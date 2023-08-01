Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 22:00

6 фильмов про серфинг, после которых захочется покорить океан

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Покорители волн».
Telegram Дзен

Серфинг, пожалуй, самый летний вид спорта. Собрали несколько картин, главные герои которых встали на доску и отправились покорять волны. Здесь и культовые боевики, и трогательные мелодрамы, и даже парочка историй с участием гигантских акул.

На гребне волны / 1991 / Япония, США

Рейтинг Кинопоиска: 7.8
Рейтинг IMDb: 7.2

Знаковый боевик о серферах, промышляющих ограблениями банков, сняла Кэтрин Бигелоу, которая чуть позже вошла в историю как первая женщина, получившая «Оскар» за режиссуру. А одним из продюсеров ленты выступил ее бывший муж Джеймс Кэмерон («Титаник», «Аватар»).

Роль молодого агента ФБР, которому предстоит внедриться в банду, досталась Киану Ривзу. Образ Джонни Юты принес ему премию канала MTV в номинации «Самый желанный мужчина»: актер обошел своего коллегу по фильму Патрика Суэйзи, а также Кевина Костнера, Кристиана Слейтера и Жан-Клода Ван Дамма.

В 2015 году на экраны вышел одноименный ремейк картины, но он получил в основном негативные рецензии. Джонни сыграл Люк Брейси («По соображениям совести»), а Бодхи — Эдгар Рамирес («Афера в Майами»), хотя на роль лидера банды серферов также претендовали Том Харди, Колин Фаррелл и Крис Хемсворт.

Оппенгеймер. «Оппенгеймер» с Киллианом Мерфи уже на экранах. Каким вышел фильм?

Серфер души / 2011 / США

Рейтинг Кинопоиска: 7.7
Рейтинг IMDb: 7.0

Фильм основан на истории, произошедшей с профессиональной серфингисткой Бетани Хэмилтон. В 13 лет она потеряла левую руку в результате нападения тигровой акулы, однако смогла не только выжить, но и вернуться к соревнованиям.

Главную роль исполнила Аннасофия Робб, знакомая зрителям по таким лентам, как «Мост в Терабитию» и «Чарли и шоколадная фабрика». Актрисе пришлось с нуля освоить серфинг, но ее тренировала все та же Бетани Хэмилтон, которая, помимо всего прочего, поработала на съемках еще и в качестве дублерши.

Покорители волн / 2012 / США

Рейтинг Кинопоиска: 7.8
Рейтинг IMDb: 7.1

Еще одна картина, основанная на реальных событиях, на сей раз — о калифорнийском серфере Джее Мориарти. По сюжету молодой человек заручается поддержкой опытного спортсмена, чтобы покорить легендарные 25-метровые волны Маверикс.

Бывалого серфингиста Фрости Хессена сыграл Джерард Батлер («300 спартанцев»). Актер самостоятельно выполнял почти все трюки, в результате чего получил несколько травм и даже был госпитализирован.

Фильмы про вампиров. Лучшие фильмы про вампиров: от ужасов до комедий

Голубая волна / 2002 / США, Германия

Рейтинг Кинопоиска: 6.7
Рейтинг IMDb: 5.7

Действие ленты разворачивается на Гавайях, где живут три подруги: днем они работают горничными, но все свободное время посвящают серфингу. Одна из девушек решает выйти на новый уровень и записывается на соревнования

В «Голубой волне» засветилось несколько настоящих серферов, а одну из ведущих ролей исполнила звезда саги «Форсаж» Мишель Родригес. Режиссером проекта выступил Джон Стокуэлл, в фильмографии которого есть еще несколько картин на «морскую» тематику: «Добро пожаловать в рай!» с Полом Уокером и Джессикой Альбой повествует о дайверах, а «Заклинательница акул» с Холли Берри — о морском биологе.

Поездка / 2014 / США

Рейтинг Кинопоиска: 5.9
Рейтинг IMDb: 5.7

Режиссерская работа оскароносной актрисы Хелент Хант («Изгой», «Чего хотят женщины») затрагивает вечную тему взаимоотношений родителей и детей. Главный герой картины решает бросить школу и стать серфером, и мать отправляется за ним через всю страну — из Нью-Йорка в Калифорнию, где ее собственная жизнь тоже заиграет новыми красками.

Хант также написала сценарий к ленте и исполнила одну из ведущих ролей, а ее сына сыграл Брентон Туэйтс, которого зрители могут помнить по образу Генри Тернера (сына Уилла и Элизабет) из фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

Благие знамения. Чего ждать от нового сезона сериала «Благие знамения»

Отмель / 2016 / США

Рейтинг Кинопоиска: 6.3
Рейтинг IMDb: 6.3

Местом действия этого камерного триллера был выбран безлюдный пляж в Мексике, куда приехала американская серфингистка Нэнси. Однако идеальный день для покорения волн превратился в настоящий кошмар, когда девушка обнаружила рядом с собой большую белую акулу.

Часть съемок «Отмели» проходила на территории австралийского острова Лорд-Хау, внесенного в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Главную роль исполнила звезда «Сплетницы» Блейк Лайвли, а режиссером выступил испанец Жауме Кольет-Серра, снявший хоррор «Дом восковых фигур» и целый ряд боевиков с Лиамом Нисоном.

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Фильмы
1
0
Читайте также
В Кремле прокомментировали новую атаку беспилотника на «Москва-Сити»
В карельском поселке задержали подозреваемых в убийстве шести человек
В раде уточнили процедуру перехода власти в случае смерти Зеленского
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Игнатьев — новый тренер «Куньлуня», Fan ID в хоккее не будет
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Усиление бело-голубых и Проскуряков — в «Авангарде»
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Оппенгеймер» с Киллианом Мерфи уже на экранах. Каким вышел фильм?