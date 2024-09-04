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Фильмы про подростков: Чумовая пятница и Леди Берд и другие
Фильмы и сериалы

Сегодня, 22:00

6 мин.

Поиски себя: 8 лучших фильмов про подростков

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Чумовая пятница»
Фото Кадр из фильма «Чумовая пятница»
Кадр из фильма «Общество мертвых поэтов»
Фото Кадр из фильма «Общество мертвых поэтов»
Кадр из фильма «Королевство полной луны»
Фото Кадр из фильма «Королевство полной луны»
Кадр из фильма LOL
Фото Кадр из фильма LOL
Кадр из фильма «Отличница легкого поведения»
Фото Кадр из фильма «Отличница легкого поведения»
Кадр из фильма «Леди Берд»
Фото Кадр из фильма «Леди Берд»
Кадр из фильма «Оторва»
Фото Кадр из фильма «Оторва»
Кадр из фильма «Хорошо быть тихоней»
Фото Кадр из фильма «Хорошо быть тихоней»
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Период взросления может ощущаться чередой бесконечных попыток преодолеть разногласия как с самим собой, так и целым миром. Подросткам кажется, что их никто не понимает. Зачастую, это правда, ведь им еще предстоит пройти долгий путь, чтобы узнать себя и то, чего они хотят от жизни. В кино по-разному исследуют переходный возраст, раскрывая драмы персонажей с точки зрения конфликта поколений, внутреннего диалога или наставничества. Собрали для вас подборку из 8 лучших фильмов про подростков.

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Чумовая пятница

Год выхода: 2003.
Страна: США.
Жанр: фэнтези, мелодрама, комедия, семейный, музыка.
Режиссер: Марк Уотерс.
В главных ролях: Джейми Ли Кертис, Линдси Лохан, Марк Хэрмон, Харольд Гулд, Чад Майкл Мюррэй.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0
Рейтинг IMDb: 6.3

После похода в китайский ресторан мать Тесс и дочь Анна меняются телами. Чтобы вернуть все на круги своя, героиням нужно прийти к искреннему взаимопониманию, и как можно скорее, ведь у Тесс скоро свадьба, а у Анны — важное выступление.

Кадр из фильма «Чумовая пятница»
Фото Кадр из фильма «Чумовая пятница»

В 2023 году Disney анонсировала сиквел «Чумовой пятницы», а в марте этого года Линдси Лохан подтвердила, что вторая часть находится в разработке. Премьера «Чумовой пятницы 2» пройдет в 2025 году.

Общество мертвых поэтов

Год выхода: 1989.
Страна: США.
Жанр: драма.
Режиссер: Питер Уир.
В главных ролях: Робин Уильямс, Роберт Шон Леонард, Итан Хоук, Джош Чарльз, Гейл Хэнсен.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2.
Рейтинг IMDb: 8.1.

Картина рассказывает об учениках престижной частной школы Welton, в основе которой лежат принципы: «Традиция», «Честь», «Дисциплина» и «Совершенство».

Кадр из фильма «Общество мертвых поэтов»
Фото Кадр из фильма «Общество мертвых поэтов»

Новый учитель Джон Китинг, казалось бы, совершенно не вписывается в традиционный уклад этого места. Он просит учеников называть его «О, капитан, мой капитан!», учит их смотреть на вещи с разных точек зрения и ловить мгновение. Под впечатлением от его лекций юноши возрождают литературный клуб «Общество мертвых поэтов», членом которого в прошлом был сам Китинг.

Королевство полной луны

Год выхода: 2012.
Страна: США.
Жанр: семейный, комедия, драма, мелодрама.
Режиссер: Уэс Андерсон.
В главных ролях: Брюс Уиллис, Эдвард Нортон, Билл Мюррей, Фрэнсис Макдорманд, Джаред Гилман.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7.
Рейтинг IMDb: 7.8.

Действие фильма Уэса Андерсона разворачивается в 1960-е годы. По сюжету влюбленные подростки Сэм и Сьюзи сбегают, чтобы найти место, где смогут быть счастливы. Найти пропавших детей пытаются местные власти во главе с шерифом и отряд местных бойскаутов.

Кадр из фильма «Королевство полной луны»
Фото Кадр из фильма «Королевство полной луны»

По словам режиссера, главным чувством, побудившим его к созданию картины, была детская влюбленность — абсолютно всепоглощающая, какой он ее помнил: «Королевство», например, кто-то однажды назвал «воспоминанием о фантазии». Это эмоции, которые я сам испытывал в том возрасте, и мое представление о том, как эти эмоции надо выражать".

LOL

Год выхода: 2008.
Страна: Франция.
Жанр: мелодрама, комедия.
Режиссер: Лиза Азуэлос.
В главных ролях: Криста Тере, Софи Марсо, Жереми Капон, Марион Шабассоль, Луи Лесаж.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0
Рейтинг IMDb: 6.3.

В первый же день после летних каникул Лолу бросает парень, и она пытается понять, что делать дальше. Мама Лолы — архитектор в разводе, которая втайне от детей встречается со своим бывшим мужем и не может отпустить прошлое. Картина Лизы Азуэлос рассказывает о сложностях взросления, которые испытывает как сам подросток, так и его родители, не готовые к тому, что их ребенок переходит на новый этап своей жизни.

Кадр из фильма LOL
Фото Кадр из фильма LOL

В 2012 году вышел одноименный голливудский ремейк фильма LOL (в российском варианте «Лето. Одноклассники. Любовь») с Майли Сайрус, Деми Мур и Эшли Грин.

Отличница легкого поведения

Год выхода: 2010.
Страна: США.
Жанр: комедия, мелодрама.
Режиссер: Уилл Глак.
В главных ролях: Эмма Стоун, Пенн Бэджли, Аманда Байнс, Дэн Берд, Томас Хейден Черч.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9.
Рейтинг IMDb: 7.0.

Радикальная смена имиджа помогает старшекласснице Олив Пендергаст перестать быть «невидимкой» в школе, однако популярность главной героини негативно сказывается на ее репутации. Олив решается рассказать всем правду, чтобы положить конец ложным слухам.

Кадр из фильма «Отличница легкого поведения»
Фото Кадр из фильма «Отличница легкого поведения»

В 2011 году за роль Олив Эмма Стоун была номинирована на «Золотой глобус». В интервью с Тимоти Шаламе в проекте Actors on Actors актриса рассказала, что никогда не смотрела «Отличницу легкого поведения», но видела некоторые сцены из фильма.

Леди Берд

Год выхода: 2017.
Страна: США.
Жанр: драма, комедия.
Режиссер: Грета Гервиг.
В главных ролях: Сирша Ронан, Лори Меткаф, Трэйси Леттс, Лукас Хеджес, Тимоти Шаламе.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0
Рейтинг IMDb: 7.4.

Кристина учится в консервативной католической школе и пытается найти свое место в мире. Ее главная мечта — вырваться из провинции и поехать учиться в Нью-Йорк.

Кадр из фильма «Леди Берд»
Фото Кадр из фильма «Леди Берд»

Режиссер фильма Грета Гервиг посоветовала исполнительнице главной роли Сирше Ронан посмотреть «Бумажную луну». По мнению постановщицы, роуд-муви 1973 года могло помочь Сирше лучше выстроить динамику отношений с экранной матерью.

Оторва

Год выхода: 2008.
Страна: США, Великобритания, Франция.
Жанр: драма, комедия.
Режиссер: Ник Мур.
В главных ролях: Эмма Робертс, Алекс Петтифер, Джорджия Кинг, Кимберли Никсон, Мэйси Престон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1.
Рейтинг IMDb: 6.1.

Поппи Мур не может принять новый брак своего отца и в качестве протеста ведет себя очень эксцентрично. В ответ он отправляет дочь на перевоспитание в английский пансион для девушек, надеясь, что новое учебное заведение благоприятно повлияет на Поппи.

Кадр из фильма «Оторва»
Фото Кадр из фильма «Оторва»

Главная героиня, в свою очередь, не собирается задерживаться там надолго и готова сделать все ради того, чтобы ее исключили.

Хорошо быть тихоней

Год выхода: 2012.
Страна: США.
Жанр: драма.
Режиссер: Стивен Чбоски.
В главных ролях: Логан Лерман, Эмма Уотсон, Эзра Миллер, Нина Добрев, Дилан МакДермотт.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5.
Рейтинг IMDb: 7.9.

Экранизация одноименного эпистолярного романа Стивена Чбоски (он также выступил режиссером фильма) рассказывает о подростке-интроверте, который находится в депрессии и ищет в себе силы для того, чтобы пойти дальше, расширить круг общения и поменять точку зрения на многие вещи.

Кадр из фильма «Хорошо быть тихоней»
Фото Кадр из фильма «Хорошо быть тихоней»

Главный слоган фильма — «Будь фильтром, а не губкой!». «Хорошо быть тихоней» получил премию «Независимый дух» за лучший дебютный фильм и попал в десятку лучших картин года по версии Национального совета кинокритиков США.

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