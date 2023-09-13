9 фильмов о школьниках и студентах, которые понравятся всем

Недавно мы уже писали о кинокартинах, действие которых разворачивается в школе. Однако в День знаний к занятиям также вернулись и студенты. Кроме того, не стоит забывать об индивидуальных уроках и внеклассных активностях. Рассказываем, какие еще фильмы об учебе (и не только) можно посмотреть: их персонажи встречают первую любовь, противостоят обидчикам, оттачивают литературные и музыкальные навыки, собираются в большой поход и ищут свое место в этом мире.
Год: 2000.
Страна: США.
Режиссер: Гас Ван Сент.
В главных ролях: Шон Коннери, Роб Браун, Ф. Мюррэй Абрахам, Анна Пэкуин, Баста Раймс и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 7,3.
В ленте, которая была отмечена одним из призов Берлинского кинофестиваля, оскароносный Шон Коннери исполнил роль писателя Уильяма Форрестера. Когда-то он удостоился Пулитцеровской премии за свой дебютный роман, но затем пропал с радаров и стал вести затворнический образ жизни. Все меняет случайное знакомство с Джамалом: 16-летний парень, недавно поступивший в престижную частную школу, преуспевает в баскетболе, но его истинной страстью становится литературное творчество. Форрестер соглашается стать наставником юноши, а тот в свою очередь вдохновляет писателя вновь выйти за пределы своей квартиры.
Год: 2004.
Страна: Франция, Швейцария, Германия.
Режиссер: Кристоф Барратье.
В главных ролях: Жерар Жюньо, Франсуа Берлеан, Кад Мерад, Жан-Поль Боннер, Мари Бюнель и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3.
Рейтинг IMDb: 7,8.
Действие «Хористов» разворачивается в 1949 году в интернате для трудных подростков. Добродушного учителя музыки, только что получившего там работу, ужасает жестокость местных педагогов, которую они выдают за воспитательные меры, и однажды он решает организовать для мальчишек школьный хор. Французская картина претендовала на «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», но уступила испанской драме «Море внутри», однако ей достались два «Сезара» и приз Европейской киноакадемии.
Год: 1980.
Страна: СССР.
Режиссер: Илья Фрэз.
В главных ролях: Татьяна Аксюта, Никита Михайловский, Елена Соловей, Ирина Мирошниченко, Лидия Федосеева-Шукшина и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.
Рейтинг IMDb: 7,8.
Советская мелодрама, основанная на одноименной повести Галины Щербаковой, повествует о первых серьезных чувствах: старшеклассники Рома и Катя влюблены друг в друга, только вот взрослые всячески пытаются их разлучить, и у них на то свои причины. Журнал «Советский экран» назвал трогательную ленту лучшим фильмом года. Кроме того, ее отметили на Всесоюзном кинофестивале в Вильнюсе, а Татьяна Аксюта получила почетный диплом Международного кинофестиваля детских и юношеских фильмов в Томаре (Португалия).
Год: 2003.
Страна: США.
Режиссер: Майк Ньюэлл.
В главных ролях: Джулия Робертс, Кирстен Данст, Джулия Стайлз, Мэгги Джилленхол, Дженнифер Гудвин и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 6,5.
Переносимся в 1950-е годы: в США уже идет борьба женщин за свои права, и новая преподавательница истории искусств пытается донести до студенток, что им стоит поверить в себя и начать строить карьеру. Героиня Джулии Робертс позволяет девушкам высказывать собственную точку зрения и общается с ними на равных, однако частный женский колледж Уэллсли все еще находится под контролем консерваторов с патриархальными взглядами, а их не устраивают подобные методы обучения. Перед женщиной встает выбор: подстроиться под окружающую действительность или потерять работу?
Год: 2011.
Страна: США, Франция.
Режиссер: Том Хэнкс.
В главных ролях: Том Хэнкс, Джулия Робертс, Брайан Крэнстон, Гугу Эмбата-Ро, Рами Малек и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.
Рейтинг IMDb: 6,1.
Джулия Робертс вновь примерила на себя образ учительницы, на сей раз — в режиссерском проекте Тома Хэнкса, который также исполнил в фильме главную роль. По сюжету Ларри Краун теряет работу из-за отсутствия высшего образования. Мужчина, который в юности отдал предпочтение службе на флоте, решает, что никогда не поздно начать с чистого листа, и поступает в местный колледж. Там главный герой находит новых друзей среди молодежи, изучает экономику и даже записывается на курсы по технике речи.
Год: 1983.
Страна: СССР.
Режиссер: Ролан Быков.
В главных ролях: Кристина Орбакайте, Юрий Никулин, Елена Санаева, Дмитрий Егоров и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 7,7.
Авторы фильмов о школьниках и студентах, разумеется, не могли обойти стороной тему буллинга. Советская драма «Чучело» получила свое название в честь прозвища, которым одноклассники «наградили» новенькую. Девочка всеми силами пыталась завоевать их расположение, но те продолжали издеваться над главной героиней и ее дедушкой (эта роль стала одной из последних киноработ Юрия Никулина). Кстати, в основу фильма легла одноименная повесть Владимира Железникова, вдохновленная реальными событиями, которые произошли с его племянницей.
Год: 1987.
Страна: Франция, Германия (ФРГ), Италия.
Режиссер: Луи Маль.
В главных ролях: Гаспар Манесс, Рафаэль Фейте, Франсин Расетт и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 8,0.
Работа французского режиссера, отмеченная главным призом Венецианского кинофестиваля и двумя номинациями на «Оскар», является автобиографической: в 11 лет Луи Маль попал в церковный приют в Фонтенбло, а в 1944 году стал свидетелем рейда, в результате которого нескольких еврейских учеников и одного учителя отправили в Освенцим, а директора учебного заведения арестовали. Картина «До свидания, дети» повествует о школьных буднях мальчишек в разгар Второй мировой войны. В девяностых Ватикан внес ее в список 45 величайших фильмов всех времен.
Год: 2003.
Страна: США, Германия.
Режиссер: Ричард Линклейтер.
В главных ролях: Джэк Блэк, Джоан Кьюсак, Майк Уайт, Сара Сильверман и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.
Рейтинг IMDb: 7,2.
В это сложно поверить, но на днях знаковая комедия Ричарда Линклейтера отметила 20-летний юбилей. История о бывшей рок-звезде, который по чистой случайности становится учителем в частной школе, принесла Джеку Блэку премию канала MTV (актер обошел Джонни Деппа и Джима Керри) и номинацию на «Золотой глобус». Стоит отметить, что это не единственный фильм в карьере именитого кинематографиста, так или иначе посвященный школьникам и студентам: «Под кайфом и в смятении» повествует о последних учебных днях будущих выпускников, а «Каждому свое» — о бейсбольной команде колледжа.
Год: 2013.
Страна: Россия.
Режиссер: Александр Велединский.
В главных ролях: Константин Хабенский, Анфиса Черных, Елена Лядова, Александр Робак и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.
Рейтинг IMDb: 7,3.
Российская драма снята по мотивам одноименного романа Алексея Иванова, который рассказал историю биолога, вынужденного работать школьным учителем географии. Главный герой не может найти общий язык не только с учениками, но и с собственной женой, а впереди — давно обещанный школьникам поход. Константин Хабенский и Елена Лядова вместе с режиссером ленты были отмечены премиями «Золотой орел» и «Ника». Кроме того, «Географ глобус пропил» получил главный приз фестиваля «Кинотавр».
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