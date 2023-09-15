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Сегодня, 07:00

Тому Харди — 46: 12 отличных картин с участием актера

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Воин»
Фото Кадр из фильма «Воин»
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Сегодня, 15 сентября, свой день рождения отмечает популярный британский актер. В фильмографии Тома Харди — более шестидесяти полнометражных картин и сериалов, которые принесли ему несколько номинаций на престижные кинопремии. Любимец публики не ограничивается одним амплуа и снимается как в жестких боевиках, так и в романтических комедиях. Собрали несколько самых ярких ролей Тома Харди.

Начало

Год: 2010.
Страна: США, Великобритания.
Режиссер: Кристофер Нолан.
В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Джозеф Гордон-Левитт, Том Харди и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,7.
Рейтинг IMDb: 8,8.

Кадр из фильма «Начало»
Фото Кадр из фильма «Начало»

Самый высоко оцененный проект в карьере Тома Харди — это научно-фантастический боевик «Начало» (35-е место в топе «Кинопоиска» и 14-е место в топе IMDb), который, помимо всего прочего, положил начало его сотрудничеству с Кристофером Ноланом. Актеру досталась роль профессионального вора и имитатора Имса, способного перевоплотиться в любого человека. Одной из причин, по которой Нолан выбрал именно Харди, стала его работа в ленте Гая Ричи «Рок-н-ролльщик».

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Воин

Год: 2011.
Страна: США.
Режиссер: Гэвин О'Коннор.
В главных ролях: Джоэл Эдгертон, Том Харди, Ник Нолти и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.
Рейтинг IMDb: 8,1.

Кадр из фильма «Воин»
Фото Кадр из фильма «Воин»

Спортивная драма о смешанных единоборствах принесла Харди номинацию на премию «Сатурн», а вместе со своим партнером по съемочной площадке — австралийцем Джоэлом Эдгертоном — он мог получить приз канала MTV за лучшую драку, однако победу тогда одержали «Голодные игры». Актеры сыграли родных братьев, которым по стечению обстоятельств предстоит сразиться друг против друга на ринге. Впоследствии лента «Воин» обзавелась болливудским ремейком «Братья».

Выживший

Год: 2015.
Страна: Гонконг, Тайвань, США.
Режиссер: Алехандро Гонсалес Иньярриту.
В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Том Харди, Донал Глисон, Уилл Поултер и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 8,0.

Кадр из фильма «Выживший»
Фото Кадр из фильма «Выживший»

Судьба вновь свела Тома Харди с Леонардо ДиКаприо на съемках остросюжетного вестерна «Выживший», только на этот раз коллеги по фильму «Начало» сыграли заклятых врагов. ДиКаприо досталась роль охотника Хью Гласса, которого бывшие товарищи бросают умирать в одиночестве, а Харди — роль предавшего его Джона Фицджеральда. «Выживший» принес британцу первую (и пока единственную) номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Безумный Макс: Дорога ярости

Год: 2015.
Страна: Австралия.
Режиссер: Джордж Миллер.
В главных ролях: Том Харди, Шарлиз Терон, Николас Холт и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 8,1.

Кадр из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости»
Фото Кадр из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости»

На роль Макса Рокатански в перезапуске франшизы претендовал Джереми Реннер (Клинт Бартон в киновселенной Marvel), а в нулевых, когда фильм еще находился на стадии разработки, Джордж Миллер присматривался к Хиту Леджеру. В итоге центрального персонажа постапокалиптического блокбастера сыграл Том Харди: он даже встретился с Мэлом Гибсоном, и тот дал ему свое благословение. Лента получила несколько престижных наград, в том числе шесть «Оскаров», однако чуть большее признание с точки зрения актерской игры получила Шарлиз Терон.

Грозовой перевал

Год: 2009.
Страна: Великобритания.
Режиссер: Коки Гидройч.
В главных ролях: Том Харди, Шарлотта Райли, Эндрю Линкольн и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,5.

Кадр из фильма «Грозовой перевал»
Фото Кадр из фильма «Грозовой перевал»

В послужном списке Харди значатся не только остросюжетные боевики: так, например, в 2009 году актеру досталась главная роль в очередной экранизации классического романа Эмили Бронте «Грозовой перевал». На съемках телевизионного фильма актер познакомился со своей будущей женой — Шарлоттой Райли («Острые козырьки»): они поженились в 2014 году и сейчас воспитывают двоих сыновей.

Самый пьяный округ в мире

Год: 2012.
Страна: США.
Режиссер: Джон Хиллкоут.
В главных ролях: Шайа ЛаБаф, Том Харди, Джейсон Кларк, Джессика Честейн и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.
Рейтинг IMDb: 7,2.

Кадр из фильма «Самый пьяный округ в мире»
Фото Кадр из фильма «Самый пьяный округ в мире»

В 2012 году криминальная драма об эпохе Великой депрессии и сухого закона принимала участие в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. Том Харди сыграл одного из братьев Бондурант, которые используют автозаправку в качестве прикрытия для своего основного занятия — бутлегерства. Изначально на роль Форреста рассматривался Райан Гослинг («Драйв»), но в итоге Харди попал в фильм даже без проб.

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Дюнкерк

Год: 2017.
Страна: Великобритания, Нидерланды, Франция, США.
Режиссер: Кристофер Нолан.
В главных ролях: Финн Уайтхед, Том Глинн-Карни, Джек Лауден, Киллиан Мерфи, Том Харди и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 7,8.

Кадр из фильма «Дюнкерк»
Фото Кадр из фильма «Дюнкерк»

Последним на данный момент совместным проектом Тома Харди и Кристофера Нолана является военная драма «Дюнкерк». Актеру досталась небольшая роль пилота британского истребителя, который после атаки немецких «Мессершмиттов» решает не возвращаться на базу и продолжить миссию.

Кстати, зрители нередко отмечают, как в картинах Нолана Харди постоянно приходится задействовать в своей игре исключительно глаза и брови. Напомним, что за несколько лет до «Дюнкерка» его лицо было также закрыто маской в заключительной части трилогии о Бэтмене, где британец сыграл антагониста Бейна. Сам режиссер объяснил это тем, что Харди одним лишь взглядом способен передать больше эмоций, чем многие актеры — всем телом.

Кадр из фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды»
Фото кадр из фильма «Темный Рыцарь: Возрождение легенды»

Легенда

Год: 2015.
Страна: Великобритания, Франция, США.
Режиссер: Брайан Хелгеленд.
В главных ролях: Том Харди, Эмили Браунинг, Дэвид Тьюлис и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.
Рейтинг IMDb: 6,9.

Кадр из фильма «Легенда»
Фото Кадр из фильма «Легенда»

Еще одним профессиональным вызовом для Харди стала гангстерская драма о братьях Крэй: актер исполнил роли обоих близнецов — Ронни и Реджи, которые в 1960-х были знаковыми фигурами в преступном мире Великобритании. Проделанная в двойном объеме работа не осталась незамеченной, и Харди получил номинацию на премию «Спутник» за лучшую мужскую роль.

Значит, война

Год: 2012.
Страна: США.
Режиссер: МакДжи.
В главных ролях: Том Харди, Крис Пайн, Риз Уизерспун, Тиль Швайгер и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.
Рейтинг IMDb: 6,3.

Кадр из фильма «Значит, война»
Фото Кадр из фильма «Значит, война»

Пожалуй, самый нехарактерный для Тома Харди жанр — это романтическая комедия, но актер все же засветился в одной такой картине. В ленте «Значит, война» он сыграл агента ЦРУ Така Хенсона, который, зарегистрировавшись на сайте знакомств, назначает свидание героине Риз Уизерспун. Только вот она уже успела договориться еще об одной встрече — с лучшим другом и напарником Така. Однако внезапно образовавшийся любовный треугольник перестает быть их главной проблемой, ведь сначала надо обезвредить международного преступника.

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Бронсон

Год: 2008.
Страна: Великобритания, Дания.
Режиссер: Николас Виндинг Рефн.
В главных ролях: Том Харди, Мэтт Кинг, Джеймс Лэнс, Аманда Бертон и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.
Рейтинг IMDb: 7,0.

Кадр из фильма «Бронсон»
Фото Кадр из фильма «Бронсон»

Среди именитых режиссеров, с которыми успел посотрудничать Том Харди, — датчанин Николас Виндинг Рефн («Драйв», «Неоновый демон»): в его байопике «Бронсон» актер перевоплотился в печально известного заключенного, который почти всю жизнь провел в одиночной камере. Любопытно, что Харди общался по телефону и даже лично с настоящим Чарльзом Бронсоном, и тот был очень впечатлен его подготовкой к этой роли.

Веном

Год: 2018.
Страна: США, Китай.
Режиссер: Рубен Фляйшер.
В главных ролях: Том Харди, Мишель Уильямс, Риз Ахмед и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.
Рейтинг IMDb: 6,6.

Кадр из фильма «Веном»
Фото Кадр из фильма «Веном»

«Темный рыцарь: Возрождение легенды» — не единственная экранизация комиксов в карьере Тома Харди, который в итоге сменил DC на Marvel: в 2018 году он появился в образе журналиста Эдди Брока, соединившегося с инопланетным симбиотом по имени Веном. В 2021-м на экраны вышел сиквел блокбастера, а в следующем году планируется релиз третьей части саги: в обоих фильмах Харди также значится в качестве соавтора сценария.

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Лок

Год: 2013.
Страна: Великобритания, США.
Режиссер: Стивен Найт.
В главных ролях: Том Харди, Оливия Колман, Рут Уилсон, Эндрю Скотт и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.
Рейтинг IMDb: 7,1.

Кадр из фильма «Лок»
Фото Кадр из фильма «Лок»

Еще одна работа Харди, которую невозможно обойти стороной, — это драма «Лок», полностью снятая в салоне автомобиля всего за пять ночей. Единственным действующим лицом в кадре является прораб Айвен Лок, который торопится домой накануне важного дня в своей карьере, но один звонок переворачивает всю его жизнь. Зрители могут наблюдать только за игрой Тома Харди, но голоса в телефонной трубке озвучили обладательница премии «Оскар» Оливия Колман, звезда сериала «Шерлок» Эндрю Скотт и новый Человек-паук Том Холланд. Фильм, снятый шоураннером «Острых козырьков», попал в десятку лучших независимых проектов года по версии Национального совета кинокритиков США.

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