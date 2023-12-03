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Фильмы с Бренданом Фрейзером: Мумия, Кит, Путешествие к центру Земли и другие
Фильмы и сериалы

Сегодня, 10:00

8 мин.

8 фильмов с Бренданом Фрейзером. Актеру исполнилось 55 лет

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Мумия: Гробница Императора Драконов»
Фото Кадр из фильма «Мумия: Гробница Императора Драконов»
Кадр из фильма «Кит»
Фото Кадр из фильма «Кит»
Кадр из фильма «Путешествие к центру Земли»
Фото Кадр из фильма «Путешествие к центру Земли»
Кадр из фильма «Столкновение»
Фото Кадр из фильма «Столкновение»
Кадр из фильма «Тихий американец»
Фото Кадр из фильма «Тихий американец»
Кадр из фильма «Ослепленный желаниями»
Фото Кадр из фильма «Ослепленный желаниями»
Кадр из фильма «Мумия возвращается»
Фото Кадр из фильма «Мумия возвращается»
Кадр из фильма «Мумия»
Фото Кадр из фильма «Мумия»
Кадр из фильма «Взрыв из прошлого»
Фото Кадр из фильма «Взрыв из прошлого»
Кадр из фильма «Школьные узы»
Фото Кадр из фильма «Школьные узы»
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Канадец Брендан Фрейзер начал сниматься в кино в конце восьмидесятых, прославился в девяностых, но уже во второй половине нулевых его карьера пошла на спад. В какой-то момент актер и вовсе пропал с экранов, однако в прошлом году триумфально вернулся с драмой «Кит», за которую получил заветный «Оскар» и еще ряд престижных кинонаград.

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Сегодня, 3 декабря, Фрейзер отмечает юбилейный день рождения. К 55 годам его фильмография насчитывает уже более 70 проектов: самый свежий из них — криминальный триллер Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», однако в нем актеру досталась небольшая роль.

Собрали подборку из восьми знаковых картин с участием Брендана Фрейзера.

Школьные узы

Год: 1992.
Страна: США.
Режиссер: Роберт Мэнделл.
В главных ролях: Брендан Фрейзер, Мэтт Дэймон, Крис О'Доннелл, Рэндолл Батинкофф.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.
Рейтинг IMDb: 6,9.

Кадр из фильма «Школьные узы»
Фото Кадр из фильма «Школьные узы»

В 1992 году на экраны вышли сразу два фильма, в которых Фрейзер сыграл первые заметные роли. Одним из них стала комедия «Замороженные калифорниец», в которой также снялись будущая звезда фэнтези-трилогии «Властелин колец» Шон Эстин и Ке Хюи Куан, получивший в этом году «Оскар» за абсурдистскую комедию «Все везде и сразу».

Вторая картина — это драма «Школьные узы», в которой актер исполнил роль Дэвида Грина — выходца из бедной еврейской семьи, попавшего в престижный колледж. Разумеется, его одноклассники — выходцы из состоятельных и уважаемых династий — не в восторге от новичка.

Взрыв из прошлого

Год: 1998.
Страна: США.
Режиссер: Хью Уилсон.
В главных ролях: Брендан Фрейзер, Алисия Сильверстоун, Кристофер Уокен, Сисси Спейсек.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.
Рейтинг IMDb: 6,7.

Кадр из фильма «Взрыв из прошлого»
Фото Кадр из фильма «Взрыв из прошлого»

К концу девяностых Фрейзер закрепился в амплуа комедийного актера: помимо «Замороженного калифорнийца», к тому моменту уже вышли «Пустоголовые» с Адамом Сэндлером и Стивом Бушеми, а также «Джордж из джунглей» и «Взрыв из прошлого».

В последнем актеру досталась роль Адама Уэббера, который родился и вырос в бомбоубежище. Через 35 лет герой выходит наружу, где сразу знакомится с очаровательной Евой. Между молодыми людьми возникают чувства, но девушка все никак не может понять странности в поведении Адама.

Мумия

Год: 1999.
Страна: США.
Режиссер: Стивен Соммерс.
В главных ролях: Брендан Фрейзер, Рэйчел Вайс, Джон Ханна, Арнольд Вослу.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 7,1.

Кадр из фильма «Мумия»
Фото Кадр из фильма «Мумия»

В девяностых Фрейзер успел проявить себя и как драматический актер, появившись, например, в биографической ленте «Боги и монстры» о режиссере Джеймсе Уэйле: фильм с Иэном Маккелленом в роли создателя «Франкенштейна» и «Невесты Франкенштейна» отметили «Оскаром» за лучший адаптированный сценарий.

Однако настоящий прорыв в карьере сегодняшнего героя случился, когда в 1999 году он переквалифицировался в экшен-героя благодаря приключенческому боевику «Мумия». На роль Рика О'Коннелла рассматривались Брэд Питт, Бен Аффлек, Мэтт Дэймон и даже Том Круз, однако в итоге ее получил Фрейзер.

Кадр из фильма «Мумия возвращается»
Фото Кадр из фильма «Мумия возвращается»

Первая часть популярной франшизы принесла Фрейзеру номинацию на «Сатурн» в категории «Лучший актер». Через пару лет он вновь сыграла Рика О'Коннелла в сиквеле «Мумия возвращается», а в 2008 году — в фильме «Мумия: Гробница Императора Драконов», который, правда, оказался провальным.

Кстати, именно на съемках киносаги «Мумия» актер получил большинство травм: например, во время работы над второй частью он заработал трещину ребра и травму колена, а также надорвал позвоночник. Впоследствии не только скандал с бывшим президентом Голливудской ассоциации иностранной прессы и психологические проблемы, но и физическое состояние вынудили Фрейзера сделать паузу в карьере.

Ослепленный желаниями

Год: 2000.
Страна: Германия, США.
Режиссер: Харольд Рэмис.
В главных ролях: Брендан Фрейзер, Элизабет Херли, Фрэнсис О'Коннор, Мириам Шор.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.
Рейтинг IMDb: 6,1.

Кадр из фильма «Ослепленный желаниями»
Фото Кадр из фильма «Ослепленный желаниями»

Лента «Ослепленный желаниями» ознаменовала возвращение актера к комедийному жанру. Здесь Фрейзер сыграл неудачника, к которому Дьявол является в образе обворожительной женщины. В обмен на исполнение семи желаний красотка, конечно же, хочет получить душу главного героя.

«Ослепленный желаниями» — ремейк одноименной картины 1967 года. Поговаривают, что старая версия была любимым фильмом Фрейзера в детстве. Экранной партнершей актера стала британка Элизабет Херли: за роль Дьявола ее отметили номинацией на премию канала MTV.

Тихий американец

Год: 2001.
Страна: Великобритания, Германия, США, Вьетнам, Австралия, Франция, Канада.
Режиссер: Филлип Нойс.
В главных ролях: Майкл Кейн, Брендан Фрейзер, До Тхи Хай Йен, Раде Шербеджия.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.
Рейтинг IMDb: 7,0.

Кадр из фильма «Тихий американец»
Фото Кадр из фильма «Тихий американец»

В фильмографии Брендана Фрейзера нашлось место и политическим триллерам. Центральным персонажем «Тихого американца», действие которого разворачивается в 1950-х, выступает опытный британский журналист Томас Фаулер: мужчина живет в Сайгоне и встречается с юной вьетнамкой Фонг. Эта роль принесла Майклу Кейну номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

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Фрейзер же перевоплотился в молодого американца Олдэна Пайла, который приезжает во Вьетнам и сразу оказывается в центре политических интриг. Разумеется, не обходится и без любовного треугольника: Пайл влюбляется в Фонг и признается в этом Фаулеру, после чего их дружба превращается в напряженное противостояние.

Столкновение

Год: 2004.
Страна: США, Германия, Австралия.
Режиссер: Пол Хаггис.
В главных ролях: Мэтт Диллон, Райан Филипп, Дон Чидл, Сандра Буллок, Брендан Фрейзер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 7,7.

Кадр из фильма «Столкновение»
Фото Кадр из фильма «Столкновение»

В 2006 году криминальная драма Пола Хаггиса стала триумфатором «Оскара», одержав победу в категориях «Лучший монтаж», «Лучший сценарий» и «Лучший фильм». Кроме того, в активе ленты — две награды Британской академии и премия Гильдии актеров.

«Столкновение» представляет собой несколько сюжетных линий, которые постоянно пересекаются, а объединяет их тема расовых предрассудков. Брендан Фрейзер сыграл влиятельного прокурора, который вместе с супругой (эта роль досталась Сандре Буллок) подвергается нападению двух темнокожих мужчин.

Путешествие к центру Земли

Год: 2008.
Страна: США.
Режиссер: Эрик Бревиг.
В главных ролях: Брендан Фрейзер, Джош Хатчерсон, Анита Брием, Сет Майерс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.
Рейтинг IMDb: 5,8.

Кадр из фильма «Путешествие к центру Земли»
Фото Кадр из фильма «Путешествие к центру Земли»

В нулевых актер засветился в нескольких семейных фильмах. Среди них — «Луни Тюнз: Снова в деле», «Чернильное сердце», а также «Путешествие к центру Земли», в основу которого лег одноименный роман Жюля Верна. По сюжету чудаковатый профессор Тревор отправляется в Исландию на поиски пропавшего без вести брата. Вместе с ним едет племянник Шон, а уже на месте они находят себе проводницу Ханну.

Компанию Брендану Фрейзеру в кадре составил Джош Хатчерсон. В 2012 году он вернулся к образу Шона в сиквеле, а вот Фрейзера в картине «Путешествие 2: Таинственный остров» заменил Дуэйн Джонсон: актер сыграл отчима Шона.

Кит

Год: 2022.
Страна: США.
Режиссер: Даррен Аронофски.
В главных ролях: Брендан Фрейзер, Сэди Синк, Хонг Чау, Тай Симпкинс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,7.

Кадр из фильма «Кит»
Фото Кадр из фильма «Кит»

В 2021 году после долгого перерыва Брендан Фрейзер засветился в небольшой роли в криминальном триллере Стивена Содерберга «Без резких движений». До этого он также успел несколько раз отметиться на телевидении (сериалы «Траст», «Любовники» и «Роковой патруль»). Однако настоящим камбэком актера стала драма Даррена Аронофски «Кит». Впервые ленту представили на Венецианском кинофестивале, в рамках которого ее отметили премией Sorriso Diverso за лучший фильм на иностранном языке.

Камерная драма повествует о страдающем от ожирения Чарли: мужчина пытается наладить отношения с дочерью Элли. Девушка соглашается проводить время с отцом, чтобы получить хорошую оценку за сочинение, ведь Чарли преподает литературу.

Первая за долгие годы главная роль принесла Фрейзеру премию Гильдии актеров и заветный «Оскар», а также номинации на «Золотой глобус» и BAFTA.

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