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5 фильмов о выпускном, которые понравятся и школьникам, и взрослым

Екатерина Соколова
Киновед-юнит
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Кадр из фильма «Дрянные девчонки».
Фото Кадр из фильма «Дрянные девчонки».
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Последние звонки уже отгремели, экзаменационный забег в самом разгаре, а впереди у школьников маячит свобода и та самая желанная взрослая жизнь. А мы тем временем собрали для вас подборку фильмов, которые окунут в ностальгию и напомнят, каким был тот самый последний год в школе. А будущим выпускникам как минимум помогут отвлечься от череды экзаменов.


«Ключ без права передачи», 1976

реж. Динара Асанова

Фото Кадр из фильма «Ключ без права передачи».

Молодая учительница идет против системы, водит дружбу со своими подопечными и позволяет им свободно высказываться о том, что они думают и чего хотят. Родители возмущены, учительский состав тем более. Бороться с бунтующей преподавательницей и ее учениками придется новому директору школы, который оказывается не так суров и строг, как кажется на первый взгляд. Кино не столько про школьный бал, сколько про выпускной год, и поднимает всю ту же вечную проблему: молодые люди уверены, что взрослые ничего не понимают, а те самые взрослые считают, что всегда знают, как лучше. Критики разошлись во мнении — одни считали фильм портретом поколения 70-х, другие ругали за излишний максимализм.

«Школьный вальс», 1977

реж. Павел Любимов

Фото Кадр из фильма «Школьный вальс».

Павел Любимов умел раскрывать современные проблемы в серых буднях с новых сторон. Гоша и Зося любят друг друга и собираются пожениться сразу после выпуска. Но у судьбы совсем иные планы: девушка узнает, что беременна, и молодой человек тут же уходит танцевать школьный вальс с другой. Мелодрама о сложностях первой любви вызвала настоящие разногласия в обществе, ведь так откровенно об интимной жизни, тем более среди школьников, в СССР мало кто говорил. На взгляд современного человека все это может показаться немного устаревшим, но одно вечно: как сложно принимать взрослые решения для столь юного возраста, когда необходимо выбрать раз и навсегда, как ты проведешь свою дальнейшую жизнь.

«Это все она», 1998

реж. Роберт Исков

Фото Кадр из фильма «Это все она».

Классика молодежных ромкомов, полностью изменившая жанр. Крис Исаков взял понемногу от «Пигмалиона» и «Золушки», создав нечто поистине уникальное. Главный красавчик школы спорит с приятелем, что сделает из серой мышки королеву выпускного бала назло бывшей подружке — банальный сюжет, который создатели постоянно ломают внезапными поворотами и комическими ситуациями. Гадкий утенок превращается в красавицу, но остается верной себе неуклюжей девчонкой, падающей с лестницы перед походом на первую вечеринку, а прекрасный принц находит не туфельку, а самого себя. Принцессу не нужно спасать, она спасет себя сама, а поражение внезапно становится наградой. И все это приправлено безудержными танцами, песнями и оммажем на ТВ-шоу: режиссер отдает дань мюзиклам 80-х и между делом подтрунивает над столь явными клише.

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«Дрянные девчонки», 2004

реж. Марк Уотерс

Фото Кадр из фильма «Дрянные девчонки».

«Дрянные девчонки» стали по-настоящему именем нарицательным, пускай критики отнеслись к картине, мягко говоря, прохладно. Зато у подростков нулевых фильм занял в сердечке особое место. Главная героиня Кейди переезжает с родителями из Африки в Эванстон, штат Иллинойс, и впервые идет в старшие классы. Если вы хотели увидеть все стереотипы об американских (и не только) школах, вам сюда. Бесконечные группировки, ярлыки, интриги, скандалы и расследования — пожалуй, каждый хоть раз в жизни сталкивался с подобным. Средняя школа та еще полоса препятствий, финалом которой является бал, где все решат, кто же все-таки самая классная девчонка. Бесконечно шаржевая комедия, между тем несущая одну простую и мудрую мысль: каждый из нас прекрасен по-своему.

«Образование», 2019

реж. Оливия Уайлд

Фото Кадр из фильма «Образование».

Построив успешную актерскую карьеру, Оливия Уайлд пробует себя в режиссерском кресле. И также довольно удачно: «Образование» забавно, сатирически, а главное, точно показывает безумную предвыпускную гонку. Наши главные героини убили весь последний год на то, чтобы поступить в лучшие университеты, в то время как их одноклассники сделали то же самое, но при этом не прекращая веселиться и тусить. Решив отыграться, они желают попасть на главную вечеринку года, и есть только одна проблема — девушки так долго презирали однокашников, что приглашения ждать неоткуда. Молодые незамыленные лица, местами пошлый юмор в духе «Американского пирога», торжество дружбы и юности: фильм — настоящий коктейль, который практически реанимирует жанр современной подростковой комедии.

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