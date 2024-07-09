8 фильмов о выживании на любой вкус

Киноленты о выживании — причем не только в дикой природе — всегда привлекали зрителей. Собрали несколько напряженных триллеров, драм и хорроров, главные герои которых противостоят изобретательным маньякам, дерзким грабителям, сомалийским пиратам, а также гипнотерапевту, шеф-повару и другим антагонистам.

«Мизери» — п исатель против ярой фанатки

Год: 1990.

Страна: США.

Режиссер: Роб Райнер.

В главных ролях: Джеймс Каан, Кэти Бейтс, Ричард Фарнсуорт, Фрэнсис Стернхаген, Лорен

Бэколл.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8

Рейтинг IMDb: 7,8

Фото Кадр из фильма «Мизери»

«Мизери» — это экранизация одноименного романа Стивена Кинга, который повествует о популярном писателе Поле Шелдоне. Однажды он попадает в аварию, а затем приходит в себя в доме медсестры Энни Уилкс. Впоследствии становится ясно, что женщина является страстной поклонницей творчества Шелдона и не собирается его отпускать.

Фильм принес Кэти Бейтс несколько престижных кинонаград. Так, например, на «Оскаре» в категории «Лучшая женская роль» актриса обошла Мэрил Стрип («Открытки с края бездны») и Джулию Робертс («Красотка»), а на «Золотом глобусе» — Мишель Пфайффер («Русский отдел») и Сьюзен Сарандон («Белый дворец»).

«Комната страха» — м ать и дочь против грабителей

Год: 2002.

Страна: США.

Режиссер: Дэвид Финчер.

В главных ролях: Джоди Фостер, Кристен Стюарт, Форест Уитакер, Дуайт Йоакам, Джаред Лето.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Комната страха»

Главная героиня триллера «Комната страха» — Мэг Олтман. Вместе с дочерью Сарой она въезжает в новый дом, где обнаруживает специальное убежище, обеспеченное всем необходимым. Разумеется, воспользоваться помещением приходится почти сразу же: ночью в жилище проникают трое преступников, которые охотятся за деньгами предыдущего владельца дома.

Изначально главная роль была закреплена за Николь Кидман, но она выбыла из проекта. У заменившей ее Джоди Фостер оставалось лишь несколько дней на подготовку к съемкам. В итоге двукратная обладательница «Оскара» даже получила номинацию на «Сатурн» в категории «Лучшая актриса».

«Капитан Филлипс» — к оманда корабля против сомалийских пиратов

Год: 2013.

Страна: США.

Режиссер: Пол Гринграсс.

В главных ролях: Том Хэнкс, Бархад Абди, Баркхад Абдирахман, Файсал Ахмед, Махат М. Али.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Капитан Филлипс»

8 апреля 2009 года у берегов Африки четыре сомалийских пирата захватили грузовое судно Maersk Alabama. Команде удалось оказать нападавшим сопротивление, однако капитан корабля все же стал их заложником. Именно эта реальная история и легла в основу драматического триллера «Капитан Филлипс», а главная роль досталась оскароносному Тому Хэнксу.

В активе картины — шесть номинаций на «Оскар» (в том числе в категории «Лучший фильм»), четыре номинации на «Золотой глобус», девять номинаций на BAFTA и две номинации на Премию гильдии актеров. Однако победу удалось одержать лишь в одной категории: Бархад Абди, сыгравший единственного оставшегося в живых пирата, получил премию Британской киноакадемии.

«Тишина» — г лухая женщина против маньяка

Год: 2014.

Страна: США.

Режиссер: Майк Флэнаган.

В главных ролях: Кейт Сигел, Джон Галлахер мл., Майкл Трукко, Саманта Слойан, Эмилия Грейвз.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2.

Рейтинг IMDb: 6,6.

Фото Кадр из фильма «Тишина»

Камерный триллер «Тишина» повествует о писательнице Мэдди Янг, которая еще в детстве потеряла слух и голос. Девушка живет в загородном доме в полном одиночестве, хотя и поддерживает отношения с соседкой Сарой и ее парнем. Однажды ночью Мэдди замечает в окне незнакомца в маске, который начинает свою изощренную игру.

Режиссером фильма выступил Майк Флэнаган — автор таких ужастиков, как «Окулус» и «Сомния». После «Тишины» он также экранизировал несколько произведений Стивена Кинга (в частности — роман «Доктор Сон», который является сиквелом «Сияния»), однако особой популярностью пользуются его хоррор-сериалы: «Призрак дома на холме», «Призраки усадьбы Блай» и другие.

«Прочь» — п арень против родителей невесты

Год: 2017.

Страна: США, Япония.

Режиссер: Джордан Пил.

В главных ролях: Дэниэл Калуя, Эллисон Уильямс, Кэтрин Кинер, Брэдли Уитфорд, Калеб Лэндри Джонс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Прочь»

Лента «Прочь» сосредоточена на истории темнокожего парня Криса, которому предстоит познакомиться с родителями его белой девушки Роуз. Поначалу все идет нормально, однако главного героя все же смущает необычное поведение прислуги. Кроме того, мать Роуз применяет к нему гипноз. Пугающие находки в доме и вовсе заставляют Криса всерьез задуматься о побеге.

Картина стала режиссерским дебютом Джордана Пила и сразу же принесла ему «Оскар» в категории «Лучший сценарий». Она числилась среди номинантов на главную кинонаграду еще в трех категориях, а также претендовала на несколько «Золотых глобусов» и BAFTA. Кроме того, «Прочь» — обладатель премии «Сатурн» в категории «Лучший фильм ужасов».

«Вышка» — д ве подруги против 600-метровой телерадиомачты

Год: 2022.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Скотт Манн.

В главных ролях: Грейс Кэролайн Карри, Вирджиния Гарднер, Мэйсон Гудинг, Джеффри Дин Морган, Джаспер Коул.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.

Рейтинг IMDb: 6,4.

Фото Кадр из фильма «Вышка»

Главные героини головокружительного триллера «Вышка» — подруги Бекки и Хантер. Год назад муж Бекки сорвался со скалы, и теперь Хантер предлагает ей забраться на заброшенную телерадиомачту, чтобы почтить память Дэна и развеять его прах. Разумеется, на высоте 600 метров все идет не по плану — и девушкам предстоит отчаянная борьба за выживание.

Стоит отметить, что съемки картины проходили в калифорнийской пустыне Мохаве, а вдохновением для злополучной вышки стала башня связи KXTV/KOVR. Американская телерадиомачта занимает седьмое место в списке самых высоких сооружений мира: ее высота составляет 624,5 метра.

«Меню» — г остья эксклюзивного ресторана против шеф-повара

Год: 2022.

Страна: США.

Режиссер: Марк Майлод.

В главных ролях: Рэйф Файнс, Аня Тейлор-Джой, Николас Холт, Хонг Чау, Джанет Мактир.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Меню»

Действие черной комедии «Меню» разворачивается на частном острове, где расположен эксклюзивный ресторан. В самый разгар ужина гости понимают, что шеф-повар Джулиан Словик собрал их здесь специально и что им вряд ли удастся вернуться домой. Случайно оказавшаяся среди приглашенных девушка по имени Марго решает побороться за свою жизнь.

Рэйф Файнс и Аня Тейлор-Джой, сыгравшие Джулиана и Марго, были отмечены номинациями на «Золотой глобус», а вот на премии «Сатурн» за победу вместе с ними боролся еще и режиссер картины Марк Майлод. Отметим, что в его фильмографии значатся отдельные эпизоды «Игры престолов», «Наследников» и «Одних из нас».

«Общество снега» — к оманда регбистов против стихии

Год: 2023.

Страна: Испания, Чили, Уругвай, США.

Режиссер: Хуан Антонио Байона.

В главных ролях: Энцо Вогринчич, Агустин Парделья, Матиас Рекальт, Эстебан Бильярди,

Диего Вехесси.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Общество снега»

В подборку фильмов о выживании нельзя не включить хотя бы один, в котором персонажи противостоят природным условиям. Среди новинок в этом жанре особенно выделяется картина «Общество снега». В ее активе — двенадцать премий «Гойя», две премии Европейской киноакадемии, Приз зрительских симпатий кинофестиваля в Сан-Себастьяне, а также две номинации на «Оскар» и по одной номинации на «Золотой глобус» и BAFTA.

Сюжет ленты основан на реальных событиях: 13 октября 1972 года в Андах разбился самолет, следующий из Монтевидео (Уругвай) в Сантьяго (Чили). Большинство пассажиров были членами уругвайской регбийной команды Old Christians, а также их родственниками и спонсорами. Спасательный вертолет добрался до выживших только 22 декабря.