10 интересных фильмов про будущее

Писатели веками фантазировали в своих произведениях о будущем, а с появлением кинематографа к ним присоединились и режиссеры. Многие знаковые картины, которые неизменно оказывались в подобных подборках, уже «устарели»: так, например, действие «Бегущего по лезвию», вышедшего на экраны в 1982-м, разворачивается в 2019 году.

Это же относится и к «Побегу из Нью-Йорка» (в начале восьмидесятых Джон Карпентер изобразил 1997-й), «Странным дням» (за несколько лет до наступления 2000-го Кэтрин Бигелоу представила свою версию нового тысячелетия) и к сиквелу ленты «Назад в будущее» (в нем Док, Марти и Дженнифер отправились в 2015-й). Однако есть еще фильмы, которые показывают современным зрителям их возможное будущее.

Первому игроку приготовиться

Год: 2018.

Страна: США, Индия.

Режиссер: Стивен Спилберг.

В главных ролях: Тай Шеридан, Оливия Кук, Бен Мендельсон, Саймон Пегг, Марк Райлэнс и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Первому игроку приготовиться»

В своем красочном блокбастере Стивен Спилберг представил зрителям мир в 2045 году — таким, каким его задумал автор научно-фантастического романа «Первому игроку приготовиться», который и лег в основу фильма. По сюжету люди сбегают от реальных проблем в виртуальную вселенную OASIS, однако простое развлечение превращается в игру на выживание, когда создатель игры завещает свое состояние тому, кто найдет в ней «пасхалку».

Лента, претендовавшая на «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты», пестрит поп-культурными отсылками: речь идет как о фильмах («Сияние», «Звездный путь», «Назад в будущее» и т. д.), так и о видеоиграх («Pac-Man», «Sonic the Hedgehog», «Mortal Kombat» и т. д.).

Финч

Год: 2021.

Страна: США, Индия.

Режиссер: Мигель Сапочник.

В главных ролях: Том Хэнкс, Калеб Лэндри Джонс, Мари Уэйдженман и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Финч»

Научно-фантастическую драму, действие которой разворачивается в недалеком постапокалиптическом будущем, поставил Мигель Сапочник, чье имя знакомо сериальным фанатам: именно он поставил такие знаковые серии «Игры престолов», как «Суровый дом», «Битва бастардов» и «Долгая ночь».

Главного героя — инженера Финча — сыграл Том Хэнкс, а его партнером вновь выступила собака, как когда-то в комедии «Тернер и Хуч». На сей раз персонаж Хэнкс, страдающий от неизлечимой болезни, решает построить человекоподобного робота, чтобы в будущем тот смог позаботиться о его четвероногом друге.

Дитя человеческое

Год: 2006.

Страна: США, Великобритания, Япония.

Режиссер: Альфонсо Куарон.

В главных ролях: Клайв Оуэн, Клэр-Хоуп Эшити, Джулианна Мур, Майкл Кейн, Чарли Ханнэм и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из фильма «Дитя человеческое»

Мексиканский режиссер, в свое время снявший горячо любимого многими «Гарри Поттера и узника Азкабана», представил довольно мрачное видение будущего, которое вот-вот наступит: действие философской драмы «Дитя человеческое» происходит в 2027 году.

По сюжету мир погряз в хаосе и анархии. Причинами тому стали массовое бесплодие (последний ребенок родился 18 лет назад) и нависшая над человечеством угроза вымирания. Однако судьба сводит бывшего политического активиста с беженкой Ки, у которой есть секрет: она беременна. Кстати, изначально роль Ки предложили звезде «поттерианы» Эмме Уотсон.

Картина получила две премии BAFTA («Лучшая работа оператора», «Лучшая работа художника-постановщика»), «Сатурн» в категории «Лучший научно-фантастический фильм», приз Laterna Magica Венецианского кинофестиваля, а также три номинации на «Оскар».

Эквилибриум

Год: 2002.

Страна: США.

Режиссер: Курт Уиммер.

В главных ролях: Кристиан Бэйл, Тэй Диггз, Энгус Макфадьен, Шон Бин, Эмили Уотсон и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Эквилибриум»

Еще одну мрачную вариацию на тему будущего представил Курт Уиммер. Режиссер явно заинтересован в этой теме: позже он снял экшн «Ультрафиолет» и выступил соавтором сценария ремейка фантастического боевика «Вспомнить все». Действие обеих лент разворачивается в конце XXI века.

Что касается «Эквилибриума», то он переносит зрителей в вымышленное тоталитарное государство, жители которого лишены способности проявлять чувства. Люди вынуждены принимать специальное лекарство, а правительственные агенты выслеживают тех, кто совершает так называемое «эмоциональное преступление». Но что, если один из них сам перейдет на сторону Сопротивления?

Особое мнение

Год: 2002.

Страна: США.

Режиссер: Стивен Спилберг.

В главных ролях: Том Круз, Макс фон Сюдов, Саманта Мортон, Колин Фаррелл и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Особое мнение»

И вновь Стивен Спилберг! На сей раз с экранизацией одноименного рассказа американского писателя Филипа К. Дика, подарившего миру роман «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», который лег в основу культового «Бегущего по лезвию».

Возможно, мы еще увидим, правы ли были Спилберг и Дик, ведь их история происходит в 2054 году. По сюжету в полиции появился специальный отдел, сотрудники которого могут узнать о еще не совершенном преступлении и заранее арестовать виновника. Однако любая система неидеальна, и однажды подозреваемым становится руководитель предпреступного подразделения.

В активе «Особого мнения» — четыре «Сатурна» (в том числе в категориях «Лучший научно-фантастический фильм» и «Лучший режиссер») и номинации на «Оскар», «Сезар» и BAFTA.

ВАЛЛ-И

Год: 2008.

Страна: США.

Режиссер: Эндрю Стэнтон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4.

Рейтинг IMDb: 8,4.

Фото Кадр из фильма «ВАЛЛ-И»

Мультипликаторы тоже не обошли стороной размышления о будущем человечества, и, пожалуй, самым известным анимационным проектом на эту тему стала история робота ВАЛЛ-И. Действие одноименного мультфильма происходит в далеком XXIX веке: люди давно покинули погрязшую в мусоре планету, а ее очисткой занимаются роботы. Однажды ВАЛЛ-И встречает андроида ЕВУ, вернувшуюся на Землю в поисках растительной жизни.

«ВАЛЛ-И» получил «Оскар», «Золотой глобус» и еще ряд престижных наград в категории «Лучший анимационный фильм», а в рейтинге 250 лучших картин по версии пользователей «Кинопоиска» занимает 32-е место.

Элизиум: Рай не на Земле

Год: 2013.

Страна: США, Канада.

Режиссер: Нил Блокамп.

В главных ролях: Мэтт Дэймон, Алиси Брага, Шарлто Копли, Джоди Фостер, Диего Луна и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.

Рейтинг IMDb: 6,6.

Фото Кадр из фильма «Элизиум: Рай не на Земле»

Еще одну неутешительную версию будущего представил Нил Блокамп, снявший такие фантастические фильмы, как «Район № 9» и «Робот по имени Чаппи». По его мнению, в 2154 году классовое неравенство достигнет таких масштабов, что богачи и вовсе переселятся на космическую станцию «Элизиум». Остальным же придется довольствоваться перенаселенными трущобами на Земле.

Однако главный герой — неудачник Макс — все же решает прорваться на «Элизиум», министр обороны которого сделает все, чтобы сохранить привычное положение дел и не допустить бедняков в райское место.

Сквозь снег

Год: 2013.

Страна: Южная Корея, Чехия.

Режиссер: Пон Джун-хо.

В главных ролях: Крис Эванс, Сон Кан-хо, Тильда Суинтон, Джейми Белл, Октавия Спенсер и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Сквозь снег»

Задолго до «Паразитов» звезда южнокорейского кинематографа Пон Джун-хо обратился к вопросу социального неравенства в постапокалиптическом триллере «Сквозь снег», снятом по мотивам одноименного графического романа Жака Лоба, Бенжамина Леграна и Жан-Марка Рошетта.

В 2014 году по вине ученых произошла техногенная катастрофа, и вот уже семнадцать лет на Земле длится новый Ледниковый период. Местом действия становится мчащийся без остановки гигантский поезд, на котором спаслись несколько тысяч людей. Только вот элита обитает в первых вагонах, изобилующих едой и развлечениями, а бедняки едут в хвосте, где получают в качестве ежедневного пайка протеиновые батончики. Восстание неизбежно!

Фото Кадр из фильма «Сквозь снег»

Несколько лет назад на экраны вышел первый сезон сериала «Сквозь снег», ставшего приквелом фильма: если действие полнометражной картины разворачивается в 2031-м, то сериал показывает события 2026 года. В проекте засветились Дженнифер Коннелли, Шон Бин и другие.

Время

Год: 2011.

Страна: США.

Режиссер: Эндрю Никкол.

В главных ролях: Джастин Тимберлейк, Аманда Сайфред, Киллиан Мерфи, Алекс Петтифер, Оливия Уайлд и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из фильма «Время»

Эндрю Никкол, снявший научно-фантастический хит «Гаттака», предположил, что в будущем люди перестанут стареть в 25, а количество прожитых впоследствии лет будет зависеть от заработанного времени: его можно будет заработать, взять в долг и даже подарить. Так, богачи смогут существовать практически вечно, а остальные будут вынуждены вкалывать за лишнюю минуту.

Главный герой — простой рабочий из гетто Уилл — живет одним днем, но однажды получает в дар от незнакомца больше ста лет. Однако в глазах специальных стражей он становится подозреваемым в убийстве с целью кражи времени.

Искусственный разум

Год: 2001.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Стивен Спилберг.

В главных ролях: Хэйли Джоэл Осмент, Джуд Лоу, Фрэнсис О'Коннор, Сэм Робардс, Уильям Херт и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Искусственный разум»

Фильмография Стивена Спилберга богата фильмами о будущем. Один из самых ярких — «Искусственный разум» — перешел к нему от другого культового режиссера: Стэнли Кубрик задумал экранизировать рассказ Брайана Олдисса «Суперроботы живут все лето» еще на рубеже 1960-1970-х, а после его смерти продюсер Ян Харлан и жена Кубрика Кристина (родная сестра Харлана) подключили к проекту Спилберга.

По сюжету в XXII веке глобальное потепление и таяние полярных льдов вынуждает правительство строго ограничить деторождение. Взамен появляются мальчикоподобные роботы, запрограммированные на бескорыстную любовь. Но готовы ли к такому люди?

По мнению авторитетного журнала Rolling Stone, трогательная картина Спилберга является «подлинной работой настоящего кинематографиста».

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