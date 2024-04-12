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Фильмы про космос и космонавтов: список, день космонавтики
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:00

9 мин.

Что посмотреть в День космонавтики: 10 фильмов о космосе

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Марсианин»
Фото Кадр из фильма «Марсианин»
Кадр из фильма «Марсианин»
Фото Кадр из фильма «Марсианин»
Кадр из фильма «Человек на Луне»
Фото Кадр из фильма «Человек на Луне»
Кадр из фильма «Интерстеллар»
Фото Кадр из фильма «Интерстеллар»
Кадр из фильма «Гравитация»
Фото Кадр из фильма «Гравитация»
Кадр из фильма «Луна 2112»
Фото Кадр из фильма «Луна 2112»
Кадр из фильма «Пекло»
Фото Кадр из фильма «Пекло»
Кадр из фильма «Аполлон 13»
Фото Кадр из фильма «Аполлон 13»
Кадр из фильма «Чужой»
Фото Кадр из фильма «Чужой»
Кадр из фильма «Гагарин. Первый в космосе»
Фото Кадр из фильма «Гагарин. Первый в космосе»
Кадр из фильма «Вызов»
Фото Кадр из фильма «Вызов»
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12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым в истории человеком, который совершил космический полет вокруг Земли. Именно это событие и легло в основу Дня космонавтики. По такому поводу собрали несколько фильмов, причем как о реальных космонавтах, так и о вымышленных персонажах, бороздящих просторы Вселенной.

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Гагарин. Первый в космосе

Год: 2013.
Страна: Россия.
Режиссер: Павел Пархоменко.
В главных ролях: Ярослав Жалнин, Михаил Филиппов, Владимир Стеклов, Ольга Иванова, Вадим Мичман.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.
Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Гагарин. Первый в космосе»

В День космонавтики стоит посмотреть байопик о Юрии Гагарине. Фильм рассказывает о первых шагах человечества на пути освоения космоса и о судьбе первого космонавта.

Семья Гагарина дала свое согласие на разработку проекта, главная роль в котором досталась Ярославу Жалнину. Любопытно, что на момент съемок актеру было 27 лет — ровно столько же, сколько легендарному космонавту было в апреле 1961 года. Кроме того, хронометраж фильма (108 минут) соответствует длительности того самого полета вокруг Земли.

Вызов

Год: 2023.
Страна: Россия.
Режиссер: Клим Шипенко.
В главных ролях: Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 7,0.

Кадр из фильма «Вызов»
Фото Кадр из фильма «Вызов»

Фильм «Вызов» стал самым обсуждаемым российским релизом последних лет. Дело в том, что часть драмы была снята на борту МКС, а исполнительница главной роли Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко действительно летали в космос, где провели 12 суток. Помимо профессиональной актрисы в кадр также попали и настоящие космонавты.

Что касается сюжета, то Пересильд сыграла хирурга Евгению Беляеву: женщине предстояло лишь проконсультировать добровольцев и разработать план сложной операции, которую один из них будет проводить прямо на МКС. Однако героиня все же сама отправилась в космос, чтобы спасти получившего тяжелые травмы астронавта.

Чужой

Год: 1979.
Страна: Великобритания, США.
Режиссер: Ридли Скотт.
В главных ролях: Сигурни Уивер, Том Скеррит, Иэн Холм, Джон Херт, Гарри Дин Стэнтон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.
Рейтинг IMDb: 8,5.

Фото Кадр из фильма «Чужой»

Действие научно-фантастического хоррора «Чужой», запустившего одноименную франшизу (новая часть с подзаголовком «Ромул» выйдет уже этим летом), разворачивается на космическом корабле «Ностромо». Перехватив загадочный радиосигнал, команда меняет курс и высаживается на неизвестной планете, где обнаруживает гигантские коконы. Теперь Эллен Рипли и ее товарищам предстоит сразиться с появившимся из этого кокона ксеноморфом и не допустить его попадания на Землю.

В копилке «Чужого» — «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, две премии Британской киноакадемии («Лучший саундтрек» и «Лучшая работа художника-постановщика») и три «Сатурна» («Лучший научно-фантастический фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая актриса второго плана»), а также «Серебряная раковина» кинофестиваля в Сан-Себастьяне за лучшую работу оператора и спецэффекты.

Аполлон 13

Год: 1995.
Страна: США, Великобритания, Канада, Япония.
Режиссер: Рон Ховард.
В главных ролях: Том Хэнкс, Билл Пэкстон, Кевин Бейкон, Гэри Синиз, Эд Харрис.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Аполлон 13»

Слоганом байопика «Аполлон 13» стала знаменитая фраза «Хьюстон, у нас проблемы», которую астронавт Джим Ловелл произнес во время одной из экспедиций на Луну. Ловелл был командиром экипажа космического корабля «Аполлон 13»: в 1970 году на его борту произошла серьезная авария, поставившая под угрозу жизни участников миссии.

На экране в Ловелла перевоплотился Том Хэнкс, при этом самому астронавту досталась эпизодическая роль в финале картины. К тому же именно книга Ловелла «Утерянная Луна» легла в основу биографической драмы, отмеченной двумя «Оскарами» («Лучший звук» и «Лучший монтаж»). Любопытно, что большинство номинаций в актерской категории получил Эд Харрис, сыгравший Джина Кранца — руководителя полетов космических миссий НАСА.

Пекло

Год: 2007.
Страна: Великобритания, США.
Режиссер: Дэнни Бойл.
В главных ролях: Киллиан Мерфи, Роуз Бирн, Клифф Кертис, Мишель Йео, Крис Эванс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Пекло»

Научно-фантастический триллер «Пекло» переносит зрителей в 2057 год: Солнце постепенно угасает, и человечество находится на грани вымирания. Последней надеждой становится космический корабль «Икар II», который должен доставить к Солнцу ядерный заряд и вернуть звезду к жизни с помощью мощного взрыва.

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Известно, что научным консультантом картины выступил британский физик Брайан Кокс, а исполнивший одну из главных ролей Киллиан Мерфи в рамках подготовки к съемкам посещал ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям). Правда, все это не помогло «Пеклу» одержать победу в категории «Лучший научно-фантастический фильм» на премии «Сатурн».

Луна 2112

Год: 2009.
Страна: Великобритания, США.
Режиссер: Дункан Джонс.
В главных ролях: Сэм Рокуэлл, Кевин Спейси, Доминик МакЭллигот, Рози Шоу, Эдриэнн Шоу.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.
Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Луна 2112»

«Луна 2112» — это первая полнометражная работа Дункана Джонса, чьим отцом был легендарный музыкант Дэвид Боуи. Камерная научно-фантастическая картина принесла ему премию Британской киноакадемии в категории «Лучший дебют», а также номинацию в категории «Лучший британский фильм».

Главный герой ленты — астронавт-контрактник Сэм, чья одиночная вахта на лунном горнодобывающем комплексе вот-вот подойдет к концу. Три года его единственным спутником был лишь робот Герти, однако за пару недель до возвращения на Землю с Сэмом начинают происходить странные события.

Гравитация

Год: 2013.
Страна: США, Мексика, Великобритания.
Режиссер: Альфонсо Куарон.
В главных ролях: Сандра Буллок, Джордж Клуни, Эд Харрис, Орто Игнатиуссен, Фалдут Шарма.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.
Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Гравитация»

В 2013 году именно «Гравитация» открыла Венецианский кинофестиваль, после чего неплохо проявила себя в наградном сезоне. На счету научно-фантастического триллера — семь «Оскаров» (в том числе — в категории «Лучший режиссер»), шесть премий BAFTA, пять «Сатурнов», «Золотой глобус», а также «Золотой орел» в категории «Лучший зарубежный фильм в российском прокате».

Роль выжившей в аварии астронавтки Райан Стоун могла достаться Анджелине Джоли, Скарлетт Йоханссон, Оливии Уайлд или Натали Портман, однако этих и других претенденток в итоге обошла Сандра Буллок. Стоит отметить, что физическая подготовка актрисы к съемкам заняла полгода.

Интерстеллар

Год: 2014.
Страна: США, Великобритания, Китай.
Режиссер: Кристофер Нолан.
В главных ролях: Мэттью Макконахи, Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн, Маккензи Фой, Майкл Кейн.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,6.
Рейтинг IMDb: 8,7.

Фото Кадр из фильма «Интерстеллар»

Разумеется, в космической подборке нельзя не упомянуть научно-фантастический хит Кристофера Нолана «Интерстеллар». Сегодня он занимает шестое место в топ-250 «Кинопоиска» и двадцать первое в аналогичном рейтинге IMDb. К тому же в копилке картины — «Оскар» и BAFTA за лучшие визуальные эффекты, а также шесть премий «Сатурн» от Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов.

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По сюжету засуха, пыльные бури и другие экологические бедствия вынуждают человечество отправиться сквозь червоточину на поиски более пригодной для жизни планеты. Ответственная миссия ложится на плечи бывшего пилота НАСА Купера, который оставляет на Земле сына Тома и дочь Мерф. Годы спустя повзрослевшая Мерф становится физиком — и ее с отцом пути начинают пересекаться причудливым образом.

Человек на Луне

Год: 2018.
Страна: США, Япония, Китай.
Режиссер: Дэмьен Шазелл.
В главных ролях: Райан Гослинг, Клэр Фой, Джейсон Кларк, Кайл Чендлер, Кори Столл.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.
Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Человек на Луне»

Биографическая драма «Человек на Луне» повествует о судьбе американского астронавта Нила Армстронга, ставшего в 1969 году первым человеком, ступившим на Луну. Главная роль в ленте досталась канадцу Райану Гослингу, а вот первую жену Армстронга сыграла англичанка Клэр Фой. Образ Дженет Шерон принес звезде сериала «Корона» номинации на «Золотой глобус» и BAFTA.

При этом сам фильм был отмечен «Оскаром» в категории «Лучшие визуальные эффекты» и «Золотым глобусом» за лучший саундтрек, а вот его премьера в рамках Венецианского кинофестиваля вызвала волну критики за то, что зрителям так и не показали сцену с установкой флага США на поверхности Луны.

Марсианин

Год: 2015.
Страна: США, Великобритания, Венгрия, Иордания.
Режиссер: Ридли Скотт.
В главных ролях: Мэтт Дэймон, Джессика Честейн, Чиветель Эджиофор, Кристен Уиг, Джефф Дэниелс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из фильма «Марсианин»

Экранизация дебютного романа американского писателя Энди Вейера «Марсианин», как можно догадаться по названию, переносит зрителей на Марс, где работает миссия «Арес III». После песчаной бури и экстренной эвакуации ботаник Марк Уотни остается на планете в полном одиночестве. До прилета следующей миссии — еще несколько лет, и главному герою предстоит отчаянная борьба за выживание.

Научно-фантастический экшен Ридли Скотта претендовал на семь «Оскаров» (в частности — в категории «Лучший фильм»), однако остался ни с чем. Зато на «Золотом глобусе» ему досталась победа в номинации «Лучший фильм (комедия или мюзикл)», а еще одну награду получил исполнитель главной роли Мэтт Дэймон (в своей категории он обошел Аль Пачино и Кристиана Бэйла).

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