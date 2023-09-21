10 фильмов про призраков: от культовых до современных

За годы развития киноиндустрии призраки стали одним из самых популярных и захватывающих мотивов в жанре ужасов и фэнтези. От мрачных и культовых классических до современных психологических триллеров мир призраков остается богатым и удивительным источником вдохновения для кинематографистов.

Собрали увлекательную подборку фильмов о призраках: тут и признанные шедевры, и свежие работы, на которые стоит обратить внимание.

Охотники за привидениями

Год выхода: 1984.

Жанр: комедия, фэнтези.

Режиссер: Айван Райтман.

В главных ролях: Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Харольд Рэмис, Эрни Хадсон.

Оценка IMDb: 7.8.

Оценка Кинопоиск: 8.0.

Фантастическая комедия о трех исследователях из Колумбийского университета, занимающихся исследованиями паранормальных явлений. После того, как руководство университета увольняет горе-ученых из-за «псевдонаучности» их экпериментов, троица решает начать свое дело по поимке привидений.

В ходе своих приключений они столкнутся с множеством призраков и демонов, среди которых даже шумерский бог разрушения и, конечно же, огромный зефирный человек.

Фото Кадр из фильма «Охотники за привидениями»

Плазменные излучатели, комбинезоны, Cadillac с фирменной эмблемой заняли свое почетное место в пантеоне самых запоминающихся образов массовой культуры, а фильм породил целую франшизу, вышедшую за пределы киноэкранов.

В 2015 году картину включили в Национальный реестр фильмов США. Отдельного упоминания заслуживает заглавная песня, номинировавшаяся на «Оскар» и получившая «Грэмми» за лучшее инструментальное исполнение.

Привидение

Страна: США.

Год выхода: 1990.

Жанр: фэнтези, мелодрама.

Режиссер: Джерри Цукер.

В главных ролях: Патрик Суэйзи, Деми Мур, Вупи Голдберг.

Оценка IMDb: 7.1.

Оценка Кинопоиск: 8.2.

Еще один легендарный фильм о призраках, но на этот раз мелодрама. Она удостоилась двух «Оскаров», «Золотого глобуса» и трех премий «Сатурн», а также подарила нам культовую сцену с гончарным кругом — объект множества пародий и оммажей.

Фото Кадр из фильма «Привидения»

Фильм рассказывает историю Сэма Уита, ставшего призраком после нападения грабителя. С помощью медиума Сэм пытается помочь возлюбленной, над которой также нависла опасность, а заодно и раскрывает заговор своего друга, втянутого в криминальную жизнь Нью-Йорка.

Каспер

Год выпуска: 1995.

Жанр: фэнтези, комедия.

Режиссер: Брэд Саймон.

В главных ролях: Кристина Риччи, Билл Пуллман, Кэтрин Маллен, Эрик Айдл, и другие.

Оценка IMDb: 6.1.

Оценка Кинопоиск: 7.2.

Специалист по паранормальным явлениям Джеймс Харви вместе со своей дочерью Кейтлин переезжает в особняк, наполненный привидениями. Хозяйка особняка нанимает отца главной героини в попытке избавиться от зловредных духов. Одним из населяющих поместье призраков оказывается Каспер — дружелюбное привидение, в корне отличающееся от своих злых родственников.

Фото Кадр из фильма «Каспер»

Сентиментальное, хоть и выполненное в мрачных тонах семейное кино, наполненно множеством отсылок и камео, среди которых Дэн Эйкройд в роли охотника за привидениями из легендарного фильма.

Сонная лощина

Год выхода: 1999.

Жанр: ужасы, триллер, фэнтези.

Режиссер: Тим Бертон.

В главных ролях: Джонни Депп, Кристина Риччи, Миранда Ричардсон, Кристофер Уокен.

Оценка IMDb: 7.3.

Оценка Кинопоиск: 7.9.

Экранизация одноименного рассказа Вашингтона Ирвинга рассказывает историю констебля Икабода Крейна. Он отправляется в деревню под названием «Сонная лощина» для расследования серии загадочных убийств, совершенных не менее загадочным всадником без головы.

Фото Кадр из фильма «Сонная лощина»

Уникальный стиль Тима Бертона, смесь ужасов и черного юмора, добротная актерская игра и операторская работа, за которую Эммануэль Любецки был номинирован на «Оскар», не заставят скучать при просмотре фильма.

Шестое чувство

Год выхода: 1999.

Жанр: триллер, драма, фэнтези.

Режиссер: М. Найт Шьямалан.

В главных ролях: Брюс Уиллис, Хейли Джоэл Осмент, Тони Коллетт.

Оценка IMDb: 8.2.

Оценка Кинопоиск: 8.2.

Фильм мастера мистических триллеров М. Найта Шьямалана занял 68 место в списке 500 лучших фильмов ужасов по версии пользователей сайта IMDB и принес создателям шесть номинаций на Оскар, среди которых «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий».

Фото Кадр из фильма «Шестое чувство»

Заслуженный детский психолог Малькольм Кроу сталкивается с уникальным случаем: один из его пациентов — девятилетний мальчик по имени Коул — видит призраков умерших людей. И тут, пожалуй, мы остановимся в описании сюжета. Главное, помните, что режиссер фильма — большой любитель запутать зрителя, а в конце объяснить все с помощью внезапного сюжетного поворота.

Звонок

Год выхода: 2002.

Жанр: ужасы, триллер.

Режиссер: Гор Вербински.

В главных ролях: Наоми Уоттс, Мартин Хендерсон, Дэвид Дорфман.

Оценка IMDb: 7.1.

Оценка Кинопоиск: 7.3.

Ремейк одноименного японского фильма ужасов, основанного на романе японского писателя Кодзи Судзуки. Фильм 2002 года рассказывает историю журналистки Рейчел, расследующей череду убийств, связанных с проклятой кассетой, после просмотра которой жертве остается жить семь дней. В ходе своего расследования героиня Наоми Уоттс столкнется с потусторонней сущностью по имени Самара Морган — девочкой, обладавшей экстрасенсорными способностями и после смерти ставшей призраком.

Фото Кадр из фильма «Звонок»

Фильм был хорошо принят зрителями, и даже режиссер оригинального японского фильма Хидэо Наката по достоинству оценил ремейк. «Звонок» популяризировал жанр «японского ужаса» за пределами Страны восходящего солнца: спустя два года на экраны вышел фильм «Проклятье», а в 2005 году — «Темные воды». Оба фильма, по примеру фильма о Самаре, вылезающей из телевизора, являются ремейками японских фильмов ужасов.

Битлджус

Год выпуска: 1988.

Жанр: Фэнтези, Комедия.

Страна: США.

Режиссер: Тим Бертон.

Главные актеры: Майкл Китон, Вайнона Райдер, Алек Болдуин, Гайлин Грин, Джина Дэвис и другие.

Оценка IMDb: 7.5.

Оценка Кинопоиск: 7.4.

Главные герои, Адам и Барбара, погибают в автокатастрофе и становятся призраками в собственном доме. Умершие сталкиваются с бюрократической волокитой даже после смерти и, так как все еще не могут покинуть собственный дом, решают изгнать оттуда новых хозяев — семью Дитц, прибегнув при этом к помощи Битлджуса — непредсказуемого призрака, который даже из простых вещей, насколько это применимо в отношении загробной жизни, создает хаос.

Фото Кадр из фильма «Биттлджус»

Тим Бертон верен своему стилю и все так же мастерски тасует жанр ужаса и черной комедии, подкрепляя все яркими образами персонажей. Даже пресная игра Джины Дэвис и Алека Болдуина, за которую критиковали фильм на старте, позволяет другим персонажам раскрыться, а образ Битлджуса в исполнении Майкла Китона играет новыми красками.

Астрал

Год выхода: 2010.

Жанр: ужасы, триллер.

Режиссер: Джеймс Ван.

В главных ролях: Патрик Уилсон, Роза Байрн, Тай Симпкинс.

Оценка IMDb: 6.8.

Оценка Кинопоиск: 6.8.

Джош и Рене Ламберт вместе с детьми переезжают в новый дом, в котором сталкиваются со множеством пугающих событий. Они выясняют, что на их жилище лежит проклятье, а сын, оказывается, заперт в мире духов, где его душой пытаются завладеть призраки. Помочь мальчику вернуться в наш мир может только отец, ведь оба они умеют выходить в астрал.

Фото Кадр из фильма «Астрал»

Багровый пик

Год выхода: 2015.

Жанр: ужасы, фэнтези, драма.

Режиссер: Гильермо дель Торо.

В главных ролях: Миа Васиковска, Том Хиддлстон, Джессика Честейн, Чарли Ханнэм.

Оценка IMDb: 6.5.

Оценка Кинопоиск: 6.7.

Юная американка по имени Эдит Кушинг (Миа Васиковска) выходит замуж за загадочного аристократа Сэра Томаса Шарпа (Том Хиддлстон) и после смерти своего отца, который был против брака, переезжает в родовое поместье мужа — Аллердэйл, в народе прозванное Багровым пиком. Своим названием особняк обязан месторождениям красной глины, которая проступает на поверхность и каждую зиму окрашивает холм в кроваво-красный цвет. Багровый пик наполнен не только тайнами прошлого его хозяев — Томаса и его сестры Люсиль — но и призраками, связанными с произошедшими событиями.

Фото Кадр из фильма «Багровый пик»

Режиссер Гильермо Дель Торо прекрасно работает с яркими образами, а его фильм предлагает захватывающее до дрожи путешествие в готический и фантастический мир.

Прошлой ночью в Сохо

Год выпуска: 2021.

Жанр: психологический триллер, драма, ужасы.

Режиссер: Эдгар Райт.

В главных ролях: Томасин Маккензи, Аня Тейлор-Джой, Мэтт Смит, Дайан Ригг, Теренс Стэмп и другие.

Оценка IMDb: 7.0.

Оценка Кинопоиск: 6.9.

Элоиза (Томасин Маккензи) — молодая девушка из Корнуолла, которая переезжает в Лондон в погоне за мечтой и хочет стать модельером. Героиня, увлеченная эстетикой свингующего лондона 1960-х, не может найти общий язык со сверстниками в общежитии и решается на переезд в маленькую комнату в районе Сохо.

Фото Кадр из фильма «Прошлой ночью в Сохо»

На новом месте Элоизе снятся сны о 1960-х годах, в которых она принимает на себя роль Сэнди (Аня Тейлор-Джой) — молодой блондинки, стремящейся стать певицей. В своих снах героиня находит вдохновение для создания одежды, но образы из сновидений начинают просачиваться в реальный мир.

Эдгар Райт впервые в своей карьере снял серьезный хоррор. Игра актеров, прекрасный саундтрек и визуальное богатство образов Лондона прошлого, созданное с большой любовью, делает новый фильм автора «Зомби по имени Шон» завораживающим зрелищем, в конце которого зрителя ждет неплохой сюжетный поворот.

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