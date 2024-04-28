«Фуриоса»: чего ждать от приквела «Безумного Макса» с Аней Тейлор-Джой

15 мая в рамках Международного Каннского кинофестиваля покажут постапокалиптический блокбастер «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Чуть позже приквел о юности однорукой воительницы выйдет и в широкий прокат. Рассказываем, что известно об экшен-картине, главную роль в которой исполнила Аня Тейлор-Джой.

Сюжет фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

«Фуриоса» — приквел ленты «Безумный Макс: Дорога ярости», выпущенной в 2015 году и отмеченной шестью «Оскарами» (в основном в технических категориях: «Лучший звук», «Лучший монтаж» и так далее). Однако теперь центральной фигурой истории выступает не одинокий странник Макс Рокатански, а воительница Фуриоса. Напомним, что в «Дороге ярости» этих персонажей сыграли Том Харди и Шарлиз Терон.

Фото Кадр из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости»

Действие новинки разворачивается за несколько лет до событий «Дороги ярости»: юная Фуриоса попадает в руки Дементуса — главаря банды байкеров, который впоследствии схлестнется в борьбе за власть с Несмертным Джо из Цитадели. Тем временем Фуриоса все это время будет пытаться вернуться домой.

Фото Кадр из фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

Кроме того, ожидается, что зрителям покажут, как именно главная героиня потеряла левую руку, которая в итоге была заменена бионическим протезом.

Создатели фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

Режиссером ленты выступил австралиец Джордж Миллер, который снял не только «Дорогу ярости», но и оригинальную трилогию «Безумный Макс» с Мэлом Гибсоном. Он же написал сценарий к «Фуриосе» в соавторстве с Ником Лаутрисом: вместе они уже работали над все той же «Дорогой ярости».

Фото Кадр из фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

Оператором боевика стал Саймон Дагган, в чьем портфолио можно найти такие фильмы, как «Я, робот» с Уиллом Смитом, «По соображениям совести» с Эндрю Гарфилдом и «Великий Гэтсби» с Леонардо ДиКаприо.

За саундтрек «Фуриосы» отвечает Junkie XL: его музыку можно услышать опять же в «Дороге ярости» и в таких экшен-картинах, как «Дэдпул», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости Зака Снайдера».

Актерский состав фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

В роли Фуриосы дебютирует Аня Тейлор-Джой. Обладательница «Золотого глобуса», знакомая зрителям по мини-сериалу «Ход королевы» и двум последним сезонам «Острых козырьков», пришла на смену оскароносной Шарлиз Терон, сыгравшей однорукую воительницу в «Дороге ярости».

Фото Кадр из фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

В лидера байкеров Дементуса перевоплотился звезда киновселенной Marvel Крис Хемсворт. Именно его персонаж станет главным антагонистом картины, который похитит юную Фуриосу.

Несмертного Джо на этот раз сыграл Лейчи Халм (в «Дороге ярости» роль была закреплена за Хью Кияс-Берном, который в свое время засветился и в оригинальном «Безумном Максе»). Также в актерском составе заявлены Том Берк («Страйк») и бывший рестлер Нейтан Джонс.

Трейлер фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

Дата выхода фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

Мировая премьера блокбастера запланирована на 24 мая. В официальный российский прокат, как и большинство голливудских проектов, «Фуриоса» не выйдет.