9 фильмов о выживании в дикой природе

Истории о столкновении с дикой природой заставляют зрителей сопереживать киногероям. К тому же из них всегда можно почерпнуть пару полезных лайфхаков на всякий случай. Собрали несколько интересных картин о выживании в открытом океане, непроходимых джунглях и горных ущельях. Большинство из них основано на реальных событиях, что только добавляет драматизма.

Выживший

Год: 2015

Страна: Гонконг, Тайвань, США

Режиссер: Алехандро Гонсалес Иньярриту

В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Том Харди, Донал Глисон и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8

Рейтинг IMDb: 8.0

Действие фильма, который принес Леонардо ДиКаприо долгожданный «Оскар», разворачивается в XIX веке. Товарищи по отряду предают охотника Хью Гласса и оставляют раненого мужчину умирать в одиночестве, но его сила воли не знает границ: на пути домой главный герой бросит вызов не только дикой природе и суровой зиме, но и враждебно настроенным индейцам.

«Выживший» также был отмечен еще двумя «Оскарами» в категориях «Лучший режиссер» и «Лучшая работа оператора», тремя «Золотыми глобусами» (в том числе как лучший фильм), премией канала MTV и еще целым рядом престижных наград.

Во власти стихии

Год: 2018

Страна: США, Гонконг, Исландия

Режиссер: Бальтасар Кормакур

В главных ролях: Шейлин Вудли, Сэм Клафлин, Джеффри Томас и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9

Рейтинг IMDb: 6.6

Картина, основанная на реальных событиях, начинается как типичная мелодрама: случайная встреча молодых людей становится началом большой любви, и вот парочка отправляется в путешествие по Тихому океану на роскошной яхте. Однако один из самых мощных ураганов в истории превращает романтическую идиллию в борьбу за выживание. Стоит отметить, что большая часть съемок проходила в открытом море.

Эверест

Год: 2015

Страна: Великобритания, США, Исландия

Режиссер: Бальтасар Кормакур

В главных ролях: Джейсон Кларк, Джош Бролин, Джейк Джилленхол и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2

Рейтинг IMDb: 7.1

За несколько лет до выхода ленты «Во власти стихии» Бальтасар Кормакур экранизировал еще одну реальную историю, на сей раз — о выживании в Гималаях. В ночь на 11 мая 1996 года во время восхождения на высочайшую точку планеты погибли восемь участников экспедиции, еще несколько человек отделались обморожением.

Среди выживших был и американский писатель Джон Кракауэр, который впоследствии написал о трагедии книгу «В разреженном воздухе». Еще одна известная работа автора — «В диких условиях» — также посвящена выживанию в дикой природе: в 2007 году она была адаптирована Шоном Пенном.

Кон-Тики

Год: 2012

Страна: Норвегия, Великобритания, Дания, Германия, Швеция

Режиссеры: Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг

В главных ролях: Пол Сверре Валхейм Хаген, Андерс Баасмо Кристиансен и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3

Рейтинг IMDb: 7.1

В 1947 году легендарный норвежский путешественник Тур Хейердал с небольшой командой пересек Тихий океан на плоту «Кон-Тики». Героям одноименной ленты предстоит сразиться с акулами, пережить не один шторм и бросить вызов стихии.

Картина выдвигалась от Норвегии на «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», однако уступила австрийской драме «Любовь». Любопытно, что одним из фаворитов того наградного сезона стала фэнтези-лента «Жизнь Пи», главный герой которой пересекает океан на лодке.

Идеальный шторм

Год: 2000

Страна: США

Режиссер: Вольфганг Петерсен

В главных ролях: Джордж Клуни, Марк Уолберг, Джон Си Райли и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3

Рейтинг IMDb: 6.5

В центре сюжета фильма-катастрофы — рыболовное судно «Андреа Гейл», которое в октябре 1991 года попало в мощный хеллоуинский шторм. Волны Атлантики тогда достигали 20 метров. Кстати, в кадре можно увидеть настоящее буйство стихии: несколько съемочных дней прошло на кромке урагана Флойд, который обрушился на Америку осенью 1999-го. Впоследствии лента получила премию Британской киноакадемии в категории «Лучшие визуальные эффекты», обойдя такие хиты, как «Гладиатор» и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон».

Борьба со льдом

Год: 2022

Страна: Исландия, Дания

Режиссер: Петер Флинт

В главных ролях: Николай Костер-Вальдау, Джо Коул, Чарльз Дэнс и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.7

Рейтинг IMDb: 6.5

В 1909 году датский полярный исследователь Эйнар Миккельсен отправился в экспедицию к берегам Гренландии, но за время его отсутствия, когда была предпринята вылазка вглубь острова, корабль получил пробоину в период ледохода и затонул, а экипаж был эвакуирован. В ожидании спасения Миккельсен и его напарник провели в дикой природе 28 месяцев.

Любопытно, что звезда сериала «Игра престолов» Николай Костер-Вальдау не только исполнил ведущую роль, но и выступил в качестве продюсера и соавтора сценария, а вот в датского премьер-министра перевоплотился Чарльз Дэнс, который все в той же «Игре престолов» сыграл отца персонажа Костера-Вальдау — Тайвина Ланнистера.

127 часов

Год: 2010

Страна: Великобритания, США, Франция

Режиссер: Дэнни Бойл

В главных ролях: Джеймс Франко, Кейт Мара, Клеманс Поэзи и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7

Рейтинг IMDb: 7.5

Одна из самых известных кинолент о выживании в диких условиях повествует об альпинисте Ароне Ралстоне, который в 2003 году оказался в ловушке в одном из каньонов Юты. Молодой человек несколько дней провел в расщелине, так как его рука оказалась придавлена гигантским валуном.

На главную роль претендовали Киллиан Мерфи («Оппенгеймер») и Себастьян Стэн («Пэм и Томми»), но в итоге она досталась Джеймсу Франко. Перед началом съемок ему было разрешено посмотреть видеодневник, который вел настоящий Ралстон.

Джунгли

Год: 2017

Страна: Австралия, Великобритания

Режиссер: Грег МакЛин

В главных ролях: Дэниэл Рэдклифф, Томас Кречман, Алекс Расселл и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.8

Рейтинг IMDb: 6.7

И вновь история, основанная на реальных событиях. В центре сюжета — израильтянин Йосси Гинсберг, который после службы в армии отправился в Южную Америку. В Боливии парень познакомился еще с несколькими путешественниками, и, заручившись поддержкой проводника, компания отправилась в непроходимые джунгли Амазонки. Как водится, все пошло не по плану — и увлекательное приключение превратилось в отчаянную борьбу за выживание.

Схватка

Год: 2011

Страна: США

Режиссер: Джо Карнахан

В главных ролях: Лиам Нисон, Фрэнк Грилло, Дермот Малруни и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0

Рейтинг IMDb: 6.7

Если самолет с персонажами культового сериала «Остаться в живых» потерпел крушение над тропическим островом, то героям «Схватки» повезло гораздо меньше: катастрофа произошла на Аляске, и семеро выживших оказались в снежном плену бескрайней пустоши, а хозяйничает здесь стая свирепых волков. Лиам Нисон, конечно, не раз спасал ситуацию на экране, но кто победит в этом противостоянии: горстка людей или дикая природа?

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