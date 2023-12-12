Не только «Корона»: 6 фильмов о королевской семье

14 декабря на стриминговом сервисе Netflix выходит вторая часть финального сезона «Короны». Для тех, кого заинтересовала эта история, собрали несколько полнометражных картин, центральными персонажами которых также стали королева Елизавета II, принцесса Диана и другие члены королевской семьи. Разумеется, это художественные картины, не претендующие на историческую точность. Однако в каждой из них неплохо отражены и реальные события из жизни британской монархии.

Королева

Год: 2005.

Страна: Великобритания, США, Франция, Италия.

Режиссер: Стивен Фрирз.

В главных ролях: Хелен Миррен, Джеймс Кромуэлл, Майкл Шин, Алекс Дженнингс, Сильвия Симс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Королева»

Пожалуй, главный фильм о Елизавете II — это драма «Королева». В активе ленты: шесть номинаций на «Оскар», одна из которых обернулась победой (Хелен Миррен обошла Кейт Уинслет, Пенелопу Крус, Мэрил Стрип и Джуди Денч в категории «Лучшая женская роль»), два «Золотых глобуса», две премии BAFTA, две награды Европейской киноакадемии, испанская премия «Гойя», номинация на французский «Сезар», а также три приза Венецианского кинофестиваля.

Действие картины разворачивается в 1997 году, сразу после трагической гибели принцессы Дианы. Основным двигателем сюжета становится противостояние королевы и премьер-министра. Елизавета II не спешит давать официальный комментарий, а Тони Блэр считает, что ее молчание может пагубно сказаться на положении королевской семьи, ведь Диана была любимицей публики.

Стоит отметить, что сценарий к фильму «Королева» написал Питер Морган, впоследствии ставший шоураннером сериала «Корона».

Диана: История любви

Год: 2013.

Страна: Великобритания, Франция, Швеция, Бельгия.

Режиссер: Оливер Хиршбигель.

В главных ролях: Наоми Уоттс, Навин Эндрюс, Джульет Стивенсон, Джеральдин Джеймс, Кэс Анвар.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.

Рейтинг IMDb: 5,6.

Фото Кадр из фильма «Диана: История любви»

Двум последним годам жизни принцессы Уэльской посвящена мелодрама «Диана: история любви». После развода с Чарльзом леди Ди влюбляется в Хасната Хана — простого кардиохирурга пакистанского происхождения, однако их отношения заходят в тупик. В этот момент на горизонте появляется Доди аль-Файед. Напомним, что именно роман с сыном египетского миллиардера закончился трагической гибелью принцессы.

На главную роль в проекте претендовала американка Джессика Честейн («Интерстеллар»), но в итоге она досталась британке Наоми Уоттс («Малхолланд Драйв»).

Елизавета II в кадре не появляется, а из членов королевской семьи место в фильме нашлось лишь Уильяму и Гарри — сыновьям Дианы и Чарльза.

Спенсер

Год: 2021.

Страна: Великобритания, Германия, США, Чили.

Режиссер: Пабло Ларраин.

В главных ролях: Кристен Стюарт, Джек Фартинг, Тимоти Сполл, Шон Харрис, Салли Хокинс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2.

Рейтинг IMDb: 6,6.

Фото Кадр из фильма «Спенсер»

О более раннем периоде жизни Дианы повествует драма «Спенсер», которая переносит зрителей в декабрь 1991 года. Принцесса, которая пока еще находится в браке с Чарльзом, направляется в Сандрингемский дворец, где королевская семья планирует отметить Рождество. Если не считать сыновей, то единственный близкий ей человек во дворце — это личная камеристка Мэгги, всегда готовая поддержать Диану.

Роль в картине чилийского режиссера Пабло Ларраина принесла Кристен Стюарт номинации на «Оскар» и «Золотой глобус», но звезду саги «Сумерки» обошли Джессика Честейн и Николь Кидман.

Елизавету II сыграла Стелла Гонет. Любопытно, что она также засветилась в одном из эпизодов сериала «Корона», а в свежей работе Ларраина — фантастической черной комедии «Граф» — ей достался образ Маргарет Тэтчер.

Лондонские каникулы

Год: 2014.

Страна: Великобритания.

Режиссер: Джулиан Джаррольд.

В главных ролях: Сара Гадон, Бел Паули, Джек Рейнор, Эмили Уотсон, Руперт Эверетт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Лондонские каникулы»

Ромком «Лондонские каникулы» — отличный пример того, как реальные события можно разбавить полностью вымышленными персонажами и сюжетными поворотами. Основные события фильма разворачивается в ночь с 8 на 9 мая 1945 года. С разрешения родителей будущая королева Елизавета II и ее младшая сестра Маргарет покидают Букингемский дворец и присоединяются к народным гуляньям по случаю победы во Второй мировой войне.

Так было на самом деле, только вот в действительности юные девушки из королевской семьи развлекались в компании нянь и вооруженной охраны, а романтическая линия с летчиком Джеком и вовсе художественный вымысел.

Елизавету сыграла канадка Сара Гадон («11.22.63»), а Маргарет — британка Бел Паули («Утреннее шоу»). В их родителей — короля Георга VI и его супругу — перевоплотились Руперт Эверетт («Свадьба лучшего друга») и Эмили Уотсон («Чернобыль»).

Король говорит!

Год: 2010.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Том Хупер.

В главных ролях: Колин Ферт, Джеффри Раш, Хелена Бонем Картер, Гай Пирс, Тимоти Сполл.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из фильма «Король говорит!»

В ленте «Король говорит!» Георг VI становится уже центральным персонажем. Сюжет вращается вокруг его попыток избавиться от заикания. Перепробовав способы лечения различных логопедов, мужчина обращается к малоизвестному специалисту по имени Лайонел Лог: тот относится к члену королевской семьи как к рядовому пациенту, но его спорные методы приносят свои плоды.

Перед самым началом работы над фильмом съемочная группа получила заметки о работе с Георгом VI, которые внук Лайонела Лога случайно обнаружил на чердаке, а до этого сценарист Дэвид Сайдлер заручился согласием самой королевы-матери: Елизавета Боуз-Лайон разрешила экранизировать эту историю, но лишь после ее смерти.

В итоге фильм заработал четыре «Оскара», в том числе в категории «Лучший фильм» (позади остались «Социальная сеть», «Черный лебедь», «127 часов», «Начало» и другие достойные конкуренты), «Золотой глобус», семь премий Британской академии, три премии Европейской киноакадемии и множество других наград.

Мы. Верим в любовь

Год: 2011.

Страна: Великобритания.

Режиссер: Мадонна.

В главных ролях: Эбби Корниш, Андреа Райзборо, Джеймс Д'Арси, Оскар Айзек, Ричард Койл.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 6,2.

Фото Кадр из фильма «Мы. Верим в любовь»

Второй режиссерский проект Мадонны «Мы. Верим в любовь» повествует о молодой девушке Уолли Уинтроп, одержимой историей любви Эдуарда VIII и Уоллис Симпсон. Напомним, что скандальный роман британского монарха и разведенной американки привел к отречению Эдуарда от престола, а его преемником тогда стал Георг VI — отец Елизаветы II и главный герой упомянутой выше картины «Король говорит!».

В оригинале фильм называется «W.E.», однако это не слово «Мы», как в российской версии, а инициалы Уоллис (Wallis) и Эдуарда (Edward). Их истории посвящена одна из сюжетных линий мелодрамы. Вторая разворачивается в наши дни: Уоллис Уинтроп посещает аукцион, на котором представлены вещи пары, и читает их письма.

Лента была отмечена «Золотым глобусом» в категории «Лучшая песня», а также номинировалась на «Оскар», но в категории «Лучшие костюмы» ее обошла черно-белая ретродрама «Артист».