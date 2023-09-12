Главные фильмы с Полом Уокером

Сегодня, 12 сентября, звезде гоночной саги «Форсаж» могло бы исполниться 50 лет. Пол Уокер трагически погиб в автомобильной аварии в 2013 году, однако оставил после себя более сорока картин. Рассказываем про главные работы актера, среди которых нашлось место трогательным мелодрамам, дерзким боевикам, историческим фильмам и даже научной фантастике о путешествиях во времени.

Форсаж

Год: 2001

Страна: США, Германия

Режиссер: Роб Коэн

В главных ролях: Пол Уокер, Вин Дизель, Мишель Родригес, Джордана Брюстер и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8

Рейтинг IMDb: 6.8

Фото Кадр из фильма «Форсаж»

Фильм, положивший начало популярной франшизе, вышел в начале нулевых и добился не только коммерческого успеха, но и относительно высоких для своего жанра оценок. Пол Уокер исполнил роль Брайана О'Коннора — полицейского, внедрившегося в банду уличных гонщиков. Вместе с Вином Дизелем он разделил премию канала MTV в категории «Лучшая экранная команда»: им удалось обойти «Одиннадцать друзей Оушена» и сиквел боевика «Час пик».

Затем Пол Уокер снялся в ленте «Двойной форсаж», но уже без Вина Дизеля, а после на экраны вышел «Тройной форсаж: Токийский дрифт»: в фильме была представлена совершенно новая история с новыми персонажами, хотя Дизель все же появился на несколько минут в самом конце. В четвертой части исполнители ролей О'Коннора и Торетто вернулись в качестве основных персонажей и не прекращали сотрудничество вплоть до «Форсажа 7», который вышел уже после смерти Уокера.

Ничего себе поездочка

Год: 2001

Страна: США

Режиссер: Джон Дал

В главных ролях: Пол Уокер, Стив Зан, Лили Собески и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9

Рейтинг IMDb: 6.6

Фото Кадр из фильма «Ничего себе поездочка»

Триллер «Ничего себе поездочка» вышел в том же году, что и «Форсаж». Пол Уокер — уже в ранге звезды — появился на экране в образе Льюиса Томаса: по сюжету его старший брат Фуллер подбивает парня разыграть водителя грузовика по прозвищу Ржавый Гвоздь. Однако, как водится, невинная шалость приводит к разрушительным последствиям. В дальнейшем картина обзавелась сиквелом и триквелом, но уже без участия Уокера.

В ловушке времени

Год: 2003

Страна: США

Режиссер: Ричард Доннер

В главных ролях: Пол Уокер, Фрэнсис О'Коннор, Джерард Батлер и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.3

Рейтинг IMDb: 5.6

Фильмы с Полом Уокером. Фото Кадр из фильма «В ловушке времени»

Приключенческое фэнтези «В ловушке времени», основанное на романе Майкла Крайтона «Стрела времени», провалилось в прокате и получило негативные рецензии. И все же стоит отметить любопытный синопсис: группа археологов получила доступ к машине времени и отправилась в самую гущу событий Столетней войны между французами и англичанами. Кроме того, зрители отметили неплохо переданную атмосферу Средневековья и сцены сражений, в которых снялись участники исторических реконструкций.

Ноэль

Год: 2004

Страна: США, Канада

Режиссер: Чазз Пальминтери

В главных ролях: Сьюзен Сарандон, Пол Уокер, Пенелопа Крус, Алан Аркин и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0

Рейтинг IMDb: 6.1

Фото Кадр из фильма «Ноэль»

Мелодраму «Ноэль» нередко включают в подборки рождественских и новогодних фильмов. Действие действительно разворачивается в канун Рождества, а Пол Уокер исполняет роль ревнивого полицейского, от которого после очередной ссоры уходит невеста (ее сыграла испанская актриса Пенелопа Крус). В итоге судьбы молодых людей причудливым образом пересекаются с судьбами других жителей Нью-Йорка: здесь и издательница, которая ухаживает за больной матерью, и владелец кафе, который верит в реинкарнацию, и многие другие.

Добро пожаловать в рай!

Год: 2005

Страна: США

Режиссер: Джон Стокуэлл

В главных ролях: Пол Уокер, Джессика Альба, Скотт Каан, Эшли Скотт, Джош Бролин и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9

Рейтинг IMDb: 5.9

Фото Кадр из фильма «Добро пожаловать в рай!»

В приключенческом боевике о поисках сокровищ актеру досталась роль инструктора по дайвингу. Очередное погружение оборачивается неожиданной находкой: вместо затонувшего пиратского корабля главный герой и его друзья наталкиваются на самолет с огромной партией наркотиков. Всего пара неверных решений приводит к тому, что за молодыми людьми начинают охотиться контрабандисты.

Белый плен

Год: 2005

Страна: США

Режиссер: Фрэнк Маршалл

В главных ролях: Пол Уокер, Брюс Гринвуд, Мун Бладгуд и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1

Рейтинг IMDb: 7.3

Фото Кадр из фильма «Белый плен»

Пожалуй, самый душевный фильм в карьере Пола Уокера — это история, основанная на реальных событиях: в 1958 году двум ездовым псам из японской антарктической экспедиции удалось выжить, проведя без людей целый год. В ленте «Белый плен» действие было перенесено в девяностые, а Уокер сыграл сотрудника полярной станции, который после экстренной эвакуации отчаянно пытался вернуться за оставленными в Антарктиде собаками.

Беги без оглядки

Год: 2005

Страна: США, Германия

Режиссер: Уэйн Крэймер

В главных ролях: Пол Уокер, Вера Фармига, Камерон Брайт и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7

Рейтинг IMDb: 7.3

Фото Кадр из фильма «Беги без оглядки»

В центре криминальной драмы «Беги без оглядки» оказывается один-единственный револьвер. Мелкий гангстер Джоуи, роль которого и исполнил Пол Уокер, должен был избавиться от оружия после того, как в результате сорванной сделки были убиты несколько продажных полицейских. Однако оно попадает не в те руки, и теперь Джоуи предстоит скрываться как от правоохранительных органов, так и от мафии.

Флаги наших отцов

Год: 2006

Страна: США

Режиссер: Клинт Иствуд

В главных ролях: Райан Филипп, Джесси Брэдфорд, Адам Бич, Джон Бенжамин Хикки и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0

Рейтинг IMDb: 7.1

Фото Кадр из фильма «Флаги наших отцов»

Масштабная военно-историческая драма Клинта Иствуда, повествующая о битве за остров Иводзима (19 февраля — 26 марта 1945 года), претендовала на «Оскар» и «Золотой глобус». В центре сюжета — шесть американских пехотинцев, которым удалось водрузить флаг на горе Сурибати, самой высокой точке японского острова. Уокеру досталась второстепенная роль сержанта Генри Оливера Хансена.

Побеждая время

Год: 2012

Страна: США

Режиссер: Эрик Хайссерер

В главных ролях: Пол Уокер, Дженезис Родригес, Нэнси Нейв и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9

Рейтинг IMDb: 6.4

Фото Кадр из фильма «Побеждая время»

Драматический триллер «Побеждая время» вышел в американский прокат спустя всего несколько дней после трагической гибели Пола Уокера. Действие ленты разворачивается в Новом Орлеане в 2005 году, когда на город обрушился ураган «Катрина». Центральным персонажем стал новоиспеченный отец, чья супруга скончалась во время родов, и теперь мужчина должен любой ценой спасти свою дочь, разобравшись с отсутствием электричества и еды, а также с вооруженными мародерами.

Тачка № 19

Год: 2013

Страна: США, ЮАР

Режиссер: Мукунда Майкл Дьюил

В главных ролях: Пол Уокер, Наима МакЛин, Гис де Виллирс и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 5.1

Рейтинг IMDb: 4.9

Фото Кадр из фильма «Тачка № 19»

В одной из своих заключительных работ Пол Уокер вновь оказался за рулем, но на этот раз ему предстоят гонки по улицам южноафриканского Йоханнесбурга. Взяв напрокат автомобиль, главный герой обнаруживает в салоне пистолет, а в багажнике — связанную женщину. Она оказывается прокурором, которая слишком много знает о связях мафии с местной полицией. Машина досталась персонажу Уокера по чистой случайности, ведь изначально в нее должен был сесть киллер.

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