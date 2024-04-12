Что посмотреть в День космонавтики: 10 фильмов о космосе

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым в истории человеком, который совершил космический полет вокруг Земли. Именно это событие и легло в основу Дня космонавтики. По такому поводу собрали несколько фильмов, причем как о реальных космонавтах, так и о вымышленных персонажах, бороздящих просторы Вселенной.

Гагарин. Первый в космосе

Год: 2013.

Страна: Россия.

Режиссер: Павел Пархоменко.

В главных ролях: Ярослав Жалнин, Михаил Филиппов, Владимир Стеклов, Ольга Иванова, Вадим Мичман.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Гагарин. Первый в космосе»

В День космонавтики стоит посмотреть байопик о Юрии Гагарине. Фильм рассказывает о первых шагах человечества на пути освоения космоса и о судьбе первого космонавта.

Семья Гагарина дала свое согласие на разработку проекта, главная роль в котором досталась Ярославу Жалнину. Любопытно, что на момент съемок актеру было 27 лет — ровно столько же, сколько легендарному космонавту было в апреле 1961 года. Кроме того, хронометраж фильма (108 минут) соответствует длительности того самого полета вокруг Земли.

Вызов

Год: 2023.

Страна: Россия.

Режиссер: Клим Шипенко.

В главных ролях: Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Вызов»

Фильм «Вызов» стал самым обсуждаемым российским релизом последних лет. Дело в том, что часть драмы была снята на борту МКС, а исполнительница главной роли Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко действительно летали в космос, где провели 12 суток. Помимо профессиональной актрисы в кадр также попали и настоящие космонавты.

Что касается сюжета, то Пересильд сыграла хирурга Евгению Беляеву: женщине предстояло лишь проконсультировать добровольцев и разработать план сложной операции, которую один из них будет проводить прямо на МКС. Однако героиня все же сама отправилась в космос, чтобы спасти получившего тяжелые травмы астронавта.

Чужой

Год: 1979.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Ридли Скотт.

В главных ролях: Сигурни Уивер, Том Скеррит, Иэн Холм, Джон Херт, Гарри Дин Стэнтон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 8,5.

Фото Кадр из фильма «Чужой»

Действие научно-фантастического хоррора «Чужой», запустившего одноименную франшизу (новая часть с подзаголовком «Ромул» выйдет уже этим летом), разворачивается на космическом корабле «Ностромо». Перехватив загадочный радиосигнал, команда меняет курс и высаживается на неизвестной планете, где обнаруживает гигантские коконы. Теперь Эллен Рипли и ее товарищам предстоит сразиться с появившимся из этого кокона ксеноморфом и не допустить его попадания на Землю.

В копилке «Чужого» — «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, две премии Британской киноакадемии («Лучший саундтрек» и «Лучшая работа художника-постановщика») и три «Сатурна» («Лучший научно-фантастический фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая актриса второго плана»), а также «Серебряная раковина» кинофестиваля в Сан-Себастьяне за лучшую работу оператора и спецэффекты.

Аполлон 13

Год: 1995.

Страна: США, Великобритания, Канада, Япония.

Режиссер: Рон Ховард.

В главных ролях: Том Хэнкс, Билл Пэкстон, Кевин Бейкон, Гэри Синиз, Эд Харрис.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Аполлон 13»

Слоганом байопика «Аполлон 13» стала знаменитая фраза «Хьюстон, у нас проблемы», которую астронавт Джим Ловелл произнес во время одной из экспедиций на Луну. Ловелл был командиром экипажа космического корабля «Аполлон 13»: в 1970 году на его борту произошла серьезная авария, поставившая под угрозу жизни участников миссии.

На экране в Ловелла перевоплотился Том Хэнкс, при этом самому астронавту досталась эпизодическая роль в финале картины. К тому же именно книга Ловелла «Утерянная Луна» легла в основу биографической драмы, отмеченной двумя «Оскарами» («Лучший звук» и «Лучший монтаж»). Любопытно, что большинство номинаций в актерской категории получил Эд Харрис, сыгравший Джина Кранца — руководителя полетов космических миссий НАСА.

Пекло

Год: 2007.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Дэнни Бойл.

В главных ролях: Киллиан Мерфи, Роуз Бирн, Клифф Кертис, Мишель Йео, Крис Эванс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Пекло»

Научно-фантастический триллер «Пекло» переносит зрителей в 2057 год: Солнце постепенно угасает, и человечество находится на грани вымирания. Последней надеждой становится космический корабль «Икар II», который должен доставить к Солнцу ядерный заряд и вернуть звезду к жизни с помощью мощного взрыва.

Известно, что научным консультантом картины выступил британский физик Брайан Кокс, а исполнивший одну из главных ролей Киллиан Мерфи в рамках подготовки к съемкам посещал ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям). Правда, все это не помогло «Пеклу» одержать победу в категории «Лучший научно-фантастический фильм» на премии «Сатурн».

Луна 2112

Год: 2009.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Дункан Джонс.

В главных ролях: Сэм Рокуэлл, Кевин Спейси, Доминик МакЭллигот, Рози Шоу, Эдриэнн Шоу.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Луна 2112»

«Луна 2112» — это первая полнометражная работа Дункана Джонса, чьим отцом был легендарный музыкант Дэвид Боуи. Камерная научно-фантастическая картина принесла ему премию Британской киноакадемии в категории «Лучший дебют», а также номинацию в категории «Лучший британский фильм».

Главный герой ленты — астронавт-контрактник Сэм, чья одиночная вахта на лунном горнодобывающем комплексе вот-вот подойдет к концу. Три года его единственным спутником был лишь робот Герти, однако за пару недель до возвращения на Землю с Сэмом начинают происходить странные события.

Гравитация

Год: 2013.

Страна: США, Мексика, Великобритания.

Режиссер: Альфонсо Куарон.

В главных ролях: Сандра Буллок, Джордж Клуни, Эд Харрис, Орто Игнатиуссен, Фалдут Шарма.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Гравитация»

В 2013 году именно «Гравитация» открыла Венецианский кинофестиваль, после чего неплохо проявила себя в наградном сезоне. На счету научно-фантастического триллера — семь «Оскаров» (в том числе — в категории «Лучший режиссер»), шесть премий BAFTA, пять «Сатурнов», «Золотой глобус», а также «Золотой орел» в категории «Лучший зарубежный фильм в российском прокате».

Роль выжившей в аварии астронавтки Райан Стоун могла достаться Анджелине Джоли, Скарлетт Йоханссон, Оливии Уайлд или Натали Портман, однако этих и других претенденток в итоге обошла Сандра Буллок. Стоит отметить, что физическая подготовка актрисы к съемкам заняла полгода.

Интерстеллар

Год: 2014.

Страна: США, Великобритания, Китай.

Режиссер: Кристофер Нолан.

В главных ролях: Мэттью Макконахи, Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн, Маккензи Фой, Майкл Кейн.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,6.

Рейтинг IMDb: 8,7.

Фото Кадр из фильма «Интерстеллар»

Разумеется, в космической подборке нельзя не упомянуть научно-фантастический хит Кристофера Нолана «Интерстеллар». Сегодня он занимает шестое место в топ-250 «Кинопоиска» и двадцать первое в аналогичном рейтинге IMDb. К тому же в копилке картины — «Оскар» и BAFTA за лучшие визуальные эффекты, а также шесть премий «Сатурн» от Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов.

По сюжету засуха, пыльные бури и другие экологические бедствия вынуждают человечество отправиться сквозь червоточину на поиски более пригодной для жизни планеты. Ответственная миссия ложится на плечи бывшего пилота НАСА Купера, который оставляет на Земле сына Тома и дочь Мерф. Годы спустя повзрослевшая Мерф становится физиком — и ее с отцом пути начинают пересекаться причудливым образом.

Человек на Луне

Год: 2018.

Страна: США, Япония, Китай.

Режиссер: Дэмьен Шазелл.

В главных ролях: Райан Гослинг, Клэр Фой, Джейсон Кларк, Кайл Чендлер, Кори Столл.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Человек на Луне»

Биографическая драма «Человек на Луне» повествует о судьбе американского астронавта Нила Армстронга, ставшего в 1969 году первым человеком, ступившим на Луну. Главная роль в ленте досталась канадцу Райану Гослингу, а вот первую жену Армстронга сыграла англичанка Клэр Фой. Образ Дженет Шерон принес звезде сериала «Корона» номинации на «Золотой глобус» и BAFTA.

При этом сам фильм был отмечен «Оскаром» в категории «Лучшие визуальные эффекты» и «Золотым глобусом» за лучший саундтрек, а вот его премьера в рамках Венецианского кинофестиваля вызвала волну критики за то, что зрителям так и не показали сцену с установкой флага США на поверхности Луны.

Марсианин

Год: 2015.

Страна: США, Великобритания, Венгрия, Иордания.

Режиссер: Ридли Скотт.

В главных ролях: Мэтт Дэймон, Джессика Честейн, Чиветель Эджиофор, Кристен Уиг, Джефф Дэниелс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из фильма «Марсианин»

Экранизация дебютного романа американского писателя Энди Вейера «Марсианин», как можно догадаться по названию, переносит зрителей на Марс, где работает миссия «Арес III». После песчаной бури и экстренной эвакуации ботаник Марк Уотни остается на планете в полном одиночестве. До прилета следующей миссии — еще несколько лет, и главному герою предстоит отчаянная борьба за выживание.

Научно-фантастический экшен Ридли Скотта претендовал на семь «Оскаров» (в частности — в категории «Лучший фильм»), однако остался ни с чем. Зато на «Золотом глобусе» ему досталась победа в номинации «Лучший фильм (комедия или мюзикл)», а еще одну награду получил исполнитель главной роли Мэтт Дэймон (в своей категории он обошел Аль Пачино и Кристиана Бэйла).