Изгнание дьявола: 10 лучших фильмов про экзорцизм

Фильмы об экзорцизме — это уникальный жанр хорроров, который одновременно пугает и завораживает зрителей. Эти картины раскрывают темные стороны религиозных верований, часто представляя борьбу между добром и злом через призму одержимости, демонов и духовных ритуалов. Основанные на реальных событиях или вдохновленные древними легендами, фильмы про экзорцизм поражают своей атмосферой, напряженностью и философскими вопросами о вере, человеческой душе и природе зла. В этом материале мы собрали десять лучших фильмов об экзорцизме, которые оставили значительный след в жанре и продолжают пугать зрителей по всему миру.

Изгоняющий дьявола

Год: 1973.

Страна: США.

Режиссер: Уильям Фридкин.

В главных ролях: Эллен Берстин, Линда Блэр, Макс фон Сюдов, Джейсон Миллер, Ли Дж. Кобб.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из фильма «Изгоняющий дьявола»

«Изгоняющий дьявола» за прошедшие с момента релиза годы приобрел культовый статус. Снятая Уильямом Фридкином лента основана на одноименном романе Уильяма Питера Блэтти.

Картина рассказывает о молодой девочке Риган, в тело которой вселился демон. Мать ребенка, обеспокоенная странным поведением, обращается к священникам с просьбой провести обряд экзорцизма. Два священника — опытный отец Меррин (Макс фон Сюдов) и молодой отец Каррас (Джейсон Миллер) — пытаются изгнать демона из девочки, вступив в смертельно опасную борьбу с потусторонней силой.

Картина до сих пор считается одним из самых страшных фильмов в истории кино и оказала огромное влияние на дальнейшее развитие поджанра. «Изгоняющий дьявола» также повлиял на целые поколения зрителей и даже так и не пойманный серийный убийца Зодиак упомянул ее в одной из своих записок, правда, назвав сатирической комедией.

Шесть демонов Эмили Роуз

Год: 2005.

Страна: США.

Режиссер: Скотт Дерриксон.

В главных ролях: Лора Линни, Том Уилкинсон, Дженнифер Карпентер, Кэмпбелл Скотт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из фильма «Шесть демонов Эмили Роуз»

Фильм режиссера Скотта Дерриксона 2005 года основан на реальном случае проведения обрядов изгнания. Трагическая история Аннелизы Михель стала одним из самых известных и скандальных дел о борьбе с одержимостью. Примечательно, что лента сочетает в себе элементы фильма жанра ужасов и судебной драмы. На скамье подсудимых оказывается священник, проводивший обряд экзорцизма. На стороне защиты выступает адвокат-агностик Эрин Брунер. История же самой Эмили раскрывается в флешбеках, демонстрирующих страдание девушки.

Обряд

Год: 2011.

Страна: США, Венгрия, Италия.

Режиссер: Микаэль Хофстрем.

В главных ролях: Энтони Хопкинс, Колин О'Донохью, Алиси Брага, Киран Хайндс, Тоби Джонс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5.

Рейтинг IMDb: 6,0.

Фото Кадр из фильма «Обряд»

Лента Микаэля Хофстрема вдохновлена реальными событиями и основана на книге, опубликованной Мэттом Баглио. В центре сюжета оказывается семинарист Майкл Ковак, который скептически относится к экзорцизму. Чтобы укрепить или опровергнуть свою веру, Майкл отправляется в Ватикан для изучения практик изгнания и встречает отца Лукаса — священника с большим опытом в экзорцизме. В ходе развития истории Майкл сталкивается с жуткими и необъяснимыми событиями — это заставляет его пересмотреть свои убеждения и принять участие в битве с демоническими силами.

Заклятие

Год: 2013.

Страна: США.

Режиссер: Джеймс Ван.

В главных ролях: Вера Фармига, Патрик Уилсон, Лили Тейлор, Рон Ливингстон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Заклятие»

Хоррор 2013 года, снятый Джеймсом Ваном, основан на реальных событиях и отсылает к случаю из жизни исследователей паранормальных явлений Эдварда и Лоррейн Уорренов, роли которых в ленте исполнили Патрик Уилсон и Вера Фармига. Герои помогают семье Перронов, которые переезжают в новый дом и вскоре сталкиваются с пугающими сверхъестественными явлениями.

По мере расследования Уоррены обнаруживают, что дом проклят, а мать семейства, Кэролин Перрон, оказывается одержимой демонической сущностью. История демонстрирует попытки экзорцизма и борьбы с могущественной ведьмой по имени Батшиба, которая некогда прокляла землю, на которой стоит дом.

Шкатулка проклятия

Год: 2011.

Страна: США, Канада.

Режиссер: Уле Борнедаль.

В главных ролях: Джеффри Дин Морган, Наташа Калис, Кира Седжвик, Мэдисон Девенпорт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,9.

Рейтинг IMDb: 5,9.

Фото Кадр из фильма «Шкатулка проклятия»

Фильм 2012 года берет за основу историю, описанную в газете Los Angeles Times о так называемой «коробке диббука» — проклятой шкатулке, в которой, по еврейским легендам, может жить злой дух.

Лента рассказывает историю девочки по имени Эм, нашедшей старинную деревянную шкатулку на распродаже. С течением времени героиня начинает вести себя странно и попадет под влияние духа из коробки. Ее поведение начинает меняться, становясь все более пугающим, что заставляет ее отца и его бывшую жену попытаться спасти свою дочь. Для этого они обращаются к раввину, так как диббуком в еврейском фольклоре называют дух умершего злого человека.

Демон внутри

Год: 2016.

Страна: Великобритания.

Режиссер: Андре Эвредал.

В главных ролях: Брайан Кокс, Эмиль Хирш, Офелия Ловибонд, Майкл МакЭлхаттон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Демон внутри»

Сюжет вращается вокруг патологоанатома и его сына, решившего остаться с отцом на время рабочей смены. В один день полиция доставляет на экспертизу очередное тело неизвестной молодой женщины, найденное на месте жуткого преступления — на нем нет видимых причин смерти. По мере вскрытия герои начинают обнаруживать странные и необъяснимые вещи, связанные с телом, и признаки, никак не стыкующиеся ни с местом, ни с временем смерти жертвы. С каждым новым разрезом они погружаются в загадочную и страшную историю этой женщины, которая оказывается связана с потусторонними силами.

Изгоняющий дьявола 3

Год: 1990.

Страна: США.

Режиссер: Уильям Питер Блэтти.

В главных ролях: Джордж К. Скотт, Эд Флэндерс, Брэд Дуриф, Джейсон Миллер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,3.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Изгоняющий дьявола 3»

Третья часть франшизы, начатой в 1973 году уже классическим фильмом «Изгоняющий дьявола», сюжетно игнорирует сиквел первого фильма серии, а все действие стартует спустя почти полтора десятилетия после событий оригинала. При этом фильм является экранизацией романа «Легион», написанного режиссером и сценаристом ленты Уильямом Питером Блэтти.

Сюжет триквела концентрируется на истории Уильяма Киндермана — лейтенанта, который расследует серию жестоких убийств. Загадочные расправы напоминают дела маньяка, который уже умер. Но по мере расследования герой обнаруживает связь между этими убийствами и событиями, произошедшими в оригинальном фильме «Изгоняющий дьявола».

При создании образа нового злодея режиссер вдохновлялся особенностями дела реального серийного убийцы Зодиака, который упоминал оригинальный фильм в одном из своих посланий.

Проклятье Аннабель: Зарождение зла

Год: 2017.

Страна: США.

Режиссер: Дэвид Ф. Сандберг.

В главных ролях: Талита Бейтман, Энтони ЛаПалья, Стефани Сигман, Миранда Отто.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Проклятье Аннабель: Зарождение зла»

Приквел фильма «Проклятие Аннабель», снятый режиссером Дэвидом Ф. Сандбергом, рассказывает историю происхождения одержимой темными силами куклы по имени Аннабель.

Действие ленты разворачивается в 1950-е годы, а в центре сюжета оказываются мастер по изготовлению кукол Сэмюэль Маллинса и его жена Эстер, потерявшие дочь в автомобильной аварии. В попытке заглушить свою боль супруги открывают двери своего дома для группы сирот и их опекуна, но вскоре дети сталкиваются с ужасом, исходящим от куклы Аннабель — жуткого артефакта, созданного Маллинсом под манипуляциями темных сил, который оказывается вместилищем демонической сущности.

Константин: Повелитель тьмы

Год: 2005.

Страна: США.

Режиссер: Фрэнсис Лоуренс.

В главных ролях: Киану Ривз, Рэйчел Вайс, Шайа Лабаф, Тильда Суинтон, Джимон Хонсу.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Константин: Повелитель тьмы»

Мрачный мистический супергеройский триллер, основанный на комиксах от издательства DC Comics был достаточно прохладно принят во время выхода, но со временем обрел культовый статус в среде фанатов.

В центре сюжета Джон Константин — экзорцист и охотник на демонов, отличающийся циничным характером. Во время расследования загадочного и паранормального самоубийства сестры-близнеца детектива Анджелы Додсон Константин открывает врата между адом и землей.

Февраль

Год: 2015.

Страна: Канада, США.

Режиссер: Оз Перкинс.

В главных ролях: Эмма Робертс, Кирнан Шипка, Люси Бойнтон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,9.

Рейтинг IMDb: 5,9.

Фото Кадр из фильма «Февраль»

Режиссерский дебют Осгуда Перкинса — автора летнего хоррор-хита 2024 года «Собиратель душ» с Николасом Кейджем — называют «фильмом на любителя».

Это неспешный детективный фильм ужасов с тревожной и мрачной атмосферой, который стремится запутать зрителя и раскрывает карты только в конце. Лента разбита на три сегмента, каждый из которых посвящен разным героиням: девушкам Роуз, Джоан и Кэт.

Роуз и Кэт остаются на зимние каникулы в закрытой католической школе-интернате, а третья героиня по имени Джоан путешествует автостопом — ее подбирает семейная пара, которая потеряла дочь. На первый взгляд связи между историями не так важны, но в конце сюжетные ветки переплетаются воедино.