9 фильмов о школьниках и студентах, которые понравятся всем

Недавно мы уже писали о кинокартинах, действие которых разворачивается в школе. Однако в День знаний к занятиям также вернулись и студенты. Кроме того, не стоит забывать об индивидуальных уроках и внеклассных активностях. Рассказываем, какие еще фильмы об учебе (и не только) можно посмотреть: их персонажи встречают первую любовь, противостоят обидчикам, оттачивают литературные и музыкальные навыки, собираются в большой поход и ищут свое место в этом мире.

Найти Форрестера

Год: 2000.

Страна: США.

Режиссер: Гас Ван Сент.

В главных ролях: Шон Коннери, Роб Браун, Ф. Мюррэй Абрахам, Анна Пэкуин, Баста Раймс и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,3.

В ленте, которая была отмечена одним из призов Берлинского кинофестиваля, оскароносный Шон Коннери исполнил роль писателя Уильяма Форрестера. Когда-то он удостоился Пулитцеровской премии за свой дебютный роман, но затем пропал с радаров и стал вести затворнический образ жизни. Все меняет случайное знакомство с Джамалом: 16-летний парень, недавно поступивший в престижную частную школу, преуспевает в баскетболе, но его истинной страстью становится литературное творчество. Форрестер соглашается стать наставником юноши, а тот в свою очередь вдохновляет писателя вновь выйти за пределы своей квартиры.

Хористы

Год: 2004.

Страна: Франция, Швейцария, Германия.

Режиссер: Кристоф Барратье.

В главных ролях: Жерар Жюньо, Франсуа Берлеан, Кад Мерад, Жан-Поль Боннер, Мари Бюнель и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Хористы»

Действие «Хористов» разворачивается в 1949 году в интернате для трудных подростков. Добродушного учителя музыки, только что получившего там работу, ужасает жестокость местных педагогов, которую они выдают за воспитательные меры, и однажды он решает организовать для мальчишек школьный хор. Французская картина претендовала на «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», но уступила испанской драме «Море внутри», однако ей достались два «Сезара» и приз Европейской киноакадемии.

Вам и не снилось...

Год: 1980.

Страна: СССР.

Режиссер: Илья Фрэз.

В главных ролях: Татьяна Аксюта, Никита Михайловский, Елена Соловей, Ирина Мирошниченко, Лидия Федосеева-Шукшина и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Вам и не снилось...»

Советская мелодрама, основанная на одноименной повести Галины Щербаковой, повествует о первых серьезных чувствах: старшеклассники Рома и Катя влюблены друг в друга, только вот взрослые всячески пытаются их разлучить, и у них на то свои причины. Журнал «Советский экран» назвал трогательную ленту лучшим фильмом года. Кроме того, ее отметили на Всесоюзном кинофестивале в Вильнюсе, а Татьяна Аксюта получила почетный диплом Международного кинофестиваля детских и юношеских фильмов в Томаре (Португалия).

Улыбка Моны Лизы

Год: 2003.

Страна: США.

Режиссер: Майк Ньюэлл.

В главных ролях: Джулия Робертс, Кирстен Данст, Джулия Стайлз, Мэгги Джилленхол, Дженнифер Гудвин и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Улыбка Моны Лизы»

Переносимся в 1950-е годы: в США уже идет борьба женщин за свои права, и новая преподавательница истории искусств пытается донести до студенток, что им стоит поверить в себя и начать строить карьеру. Героиня Джулии Робертс позволяет девушкам высказывать собственную точку зрения и общается с ними на равных, однако частный женский колледж Уэллсли все еще находится под контролем консерваторов с патриархальными взглядами, а их не устраивают подобные методы обучения. Перед женщиной встает выбор: подстроиться под окружающую действительность или потерять работу?

Ларри Краун

Год: 2011.

Страна: США, Франция.

Режиссер: Том Хэнкс.

В главных ролях: Том Хэнкс, Джулия Робертс, Брайан Крэнстон, Гугу Эмбата-Ро, Рами Малек и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 6,1.

Фото Кадр из фильма «Ларри Краун»

Джулия Робертс вновь примерила на себя образ учительницы, на сей раз — в режиссерском проекте Тома Хэнкса, который также исполнил в фильме главную роль. По сюжету Ларри Краун теряет работу из-за отсутствия высшего образования. Мужчина, который в юности отдал предпочтение службе на флоте, решает, что никогда не поздно начать с чистого листа, и поступает в местный колледж. Там главный герой находит новых друзей среди молодежи, изучает экономику и даже записывается на курсы по технике речи.

Чучело

Год: 1983.

Страна: СССР.

Режиссер: Ролан Быков.

В главных ролях: Кристина Орбакайте, Юрий Никулин, Елена Санаева, Дмитрий Егоров и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Чучело»

Авторы фильмов о школьниках и студентах, разумеется, не могли обойти стороной тему буллинга. Советская драма «Чучело» получила свое название в честь прозвища, которым одноклассники «наградили» новенькую. Девочка всеми силами пыталась завоевать их расположение, но те продолжали издеваться над главной героиней и ее дедушкой (эта роль стала одной из последних киноработ Юрия Никулина). Кстати, в основу фильма легла одноименная повесть Владимира Железникова, вдохновленная реальными событиями, которые произошли с его племянницей.

До свидания, дети

Год: 1987.

Страна: Франция, Германия (ФРГ), Италия.

Режиссер: Луи Маль.

В главных ролях: Гаспар Манесс, Рафаэль Фейте, Франсин Расетт и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из фильма «До свидания, дети»

Работа французского режиссера, отмеченная главным призом Венецианского кинофестиваля и двумя номинациями на «Оскар», является автобиографической: в 11 лет Луи Маль попал в церковный приют в Фонтенбло, а в 1944 году стал свидетелем рейда, в результате которого нескольких еврейских учеников и одного учителя отправили в Освенцим, а директора учебного заведения арестовали. Картина «До свидания, дети» повествует о школьных буднях мальчишек в разгар Второй мировой войны. В девяностых Ватикан внес ее в список 45 величайших фильмов всех времен.

Школа рока

Год: 2003.

Страна: США, Германия.

Режиссер: Ричард Линклейтер.

В главных ролях: Джэк Блэк, Джоан Кьюсак, Майк Уайт, Сара Сильверман и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Школа рока»

В это сложно поверить, но на днях знаковая комедия Ричарда Линклейтера отметила 20-летний юбилей. История о бывшей рок-звезде, который по чистой случайности становится учителем в частной школе, принесла Джеку Блэку премию канала MTV (актер обошел Джонни Деппа и Джима Керри) и номинацию на «Золотой глобус». Стоит отметить, что это не единственный фильм в карьере именитого кинематографиста, так или иначе посвященный школьникам и студентам: «Под кайфом и в смятении» повествует о последних учебных днях будущих выпускников, а «Каждому свое» — о бейсбольной команде колледжа.

Географ глобус пропил

Год: 2013.

Страна: Россия.

Режиссер: Александр Велединский.

В главных ролях: Константин Хабенский, Анфиса Черных, Елена Лядова, Александр Робак и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Географ глобус пропил»

Российская драма снята по мотивам одноименного романа Алексея Иванова, который рассказал историю биолога, вынужденного работать школьным учителем географии. Главный герой не может найти общий язык не только с учениками, но и с собственной женой, а впереди — давно обещанный школьникам поход. Константин Хабенский и Елена Лядова вместе с режиссером ленты были отмечены премиями «Золотой орел» и «Ника». Кроме того, «Географ глобус пропил» получил главный приз фестиваля «Кинотавр».

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!