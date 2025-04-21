«Формула-1»: что известно про спортивную драму с Брэдом Питтом

Летом состоится премьера новой ленты Джозефа Косински «Формула-1». Фильм, на съемках которого Брэд Питт собственноручно пилотировал гоночный болид, обещает удивить зрителя невероятной динамикой и реалистичностью. Спортивная драма создавалась в плотном сотрудничестве с реальной «Формулой-1». А одним из продюсеров выступил Льюис Хэмильтон — семикратный чемпион мира и первый, кто сумел повторить это достижение после Михаэля Шумахера.

Рассказали все, что известно о грядущей премьере и чего от нее ждать.

Сюжет фильма «Формула-1»

Сонни Хэйс — опытный гонщик, выступавший в «Формуле-1» еще в далекие 90-е годы. Его золотые времена прошли, и заслуженный пилот перешел в другие соревнования, вроде 24-часовых гонок на выносливость.

Фото Кадр из фильма «Формула 1», реж. Джозеф Косински/ Warner Bros. Pictures

Но однажды к Сонни за помощью обращается его старый друг Рубен, в настоящее время возглавляющий не самую успешную формульную команду под названием Apex Grand Prix team. У бывшего напарника, а ныне владельца APXGP на руках есть очень ценный актив — талантливый молодой британец Джошуа Пирс. Гонщику пророчат чемпионские титулы, а Сонни должен стать его ментором и возвести его на пьедестал, попутно вытянув на вершину и саму команду.

Фото Кадр из фильма «Формула 1», реж. Джозеф Косински/ Warner Bros. Pictures

Интересно, что подобное возвращение удивительно для автоспорта. Камбек после 20-летнего перерыва (как и внушительный возраст героя Бреда Питта) кажется фантастическими для современных реалий такого соревнования, как «Формула-1». Оттого интереснее, насколько много внимания авторы ленты уделят этой уникальности. Особенно если вспомнить, что фильм должен похвастаться достаточно реалистичной демонстрацией заездов.

Актеры фильма «Формула-1»

Главной звездой экранной «Формулы-1» станет Брэд Питт — именно он сыграет опытного Сонни Хэйса. Актер присоединился к проекту в самом начале производства: фактически роль изначально предназначалась для звездного артиста. Кроме этого Питт выступает в качестве продюсера ленты.

Фото Кадр из фильма «Формула 1», реж. Джозеф Косински/ Warner Bros. Pictures

Компанию на гоночном треке именитому актеру составит Демсон Идрис, перевоплотившийся в молодого таланта Джошуа Пирса. Ну а следить за этим всем будет Хавьер Бардем, взявший на себя образ главы APXGP Рубена. Также на экране появятся Керри Кондон, Симон Эшли, Тобиас Мензис и Ким Бодниа.

Для фанатов автоспорта «Формула-1» может быть интересна не только тематически. Ведь в фильме кроме профессиональных актеров появятся реальные пилоты всех десяти команд, выступавших в 2023 году. Впрочем, рассчитывать на их заметное место вряд ли стоит: скорее всего, зрителей просто ждут съемки, проведенные во время реальных заездов.

Фото Кадр из фильма «Формула 1», реж. Джозеф Косински/ Warner Bros. Pictures

Также к проекту присоединились трехкратный победитель Ле-Мана Бенуа Трелюйе и бывший технический директор формульной команды Haas Гюнтер Штайнер, работавший также и в Red Bull.

Создатели и производство фильма «Формула-1»

В режиссерское кресло спортивной драмы сел постановщик фильмов «Трон: Наследие», «Обливион» и огромного кассового хита «Топ Ган: Мэверик» Джозеф Косински.

Фото Кадр из фильма «Формула 1», реж. Джозеф Косински/ Warner Bros. Pictures

Но не только имя Косински добавляет веры в «Формулу-1», ведь одним из ее продюсеров стал Джэми Брукхаймер — человек с большим опытом, приложивший руку ко множеству успешных проектов. Среди них франшизы «Пираты Карибского моря», «Плохие парни», а также уже упомянутый «Топ Ган: Мэверик».

Оператором ленты выступил давний коллега Косински и обладатель премии «Оскар» Клаудио Миранда, а сценарий написал Эрен Крюгер. Музыку к ленте создал один из самых заметных композиторов Голливуда, чье имя известно миллионам, — Ханс Циммер.

Фото Кадр из фильма «Формула 1», реж. Джозеф Косински/ Warner Bros. Pictures

В прошлом году в Сеть просочились слухи, что бюджет предстоящей спортивной драмы составит 300 миллионов долларов, но впоследствии режиссер фильма Джозеф Косински опроверг это.

Еще одним причастным к проекту, имя которого нельзя не упомянуть, стал рекордсмен «Формулы-1» Льюис Хэмилтон. Гонщик выступил в качестве продюсера ленты.

Кажется, что создатели проекта в целом очень обстоятельно подходят к делу, как и актеры, которые на съемках пилотировали реальные болиды. Увы, Брэду Питту не доверили сесть за руль автомобиля «Формулы-1». Но он прикоснулся к миру скорости за рулем авто младшей серии «Формула-2», созданном специально для фильма в сотрудничестве с командой Mercedes.

Фото Кадр из фильма «Формула 1», реж. Джозеф Косински/ Warner Bros. Pictures

Также создатели ленты получили невиданную свободу в доступе к пространствам команд и к трассам. Для вымышленных гонщиков были выстроены собственные боксы, их машины участвовали в предстартовой подготовке. А актеры посетили брифинги для пилотов. Подготовкой экранных гонщиков занимались реальные участники соревнований, так что Брэда Питта и Демсона Идриса после подобных съемок можно будет назвать самыми опытными водителями современного Голливуда.

Дата выхода фильма «Формула-1»

Лента доберется до экранов уже в июне 2025 года. В международный прокат «Формула-1» выйдет 25 июня, а в США показы стартуют 27 июня 2025 года. Кажется, подобная дата выбрана не случайно, ведь 29 июня пройдет «Гран-при Австрии» реальной «Формулы-1».