Грю и миньоны в разлуке: каким получился мультфильм «Гадкий я 4»

В мировой прокат вышла новая часть франшизы Illumination «Гадкий я», фирменной чертой которой давно стали не сами главные герои, а желтые миньоны. Проект продолжает историю Грю — центрального персонажа всей злодейской вселенной. Рассказали, каким получился мультфильм «Гадкий я 4» и стоит ли его смотреть.

Сюжет мультфильма « Гадкий я 4»

Отрекшийся от злодейства Грю живет свою лучшую жизнь. Он счастливо женат на Люси Уайлд, а кроме трех приемных дочек в его семье появляется и уже родной сын. Бывший суперзлодей, а ныне агент Анти-Злодейской лиги не может найти общий язык с рыжеволосым малышом.

Фото Кадр из мультфильма «Гадкий я 4»

Идиллия длится не так долго, и причиной тому оказываются вовсе не грязные подгузники младенца или его нежелание улыбаться отцу. Во время одной из своих миссий Фелониус Грю посещает встречу выпускников Академии, которая обучает будущих преступников. Сам главный герой тоже в свое время посещал это учебное заведение, но в этот раз причина его визита вовсе не в том, чтобы встретиться со старыми друзьями. Во время церемонии награждения лучшего злодея года Грю задерживает и отправляет в тюрьму победителя в этой номинации и своего бывшего одногруппника Максима Ле Маля.

В скором времени Ле Маль, затаивший на главного героя обиду еще со школьных времен, сбегает из-под стражи. Семья Грю оказывается под угрозой. Но благодаря программе по защите сотрудников Анти-Злодейской лиги компания героев под другими именами переезжает на новое место жительства. Впрочем, даже это не гарантирует стопроцентную безопасность, ведь Максим Ле Маль задался целью похитить Грю-младшего и не остановится ни перед чем.

Фото Кадр из мультфильма «Гадкий я 4»

Как и раньше, за самые яркие шутки новых приключений Грю отвечают его маленькие желтые приспешники. Несмотря на то, что в этот раз миньоны играют меньшую роль в сюжете и занимают меньше экранного времени, создатели совсем о них не забыли.

После переезда семьи на тайное место жительства большая часть любителей бананов переходят под опеку Анти-Злодейской лиги, которая выбирает лучших из лучших. Из них в ходе эксперимента создают мегаминьонов, наделенных уникальными способностями. Впрочем, не все идет по плану, и новоиспеченные мстители не очень хорошо справляются со своими супергеройскими задачами.

Тем временем на новом месте Грю знакомится с соседями, чья дочь узнает бывшего злодея под прикрытием. Она начинает шантажировать его тем, что выдаст местоположение героя, если он не поможет ей ограбить злодейскую Академию.

Фото Кадр из мультфильма «Гадкий я 4»

Каким получился мультфильм « Гадкий я 4»

Казалось бы, ставки высоки, жизнь героев в опасности, но по факту персонажем, за которого действительно хочется переживать, оказывается застрявший в торговом автомате миньон. Все телодвижения героев слишком бессмысленны и неинтересны даже для мультфильма, рассчитанного на самую юную аудиторию.

Фото Кадр из мультфильма «Гадкий я 4»

«Гадкий я 4» фактически является аж шестым мультфильмом во франшизе, которая к тому же в какой-то момент сделала большую ставку на популярных миньонов. Похоже, даже самим авторам интереснее придумывать шутки для желтых ребят в комбинезонах, нежели создавать внятный сюжет продолжения. Тем более что перед зрителями проект, ориентированный в первую очередь на детскую аудиторию. В отличие от недавней «Головоломки 2» от студии Pixar, авторы явно даже не пытаются заинтересовать родителей — мультфильм предназначен только для самых маленьких.

Фото Кадр из мультфильма «Гадкий я 4»

Новое творение Illumination построено вокруг откровенно скучного сюжета, лишенного какой-либо изобретательности, а все приключения героев кажутся ненужными. Антагонист в итоге выслеживает Грю благодаря ну очень притянутой за уши причине — директриса школы звонит злодею, чтобы доложить об ограблении Академии, и попросту сдает Грю. Впрочем, именно благодаря подобному сюжетному решению зрители получили самую захватывающую и веселую сцену мультфильма.

В какие-то моменты кажется, что «Гадкий я 4» вовсе лишен самостоятельности, а хоть сколько-то запоминающиеся моменты по традиции создают миньоны. Увы, запоминаются эти эпизоды не чем-то уникальным и по-настоящему веселым, а откровенной глупостью. Тем более что новая разновидность миньонов с приставкой «мега» лишилась милого внешнего вида и напоминает не остроумную иронию над супергероями, а «Фантастическую четверку» с AliExpress в худшем своем проявлении.

Фото Кадр из мультфильма «Гадкий я 4»

Стоит ли смотреть мультфильм « Гадкий я 4»

«Гадкий я 4» не увлекает ни повествованием, ни шутками, ни визуалом. Все, что может предложить лента Illumination, — это многократное повторение того, что зрители уже видели до этого. Даже вышедшая этой весной четвертая часть другой прибыльной мультипликационной франшизы — «Кунг-фу Панда 4» — выглядит на фоне приключений Грю более изобретательным и веселым зрелищем, которое заставляет улыбаться и детей, и взрослых.

Несмотря на скромный полуторачасовой хронометраж, «Гадкий я 4» успевает наскучить. От этого финальные титры могут стать для зрителя самым ярким моментом всего происходящего на экране. Кроме, конечно же, финальной сцены. И не той, где Грю и Максим все-таки пытаются разрешить старые обиды, а той, в которой бедный, забытый в торговом автомате миньон все-таки выбирается из ловушки, но попадает в еще большую западню. Эту трагедию будто бы написал Эрнест Хэмингуэй, поспоривший о том, что для настоящих эмоций не нужны полотна текста, а хватит и шести слов на салфетке.