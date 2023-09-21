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10 фильмов про призраков: от культовых до современных

Алиса Бондаренко
Киноман
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Кадр из фильма «Охотники за привидениями»
Фото Кадр из фильма «Охотники за привидениями»
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За годы развития киноиндустрии призраки стали одним из самых популярных и захватывающих мотивов в жанре ужасов и фэнтези. От мрачных и культовых классических до современных психологических триллеров мир призраков остается богатым и удивительным источником вдохновения для кинематографистов.

Собрали увлекательную подборку фильмов о призраках: тут и признанные шедевры, и свежие работы, на которые стоит обратить внимание.

Охотники за привидениями

Год выхода: 1984.
Жанр: комедия, фэнтези.
Режиссер: Айван Райтман.
В главных ролях: Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Харольд Рэмис, Эрни Хадсон.
Оценка IMDb: 7.8.
Оценка Кинопоиск: 8.0.

Фантастическая комедия о трех исследователях из Колумбийского университета, занимающихся исследованиями паранормальных явлений. После того, как руководство университета увольняет горе-ученых из-за «псевдонаучности» их экпериментов, троица решает начать свое дело по поимке привидений.

В ходе своих приключений они столкнутся с множеством призраков и демонов, среди которых даже шумерский бог разрушения и, конечно же, огромный зефирный человек.

Кадр из фильма «Охотники за привидениями»
Фото Кадр из фильма «Охотники за привидениями»

Плазменные излучатели, комбинезоны, Cadillac с фирменной эмблемой заняли свое почетное место в пантеоне самых запоминающихся образов массовой культуры, а фильм породил целую франшизу, вышедшую за пределы киноэкранов.

В 2015 году картину включили в Национальный реестр фильмов США. Отдельного упоминания заслуживает заглавная песня, номинировавшаяся на «Оскар» и получившая «Грэмми» за лучшее инструментальное исполнение.

Привидение

Страна: США.
Год выхода: 1990.
Жанр: фэнтези, мелодрама.
Режиссер: Джерри Цукер.
В главных ролях: Патрик Суэйзи, Деми Мур, Вупи Голдберг.
Оценка IMDb: 7.1.
Оценка Кинопоиск: 8.2.

Еще один легендарный фильм о призраках, но на этот раз мелодрама. Она удостоилась двух «Оскаров», «Золотого глобуса» и трех премий «Сатурн», а также подарила нам культовую сцену с гончарным кругом — объект множества пародий и оммажей.

Кадр из фильма «Привидения»
Фото Кадр из фильма «Привидения»

Фильм рассказывает историю Сэма Уита, ставшего призраком после нападения грабителя. С помощью медиума Сэм пытается помочь возлюбленной, над которой также нависла опасность, а заодно и раскрывает заговор своего друга, втянутого в криминальную жизнь Нью-Йорка.

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Каспер

Год выпуска: 1995.
Жанр: фэнтези, комедия.
Режиссер: Брэд Саймон.
В главных ролях: Кристина Риччи, Билл Пуллман, Кэтрин Маллен, Эрик Айдл, и другие.
Оценка IMDb: 6.1.
Оценка Кинопоиск: 7.2.

Специалист по паранормальным явлениям Джеймс Харви вместе со своей дочерью Кейтлин переезжает в особняк, наполненный привидениями. Хозяйка особняка нанимает отца главной героини в попытке избавиться от зловредных духов. Одним из населяющих поместье призраков оказывается Каспер — дружелюбное привидение, в корне отличающееся от своих злых родственников.

Кадр из фильма «Каспер»
Фото Кадр из фильма «Каспер»

Сентиментальное, хоть и выполненное в мрачных тонах семейное кино, наполненно множеством отсылок и камео, среди которых Дэн Эйкройд в роли охотника за привидениями из легендарного фильма.

Сонная лощина

Год выхода: 1999.
Жанр: ужасы, триллер, фэнтези.
Режиссер: Тим Бертон.
В главных ролях: Джонни Депп, Кристина Риччи, Миранда Ричардсон, Кристофер Уокен.
Оценка IMDb: 7.3.
Оценка Кинопоиск: 7.9.

Экранизация одноименного рассказа Вашингтона Ирвинга рассказывает историю констебля Икабода Крейна. Он отправляется в деревню под названием «Сонная лощина» для расследования серии загадочных убийств, совершенных не менее загадочным всадником без головы.

Кадр из фильма «Сонная лощина»
Фото Кадр из фильма «Сонная лощина»

Уникальный стиль Тима Бертона, смесь ужасов и черного юмора, добротная актерская игра и операторская работа, за которую Эммануэль Любецки был номинирован на «Оскар», не заставят скучать при просмотре фильма.

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Шестое чувство

Год выхода: 1999.
Жанр: триллер, драма, фэнтези.
Режиссер: М. Найт Шьямалан.
В главных ролях: Брюс Уиллис, Хейли Джоэл Осмент, Тони Коллетт.
Оценка IMDb: 8.2.
Оценка Кинопоиск: 8.2.

Фильм мастера мистических триллеров М. Найта Шьямалана занял 68 место в списке 500 лучших фильмов ужасов по версии пользователей сайта IMDB и принес создателям шесть номинаций на Оскар, среди которых «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий».

Кадр из фильма «Шестое чувство»
Фото Кадр из фильма «Шестое чувство»

Заслуженный детский психолог Малькольм Кроу сталкивается с уникальным случаем: один из его пациентов — девятилетний мальчик по имени Коул — видит призраков умерших людей. И тут, пожалуй, мы остановимся в описании сюжета. Главное, помните, что режиссер фильма — большой любитель запутать зрителя, а в конце объяснить все с помощью внезапного сюжетного поворота.

Звонок

Год выхода: 2002.
Жанр: ужасы, триллер.
Режиссер: Гор Вербински.
В главных ролях: Наоми Уоттс, Мартин Хендерсон, Дэвид Дорфман.
Оценка IMDb: 7.1.
Оценка Кинопоиск: 7.3.

Ремейк одноименного японского фильма ужасов, основанного на романе японского писателя Кодзи Судзуки. Фильм 2002 года рассказывает историю журналистки Рейчел, расследующей череду убийств, связанных с проклятой кассетой, после просмотра которой жертве остается жить семь дней. В ходе своего расследования героиня Наоми Уоттс столкнется с потусторонней сущностью по имени Самара Морган — девочкой, обладавшей экстрасенсорными способностями и после смерти ставшей призраком.

Кадр из фильма «Звонок»
Фото Кадр из фильма «Звонок»

Фильм был хорошо принят зрителями, и даже режиссер оригинального японского фильма Хидэо Наката по достоинству оценил ремейк. «Звонок» популяризировал жанр «японского ужаса» за пределами Страны восходящего солнца: спустя два года на экраны вышел фильм «Проклятье», а в 2005 году — «Темные воды». Оба фильма, по примеру фильма о Самаре, вылезающей из телевизора, являются ремейками японских фильмов ужасов.

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Битлджус

Год выпуска: 1988.
Жанр: Фэнтези, Комедия.
Страна: США.
Режиссер: Тим Бертон.
Главные актеры: Майкл Китон, Вайнона Райдер, Алек Болдуин, Гайлин Грин, Джина Дэвис и другие.
Оценка IMDb: 7.5.
Оценка Кинопоиск: 7.4.

Главные герои, Адам и Барбара, погибают в автокатастрофе и становятся призраками в собственном доме. Умершие сталкиваются с бюрократической волокитой даже после смерти и, так как все еще не могут покинуть собственный дом, решают изгнать оттуда новых хозяев — семью Дитц, прибегнув при этом к помощи Битлджуса — непредсказуемого призрака, который даже из простых вещей, насколько это применимо в отношении загробной жизни, создает хаос.

Кадр из фильма «Биттлджус»
Фото Кадр из фильма «Биттлджус»

Тим Бертон верен своему стилю и все так же мастерски тасует жанр ужаса и черной комедии, подкрепляя все яркими образами персонажей. Даже пресная игра Джины Дэвис и Алека Болдуина, за которую критиковали фильм на старте, позволяет другим персонажам раскрыться, а образ Битлджуса в исполнении Майкла Китона играет новыми красками.

Астрал

Год выхода: 2010.
Жанр: ужасы, триллер.
Режиссер: Джеймс Ван.
В главных ролях: Патрик Уилсон, Роза Байрн, Тай Симпкинс.
Оценка IMDb: 6.8.
Оценка Кинопоиск: 6.8.

Джош и Рене Ламберт вместе с детьми переезжают в новый дом, в котором сталкиваются со множеством пугающих событий. Они выясняют, что на их жилище лежит проклятье, а сын, оказывается, заперт в мире духов, где его душой пытаются завладеть призраки. Помочь мальчику вернуться в наш мир может только отец, ведь оба они умеют выходить в астрал.

Кадр из фильма «Астрал»
Фото Кадр из фильма «Астрал»

Багровый пик

Год выхода: 2015.
Жанр: ужасы, фэнтези, драма.
Режиссер: Гильермо дель Торо.
В главных ролях: Миа Васиковска, Том Хиддлстон, Джессика Честейн, Чарли Ханнэм.
Оценка IMDb: 6.5.
Оценка Кинопоиск: 6.7.

Юная американка по имени Эдит Кушинг (Миа Васиковска) выходит замуж за загадочного аристократа Сэра Томаса Шарпа (Том Хиддлстон) и после смерти своего отца, который был против брака, переезжает в родовое поместье мужа — Аллердэйл, в народе прозванное Багровым пиком. Своим названием особняк обязан месторождениям красной глины, которая проступает на поверхность и каждую зиму окрашивает холм в кроваво-красный цвет. Багровый пик наполнен не только тайнами прошлого его хозяев — Томаса и его сестры Люсиль — но и призраками, связанными с произошедшими событиями.

Кадр из фильма «Багровый пик»
Фото Кадр из фильма «Багровый пик»

Режиссер Гильермо Дель Торо прекрасно работает с яркими образами, а его фильм предлагает захватывающее до дрожи путешествие в готический и фантастический мир.

Прошлой ночью в Сохо

Год выпуска: 2021.
Жанр: психологический триллер, драма, ужасы.
Режиссер: Эдгар Райт.
В главных ролях: Томасин Маккензи, Аня Тейлор-Джой, Мэтт Смит, Дайан Ригг, Теренс Стэмп и другие.
Оценка IMDb: 7.0.
Оценка Кинопоиск: 6.9.

Элоиза (Томасин Маккензи) — молодая девушка из Корнуолла, которая переезжает в Лондон в погоне за мечтой и хочет стать модельером. Героиня, увлеченная эстетикой свингующего лондона 1960-х, не может найти общий язык со сверстниками в общежитии и решается на переезд в маленькую комнату в районе Сохо.

Кадр из фильма «Прошлой ночью в Сохо»
Фото Кадр из фильма «Прошлой ночью в Сохо»

На новом месте Элоизе снятся сны о 1960-х годах, в которых она принимает на себя роль Сэнди (Аня Тейлор-Джой) — молодой блондинки, стремящейся стать певицей. В своих снах героиня находит вдохновение для создания одежды, но образы из сновидений начинают просачиваться в реальный мир.

Эдгар Райт впервые в своей карьере снял серьезный хоррор. Игра актеров, прекрасный саундтрек и визуальное богатство образов Лондона прошлого, созданное с большой любовью, делает новый фильм автора «Зомби по имени Шон» завораживающим зрелищем, в конце которого зрителя ждет неплохой сюжетный поворот.

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