Смешно до жути: лучшие фильмы про клоунов-убийц

Сегодня, 10 октября, в российских кинотеатрах вышел слешер (поджанр фильмов ужасов, в основе которого лежит серия убийств, совершаемых психопатом. — Прим. ред.) Дэмиена Леоне «Ужасающий 3». Это уже третий фильм в кровавой кинофраншизе про Клоуна Арта — молчаливого и жестокого садиста. В честь выхода ужастика собрали подборку других интересных хорроров про клоунов-убийц, которые стоит посмотреть любителям жанра.

Оно

Год выхода: 2017.

Режиссер: Андрес Мускетти.

Актеры: Билл Скарсгард, Джейден Мартелл, Финн Вулфард.

Рейтинг Кинопоиска: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Оно»

В маленьком городке Дерри начинают пропадать дети. Группа подростков сталкивается со зловещим клоуном Пеннивайзом, который живет в канализации. Он принимает форму детских страхов и возвращается каждые 27 лет, чтобы терроризировать местных жителей. Ребята решают остановить чудовище.

Это, что называется, база. Фильм основан на одноименном романе короля ужасов Стивена Кинга. Роль жуткого клоуна Пеннивайза исполнил Билл Скарсгард, который тщательно подошел к подготовке. Он разработал характерную мимику и голос своего персонажа, чтобы сделать злодея жутким настолько, насколько это возможно. Клоунские манеры и движение глаз в разные стороны — это не спецэффекты, а уникальные физиологические способности актера.

Клоун

Год выхода: 2013.

Режиссер: Джон Уоттс.

Актеры: Энди Пауэрс, Лаура Аллен, Питер Стормаре.

Рейтинг Кинопоиска: 5,3.

Рейтинг IMDb: 5,7.

Фото Кадр из фильма «Клоун»

В центре сюжета — Кент, любящий отец, который надевает костюм клоуна, чтобы порадовать своего сына на его день рождения. Однако он не подозревает, что этот наряд проклят. Постепенно Кент начинает терять контроль над собой и превращается в настоящего пожирателя детских душ. Теперь ему предстоит бороться с растущим желанием поглотить собственного сына.

Изначально возник шутливый фанатский трейлер ужастика, режиссером которого значился Элай Рот. Продюсерам задумка так понравилась, что они решили такое кино и вправду создать. Режиссером назначили Джона Уоттса, чья карьера резко пошла вверх после этого проекта. Сегодня он известен в первую очередь как постановщик трилогии «Человек-паук» с Томом Холландом.

Клоуны-убийцы из космоса

Год выхода: 1987.

Режиссер: Стивено Чиодо.

Актеры: Грант Крамер, Сюзанн Снайдер, Джон Аллен Нельсон.

Рейтинг Кинопоиска: 6,1.

Рейтинг IMDb: 6,2.

Фото Кадр из фильма «Клоуны-убийцы из космоса»

На Землю садится летающая тарелка, из которой выходят инопланетяне, замаскированные под цирковых клоунов. Главные герои, Майк и Дебби, становятся свидетелями их вторжения. Они пытаются спасти своих друзей и горожан от ужасных клоунов, которые используют различные игрушечные устройства, чтобы заключать людей в коконы из сахарной ваты.

Хотя фильм был снят с небольшим бюджетом, его визуальные эффекты и грим клоунов оказались настолько впечатляющими, что картина быстро приобрела культовый статус отменного фильма категории В (малобюджетного и экспериментального. — Прим. ред.) среди поклонников ужасов.

31: Праздник смерти

Год выхода: 2016.

Режиссер: Роб Зомби.

Актеры: Шери Мун Зомби, Джеффри Дэниэл Филлипс, Лоуренс Хилтон-Джакобс.

Рейтинг Кинопоиска: 5,2.

Рейтинг IMDb: 5,1.

Фото Кадр из фильма «31: Праздник смерти»

Действие фильма происходит в ночь на Хэллоуин 1976 года. Группа карнавальных работников — Чарли, Венера, Панда, Левон и Роско — путешествует по сельской местности. Ночью их похищают люди, замаскированные под чучела, и отвозят в мрачное здание. Там пленникам объявляют, что они должны участвовать в жестокой игре на выживание под названием «31». Им предстоит сражаться в течение 12 часов с клоунами-садистами.

Фильм финансировался с помощью краудфандинга (метод сбора денег на реализацию и поддержание научных, творческих, социальных, экологических и других идей. — Прим. ред.), а режиссер Роб Зомби, известный по лентам «Дом 1000 трупов» и «Изгнанные дьяволом», активно общался с поклонниками в социальных сетях, рассказывая о процессе съемок. Одну из ключевых ролей клоуна сыграл Ричард Брэйк, которого Зомби называет «одним из самых страшных актеров». Сама идея ленты возникла у постановщика, когда он узнал, что по статистике в Хэллоуин пропадает больше всего людей.

Ужасающий

Год выхода: 2016.

Режиссер: Дэмиен Леоне.

Актеры: Дженна Кэнелл, Саманта Скаффиди, Дэвид Ховард Торнтон.

Рейтинг Кинопоиска: 5,9.

Рейтинг IMDb: 5,6.

Фото Кадр из фильма «Ужасающий»

Первая часть малобюджетного хоррора Дэмиена Леоне. По сюжету в канун Хэллоуина (куда ж без него!) две подруги в пиццерии встречают зловещего клоуна по имени Арт, который строит им рожицы и всячески пытается привлечь их внимание. Девушки по-быстрому уходят из заведения, не подозревая, что самое страшное их ждет впереди.

Режиссер и сценарист картины Дэмиен Леоне сам разработал грим и спецэффекты для Арта, чтобы придать персонажу уникальный и запоминающийся облик. У него это получилось удачно — среди множества дешевых клоунских ужастиков его «Ужасающий» оказался убедительным в своей жестокости и кровавости. Фильм быстро завоевал популярность, а Леоне получил добро на продолжение.

Могильщик Гейси

Год выхода: 2003.

Режиссер: Клайв Сондерс.

Актеры: Марк Холтон, Адам Болдуин, Том Уолдман.

Рейтинг Кинопоиска: 4,9.

Рейтинг IMDb: 4,7.

Фото Кадр из фильма «Могильщик Гейси»

Уникальный артефакт в нашей подборке. Не просто слешер о вымышленных событиях, а биографический ужастик про печально известного серийного убийцу Джона Гейси. Мужчина убивал молодых парней и прятал их тела у себя под домом. В какой-то момент трупное зловоние становится настолько сильным, что на него начали жаловаться соседи.

Джон Уэйн Гейси долгое время был добропорядочным гражданином, занимался политикой, а также работал клоуном по имени По на детских вечеринках. Именно этот факт сделал его личность особенно пугающей. Он часто упоминается в поп-культуре как один из самых страшных (и самое важное — настоящих) «клоунов-убийц». Своих жертв он заманивал под предлогом, что покажет им фокус.

Джокер

Год выхода: 2019.

Режиссер: Тодд Филлипс.

Актеры: Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Зази Битц.

Рейтинг Кинопоиска: 8,0.

Рейтинг IMDb: 8,4.

Фото Кадр из фильма «Джокер»

И хотя «Джокер» — не фильм ужасов, а психологический триллер, он точно заслуживает место в этой подборке. В центре истории Артур Флек, одинокий и психически нестабильный мужчина. Он живет в Готэме, работает клоуном на улицах города и мечтает стать стендап-комиком. А еще он часто подвергается унижениям и насилию. В конце концов, несправедливость и постоянные насмешки доводят его до того, что он превращается в Джокера — символ хаоса и насилия.

Крутейшая история становления культового злодея, показанная с мрачной психологической глубиной. Картина собрала миллиард долларов в прокате и стала одним из главных кинособытий в 2019 году. Хоакин Феникс сильно похудел для роли Джокера, сбросив около 23 кг, чтобы подчеркнуть физическое и психическое состояние персонажа. За свою выдающуюся игру он получил заслуженный «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Швы

Год выхода: 2012.

Режиссер: Конор МакМахон.

Актеры: Росс Ноубл, Томми Найт, Шэйн Мюррэй-Коркоран.

Рейтинг Кинопоиска: 6,0.

Рейтинг IMDb: 5,7.

Фото Кадр из фильма «Швы»

Ричард «Швы» Грэйс — неудачливый клоун, который работает на дне рождения мальчика по имени Томми. Однако во время представления дети начинают жестоко над ним издеваться. Это приводит к трагическому инциденту — клоун погибает, упав лицом на нож. Спустя несколько лет, когда Томми уже стал подростком, Ричард Грэйс возвращается из могилы, чтобы отомстить всем, кто был причастен к его смерти.

Роль клоуна Швы сыграл комик Росс Ноубл, для которого это была первая большая роль в жанре ужаса. Фильм сочетает в себе элементы черного юмора и классические тропы слешеров 1980-х годов, что обеспечило ему культовый статус среди фанатов жанра.