Поиски себя: 8 лучших фильмов про подростков

Период взросления может ощущаться чередой бесконечных попыток преодолеть разногласия как с самим собой, так и целым миром. Подросткам кажется, что их никто не понимает. Зачастую, это правда, ведь им еще предстоит пройти долгий путь, чтобы узнать себя и то, чего они хотят от жизни. В кино по-разному исследуют переходный возраст, раскрывая драмы персонажей с точки зрения конфликта поколений, внутреннего диалога или наставничества. Собрали для вас подборку из 8 лучших фильмов про подростков.

Чумовая пятница

Год выхода: 2003.

Страна: США.

Жанр: фэнтези, мелодрама, комедия, семейный, музыка.

Режиссер: Марк Уотерс.

В главных ролях: Джейми Ли Кертис, Линдси Лохан, Марк Хэрмон, Харольд Гулд, Чад Майкл Мюррэй.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0

Рейтинг IMDb: 6.3

После похода в китайский ресторан мать Тесс и дочь Анна меняются телами. Чтобы вернуть все на круги своя, героиням нужно прийти к искреннему взаимопониманию, и как можно скорее, ведь у Тесс скоро свадьба, а у Анны — важное выступление.

Фото Кадр из фильма «Чумовая пятница»

В 2023 году Disney анонсировала сиквел «Чумовой пятницы», а в марте этого года Линдси Лохан подтвердила, что вторая часть находится в разработке. Премьера «Чумовой пятницы 2» пройдет в 2025 году.

Общество мертвых поэтов

Год выхода: 1989.

Страна: США.

Жанр: драма.

Режиссер: Питер Уир.

В главных ролях: Робин Уильямс, Роберт Шон Леонард, Итан Хоук, Джош Чарльз, Гейл Хэнсен.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2.

Рейтинг IMDb: 8.1.

Картина рассказывает об учениках престижной частной школы Welton, в основе которой лежат принципы: «Традиция», «Честь», «Дисциплина» и «Совершенство».

Фото Кадр из фильма «Общество мертвых поэтов»

Новый учитель Джон Китинг, казалось бы, совершенно не вписывается в традиционный уклад этого места. Он просит учеников называть его «О, капитан, мой капитан!», учит их смотреть на вещи с разных точек зрения и ловить мгновение. Под впечатлением от его лекций юноши возрождают литературный клуб «Общество мертвых поэтов», членом которого в прошлом был сам Китинг.

Королевство полной луны

Год выхода: 2012.

Страна: США.

Жанр: семейный, комедия, драма, мелодрама.

Режиссер: Уэс Андерсон.

В главных ролях: Брюс Уиллис, Эдвард Нортон, Билл Мюррей, Фрэнсис Макдорманд, Джаред Гилман.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7.

Рейтинг IMDb: 7.8.

Действие фильма Уэса Андерсона разворачивается в 1960-е годы. По сюжету влюбленные подростки Сэм и Сьюзи сбегают, чтобы найти место, где смогут быть счастливы. Найти пропавших детей пытаются местные власти во главе с шерифом и отряд местных бойскаутов.

Фото Кадр из фильма «Королевство полной луны»

По словам режиссера, главным чувством, побудившим его к созданию картины, была детская влюбленность — абсолютно всепоглощающая, какой он ее помнил: «Королевство», например, кто-то однажды назвал «воспоминанием о фантазии». Это эмоции, которые я сам испытывал в том возрасте, и мое представление о том, как эти эмоции надо выражать".

LOL

Год выхода: 2008.

Страна: Франция.

Жанр: мелодрама, комедия.

Режиссер: Лиза Азуэлос.

В главных ролях: Криста Тере, Софи Марсо, Жереми Капон, Марион Шабассоль, Луи Лесаж.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0

Рейтинг IMDb: 6.3.

В первый же день после летних каникул Лолу бросает парень, и она пытается понять, что делать дальше. Мама Лолы — архитектор в разводе, которая втайне от детей встречается со своим бывшим мужем и не может отпустить прошлое. Картина Лизы Азуэлос рассказывает о сложностях взросления, которые испытывает как сам подросток, так и его родители, не готовые к тому, что их ребенок переходит на новый этап своей жизни.

Фото Кадр из фильма LOL

В 2012 году вышел одноименный голливудский ремейк фильма LOL (в российском варианте «Лето. Одноклассники. Любовь») с Майли Сайрус, Деми Мур и Эшли Грин.

Отличница легкого поведения

Год выхода: 2010.

Страна: США.

Жанр: комедия, мелодрама.

Режиссер: Уилл Глак.

В главных ролях: Эмма Стоун, Пенн Бэджли, Аманда Байнс, Дэн Берд, Томас Хейден Черч.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9.

Рейтинг IMDb: 7.0.

Радикальная смена имиджа помогает старшекласснице Олив Пендергаст перестать быть «невидимкой» в школе, однако популярность главной героини негативно сказывается на ее репутации. Олив решается рассказать всем правду, чтобы положить конец ложным слухам.

Фото Кадр из фильма «Отличница легкого поведения»

В 2011 году за роль Олив Эмма Стоун была номинирована на «Золотой глобус». В интервью с Тимоти Шаламе в проекте Actors on Actors актриса рассказала, что никогда не смотрела «Отличницу легкого поведения», но видела некоторые сцены из фильма.

Леди Берд

Год выхода: 2017.

Страна: США.

Жанр: драма, комедия.

Режиссер: Грета Гервиг.

В главных ролях: Сирша Ронан, Лори Меткаф, Трэйси Леттс, Лукас Хеджес, Тимоти Шаламе.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0

Рейтинг IMDb: 7.4.

Кристина учится в консервативной католической школе и пытается найти свое место в мире. Ее главная мечта — вырваться из провинции и поехать учиться в Нью-Йорк.

Фото Кадр из фильма «Леди Берд»

Режиссер фильма Грета Гервиг посоветовала исполнительнице главной роли Сирше Ронан посмотреть «Бумажную луну». По мнению постановщицы, роуд-муви 1973 года могло помочь Сирше лучше выстроить динамику отношений с экранной матерью.

Оторва

Год выхода: 2008.

Страна: США, Великобритания, Франция.

Жанр: драма, комедия.

Режиссер: Ник Мур.

В главных ролях: Эмма Робертс, Алекс Петтифер, Джорджия Кинг, Кимберли Никсон, Мэйси Престон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1.

Рейтинг IMDb: 6.1.

Поппи Мур не может принять новый брак своего отца и в качестве протеста ведет себя очень эксцентрично. В ответ он отправляет дочь на перевоспитание в английский пансион для девушек, надеясь, что новое учебное заведение благоприятно повлияет на Поппи.

Фото Кадр из фильма «Оторва»

Главная героиня, в свою очередь, не собирается задерживаться там надолго и готова сделать все ради того, чтобы ее исключили.

Хорошо быть тихоней

Год выхода: 2012.

Страна: США.

Жанр: драма.

Режиссер: Стивен Чбоски.

В главных ролях: Логан Лерман, Эмма Уотсон, Эзра Миллер, Нина Добрев, Дилан МакДермотт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5.

Рейтинг IMDb: 7.9.

Экранизация одноименного эпистолярного романа Стивена Чбоски (он также выступил режиссером фильма) рассказывает о подростке-интроверте, который находится в депрессии и ищет в себе силы для того, чтобы пойти дальше, расширить круг общения и поменять точку зрения на многие вещи.

Фото Кадр из фильма «Хорошо быть тихоней»

Главный слоган фильма — «Будь фильтром, а не губкой!». «Хорошо быть тихоней» получил премию «Независимый дух» за лучший дебютный фильм и попал в десятку лучших картин года по версии Национального совета кинокритиков США.