8 фильмов с Бренданом Фрейзером. Актеру исполнилось 55 лет

Канадец Брендан Фрейзер начал сниматься в кино в конце восьмидесятых, прославился в девяностых, но уже во второй половине нулевых его карьера пошла на спад. В какой-то момент актер и вовсе пропал с экранов, однако в прошлом году триумфально вернулся с драмой «Кит», за которую получил заветный «Оскар» и еще ряд престижных кинонаград.

Сегодня, 3 декабря, Фрейзер отмечает юбилейный день рождения. К 55 годам его фильмография насчитывает уже более 70 проектов: самый свежий из них — криминальный триллер Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», однако в нем актеру досталась небольшая роль.

Собрали подборку из восьми знаковых картин с участием Брендана Фрейзера.

Школьные узы

Год: 1992.

Страна: США.

Режиссер: Роберт Мэнделл.

В главных ролях: Брендан Фрейзер, Мэтт Дэймон, Крис О'Доннелл, Рэндолл Батинкофф.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Школьные узы»

В 1992 году на экраны вышли сразу два фильма, в которых Фрейзер сыграл первые заметные роли. Одним из них стала комедия «Замороженные калифорниец», в которой также снялись будущая звезда фэнтези-трилогии «Властелин колец» Шон Эстин и Ке Хюи Куан, получивший в этом году «Оскар» за абсурдистскую комедию «Все везде и сразу».

Вторая картина — это драма «Школьные узы», в которой актер исполнил роль Дэвида Грина — выходца из бедной еврейской семьи, попавшего в престижный колледж. Разумеется, его одноклассники — выходцы из состоятельных и уважаемых династий — не в восторге от новичка.

Взрыв из прошлого

Год: 1998.

Страна: США.

Режиссер: Хью Уилсон.

В главных ролях: Брендан Фрейзер, Алисия Сильверстоун, Кристофер Уокен, Сисси Спейсек.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из фильма «Взрыв из прошлого»

К концу девяностых Фрейзер закрепился в амплуа комедийного актера: помимо «Замороженного калифорнийца», к тому моменту уже вышли «Пустоголовые» с Адамом Сэндлером и Стивом Бушеми, а также «Джордж из джунглей» и «Взрыв из прошлого».

В последнем актеру досталась роль Адама Уэббера, который родился и вырос в бомбоубежище. Через 35 лет герой выходит наружу, где сразу знакомится с очаровательной Евой. Между молодыми людьми возникают чувства, но девушка все никак не может понять странности в поведении Адама.

Мумия

Год: 1999.

Страна: США.

Режиссер: Стивен Соммерс.

В главных ролях: Брендан Фрейзер, Рэйчел Вайс, Джон Ханна, Арнольд Вослу.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Мумия»

В девяностых Фрейзер успел проявить себя и как драматический актер, появившись, например, в биографической ленте «Боги и монстры» о режиссере Джеймсе Уэйле: фильм с Иэном Маккелленом в роли создателя «Франкенштейна» и «Невесты Франкенштейна» отметили «Оскаром» за лучший адаптированный сценарий.

Однако настоящий прорыв в карьере сегодняшнего героя случился, когда в 1999 году он переквалифицировался в экшен-героя благодаря приключенческому боевику «Мумия». На роль Рика О'Коннелла рассматривались Брэд Питт, Бен Аффлек, Мэтт Дэймон и даже Том Круз, однако в итоге ее получил Фрейзер.

Фото Кадр из фильма «Мумия возвращается»

Первая часть популярной франшизы принесла Фрейзеру номинацию на «Сатурн» в категории «Лучший актер». Через пару лет он вновь сыграла Рика О'Коннелла в сиквеле «Мумия возвращается», а в 2008 году — в фильме «Мумия: Гробница Императора Драконов», который, правда, оказался провальным.

Кстати, именно на съемках киносаги «Мумия» актер получил большинство травм: например, во время работы над второй частью он заработал трещину ребра и травму колена, а также надорвал позвоночник. Впоследствии не только скандал с бывшим президентом Голливудской ассоциации иностранной прессы и психологические проблемы, но и физическое состояние вынудили Фрейзера сделать паузу в карьере.

Ослепленный желаниями

Год: 2000.

Страна: Германия, США.

Режиссер: Харольд Рэмис.

В главных ролях: Брендан Фрейзер, Элизабет Херли, Фрэнсис О'Коннор, Мириам Шор.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 6,1.

Фото Кадр из фильма «Ослепленный желаниями»

Лента «Ослепленный желаниями» ознаменовала возвращение актера к комедийному жанру. Здесь Фрейзер сыграл неудачника, к которому Дьявол является в образе обворожительной женщины. В обмен на исполнение семи желаний красотка, конечно же, хочет получить душу главного героя.

«Ослепленный желаниями» — ремейк одноименной картины 1967 года. Поговаривают, что старая версия была любимым фильмом Фрейзера в детстве. Экранной партнершей актера стала британка Элизабет Херли: за роль Дьявола ее отметили номинацией на премию канала MTV.

Тихий американец

Год: 2001.

Страна: Великобритания, Германия, США, Вьетнам, Австралия, Франция, Канада.

Режиссер: Филлип Нойс.

В главных ролях: Майкл Кейн, Брендан Фрейзер, До Тхи Хай Йен, Раде Шербеджия.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Тихий американец»

В фильмографии Брендана Фрейзера нашлось место и политическим триллерам. Центральным персонажем «Тихого американца», действие которого разворачивается в 1950-х, выступает опытный британский журналист Томас Фаулер: мужчина живет в Сайгоне и встречается с юной вьетнамкой Фонг. Эта роль принесла Майклу Кейну номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

Фрейзер же перевоплотился в молодого американца Олдэна Пайла, который приезжает во Вьетнам и сразу оказывается в центре политических интриг. Разумеется, не обходится и без любовного треугольника: Пайл влюбляется в Фонг и признается в этом Фаулеру, после чего их дружба превращается в напряженное противостояние.

Столкновение

Год: 2004.

Страна: США, Германия, Австралия.

Режиссер: Пол Хаггис.

В главных ролях: Мэтт Диллон, Райан Филипп, Дон Чидл, Сандра Буллок, Брендан Фрейзер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Столкновение»

В 2006 году криминальная драма Пола Хаггиса стала триумфатором «Оскара», одержав победу в категориях «Лучший монтаж», «Лучший сценарий» и «Лучший фильм». Кроме того, в активе ленты — две награды Британской академии и премия Гильдии актеров.

«Столкновение» представляет собой несколько сюжетных линий, которые постоянно пересекаются, а объединяет их тема расовых предрассудков. Брендан Фрейзер сыграл влиятельного прокурора, который вместе с супругой (эта роль досталась Сандре Буллок) подвергается нападению двух темнокожих мужчин.

Путешествие к центру Земли

Год: 2008.

Страна: США.

Режиссер: Эрик Бревиг.

В главных ролях: Брендан Фрейзер, Джош Хатчерсон, Анита Брием, Сет Майерс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.

Рейтинг IMDb: 5,8.

Фото Кадр из фильма «Путешествие к центру Земли»

В нулевых актер засветился в нескольких семейных фильмах. Среди них — «Луни Тюнз: Снова в деле», «Чернильное сердце», а также «Путешествие к центру Земли», в основу которого лег одноименный роман Жюля Верна. По сюжету чудаковатый профессор Тревор отправляется в Исландию на поиски пропавшего без вести брата. Вместе с ним едет племянник Шон, а уже на месте они находят себе проводницу Ханну.

Компанию Брендану Фрейзеру в кадре составил Джош Хатчерсон. В 2012 году он вернулся к образу Шона в сиквеле, а вот Фрейзера в картине «Путешествие 2: Таинственный остров» заменил Дуэйн Джонсон: актер сыграл отчима Шона.

Кит

Год: 2022.

Страна: США.

Режиссер: Даррен Аронофски.

В главных ролях: Брендан Фрейзер, Сэди Синк, Хонг Чау, Тай Симпкинс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Кит»

В 2021 году после долгого перерыва Брендан Фрейзер засветился в небольшой роли в криминальном триллере Стивена Содерберга «Без резких движений». До этого он также успел несколько раз отметиться на телевидении (сериалы «Траст», «Любовники» и «Роковой патруль»). Однако настоящим камбэком актера стала драма Даррена Аронофски «Кит». Впервые ленту представили на Венецианском кинофестивале, в рамках которого ее отметили премией Sorriso Diverso за лучший фильм на иностранном языке.

Камерная драма повествует о страдающем от ожирения Чарли: мужчина пытается наладить отношения с дочерью Элли. Девушка соглашается проводить время с отцом, чтобы получить хорошую оценку за сочинение, ведь Чарли преподает литературу.

Первая за долгие годы главная роль принесла Фрейзеру премию Гильдии актеров и заветный «Оскар», а также номинации на «Золотой глобус» и BAFTA.