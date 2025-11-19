Не пойман — не вор: 10 лучших фильмов об ограблениях

Ограбления — один из самых ярких и динамичных жанров в кино. Недавно в прокат вышла «Иллюзия обмана 3», что вновь подняло интерес зрителей к фильмам, в которых герои мастерски планируют дерзкие аферы, сталкиваются с опасностями и играют с законом на грани возможного. Собрали подборку из десяти лучших картин об ограблениях, каждая из которых заслуживает вашего внимания.

Собачий полдень

Год: 1975.

Страна: США.

Режиссер: Сидни Люмет.

В главных ролях: Аль Пачино, Джон Казале, Чарльз Дернинг.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7.

Рейтинг IMDb: 8.0.

Фото Кадр из фильма «Собачий полдень», режиссер Сидни Люмет, Warner Bros.

Фильм основан на реальной истории неудачного ограбления банка в Бруклине. Двое грабителей оказываются в ловушке после того, как их план срывается с первых же минут. Ситуация быстро перерастает в напряженное противостояние с полицией и превращается в телевизионное шоу. Главный герой пытается удержать контроль, но давление растет. Картина известна сильной драмой и выдающейся игрой Аль Пачино.

Один из самых необычных и напряженных фильмов об ограблении, основанный на реальных событиях.

В разгар жаркого летнего дня двое неудачливых грабителей заходят в банк Бруклина с намерением быстро провернуть дело. Все идет не по плану, и вскоре они оказываются в осаде полиции, СМИ и толпы зевак, и ограбление превращается в телевизионное шоу. Главный герой пытается удержать контроль, но давление растет. Картина известна напряженной драмой и выдающейся игрой Аль Пачино, который показывает трагического и харизматичного персонажа, чьи мотивы выходят за рамки банального грабежа.

Вор

Год: 1981

Страна: США

Режиссер: Майкл Манн

В главных ролях: Джеймс Каан, Тьюзди Уэлд, Джеймс Белуши, Роберт Проски.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1.

Рейтинг IMDb: 7.4.

Фото Кадр из фильма «Вор», режиссер Майкл Манн, United Artists

Профессиональный взломщик сейфов мечтает выйти на пенсию и начать новую жизнь. Он соглашается на последнее крупное дело, но сотрудничество с криминальным боссом оборачивается опасными последствиями. Герою приходится выбирать между свободой и верностью своим принципам.

«Вор» — первый полнометражный фильм Майкла Манна, уже тогда задавший тон его фирменному стилю: мрачная атмосфера, неоновые ночные улицы, напряженная музыка (от Tangerine Dream) и герои, балансирующие между личным выбором и преступным миром.

Схватка

Год: 1995.

Страна: США.

Режиссер: Майкл Манн.

В главных ролях: Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Вэл Килмер, Джон Войт, Том Сайзмор.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0.

Рейтинг IMDb: 8.3.

Фото Кадр из фильма «Схватка», режиссер Майкл Манн, Warner Bros.

Профессиональный преступник Нил Макколи планирует идеальное ограбление, но на его пути встает упорный детектив Винсент Ханна. Между ними разворачивается напряженная психологическая игра. Герои оказываются очень похожи, несмотря на противоположные стороны закона. Их противостояние достигает кульминации после рискованного налета на банк. Фильм известен реалистичностью и мощными актерскими работами, а сцена разговора двух главных героев в кафе стала культовой.

Одиннадцать друзей Оушена

Год: 2001.

Страна: США.

Режиссер: Стивен Содерберг.

В главных ролях: Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэтт Деймон, Джулия Робертс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1.

Рейтинг IMDb: 7.7.

Фото Кадр из фильма «Одиннадцать друзей Оушена», режиссер Стивен Содерберг, Warner Bros.

Икона жанра и один из самых стильных фильмов об ограблениях всех времен. Главный герой, обаятельный мошенник Дэнни Оушен, выходит из тюрьмы и сразу же берется за новый, головокружительный план: ограбить одновременно три крупнейших казино Лас-Вегаса. Для этого он собирает команду лучших специалистов: от взломщика сейфов до эксперта по маскировке.

Фильм выверен до мелочей: остроумные диалоги, идеально подобранный каст, безупречный саундтрек и изысканная атмосфера Лас-Вегаса. Идеальное сочетание стиля, юмора и интеллектуального напряжения делает его эталоном среди фильмов об ограблениях.

Ограбление по-итальянски

Год: 2003.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Ф. Гэри Грей.

В главных ролях: Марк Уолберг, Шарлиз Терон, Джейсон Стэйтем.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6.

Рейтинг IMDb: 7.0.

Фото Кадр из фильма «Ограбление по-итальянски», режиссер Ф. Гэри Грей, Paramount Pictures

Современный ремейк классики 1969 года и один из самых зрелищных фильмов об ограблениях.

После предательства одного из своих команда профессиональных грабителей разрабатывает дерзкий план мести — похищение золотых слитков прямо из-под носа у предателя. Но не все так просто: на их пути будут сложные системы безопасности, непредсказуемые обстоятельства и напряженная борьба за каждый шаг.

«Ограбление по-итальянски» славится идеально спланированными операциями, оригинальными идеями (включая культовые мини-куперы), харизматичными персонажами и отличным ритмом повествования.

Город воров

Год: 2010.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Бен Аффлек.

В главных ролях: Бен Аффлек, Ребекка Холл, Джереми Реннер, Джон Хэмм.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4.

Рейтинг IMDb: 7.5.

Фото Кадр из фильма «Город воров», режиссер Бен Аффлек, Warner Bros.

Группа грабителей в Бостоне совершает серию ограблений банков, привлекая внимание опытного агента ФБР. Лидер банды влюбляется в девушку, которая стала свидетелем одного из налетов. Он пытается измениться, но его прошлое и окружение не дают сделать шаг назад, ведь в бостонском районе Чарльстон преступления буквально передаются по наследству. Постепенно ситуация накаляется, и герои оказываются в ловушке.

«Город воров» — это мрачный и реалистичный фильм о грабителях, которые живут этим ремеслом. Напряженные сцены налетов, плотная атмосфера, сильная актерская игра и социальный контекст делают фильм одним из самых серьезных представителей жанра.

Форсаж 5

Год: 2011.

Страна: США.

Режиссер: Джастин Лин.

В главных ролях: Вин Дизель, Пол Уокер, Дуэйн Джонсон, Джордана Брюстер, Дуэйн Джонсон, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Галь Гадот.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6.

Рейтинг IMDb: 7.3.

Фото Кадр из фильма «Форсаж 5», режиссер Джастин Лин, Universal Pictures

В пятой части культовой франшизы Доминик Торетто и его команда решают провернуть грандиозное ограбление в Рио-де-Жанейро: похищение 100 миллионов долларов у коррумпированного наркобарона поможет им обрести свободу. Чтобы провернуть операцию, они объединяют всех знакомых из прошлых частей, превращаясь в команду мечты. Но за ними охотится как местная мафия, так и бескомпромиссный агент Хоббс.

Фильм сочетает безумный экшен, масштабные погони (легендарная сцена с сейфом на улицах) и мотив «семьи», который стал визитной карточкой серии. Именно с этой части «Форсаж» окончательно превращается из фильма о гонках в безумный криминальный боевик, нарушающий границы возможного.

Иллюзия обмана

Год: 2013.

Страна: США.

Режиссер: Луи Летерье.

В главных ролях: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Айла Фишер, Марк Руффало, Дэйв Франко.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8.

Рейтинг IMDb: 7.2.

Фото Кадр из фильма «Иллюзия обмана», режиссер Луи Летерье, Lionsgate, Summit Entertainment

Четыре талантливых иллюзиониста объединяются, чтобы проводить масштабные ограбления прямо во время своих шоу. Они действуют настолько дерзко, что не оставляют никаких следов, вызывая восхищение публики и ярость ФБР. Во время расследования выясняется, что у группы есть скрытый покровитель. Постепенно масштаб игры выходит далеко за рамки обычной магии. Фильм сочетает динамику, хитрые повороты и визуальные трюки.

Малыш на драйве

Год: 2017.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Эдгар Райт.

В главных ролях: Энсел Эльгорт, Кевин Спейси, Джейми Фокс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2.

Рейтинг IMDb: 7.5.

Фото Кадр из фильма «Малыш на драйве», режиссер Эдгар Райт, Sony Pictures Releasing

Молодой водитель-ас по прозвищу Малыш работает на преступного босса, помогая бандам скрываться после ограблений. Но у него есть одно условие: во время каждой операции он слушает музыку, которая синхронизирует его действия с миром.

Он мечтает уйти из криминального мира, но обстоятельства удерживают его в опасных делах. Когда он влюбляется, желание начать новую жизнь становится сильнее, однако выйти из игры оказывается куда сложнее, чем войти.

Яркий визуальный стиль, мощный саундтрек, отличная хореография сцен, ироничный сценарий и эмоциональная история выбора между преступлением и любовью выделяют этот фильм среди коллег по жанру.

Удача Логана

Год: 2017.

Страна: США.

Режиссер: Стивен Содерберг.

В главных ролях: Адам Драйвер, Ченнинг Татум, Дэниел Крэйг.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9.

Рейтинг IMDb: 7.0.

Фото Кадр из фильма «Удача Логана», режиссер Стивен Содерберг, Fingerprint Releasing, Bleecker Street

Двое братьев, Джимми и Клайд Логаны, пытаются провернуть крупное ограбление во время гонки NASCAR в Северной Каролине. Несмотря на репутацию неудачников, они собирают необычную команду и придумывают хитроумный план. Чтобы реализовать его, им нужно вытащить из тюрьмы мастера по взрывчатке (в исполнении Дэниела Крэйга) и обойти систему безопасности.

Сложность операции растет с каждой минутой, а обстоятельства постоянно меняются. Но братья показывают удивительную находчивость, стараясь применять интеллект, а не насилие. Фильм сочетает юмор, легкий тон и оригинальный подход к жанру — получилась своего рода южная версия «Одиннадцати друзей Оушена».