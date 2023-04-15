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4 яркие и необычные роли Эммы Уотсон. Она уже давно не только Гермиона

Варвара Скобелева
Филолог, лингвист
Иван Гамзин
Историк кино
Актриса Эмма Уотсон.
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Трагедия карьеры Эммы Уотсон заключается в том, что большинство зрителей вспоминают о ней во время новогодних праздников за просмотром «Гарри Поттера», а забывают сразу после них. Актриса почти не выходит в свет и не ведет социальные сети, но до сих пор возглавляет топ самых узнаваемых (и уважаемых) в мире женщин, наряду с бывшей первой леди США Мишель Обамой и пакистанской правозащитницей Малалой Юсуфзай. К 33-летию Эммы Уотсон мы решили вспомнить, чем еще знаменита эта актриса.

Личная жизнь Эммы Уотсон

Эмма Уотсон и Гермиона Грейнджер схожи характером: это не раз замечали как создатели фильмов, так и сама актриса. Некоторое время в медиа даже ходили слухи, что финальное решение о выборе Уотсон на эту роль принимала автор книг о юном волшебнике Джоан Роулинг. Писательница не прогадала: благодаря Эмме Гермиона стала ориентиром для девочек-подростков во всем мире. И этим ориентиром Уотсон осталась и вне Хогвартса.

Параллельно со съемками в «Гарри Поттере» Эмма училась в престижном Брауновском университете. Однако все самое интересное в жизни британской актрисы началось как раз после съемок финальной части поттерианы: стрижка «под мальчика», членство в ООН, пылкие публичные речи о правах женщин и запуск благотворительной кампании HeForShe. А после — бизнес и членство в совете директоров компании, владеющей Gucci и Balenciaga.

Актриса Эмма Уотсон.
Фото Global Look Press

Среди возлюбленных актрисы — ученый из Оксфорда, известный программист и американский бизнесмен. Долгое время в Сети распространяли слухи о тайных свиданиях Уотсон с принцем Гарри. Чуть позже эти сплетни были опровергнуты. Но можно согласиться, что Эмма Уотсон могла бы отлично вписаться в британскую королевскую семью.

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Яркие образы Уотсон в кино

Чаще всего Эмме Уотсон доставались роли «правильных» героинь. Но в нашей подборке можно найти и экспериментальные образы актрисы на экране.

Помимо окталогии про Гарри Поттера (где Гермиона, кстати, самый убедительный из подростков) Эмма Уотсон запоминается и как дочь Рассела Кроу в притче Даррена Аронофски «Ной», и как развязная воровка в «Элитном обществе» Софии Копполы, и в роли самой интересной, как мне кажется, из сестер в «Маленьких женщинах» Греты Гервиг.
Иван Гамзин
Историк кино

«Элитное общество», 2013

Попасть за решетку с Линдси Лохан — вот предел мечтаний героини Эммы Уотсон в «Элитном обществе». Чтобы лучше вжиться в роль аморальной воровки Ники, британская актриса слушала Бритни Спирс, смотрела «Семейство Кардашьян» и вела блог на Tumblr.

Фильм получил негативные оценки критиков как одна из самых слабых работ Копполы. А Уотсон призналась, что ее героиня воплощает все, от чего ей самой хотелось бы дистанцироваться в реальной жизни.

«Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски», 2013

Уотсон может посмеяться над собой. Вспомним ее появление в фильме «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски», где она со стратегическим запасом алкоголя и топором наперевес готова постоять за себя.
Иван Гамзин
Историк кино

Голливуд в огне: Калифорнию поражает мощное паранормальное землетрясение. В центре событий оказываются звезды кинематографа: Майкл Сера, Джеймс Франко, Ченнинг Татум и Эмма Уотсон собственной персоной.

Согласно задумке, каждый из актеров играет самого себя. При этом Эмма Уотсон в «Апокалипсисе» совершенно разрушает образ отличницы.

«Ной», 2014

Современная адаптация библейского сюжета от режиссера «Черного лебедя» и «Реквиема по мечте».

В этой картине Эмма Уотсон играет роль Илы, возлюбленной старшего сына Ноя. Образ библейской мученицы в исполнении Уотсон во многом отражает взгляд актрисы на проблему равноправия и роли женщины в истории. После всех пережитых испытаний Ила предстает перед зрителями как самый стойкий персонаж киноленты. А в финале именно она становится единственным «проводником» человечества в будущее.

«Красавица и чудовище», 2017

В мюзикле, повторившем сюжет и стиль одноименного мультфильма студии Walt Disney, Эмма Уотсон сыграла роль Белль.

Героиня Эммы начитанна, добра к отцу и Чудовищу, способна на подвиг. Все эти черты присущи не только Гермионе Грейнджер, но и практически всем героиням Эммы Уотсон «постпоттерного» периода.

Несмотря на смешанные отзывы, кассовые сборы «Красавицы и чудовища» составили более 1,2 млрд долларов. Уотсон играет главную роль Белль и сама исполняет все музыкальные композиции. Для съемок в этом фильме Уотсон отказалась от ведущей партии в «Ла-Ла Ленде», за которую впоследствии Эмма Стоун получит премию «Оскар».
Иван Гамзин
Историк кино

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