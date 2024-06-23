Быстрее, выше, сильнее: 7 фильмов об Олимпийских играх

Сегодня, 23 июня, отмечается Международный олимпийский день. Дата была выбрана неслучайно. В 1894 году в этот день по инициативе барона Пьера де Кубертена был основан Международный олимпийский комитет. По такому случаю собрали несколько фильмов, герои которого борются за победу на главных спортивных соревнованиях.
Год: 1981.
Страна: Великобритания.
Режиссер: Хью Хадсон.
В главных ролях: Николас Фэррел, Найджел Хэверс, Иэн Чарлсон, Бен Кросс, Дэниэл Джеролл.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.
Рейтинг IMDb: 7,1.
1924 год, VIII летние Олимпийские игры в Париже. Среди участников соревнований — еврей Гарольд Абрахамс и шотландец Эрик Лидделл, чье противостояние в легкой атлетике началось еще во времена их учебы в Кембридже. Неожиданно Лидделл (сын миссионеров, который и сам планирует посвятить свою жизнь служению Богу) узнает, что забег на его коронной стометровке пройдет в воскресенье, и, мотивируя это своими христианскими убеждениями, отказывается стартовать.
На Каннском кинофестивале 1981 года Иэн Холм, сыгравший тренера Гарольда Абрахамса, был отмечен наградой как лучший актер второго плана, а сама лента «Огненные колесницы» получила приз экуменического (христианского) жюри. Впоследствии спортивная драма заработала «Золотой глобус» («Лучший иностранный фильм»), три премии BAFTA («Лучший фильм», «Лучшая роль второго плана», «Лучшие костюмы») и четыре «Оскара» («Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучшие костюмы», «Лучший оригинальный саундтрек»).
Год: 2014.
Страна: США.
Режиссер: Анджелина Джоли.
В главных ролях: Джек О'Коннелл, Донал Глисон, Мияви, Гаррет Хедлунд, Финн Уиттрок.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.
Рейтинг IMDb: 7,2.
1936 год, XI летние Олимпийские игры в Берлине. На дистанцию 5000 метров выходит подающий надежды бегун Луи Замперини. До финиша он добирается лишь восьмым, однако на финальном круге устанавливает рекорд и тем самым привлекает внимание Адольфа Гитлера. Впоследствии Замперини считается одним из главных кандидатов на участие в Играх в Токио, но в 1941-м молодого человека зачисляют в ВВС армии США, а два года спустя в результате аварии он 47 дней дрейфует в Тихом океане, после чего попадает в плен к японцам.
Луи Замперини скончался в июне 2014 года, но перед смертью все же успел посмотреть черновой вариант «Несломленного». Режиссерский проект Анджелины Джоли был отмечен премией Гильдии актеров («Лучший каскадерский состав») и «Сатурном» («Лучший приключенческий фильм или боевик»), а также тремя номинациями на «Оскар» («Лучшая работа оператора», «Лучший звук», «Лучший монтаж звука»).
Год: 2016.
Страна: Канада, Германия, Франция.
Режиссер: Стивен Хопкинс.
В главных ролях: Стефан Джеймс, Джейсон Судейкис, Элай Гори, Шанис Бэнтон, Кэрис ван Хаутен.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.
Рейтинг IMDb: 7,1.
И вновь Берлин-1936! На сей раз в центре истории — легендарный легкоатлет Джесси Оуэнс. Темнокожий спортсмен становится настоящим триумфатором Игр, проходящих в нацистской Германии. Оуэнс завоевывает сразу четыре золотые медали, что явно злит Адольфа Гитлера, зато привлекает внимание кинематографистки Лени Рифеншталь, снимающей документальный фильм об Олимпиаде.
Известно, что на главную роль в «Силе воле» рассматривали британца Джона Бойегу, но тот сделал выбор в пользу нового эпизода «Звездных войн», а американского спортсмена в итоге сыграл канадец Стефан Джеймс. В работе над ролью актеру помогали дочери Джесси Оуэнса, которые не только одобрили сценарий, но и неоднократно приезжали на съемочную площадку.
Год: 2017.
Страна: Россия.
Режиссер: Антон Мегердичев.
В главных ролях: Владимир Машков, Андрей Смоляков, Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Джон Сэвэдж.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.
Рейтинг IMDb: 6,7.
1972 год, XX летние Олимпийские игры в Мюнхене. Из-за теракта (5-6 сентября) обстановка накаляется до предела, но соревнования все же продолжаются. Поздно вечером 9 сентября начинается финал баскетбольного турнира, в котором сходятся сборные США и СССР. Американцы считаются безоговорочными фаворитами, однако главный тренер советской сборной Владимир Гаранжин еще до старта Игр заявил, что собирается обыграть США.
Байопик «Движение вверх» отлично показал себя в прокате, а также одержал победу сразу в шести номинациях на премии «Золотой орел»: «Лучшая мужская роль» (Владимир Машков), «Лучшая мужская роль второго плана» (Кирилл Зайцев), «Лучшая работа оператора», «Лучшая работа звукорежиссера», «Лучший монтаж» и «Лучшие визуальные эффекты».
Год: 2004.
Страна: Канада, США.
Режиссер: Гэвин О'Коннор.
В главных ролях: Курт Рассел, Патриша Кларксон, Ноа Эммерих, Шон МакКэнн, Кеннет Уэлш.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.
Рейтинг IMDb: 7,5.
1980 год, XIII зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде. Очередное противостояние сборных СССР и США, но теперь — в хоккее. В отличие от истории, рассказанной в ленте «Движение вверх», фаворитами в этой борьбе за золото, наоборот, считаются советские спортсмены, тем более что американская сборная сформирована из игроков студенческих команд. И все же чудеса случаются, а этот матч вошел в историю именно под названием «Чудо на льду».
Фильм «Чудо», вышедший на экраны в 2004-м, посвящен памяти тренера сборной США Херба Брукса, который погиб в автокатастрофе годом ранее. На экране в него перевоплотился Курт Расселл. Также стоит отметить, что одного из игроков американской сборной — Базза Шнайдера — сыграл его родной сын Билли Шнайдер.
Год: 2015.
Страна: Великобритания, Германия, США.
Режиссер: Декстер Флетчер.
В главных ролях: Тэрон Эджертон, Хью Джекман, Кристофер Уокен, Джо Хартли, Том Костелло.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,3.
1988 год, XV зимние Олимпийские игры в Калгари. Великобритания впервые за несколько десятилетий участвует в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина, а представляет ее Эдди Эдвардс, результаты которого оставляют желать лучшего. Однако молодой человек, который с самого детства мечтал об участие в Играх, доказывает всем, что даже с последнего места можно добиться признания зрителей и даже установить парочку рекордов.
Главная роль в картине «Эдди «Орел» досталась Тэрону Эджертону, а его наставника Бронсона Пири сыграл Хью Джекман. Кроме того, как и в ленте «Чудо», на экране засветился ребенок реального участника тех событий: роль одного из прыгунов исполнил Нильс Веттори — сын австрийца Эрнста Веттори, который не очень удачно выступил в Калгари, зато взял золото и серебро в Альбервилле четыре года спустя.
Год: 2017.
Страна: США, Великобритания, Катар.
Режиссер: Крэйг Гиллеспи.
В главных ролях: Марго Робби, Себастиан Стэн, Эллисон Дженни, Джулианна Николсон, Пол Уолтер Хаузер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 7,5.
1992 года, XVI зимние Олимпийские игры в Альбервилле. Подающая надежды фигуристка Тоня Хардинг финиширует лишь четвертой — бронзу забирает другая американка, Нэнси Керриган. Чтобы повысить свои шансы на следующих Играх в норвежском Лиллехаммере Хардинг идет на отчаянный шаг: ее муж Джефф Гиллоули организует нападение на Керриган. Однако Тоня вновь остается ни с чем, а после судебных разбирательств и вовсе переходит в бокс.
Настоящим триумфатором байопика «Тоня против всех» стала Эллисон Дженни, сыгравшая мать главной героини. За эту роль она заработала все главные награды сезона — «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и премию Гильдии актеров. Марго Робби, перевоплотившаяся в саму Тоню, ограничилась лишь номинациями: почти на всех церемониях ее обошла Фрэнсис Макдорманд с картиной «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».