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Сегодня, 20:00

Главные фильмы с Полом Уокером

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Проверка фактов
Проверка фактов

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Фото Кадр из фильма «Форсаж»
Фото Кадр из фильма «Ноэль»
Фильмы с Полом Уокером.
Фото Кадр из фильма «В ловушке времени»
Фото Кадр из фильма «Форсаж»
Фото Кадр из фильма «Ничего себе поездочка»
Фото Кадр из фильма «Добро пожаловать в рай!»
Фото Кадр из фильма «Белый плен»
Фото Кадр из фильма «Беги без оглядки»
Фото Кадр из фильма «Флаги наших отцов»
Фото Кадр из фильма «Побеждая время»
Фото Кадр из фильма «Тачка № 19»
Фото Кадр из фильма «Форсаж»
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Сегодня, 12 сентября, звезде гоночной саги «Форсаж» могло бы исполниться 50 лет. Пол Уокер трагически погиб в автомобильной аварии в 2013 году, однако оставил после себя более сорока картин. Рассказываем про главные работы актера, среди которых нашлось место трогательным мелодрамам, дерзким боевикам, историческим фильмам и даже научной фантастике о путешествиях во времени.

Форсаж

Год: 2001

Страна: США, Германия

Режиссер: Роб Коэн

В главных ролях: Пол Уокер, Вин Дизель, Мишель Родригес, Джордана Брюстер и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8

Рейтинг IMDb: 6.8

Фото Кадр из фильма «Форсаж»

Фильм, положивший начало популярной франшизе, вышел в начале нулевых и добился не только коммерческого успеха, но и относительно высоких для своего жанра оценок. Пол Уокер исполнил роль Брайана О'Коннора — полицейского, внедрившегося в банду уличных гонщиков. Вместе с Вином Дизелем он разделил премию канала MTV в категории «Лучшая экранная команда»: им удалось обойти «Одиннадцать друзей Оушена» и сиквел боевика «Час пик».

Затем Пол Уокер снялся в ленте «Двойной форсаж», но уже без Вина Дизеля, а после на экраны вышел «Тройной форсаж: Токийский дрифт»: в фильме была представлена совершенно новая история с новыми персонажами, хотя Дизель все же появился на несколько минут в самом конце. В четвертой части исполнители ролей О'Коннора и Торетто вернулись в качестве основных персонажей и не прекращали сотрудничество вплоть до «Форсажа 7», который вышел уже после смерти Уокера.

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Ничего себе поездочка

Год: 2001

Страна: США

Режиссер: Джон Дал

В главных ролях: Пол Уокер, Стив Зан, Лили Собески и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9

Рейтинг IMDb: 6.6

Фото Кадр из фильма «Ничего себе поездочка»

Триллер «Ничего себе поездочка» вышел в том же году, что и «Форсаж». Пол Уокер — уже в ранге звезды — появился на экране в образе Льюиса Томаса: по сюжету его старший брат Фуллер подбивает парня разыграть водителя грузовика по прозвищу Ржавый Гвоздь. Однако, как водится, невинная шалость приводит к разрушительным последствиям. В дальнейшем картина обзавелась сиквелом и триквелом, но уже без участия Уокера.

В ловушке времени

Год: 2003

Страна: США

Режиссер: Ричард Доннер

В главных ролях: Пол Уокер, Фрэнсис О'Коннор, Джерард Батлер и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.3

Рейтинг IMDb: 5.6

Фильмы с Полом Уокером.
Фото Кадр из фильма «В ловушке времени»

Приключенческое фэнтези «В ловушке времени», основанное на романе Майкла Крайтона «Стрела времени», провалилось в прокате и получило негативные рецензии. И все же стоит отметить любопытный синопсис: группа археологов получила доступ к машине времени и отправилась в самую гущу событий Столетней войны между французами и англичанами. Кроме того, зрители отметили неплохо переданную атмосферу Средневековья и сцены сражений, в которых снялись участники исторических реконструкций.

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Ноэль

Год: 2004

Страна: США, Канада

Режиссер: Чазз Пальминтери

В главных ролях: Сьюзен Сарандон, Пол Уокер, Пенелопа Крус, Алан Аркин и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0

Рейтинг IMDb: 6.1

Фото Кадр из фильма «Ноэль»

Мелодраму «Ноэль» нередко включают в подборки рождественских и новогодних фильмов. Действие действительно разворачивается в канун Рождества, а Пол Уокер исполняет роль ревнивого полицейского, от которого после очередной ссоры уходит невеста (ее сыграла испанская актриса Пенелопа Крус). В итоге судьбы молодых людей причудливым образом пересекаются с судьбами других жителей Нью-Йорка: здесь и издательница, которая ухаживает за больной матерью, и владелец кафе, который верит в реинкарнацию, и многие другие.

Добро пожаловать в рай!

Год: 2005

Страна: США

Режиссер: Джон Стокуэлл

В главных ролях: Пол Уокер, Джессика Альба, Скотт Каан, Эшли Скотт, Джош Бролин и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9

Рейтинг IMDb: 5.9

Фото Кадр из фильма «Добро пожаловать в рай!»

В приключенческом боевике о поисках сокровищ актеру досталась роль инструктора по дайвингу. Очередное погружение оборачивается неожиданной находкой: вместо затонувшего пиратского корабля главный герой и его друзья наталкиваются на самолет с огромной партией наркотиков. Всего пара неверных решений приводит к тому, что за молодыми людьми начинают охотиться контрабандисты.

Белый плен

Год: 2005

Страна: США

Режиссер: Фрэнк Маршалл

В главных ролях: Пол Уокер, Брюс Гринвуд, Мун Бладгуд и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1

Рейтинг IMDb: 7.3

Фото Кадр из фильма «Белый плен»

Пожалуй, самый душевный фильм в карьере Пола Уокера — это история, основанная на реальных событиях: в 1958 году двум ездовым псам из японской антарктической экспедиции удалось выжить, проведя без людей целый год. В ленте «Белый плен» действие было перенесено в девяностые, а Уокер сыграл сотрудника полярной станции, который после экстренной эвакуации отчаянно пытался вернуться за оставленными в Антарктиде собаками.

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Беги без оглядки

Год: 2005

Страна: США, Германия

Режиссер: Уэйн Крэймер

В главных ролях: Пол Уокер, Вера Фармига, Камерон Брайт и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7

Рейтинг IMDb: 7.3

Фото Кадр из фильма «Беги без оглядки»

В центре криминальной драмы «Беги без оглядки» оказывается один-единственный револьвер. Мелкий гангстер Джоуи, роль которого и исполнил Пол Уокер, должен был избавиться от оружия после того, как в результате сорванной сделки были убиты несколько продажных полицейских. Однако оно попадает не в те руки, и теперь Джоуи предстоит скрываться как от правоохранительных органов, так и от мафии.

Флаги наших отцов

Год: 2006

Страна: США

Режиссер: Клинт Иствуд

В главных ролях: Райан Филипп, Джесси Брэдфорд, Адам Бич, Джон Бенжамин Хикки и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0

Рейтинг IMDb: 7.1

Фото Кадр из фильма «Флаги наших отцов»

Масштабная военно-историческая драма Клинта Иствуда, повествующая о битве за остров Иводзима (19 февраля — 26 марта 1945 года), претендовала на «Оскар» и «Золотой глобус». В центре сюжета — шесть американских пехотинцев, которым удалось водрузить флаг на горе Сурибати, самой высокой точке японского острова. Уокеру досталась второстепенная роль сержанта Генри Оливера Хансена.

Побеждая время

Год: 2012

Страна: США

Режиссер: Эрик Хайссерер

В главных ролях: Пол Уокер, Дженезис Родригес, Нэнси Нейв и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9

Рейтинг IMDb: 6.4

Фото Кадр из фильма «Побеждая время»

Драматический триллер «Побеждая время» вышел в американский прокат спустя всего несколько дней после трагической гибели Пола Уокера. Действие ленты разворачивается в Новом Орлеане в 2005 году, когда на город обрушился ураган «Катрина». Центральным персонажем стал новоиспеченный отец, чья супруга скончалась во время родов, и теперь мужчина должен любой ценой спасти свою дочь, разобравшись с отсутствием электричества и еды, а также с вооруженными мародерами.

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Тачка № 19

Год: 2013

Страна: США, ЮАР

Режиссер: Мукунда Майкл Дьюил

В главных ролях: Пол Уокер, Наима МакЛин, Гис де Виллирс и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 5.1

Рейтинг IMDb: 4.9

Фото Кадр из фильма «Тачка № 19»

В одной из своих заключительных работ Пол Уокер вновь оказался за рулем, но на этот раз ему предстоят гонки по улицам южноафриканского Йоханнесбурга. Взяв напрокат автомобиль, главный герой обнаруживает в салоне пистолет, а в багажнике — связанную женщину. Она оказывается прокурором, которая слишком много знает о связях мафии с местной полицией. Машина досталась персонажу Уокера по чистой случайности, ведь изначально в нее должен был сесть киллер.

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