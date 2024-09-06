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Фильмы про экзорцизм: список лучших и рейтинг — Заклятие, Изгоняющий дьявола
Фильмы и сериалы

Сегодня, 22:00

9 мин.

Изгнание дьявола: 10 лучших фильмов про экзорцизм

Алиса Бондаренко
Киноман и игроман
Кадр из фильма «Заклятие»
Фото Кадр из фильма «Заклятие»
Кадр из фильма «Февраль»
Фото Кадр из фильма «Февраль»
Кадр из фильма «Константин: Повелитель тьмы»
Фото Кадр из фильма «Константин: Повелитель тьмы»
Кадр из фильма «Проклятье Аннабель: Зарождение зла»
Фото Кадр из фильма «Проклятье Аннабель: Зарождение зла»
Кадр из фильма «Изгоняющий дьявола 3»
Фото Кадр из фильма «Изгоняющий дьявола 3»
Кадр из фильма «Демон внутри»
Фото Кадр из фильма «Демон внутри»
Кадр из фильма «Шкатулка проклятия»
Фото Кадр из фильма «Шкатулка проклятия»
Кадр из фильма «Заклятие»
Фото Кадр из фильма «Заклятие»
Кадр из фильма «Обряд»
Фото Кадр из фильма «Обряд»
Кадр из фильма «Шесть демонов Эмили Роуз»
Фото Кадр из фильма «Шесть демонов Эмили Роуз»
Кадр из фильма «Изгоняющий дьявола»
Фото Кадр из фильма «Изгоняющий дьявола»
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Фильмы об экзорцизме — это уникальный жанр хорроров, который одновременно пугает и завораживает зрителей. Эти картины раскрывают темные стороны религиозных верований, часто представляя борьбу между добром и злом через призму одержимости, демонов и духовных ритуалов. Основанные на реальных событиях или вдохновленные древними легендами, фильмы про экзорцизм поражают своей атмосферой, напряженностью и философскими вопросами о вере, человеческой душе и природе зла. В этом материале мы собрали десять лучших фильмов об экзорцизме, которые оставили значительный след в жанре и продолжают пугать зрителей по всему миру.

Самые страшные фильмы&nbsp;&mdash; лучшие фильмы ужасов и&nbsp;триллеры: список и&nbsp;рейтинг. Не для слабонервных: 6 фильмов, которые лучше не смотреть на ночь

Изгоняющий дьявола

Год: 1973.
Страна: США.
Режиссер: Уильям Фридкин.
В главных ролях: Эллен Берстин, Линда Блэр, Макс фон Сюдов, Джейсон Миллер, Ли Дж. Кобб.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 8,1.

Кадр из фильма «Изгоняющий дьявола»
Фото Кадр из фильма «Изгоняющий дьявола»

«Изгоняющий дьявола» за прошедшие с момента релиза годы приобрел культовый статус. Снятая Уильямом Фридкином лента основана на одноименном романе Уильяма Питера Блэтти.

Картина рассказывает о молодой девочке Риган, в тело которой вселился демон. Мать ребенка, обеспокоенная странным поведением, обращается к священникам с просьбой провести обряд экзорцизма. Два священника — опытный отец Меррин (Макс фон Сюдов) и молодой отец Каррас (Джейсон Миллер) — пытаются изгнать демона из девочки, вступив в смертельно опасную борьбу с потусторонней силой.

Картина до сих пор считается одним из самых страшных фильмов в истории кино и оказала огромное влияние на дальнейшее развитие поджанра. «Изгоняющий дьявола» также повлиял на целые поколения зрителей и даже так и не пойманный серийный убийца Зодиак упомянул ее в одной из своих записок, правда, назвав сатирической комедией.

Шесть демонов Эмили Роуз

Год: 2005.
Страна: США.
Режиссер: Скотт Дерриксон.
В главных ролях: Лора Линни, Том Уилкинсон, Дженнифер Карпентер, Кэмпбелл Скотт.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.
Рейтинг IMDb: 6,7.

Кадр из фильма «Шесть демонов Эмили Роуз»
Фото Кадр из фильма «Шесть демонов Эмили Роуз»

Фильм режиссера Скотта Дерриксона 2005 года основан на реальном случае проведения обрядов изгнания. Трагическая история Аннелизы Михель стала одним из самых известных и скандальных дел о борьбе с одержимостью. Примечательно, что лента сочетает в себе элементы фильма жанра ужасов и судебной драмы. На скамье подсудимых оказывается священник, проводивший обряд экзорцизма. На стороне защиты выступает адвокат-агностик Эрин Брунер. История же самой Эмили раскрывается в флешбеках, демонстрирующих страдание девушки.

Обряд

Год: 2011.
Страна: США, Венгрия, Италия.
Режиссер: Микаэль Хофстрем.
В главных ролях: Энтони Хопкинс, Колин О'Донохью, Алиси Брага, Киран Хайндс, Тоби Джонс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5.
Рейтинг IMDb: 6,0.

Кадр из фильма «Обряд»
Фото Кадр из фильма «Обряд»

Лента Микаэля Хофстрема вдохновлена реальными событиями и основана на книге, опубликованной Мэттом Баглио. В центре сюжета оказывается семинарист Майкл Ковак, который скептически относится к экзорцизму. Чтобы укрепить или опровергнуть свою веру, Майкл отправляется в Ватикан для изучения практик изгнания и встречает отца Лукаса — священника с большим опытом в экзорцизме. В ходе развития истории Майкл сталкивается с жуткими и необъяснимыми событиями — это заставляет его пересмотреть свои убеждения и принять участие в битве с демоническими силами.

Заклятие

Год: 2013.
Страна: США.
Режиссер: Джеймс Ван.
В главных ролях: Вера Фармига, Патрик Уилсон, Лили Тейлор, Рон Ливингстон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 7,5.

Кадр из фильма «Заклятие»
Фото Кадр из фильма «Заклятие»

Хоррор 2013 года, снятый Джеймсом Ваном, основан на реальных событиях и отсылает к случаю из жизни исследователей паранормальных явлений Эдварда и Лоррейн Уорренов, роли которых в ленте исполнили Патрик Уилсон и Вера Фармига. Герои помогают семье Перронов, которые переезжают в новый дом и вскоре сталкиваются с пугающими сверхъестественными явлениями.

По мере расследования Уоррены обнаруживают, что дом проклят, а мать семейства, Кэролин Перрон, оказывается одержимой демонической сущностью. История демонстрирует попытки экзорцизма и борьбы с могущественной ведьмой по имени Батшиба, которая некогда прокляла землю, на которой стоит дом.

Шкатулка проклятия

Год: 2011.
Страна: США, Канада.
Режиссер: Уле Борнедаль.
В главных ролях: Джеффри Дин Морган, Наташа Калис, Кира Седжвик, Мэдисон Девенпорт.
Рейтинг «Кинопоиска»: 5,9.
Рейтинг IMDb: 5,9.

Кадр из фильма «Шкатулка проклятия»
Фото Кадр из фильма «Шкатулка проклятия»

Фильм 2012 года берет за основу историю, описанную в газете Los Angeles Times о так называемой «коробке диббука» — проклятой шкатулке, в которой, по еврейским легендам, может жить злой дух.

Лента рассказывает историю девочки по имени Эм, нашедшей старинную деревянную шкатулку на распродаже. С течением времени героиня начинает вести себя странно и попадет под влияние духа из коробки. Ее поведение начинает меняться, становясь все более пугающим, что заставляет ее отца и его бывшую жену попытаться спасти свою дочь. Для этого они обращаются к раввину, так как диббуком в еврейском фольклоре называют дух умершего злого человека.

Демон внутри

Год: 2016.
Страна: Великобритания.
Режиссер: Андре Эвредал.
В главных ролях: Брайан Кокс, Эмиль Хирш, Офелия Ловибонд, Майкл МакЭлхаттон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5.
Рейтинг IMDb: 6,8.

Кадр из фильма «Демон внутри»
Фото Кадр из фильма «Демон внутри»

Сюжет вращается вокруг патологоанатома и его сына, решившего остаться с отцом на время рабочей смены. В один день полиция доставляет на экспертизу очередное тело неизвестной молодой женщины, найденное на месте жуткого преступления — на нем нет видимых причин смерти. По мере вскрытия герои начинают обнаруживать странные и необъяснимые вещи, связанные с телом, и признаки, никак не стыкующиеся ни с местом, ни с временем смерти жертвы. С каждым новым разрезом они погружаются в загадочную и страшную историю этой женщины, которая оказывается связана с потусторонними силами.

Изгоняющий дьявола 3

Год: 1990.
Страна: США.
Режиссер: Уильям Питер Блэтти.
В главных ролях: Джордж К. Скотт, Эд Флэндерс, Брэд Дуриф, Джейсон Миллер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 5,3.
Рейтинг IMDb: 6,5.

Кадр из фильма «Изгоняющий дьявола 3»
Фото Кадр из фильма «Изгоняющий дьявола 3»

Третья часть франшизы, начатой в 1973 году уже классическим фильмом «Изгоняющий дьявола», сюжетно игнорирует сиквел первого фильма серии, а все действие стартует спустя почти полтора десятилетия после событий оригинала. При этом фильм является экранизацией романа «Легион», написанного режиссером и сценаристом ленты Уильямом Питером Блэтти.

Сюжет триквела концентрируется на истории Уильяма Киндермана — лейтенанта, который расследует серию жестоких убийств. Загадочные расправы напоминают дела маньяка, который уже умер. Но по мере расследования герой обнаруживает связь между этими убийствами и событиями, произошедшими в оригинальном фильме «Изгоняющий дьявола».

При создании образа нового злодея режиссер вдохновлялся особенностями дела реального серийного убийцы Зодиака, который упоминал оригинальный фильм в одном из своих посланий.

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Проклятье Аннабель: Зарождение зла

Год: 2017.
Страна: США.
Режиссер: Дэвид Ф. Сандберг.
В главных ролях: Талита Бейтман, Энтони ЛаПалья, Стефани Сигман, Миранда Отто.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2.
Рейтинг IMDb: 6,5.

Кадр из фильма «Проклятье Аннабель: Зарождение зла»
Фото Кадр из фильма «Проклятье Аннабель: Зарождение зла»

Приквел фильма «Проклятие Аннабель», снятый режиссером Дэвидом Ф. Сандбергом, рассказывает историю происхождения одержимой темными силами куклы по имени Аннабель.

Действие ленты разворачивается в 1950-е годы, а в центре сюжета оказываются мастер по изготовлению кукол Сэмюэль Маллинса и его жена Эстер, потерявшие дочь в автомобильной аварии. В попытке заглушить свою боль супруги открывают двери своего дома для группы сирот и их опекуна, но вскоре дети сталкиваются с ужасом, исходящим от куклы Аннабель — жуткого артефакта, созданного Маллинсом под манипуляциями темных сил, который оказывается вместилищем демонической сущности.

Константин: Повелитель тьмы

Год: 2005.
Страна: США.
Режиссер: Фрэнсис Лоуренс.
В главных ролях: Киану Ривз, Рэйчел Вайс, Шайа Лабаф, Тильда Суинтон, Джимон Хонсу.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 7,0.

Кадр из фильма «Константин: Повелитель тьмы»
Фото Кадр из фильма «Константин: Повелитель тьмы»

Мрачный мистический супергеройский триллер, основанный на комиксах от издательства DC Comics был достаточно прохладно принят во время выхода, но со временем обрел культовый статус в среде фанатов.

В центре сюжета Джон Константин — экзорцист и охотник на демонов, отличающийся циничным характером. Во время расследования загадочного и паранормального самоубийства сестры-близнеца детектива Анджелы Додсон Константин открывает врата между адом и землей.

Февраль

Год: 2015.
Страна: Канада, США.
Режиссер: Оз Перкинс.
В главных ролях: Эмма Робертс, Кирнан Шипка, Люси Бойнтон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 5,9.
Рейтинг IMDb: 5,9.

Кадр из фильма «Февраль»
Фото Кадр из фильма «Февраль»

Режиссерский дебют Осгуда Перкинса — автора летнего хоррор-хита 2024 года «Собиратель душ» с Николасом Кейджем — называют «фильмом на любителя».

Это неспешный детективный фильм ужасов с тревожной и мрачной атмосферой, который стремится запутать зрителя и раскрывает карты только в конце. Лента разбита на три сегмента, каждый из которых посвящен разным героиням: девушкам Роуз, Джоан и Кэт.

Роуз и Кэт остаются на зимние каникулы в закрытой католической школе-интернате, а третья героиня по имени Джоан путешествует автостопом — ее подбирает семейная пара, которая потеряла дочь. На первый взгляд связи между историями не так важны, но в конце сюжетные ветки переплетаются воедино.

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