Все ради искусства: 10 фильмов, где актеры действительно занимались сексом

Постельные сцены в некоторых фильмах выглядят настолько реалистично и убедительно, что порой зрителям кажется, что происходящее на экране — правда. Зачастую такую достоверную картинку создатели получают благодаря компьютерной графике, дублерам и другим кинотрюкам. Однако существует еще один способ. Собрали десять фильмов, в которых актеры настолько глубоко вжились в своих персонажей, что занялись сексом со своими партнерами по-настоящему.

Идиоты

Год: 1998.

Страна: Франция, Дания, Испания, Швеция, Нидерланды, Италия

Режиссер: Ларс фон Триер.

В главных ролях: Бодил Йоргенсон, Йенс Альбинус.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из фильма «Идиоты»

Такую подборку нельзя не начать с режиссера-провокатора Ларса фон Триера. Хоть он и не пионер в таком деле, как демонстрация реального секса в художественных фильмах, но точно один из ярчайших мейнстримных постановщиков, позволяющий себе такие вольности на экране. «Идиоты» — одна из самых известных его работ, снятая в соответствии с принципами движения «Догма 95» (авангардное кинематографическое движение. — Прим. ред.).

Фильм рассказывает о группе странных людей в Копенгагене, которые решают нарушить все социальные нормы. Они изображают умственно отсталых, провоцируют окружающих и одновременно пытаются раскрыть в себе, как выражается идеолог группы, «внутреннего идиота». В фильме есть сцена с групповым сексом. «Идиоты» получили высокую оценку за свой комический тон и нестандартный стиль. Как и большинство фильмов Ларса фон Триера, этот фильм вызывает противоречивые мнения у критиков и киноманов.

9 песен

Год: 2004.

Страна: Великобритания.

Режиссер: Майкл Уинтерботтом.

В главных ролях: Киран О'Брайан, Марго Стилли.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,3.

Рейтинг IMDb: 4,7.

Фото Кадр из фильма «9 песен»

В этом романтическом фильме актеры Киран О'Брайэн и Марго Стилли играют пару, чье знакомство на музыкальном концерте стремительно перерастает в страстный и бурный роман. Следующий час зрители во всех подробностях наблюдают за самыми сокровенными эпизодами жизни влюбленной пары. Это одна из самых эмоциональных картин о сексуальности в современном кинематографе. Фильм можно назвать и стилистически, и концептуально смелым.

Актеры делают в кадре почти все, что только можно представить. Режиссер Майкл Уинтерботтом использует теплое освещение и простой монтаж, благодаря чему создается ощущение, будто ты случайно зашел не в ту дверь и теперь тебе неловко. Несмотря на обилие откровенных сцен, фильм не вызвал восторга ни у критиков, ни у зрителей. «Неэротические сцены быстро утомляют, а персонажам не хватает индивидуальности, чтобы вызвать сопереживание у зрителей», — гласит консенсус критиков с сайта Rotten Tomatoes.

Коричневый кролик

Год: 2003.

Страна: США, Япония, Франция.

Режиссер: Винсент Галло.

В главных ролях: Винсент Галло, Хлоя Севиньи.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,6.

Рейтинг IMDb: 4,9.

Фото Кадр из фильма «Коричневый кролик»

В 2003 году в Каннах состоялась премьера фильма «Коричневый кролик», который во всей красе представил зрителям актрису Хлою Севиньи. Помимо прекрасного драматического выступления девушка запомнилась многим зрителям сценой, которая шокировала и удивила публику. В ней она сделала своему коллеге Винсенту Галло (он же, кстати говоря, режиссер, сценарист и продюсер фильма) настоящий минет. Эпизод вызвал шок в индустрии. Увы, перформанс Севиньи не спас ленту от разгромной критики и провала.

Через семь лет актриса прокомментировала картину и отметила, что «все, что произошло с этим фильмом, очень сложно». Винсент Галло говорил, что был настолько одержим Хлоей, что не снял бы этот фильм, если бы ее в нем не было. Несмотря на весь трагизм, сопровождавший съемки и премьеру «Коричневого кролика», Севиньи до сих пор считает картину прекрасной и гордится своей игрой в ней.

Любовь

Год: 2015.

Страна: Франция, Бельгия.

Режиссер: Гаспар Ноэ.

В главных ролях: Аоми Муйок, Карл Глусман, Клара Кристин, Хуан Сааведра.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4.

Рейтинг IMDb: 6,1.

Фото Кадр из фильма «Любовь»

Эта романтическая драма повествует о молодом человеке по имени Мерфи (Карл Глусман), который находится в отношениях со своей возлюбленной Электрой (Аоми Муйок). Но все меняется, когда они решают впустить в свою жизнь третьего человека. Большинство сексуальных сцен в этом фильме сняты по-настоящему. Да, актеры действительно занимались любовью друг с другом. Но что самое главное — в отличие от большинства подобных фильмов, сцены соития в «Любви» не вызывают отвращения, чувства неловкости или желания побыстрее забыть увиденное. Гаспар Ноэ снял чувственный и эстетический фильм, что нехарактерно даже для самого режиссера, известного своими мрачными и жестокими работами.

«Любовь» сразу начинается с главного: пара любовников Мерфи и Электра занимаются сексом с начинающей студенткой по обмену из Дании по имени Оми. Вскоре Мерфи и Оми начинают встречаться за спиной у Электры. Это приводит к беременности датчанки. Электра исчезает из жизни Мерфи, что медленно пожирает парня изнутри. Как и все фильмы Ноэ, «Любовь» предлагает уникальный кинематографический опыт и — внезапно — раскрывает нежную сторону франко-аргентинского постановщика.

Спи со мной

Год: 2005.

Страна: Франция, Бельгия.

Режиссер: Клемент Вирго.

В главных ролях: Лорен Ли Сми, Эрик Бальфур.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,7.

Рейтинг IMDb: 5,2.

Фото Кадр из фильма «Спи со мной»

В центре сюжета «Спи со мной» — Лейла, роль которой исполняет известная французская актриса Лорен Ли. Девушка сталкивается с трудностями в отношениях из-за страха эмоциональной близости. Ее отношения с Дэвидом, которого играет Эрик Бальфур, оказываются из-за этого под угрозой. Но влечение молодых людей друг к другу настолько сильно, что сексуальная интрижка перерастает в нечто большее.

Большинство сексуальных сцен в фильме были настоящими, о чем актеры признались не сразу. В интервью одному из изданий Лорен сказала: «Давайте будем честны: в какой-то момент карьеры каждому актеру приходится обнажаться — физически, эмоционально или мысленно. Этот фильм дал мне возможность сделать все это одновременно».

Калигула

Год: 1979.

Страна: Великобритания, США, Италия.

Режиссер: Тинто Брасс.

В главных ролях: Питер О'Тул, Малкольм Макдауэлл, Хеллен Миррен.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,0.

Рейтинг IMDb: 5,3.

Фото Кадр из фильма «Калигула»

Изначально эпический пеплум Тинто Брасса с Малкольмом Макдауэллом и Хеллен Миррен задумывался как простой, но все же откровенный взгляд на сексуальную жизнь Римской империи. В итоге «Калигула» оказался скандальным даже по меркам итальянского режиссера, известного своими вызывающими и даже порнографическими лентами. Дело в том, что после завершения съемок, когда режиссер и группа уже разъехались по домам, на съемочную площадку приехал продюсер фильма и известный издатель эротического журнала «Пентхаус» Боб Гуччионе. Вместе со своими моделями и без ведома Брасса он снял множество сцен оргий с настоящим, несимулированным сексом, которые добавил в финальную версию фильма. Это шокировало американского писателя и автора сценария Гора Видала, который потребовал снять его имя с титров.

Вышедший фильм стал настоящим хитом в итальянских кинотеатрах, но позже был конфискован властями из-за своей непристойности. В США картина заработала 23 миллиона долларов, что сделало его самым кассовым независимым фильмом на тот момент. Однако лента также столкнулась с многочисленными исками о непристойности.

Отголоски прошлого

Год: 2008.

Страна: Великобритания, Испания.

Режиссер: Пол Моррисон.

В главных ролях: Хавьер Бельтран, Роберт Паттинсон, Мэттью МакНалти, Марина Гатель.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 6,3.

Фото Кадр из фильма «Отголоски прошлого»

В этой картине Роберт Паттинсон доставляет удовольствие не только зрителям своей прекрасной игрой, но и самому себе, в буквальном смысле. В испано-британской драме 2008 года «Отголоски прошлого» тогда еще малоизвестный Паттинсон воплотил на экране образ художника Сальвадора Дали. В ленте у известного деятеля искусства очень близкие отношения с поэтом и драматургом Федерико Гарсией Лоркой, которого играет Хавьер Бельтран.

В одной из сцен можно увидеть, как Паттинсон мастурбирует. После выхода картины актер в одном из интервью рассказал, что делал это по-настоящему. «Притворяться просто не получилось, поэтому я доставил себе удовольствие перед камерой. Мой оргазм теперь запечатлен в истории навсегда». После съемок актер переживал, что тем самым поставил крест на своей карьере, но оказался не прав — буквально через несколько дней после премьеры его утвердили на главную роль в «Сумерках».

Романс Х

Год: 1999.

Страна: Франция.

Режиссер: Катрин Брейя.

В главных ролях: Каролин Дюсе, Сагамор Стевенен, Франсуа Берлеан, Рокко Сиффреди.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,2.

Рейтинг IMDb: 5,2.

Фото Кадр из фильма «Романс Х»

Французский фильм 1999 года «Романс Х» сняла Катрин Брейя, известная своими провокационными и неоднозначными лентами и тем, что дебютировала как актриса в фильме Бертолуччи «Последнее танго в Париже».

Брейя стала одной из первых нормализировать ранее запретные темы в кино. В фильме «Романс Х» показываются откровенные сцены совокупления, а актеры по-настоящему занимаются оральным сексом и мастурбацией. Часто именно Брейи приписывают статус постановщицы, изменившей представление о непорнографическом изображении интима в художественном кино. «Романс Х» лишь одна из картин в ее длинном списке откровенных работ, но, безусловно, знаковая.

По сюжету школьная учительница Мари (ее играет Каролин Дюсе) вступает в романтические отношения с Полом, который зарабатывает на жизнь модельным бизнесом. Мари и Пол спят в одной постели, но парень отказывается заниматься сексом с девушкой, что толкает Мари на безрассудные похождения.

Клуб «Shortbus»

Год: 2006.

Страна: США.

Режиссер: Джон Кэмерон Митчелл.

В главных ролях: Ли Суинь, Пол Доусон, Линдси Бимиш, Пи Джей Дебой, Рафаэль Баркер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,1.

Рейтинг IMDb: 6,4.

Фото Кадр из фильма «Клуб «Shortbus»»

С одной стороны, картина Джона Кэмерона Митчелла — это романтическая комедия. С другой же, натуралистичная эротическая лента, которую все же нельзя назвать обыкновенной порнографией. Впервые фильм поразил зрителей своей откровенностью на Каннском кинофестивале в 2006 году. На смотре режиссер с гордостью заявил, что все оргазмы в его фильме настоящие.

В центре истории два героя — врач-сексолог Софи, которая никогда не испытывала оргазма, и парень по имени Джеймс, запутавшийся в отношениях. Вместе с другими персонажами они в поисках счастья собираются в полуподвальном секс-клубе. Как остроумно заметил критик The Guardian, «первые три эякуляции происходят еще до того, как вы успеваете прикоснуться к попкорну». А журнал Time назвал ленту Митчелла «первым порнофильмом среднего класса». Предупреждаем сразу — картина изобилует сценами разного секса.

Нимфоманка

Год: 2013.

Страна: Дания, Германия, Франция, Бельгия.

Режиссер: Ларс фон Триер.

В главных ролях: Шарлотта Генсбур, Стэйси Мартин, Стеллан Скарсгард, Шайа ЛаБаф, Кристиан Слейтер, Ума Турман, Уиллем Дефо.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Нимфоманка»

Закончим подборку Ларсом фон Триером и его культовой лентой «Нимфоманка». Картина с таким названием от датского визионера просто обречена была стать скандальной, но стала в итоге классикой. Режиссер без купюр исследует физические, психологические и эмоциональные аспекты секса. А помогает ему в этом целая плеяда знаменитых актеров: Шарлотта Генсбур, Стеллан Скарсгорд, Шайа ЛаБаф, Кристиан Слейтер, Ума Турман, Уиллем Дефо и другие. Предвосхищая вопрос многих — нет, эти актеры на экране сексом не занимаются. Однако обойти стороной этот фильм нельзя.

Шайа ЛаБаф заявлял, что в порнографической драме Триера все взаправду. Однако актер немного слукавил — в действительности создатели пошли на хитрость. Продюсер фильма Луиза Вест в интервью изданию The Hollywood Reporter рассказывала, что актеры, изображавшие главных героев, на самом деле не занимались сексом. Эту работу на себя взяли дублеры. А все остальное, как говорится, уже дело качественного монтажа. Так получилось, что «выше талии — кинозвезда, а ниже — ее двойник». Так что, можно считать, что происходящее в кадре — правда, но только наполовину.