Лучший адаптированный сценарий

«Американское чтиво», Корд Джефферсон, Персивал Эверетт;

«Оппенгеймер», Кристофер Нолан, Кай Берд, Мартин Шервин;

«Бедные-несчастные», Тони Макнамара, Аласдер Грэй;

«Зона интересов», Джонатан Глейзер, Мартин Эмис;

«Барби», Грета Гервиг, Ноа Баумбак.

Лучшая операторская работа

«Граф», Эдвард Лэкмен;

«Убийцы цветочной луны», Родриго Прието;

«Оппенгеймер», Хойте Ван Хойтема;

«Маэстро», Мэттью Либатик;

«Бедные-несчастные», Робби Райан.

Лучшая работа художника-постановщика

«Барби», Сара Гринвуд;

«Убийцы цветочной луны», Джек Фиск;

«Наполеон», Артур Макс;

«Оппенгеймер», Рут Де Йонг;

«Бедные-несчастные», Шона Хит, Джеймс Прайс.

Лучший дизайн костюмов

«Барби», Жаклин Дюрран;

«Убийцы цветочной луны», Жаклин Уэст;

«Наполеон», Дэвид Кроссман, Джэнти Йэтс;

«Оппенгеймер», Эллен Мирожник;

«Бедные-несчастные», Холли Уоддингтон.

Лучший звук

«Создатель»;

«Маэстро»;

«Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»;

«Оппенгеймер»;

«Зона интересов».

Фото Кадр из фильма «Маэстро»

Лучший оригинальный саундтрек

«Американское чтиво», Лаура Карпман;

«Индиана Джонс и Колесо судьбы», Джон Уильямс;

«Убийцы цветочной луны», Робби Робертсон;

«Оппенгеймер», Людвиг Йоранссон;

«Бедные-несчастные», Джерскин Фендрикс.

Лучшая песня

«It Never Went Away» из фильма «Американская симфония»;

«I'm Just Ken» из «Барби»;

«What Was I Made For?» из «Барби»;

«The Fire Inside» из фильма «Обжигающе горячий»;

«Wahzhazhe (A Song For My People)» из фильма «Убийцы цветочной луны».

Лучшие визуальные эффекты

«Создатель»;

«Годзилла: Минус один»;

«Стражи Галактики. Часть 3?;

«Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»;

«Наполеон».

Лучший грим и прически

«Голда. Судный день»;

«Маэстро»;

«Оппенгеймер»;

«Бедные-несчастные»;

«Общество снега».

Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер»

Лучший монтаж

«Оппенгеймер» — режиссер Кристофер Нолан;

«Убийцы цветочной луны» — режиссер Мартин Скорсезе;

«Бедные-несчастные» — режиссер Йоргос Лантимос;

«Оставленные» — режиссер Александр Пэйн;

«Анатомия падения» — режиссер Жюстин Трие.

Фото Кадр из фильма «Анатомия падения»

Лучший художественный короткометражный фильм

«С того дня»;

«Непобедимый»;

«Рыцарь удачи»;

«Красное, белое и синее»;

«Чудесная история Генри Шугара».

Лучший документальный короткометражный фильм

«Азбука запрета книг» (The ABCs of Book Banning);

«Парикмахер из Литл-Рока» (The Barber of Little Rock);

«Остров между ними» (Island in Between);

«Последняя ремонтная мастерская» (The Last Repair Shop);

«Бабушка и бабушка» /"Наи Наи и Ваи По» (Nai Nai & Wai Po).

Лучший анимационный короткометражный фильм