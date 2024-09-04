Поиски себя: 8 лучших фильмов про подростков

Период взросления может ощущаться чередой бесконечных попыток преодолеть разногласия как с самим собой, так и целым миром. Подросткам кажется, что их никто не понимает. Зачастую, это правда, ведь им еще предстоит пройти долгий путь, чтобы узнать себя и то, чего они хотят от жизни. В кино по-разному исследуют переходный возраст, раскрывая драмы персонажей с точки зрения конфликта поколений, внутреннего диалога или наставничества. Собрали для вас подборку из 8 лучших фильмов про подростков.
Год выхода: 2003.
Страна: США.
Жанр: фэнтези, мелодрама, комедия, семейный, музыка.
Режиссер: Марк Уотерс.
В главных ролях: Джейми Ли Кертис, Линдси Лохан, Марк Хэрмон, Харольд Гулд, Чад Майкл Мюррэй.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0
Рейтинг IMDb: 6.3
После похода в китайский ресторан мать Тесс и дочь Анна меняются телами. Чтобы вернуть все на круги своя, героиням нужно прийти к искреннему взаимопониманию, и как можно скорее, ведь у Тесс скоро свадьба, а у Анны — важное выступление.
В 2023 году Disney анонсировала сиквел «Чумовой пятницы», а в марте этого года Линдси Лохан подтвердила, что вторая часть находится в разработке. Премьера «Чумовой пятницы 2» пройдет в 2025 году.
Год выхода: 1989.
Страна: США.
Жанр: драма.
Режиссер: Питер Уир.
В главных ролях: Робин Уильямс, Роберт Шон Леонард, Итан Хоук, Джош Чарльз, Гейл Хэнсен.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2.
Рейтинг IMDb: 8.1.
Картина рассказывает об учениках престижной частной школы Welton, в основе которой лежат принципы: «Традиция», «Честь», «Дисциплина» и «Совершенство».
Новый учитель Джон Китинг, казалось бы, совершенно не вписывается в традиционный уклад этого места. Он просит учеников называть его «О, капитан, мой капитан!», учит их смотреть на вещи с разных точек зрения и ловить мгновение. Под впечатлением от его лекций юноши возрождают литературный клуб «Общество мертвых поэтов», членом которого в прошлом был сам Китинг.
Год выхода: 2012.
Страна: США.
Жанр: семейный, комедия, драма, мелодрама.
Режиссер: Уэс Андерсон.
В главных ролях: Брюс Уиллис, Эдвард Нортон, Билл Мюррей, Фрэнсис Макдорманд, Джаред Гилман.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7.
Рейтинг IMDb: 7.8.
Действие фильма Уэса Андерсона разворачивается в 1960-е годы. По сюжету влюбленные подростки Сэм и Сьюзи сбегают, чтобы найти место, где смогут быть счастливы. Найти пропавших детей пытаются местные власти во главе с шерифом и отряд местных бойскаутов.
По словам режиссера, главным чувством, побудившим его к созданию картины, была детская влюбленность — абсолютно всепоглощающая, какой он ее помнил: «Королевство», например, кто-то однажды назвал «воспоминанием о фантазии». Это эмоции, которые я сам испытывал в том возрасте, и мое представление о том, как эти эмоции надо выражать".
Год выхода: 2008.
Страна: Франция.
Жанр: мелодрама, комедия.
Режиссер: Лиза Азуэлос.
В главных ролях: Криста Тере, Софи Марсо, Жереми Капон, Марион Шабассоль, Луи Лесаж.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0
Рейтинг IMDb: 6.3.
В первый же день после летних каникул Лолу бросает парень, и она пытается понять, что делать дальше. Мама Лолы — архитектор в разводе, которая втайне от детей встречается со своим бывшим мужем и не может отпустить прошлое. Картина Лизы Азуэлос рассказывает о сложностях взросления, которые испытывает как сам подросток, так и его родители, не готовые к тому, что их ребенок переходит на новый этап своей жизни.
В 2012 году вышел одноименный голливудский ремейк фильма LOL (в российском варианте «Лето. Одноклассники. Любовь») с Майли Сайрус, Деми Мур и Эшли Грин.
Год выхода: 2010.
Страна: США.
Жанр: комедия, мелодрама.
Режиссер: Уилл Глак.
В главных ролях: Эмма Стоун, Пенн Бэджли, Аманда Байнс, Дэн Берд, Томас Хейден Черч.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9.
Рейтинг IMDb: 7.0.
Радикальная смена имиджа помогает старшекласснице Олив Пендергаст перестать быть «невидимкой» в школе, однако популярность главной героини негативно сказывается на ее репутации. Олив решается рассказать всем правду, чтобы положить конец ложным слухам.
В 2011 году за роль Олив Эмма Стоун была номинирована на «Золотой глобус». В интервью с Тимоти Шаламе в проекте Actors on Actors актриса рассказала, что никогда не смотрела «Отличницу легкого поведения», но видела некоторые сцены из фильма.
Год выхода: 2017.
Страна: США.
Жанр: драма, комедия.
Режиссер: Грета Гервиг.
В главных ролях: Сирша Ронан, Лори Меткаф, Трэйси Леттс, Лукас Хеджес, Тимоти Шаламе.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0
Рейтинг IMDb: 7.4.
Кристина учится в консервативной католической школе и пытается найти свое место в мире. Ее главная мечта — вырваться из провинции и поехать учиться в Нью-Йорк.
Режиссер фильма Грета Гервиг посоветовала исполнительнице главной роли Сирше Ронан посмотреть «Бумажную луну». По мнению постановщицы, роуд-муви 1973 года могло помочь Сирше лучше выстроить динамику отношений с экранной матерью.
Год выхода: 2008.
Страна: США, Великобритания, Франция.
Жанр: драма, комедия.
Режиссер: Ник Мур.
В главных ролях: Эмма Робертс, Алекс Петтифер, Джорджия Кинг, Кимберли Никсон, Мэйси Престон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1.
Рейтинг IMDb: 6.1.
Поппи Мур не может принять новый брак своего отца и в качестве протеста ведет себя очень эксцентрично. В ответ он отправляет дочь на перевоспитание в английский пансион для девушек, надеясь, что новое учебное заведение благоприятно повлияет на Поппи.
Главная героиня, в свою очередь, не собирается задерживаться там надолго и готова сделать все ради того, чтобы ее исключили.
Год выхода: 2012.
Страна: США.
Жанр: драма.
Режиссер: Стивен Чбоски.
В главных ролях: Логан Лерман, Эмма Уотсон, Эзра Миллер, Нина Добрев, Дилан МакДермотт.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5.
Рейтинг IMDb: 7.9.
Экранизация одноименного эпистолярного романа Стивена Чбоски (он также выступил режиссером фильма) рассказывает о подростке-интроверте, который находится в депрессии и ищет в себе силы для того, чтобы пойти дальше, расширить круг общения и поменять точку зрения на многие вещи.
Главный слоган фильма — «Будь фильтром, а не губкой!». «Хорошо быть тихоней» получил премию «Независимый дух» за лучший дебютный фильм и попал в десятку лучших картин года по версии Национального совета кинокритиков США.