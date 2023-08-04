Что показали в финале третьего сезона «Ведьмака»

Аретуза горит, Тиссая плачет: на Netflix вышли три заключительные серии третьего сезона сериала «Ведьмак». Последнее появление Генри Кавилла в роли легендарного Белого Волка. Хотелось бы сказать, что ушла эпоха, но, похоже, ушел только полюбившийся многим Кавилл. Но не будем забегать вперед: давайте разберемся, смогли ли авторы достойно завершить сезон, ведь в конце пятой серии события подошли вплотную к масштабной кульминации.

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Что показали в новом сезоне

В первых сериях сезона Геральт и Йеннифер приняли решение отправиться в Аретузу — школу чародеек на острове Танедд. Ведь, по задумке черноволосой волшебницы, княжна Цирилла будет там в безопасности, к тому же это пойдет на пользу ее магическим навыкам. Но планам героев не суждено было сбыться: во время праздничного пира в обители магов происходит самый настоящий бунт, а ведьмак и его спутница оказываются втянуты в водоворот политических интриг.

Шестая серия стартует на высокой ноте, ведь еще в предыдущем эпизоде герои наконец-то поняли, кто является предателем и проводит ужасные эксперименты в замке посреди Реданских гор. Вильгефорц из Роггевеенна пошел наперекор совету чародеев и заключил сделку с империей Нильфгаард.

Фото Кадр из сериала «Ведьмак»

Чародеи убиты или разобщены, а реданская делегация во главе с Сигизмундом Дийкстрой, пытавшаяся при поддержке Филлипы Эйльхарт арестовать магический совет, остались с носом. Ну а главный шпик Редании неудачно пообщался с ведьмаком и ушел, явно прихрамывая.

Сам Геральт также не смог самостоятельно покинуть Танедд. В конце шестой серии он схлестнулся в поединке с Вильгефорцем и, увы, потерпел поражение. Но, как известно знакомым с книгами зрителям сериала, нас еще ждет реванш.

Фото Кадр из сериала «Ведьмак»

Вторая часть сезона круто меняет расстановку сил. Геральт тяжело ранен и не может ходить, Йеннифер и остатки чародеек раздумывают о дальнейшей судьбе мира и создают «Ложу Чародеек», чтобы сохранить хоть какие-то остатки влияния капитула. А Цири, воспользовавшись порталом, находящимся в башне Чайки, оказалась за тысячи километров от острова — в центре далекой пустыни Корат.

Фото Кадр из сериала «Ведьмак»

Юной княжне предстоят испытания, как физические, так и духовные. Во время путешествия через пустыню в видениях ей явится одна из ее предков — жестокая и ужасная Фалька. Это реданская дворянка, которая ради места на троне подняла восстание против собственного отца, попутно утопив в крови половину королевств севера. Как известно, конец мятежницы был печален — ее поглотил огонь костра.

Но кроме призраков предков Цирилла встречает в пустыне белого единорога, ради спасения которого ей пришлось обратиться к запретной магии огня. Единорог, к слову, потом еще сыграет свою роль — ждем его в следующем сезоне.

Фото Кадр из сериала «Ведьмак»

В конце своего пути по «Сковородке» (топонимическое прозвище пустыни) княгиня Цинтры попадает в плен, откуда ее случайно освобождает банда молодых людей, известная под названием «Крысы».

Фото Кадр из сериала «Ведьмак»

В столице Нильфгаарда мятежный маг Вильгефорц пытается обмануть императора и подсунуть ему вместо настоящей Цириллы похожую на нее девушку полуэльфийку. Этот персонаж уже появлялся в первых сериях, именно над ней волшебник проводил эксперименты в замке вдали от людей. Увы, насколько успешен будет его обман, мы узнаем лишь в следующем сезоне.

Тем временем Ведьмак медленно восстанавливается под чутким надзором дриадских целителей в лесах Брокилона. Кроме дриад за белым волком приглядывает его давний друг бард Лютик и лучница Мильва. Именно в этой компании Геральт отправится на помощь своей названной дочери в конце сезона.

Фото Кадр из сериала «Ведьмак»

Чем плох третий сезон

По количеству важных событий последние серии сезона намного превосходят ранее вышедшие пять эпизодов. В какой-то момент может показаться, что каждая из серий содержит в себе больше важных сюжетных перипетий, чем первая половина третьего сезона.

Нам показали разрушение великой чародейской академии и дали понять, что все изменилось и ничего уже не будет прежним (иронично, учитывая, что Генри Кавилла в сериале мы больше не увидим), повысили ставки и даже оставили сюжетную интригу.

Фото Кадр из сериала «Ведьмак»

Несмотря на возросшую концентрацию событий, сериал не избавился от своих проблем. Например, мы опять видим странную битву, где могущественнейшие из магов не могут ничего противопоставить обычным воинам эльфийских партизан, поэтому выпускают невнятные фаерболы. Будет и нелогичность поведения персонажей, и трагичные сцены, выглядящие настолько нелепо, что хочется усмехнуться, а не пустить слезу.

Фото Кадр из сериала «Ведьмак»

Мир Континента меняется, но «Ведьмак» от Netflix остается таким же нелогичным и местами непонятным для незнакомого со вселенной зрителя. Возможно, если бы создатели отказались от откровенно филлерных эпизодов в первой половине сезона и смогли бы грамотно растянуть события концовки на все восемь серий, такое изменение динамики повествования пошло бы на пользу «Ведьмаку».

Один из продюсеров сериала Томаш Багинский недавно заявил, что упрощение сюжета сделано в угоду массовой аудитории и ее неподготовленности. Также создатель сериала добавил, что иногда такие изменения заходят слишком далеко. И, похоже, некоторые моменты сериальной адаптации польского бестселлера действительно зашли слишком далеко по пути упрощения.

Авторы умудряются урезать важные моменты, при этом не объясняя, почему те или иные персонажи действуют именно так и как они здесь оказались, а в некоторых случаях кто они вообще такие.

Что понравилось фанатам

В поисках отзывов я отправилась в соцсети, чтобы проанализировать впечатления фанатов сериала и показать вам некоторые из них.

Фото Кадр из сериала «Ведьмак»

Больше всего эмоций вызвали материнские чувства между Йеннифер и Цири, а также между Йеннифер и Тиссаей.

От Тиссаи до Йеннифер и к Цири — материнская любовь передается каждой. Тот факт, что Тиссая считает Йеннифер дочерью, а Йеннифэр считает ее своей матерью, и точно так же это и для Цири с Йеннифер.

Ничто не разбило меня на кусочки так, как сцены с Тиссаей и Йеннифер.

Самые неотразимые и красивые отношения, изображенные в #TheWitcher, подошли к концу. Насколько травмирующе то, что Йеннифер почувствовала, как Тиссая перерезала свое запястье, как и она однажды делала это много лет назад. Тиссая смогла спасти ее, но Йен не успела спасти Тиссаю.

Фанатов также растрогали сцены с песнями: когда Лютик пел, чтобы брокилонские эльфы пустили его к Геральту, и как Цири пела саундтрек сериала, песню Little sacrifice, в пустыне.

Цири действительно пела Little sacrifice самой себе в пустыне, чтобы утешиться. Я умираю от чувств.

ЦИРИ ВСПОМИНАЕТ ВРЕМЯ, ПРОВЕДЕННОЕ С ГЕРАЛЬТОМ И ЙЕННИФЕР КАК С СЕМЬЕЙ, ПОКА ОНА ПОЕТ LITTLE SACRIFICE, Я РЫДАЮ.

Лютик пел о цветах, которые не умирают, пока он сидел, надеясь, что дриады позволят ему войти, чтобы он мог добраться до Геральта, чтобы он мог быть рядом с ним и поддерживать любым способом, в котором тот нуждался. «Ты можешь подождать там, человек».

Ожидаемо, что практически все фанаты недовольны уходом Кавилла из сериала.

Они разделили Йен, Цири и Геральта, но написали сцены только для Йен и Цири, чтобы подтвердить это разделение, и сделали Геральта неподвижным — мне кажется, это отвратительно и продолжает подчеркивать, как мало команда сценаристов заботилась о Геральте. Генри, возможно, чувствовал то же самое.

Генри Кавилл — Геральт из Ривии. Спасибо вам за то, что вдохнули жизнь в этого персонажа и боролись за него. Незаменимый и непревзойденный.

Некоторые также недовольны хореографией боевых сцен.

А некоторые остались со смешанными чувствами.

Что покажут дальше

Несмотря на все спорные решения и относительно прохладный прием последнего сезона, Netflix продолжает вкладываться во вселенную авторства Анджея Сапковского. Скоро на стриминге должен появиться сериал про банду «Крыс» — это малолетние разбойники, которых мы увидели в последней серии сезона. Однако, по слухам, события спин-оффа развернутся до встречи молодых разбойников с Цири.

По инсайдерской информации, съемки четвертого сезона, начало которых было запланировано на сентябрь 2023 года, отложены до 2024-го. Причиной тому, скорее всего, стала сложная ситуация в Голливуде, в частности, продолжающиеся забастовки гильдии сценаристов и гильдии актеров.

Фото Кадр из сериала «Ведьмак»

Третий сезон приключений Ведьмака был снят по четвертой книге пана Сапковского под названием «Час презрения». Вероятно, четвертый сезон экранизирует следующий, пятый том саги — «Крещение огнем».

По сюжету книги Геральт с Лютиком и лучницей Мильвой будут искать Цири: позже они примкнут к отряду гномов-краснолюдов, а также встретят вампира Региса, который будет им помогать. Эта разношерстная компания будет двигаться по Континенту, попадая в разные передряги. Йеннифер будет охотиться на Вильгефорца, чтобы забрать у него Цири — она считает, что именно маг захватил ее и скрывает. Ну а Цири на самом деле будет весело проводить время с бандой Крыс, оттачивая свои навыки жестоких убийств.

Уход Генри Кавилла

Вспоминая актеров, вернемся к Белому Волку. Две из трех серий третьего сезона персонаж Генри Кавилла проводит лежа на больничной койке, и все это выглядит весьма иронично. Похоже, актер, отыгравший свой последний сезон в сериале, действительно устал от этой роли.

Неизвестно, что именно послужило причиной ухода исполнителя роли Геральта. Кто-то говорит, что это проблемы на съемочной площадке и не самое адекватное поведение актера. Кто-то, что дело в контракте, который был подписан на три сезона, в период съемок которых Генри Кавилл получил более выгодное предложение от Warner Bros (увы, если предложение и было, в киновселенную DC актер не вернется). Но ясно одно: Белый Волк был тем самым светлым пятном сериала. Фанаты вселенной Ведьмака полюбили Генри, ведь еще до старта производства сериала он дал понять, что является большим фанатом книг и игр серии. Наверное, именно из этой любви произрастает слух, что ушел Кавилл по причине кардинального несогласия с продюсерами, по его мнению, уничтожающими вселенную.

Фото Кадр из сериала «Ведьмак»

Несмотря на все предположения, факт остается фактом — главная звезда уходит, и это может осложнить дальнейшую жизнь шоураннерам, ведь смена актера, играющего ведущего персонажа, не может остаться без последствий.

Похоже, Генри Кавилл, как и его персонаж, сделал свой выбор. В финале сезона Геральт отправляется на помощь Цири, очень символично избавляясь от амулета Ренфри, который хранил с самой первой серии. А зритель остается с сериалом с запутанной дальнейшей судьбой и Лиамом Хемсвортом, принимающим эстафетную палочку роли легендарного ведьмака Геральта из Ривии.