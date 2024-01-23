Американская киноакадемия объявила номинантов на 96-ю премию «Оскар», а сама церемония награждения пройдет прямом эфире 10 марта. Ведущим в четвертый раз станет комик Джимми Киммел. Победителем прошлого года стал фильм от студии А24 «Все везде и сразу».
Лучший фильм
- «Оппенгеймер» — режиссер Кристофер Нолан;
- «Убийцы цветочной луны» — режиссер Мартин Скорсезе;
- «Бедные-несчастные» — режиссер Йоргос Лантимос;
- «Барби» — режиссер Грета Гервиг;
- «Маэстро» — режиссер Брэдли Купер;
- «Оставленные» — режиссер Александр Пэйн;
- «Зона интересов» — режиссер Джонатан Глейзер;
- «Прошлые жизни» — режиссер Селин Сон;
- «Анатомия падения» — режиссер Жюстин Трие;
- «Американское чтиво» — режиссер Корд Джефферсон.
Фото Кадр из фильма «Барби»
Лучший международный художественный фильм
- Германия: «Учительская»;
- Италия: «Я — капитан»;
- Япония: «Идеальные дни»;
- Испания: «Общество снега»;
- Великобритания: «Зона интересов».
Лучший анимационный полнометражный фильм
- «Человек-паук: Паутина вселенных» — режиссер Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс, Джастин Томпсон;
- «Элементарно» — режиссер Питер Сон;
- «Мальчик и птица» — режиссер Хаяо Миядзаки;
- «Нимона» — режиссер Ник Бруно, Трой Квон;
- «Мечты робота» — режиссер Пабло Берхер.
Кто номинирован на Оскар 2024.
Фото Кадр из фильма «Мальчик и птица»
Лучший документальный полнометражный фильм
- «Боби Вайн: Президент народа»;
- «Вечная память»;
- «Четыре дочери»;
- «Убить тигра»;
- «20 дней в Мариуполе».
Лучшая режиссура
- Кристофер Нолан — «Оппенгеймер»;
- Мартин Скорсезе — «Убийцы цветочной луны»;
- Йоргос Лантимос — «Бедные-несчастные»;
- Джонатан Глейзер — «Зона интересов»;
- Жюстин Трие — «Анатомия падения».
Лучшая мужская роль
- Брэдли Купер, «Маэстро»;
- Колман Доминго, «Растин»;
- Пол Джаматти, «Оставленные»;
- Киллиан Мерфи, «Оппенгеймер»;
- Джеффри Райт, «Американское чтиво».
Лучшая женская роль
- Аннетт Бенинг, «Дайана Найэд»;
- Лили Гладстоун, «Убийцы цветочной луны»;
- Кэри Маллиган, «Маэстро»;
- Сандра Хюллер, «Анатомия падения»;
- Эмма Стоун, «Бедные-несчастные».
Фото Кадр из фильма «Бедные-несчастные»
Лучшая мужская роль второго плана
- Стерлинг К. Браун, «Американское чтиво»;
- Марк Руффало, «Бедные-несчастные»;
- Роберт Де Ниро, «Убийцы цветочной луны»;
- Роберт Дауни мл., «Оппенгеймер»;
- Райан Гослинг, «Барби».
Лучшая женская роль второго плана
- Эмили Блант, «Оппенгеймер»;
- Даниэль Брукс, «Цвет пурпурный»;
- Джоди Фостер, «Дайана Найэд»;
- Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»;
- Америка Феррера, «Барби».
Лучший оригинальный сценарий
- «Май, декабрь», Сами Берч, Алекс Механик;
- «Прошлые жизни», Селин Сон;
- «Оставленные», Дэвид Хемингсон;
- «Маэстро», Брэдли Купер;
- «Анатомия падения», Жюстин Трие, Артур Арари.
Фото Кадр из фильма «Оставленные»
Лучший адаптированный сценарий
- «Американское чтиво», Корд Джефферсон, Персивал Эверетт;
- «Оппенгеймер», Кристофер Нолан, Кай Берд, Мартин Шервин;
- «Бедные-несчастные», Тони Макнамара, Аласдер Грэй;
- «Зона интересов», Джонатан Глейзер, Мартин Эмис;
- «Барби», Грета Гервиг, Ноа Баумбак.
Лучшая операторская работа
- «Граф», Эдвард Лэкмен;
- «Убийцы цветочной луны», Родриго Прието;
- «Оппенгеймер», Хойте Ван Хойтема;
- «Маэстро», Мэттью Либатик;
- «Бедные-несчастные», Робби Райан.
Лучшая работа художника-постановщика
- «Барби», Сара Гринвуд;
- «Убийцы цветочной луны», Джек Фиск;
- «Наполеон», Артур Макс;
- «Оппенгеймер», Рут Де Йонг;
- «Бедные-несчастные», Шона Хит, Джеймс Прайс.
Лучший дизайн костюмов
- «Барби», Жаклин Дюрран;
- «Убийцы цветочной луны», Жаклин Уэст;
- «Наполеон», Дэвид Кроссман, Джэнти Йэтс;
- «Оппенгеймер», Эллен Мирожник;
- «Бедные-несчастные», Холли Уоддингтон.
Лучший звук
- «Создатель»;
- «Маэстро»;
- «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»;
- «Оппенгеймер»;
- «Зона интересов».
Фото Кадр из фильма «Маэстро»
Лучший оригинальный саундтрек
- «Американское чтиво», Лаура Карпман;
- «Индиана Джонс и Колесо судьбы», Джон Уильямс;
- «Убийцы цветочной луны», Робби Робертсон;
- «Оппенгеймер», Людвиг Йоранссон;
- «Бедные-несчастные», Джерскин Фендрикс.
Лучшая песня
- «It Never Went Away» из фильма «Американская симфония»;
- «I'm Just Ken» из «Барби»;
- «What Was I Made For?» из «Барби»;
- «The Fire Inside» из фильма «Обжигающе горячий»;
- «Wahzhazhe (A Song For My People)» из фильма «Убийцы цветочной луны».
Лучшие визуальные эффекты
- «Создатель»;
- «Годзилла: Минус один»;
- «Стражи Галактики. Часть 3?;
- «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»;
- «Наполеон».
Лучший грим и прически
- «Голда. Судный день»;
- «Маэстро»;
- «Оппенгеймер»;
- «Бедные-несчастные»;
- «Общество снега».
Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер»
Лучший монтаж
- «Оппенгеймер» — режиссер Кристофер Нолан;
- «Убийцы цветочной луны» — режиссер Мартин Скорсезе;
- «Бедные-несчастные» — режиссер Йоргос Лантимос;
- «Оставленные» — режиссер Александр Пэйн;
- «Анатомия падения» — режиссер Жюстин Трие.
Фото Кадр из фильма «Анатомия падения»
Лучший художественный короткометражный фильм
- «С того дня»;
- «Непобедимый»;
- «Рыцарь удачи»;
- «Красное, белое и синее»;
- «Чудесная история Генри Шугара».
Лучший документальный короткометражный фильм
- «Азбука запрета книг» (The ABCs of Book Banning);
- «Парикмахер из Литл-Рока» (The Barber of Little Rock);
- «Остров между ними» (Island in Between);
- «Последняя ремонтная мастерская» (The Last Repair Shop);
- «Бабушка и бабушка» /"Наи Наи и Ваи По» (Nai Nai & Wai Po).
Лучший анимационный короткометражный фильм
- «Письмо свинье» (Letter to a Pig);
- «Девяносто пять чувств» (Ninety-Five Senses);
- «Наша униформа» (Our Uniform);
- «Толстокожий"/"Пахидерма» (Pachyderme);
- «Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко» (War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko).