В каком порядке смотреть фильмы о Ганнибале Лектере: хронология

В 1981 году американский писатель Томас Харрис опубликовал роман «Красный дракон», положивший начало саге о маньяке-интеллектуале Ганнибале Лектере. Впоследствии Харрис выпустил еще несколько книг («Молчание ягнят», «Ганнибал» и «Ганнибал: Восхождение»), и все они в итоге были перенесены на экран. Рассказали, в каком порядке выходили экранизации и в каком их лучше смотреть.

Фильмы о Ганнибале Лектере в порядке выхода на экраны

Охотник на людей

Год: 1986.

Страна: США.

Режиссер: Майкл Манн.

В главных ролях: Уильям Петерсен, Брайан Кокс, Том Нунэн, Деннис Фарина, Ким Грайст.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Охотник на людей»

Первую попытку адаптировать историю Ганнибала Лектера для больших экранов предпринял американский режиссер Майкл Манн, впоследствии снявший «Схватку» с Аль Пачино и Робертом Де Ниро, «Али» с Уиллом Смитом и другие картины. В основу его фильма «Охотник на людей» легла дебютная книга цикла «Красный дракон», а роль серийного убийцы примерил на себя британец Брайан Кокс («Наследники»).

По сюжету вышедший в отставку агент ФБР Уилл Грэм неохотно соглашается принять участие в охоте на маньяка по прозвищу Зубная Фея. Чтобы понять мотивы преступника, Грэм обращается за консультацией к Ганнибалу Лектеру, которого он сам когда-то арестовал и отправил в психиатрическую лечебницу.

Молчание ягнят

Год: 1990.

Страна: США.

Режиссер: Джонатан Демме.

В главных ролях: Джоди Фостер, Энтони Хопкинс, Брук Смит, Скот Гленн, Тед Левайн.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3.

Рейтинг IMDb: 8,6.

Фото Кадр из фильма «Молчание ягнят»

Вторая экранизация серии книг о Ганнибале Лектере стала культовой: «Молчание ягнят» было отмечено пятью «Оскарами» (в том числе в категории «Лучший фильм»), «Золотым глобусом», двумя премиями BAFTA, а в рамках Берлинского кинофестиваля — еще и «Серебряным медведем» за лучшую режиссерскую работу. Нельзя не отметить, что Энтони Хопкинсу досталось лишь 25 минут экранного времени, но этого оказалось вполне достаточно.

В основу триллера Джонатана Демме лег роман «Молчание ягнят». На смену Уиллу Грэму приходит молодой агент ФБР Кларисса Старлинг, которая также обращается к Ганнибалу Лектеру за профессиональной помощью: главная героиня занимается поисками серийного убийцы, который нападает на женщин и сдирает с них кожу.

Ганнибал

Год: 2001.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Ридли Скотт.

В главных ролях: Энтони Хопкинс, Джулианна Мур, Гари Олдман, Рэй Лиотта, Джанкарло

Джаннини.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Ганнибал»

Третью книгу цикла Томаса Харриса, получившую лаконичное название «Ганнибал», экранизировал Ридли Скотт, который к тому моменту уже мог похвастаться двумя номинациями на «Оскар» («Тельма и Луиза», «Гладиатор») и такими хитами, как «Чужой» и «Бегущий по лезвию». К роли серийного убийцы вернулся Энтони Хопкинс, а вот место Джоди Фостер заняла Джулианна Мур.

Действие фильма разворачивается спустя десять лет после побега Ганнибала Лектера. Он пишет письмо Клариссе Старлинг и предлагает ей возобновить их интеллектуальную дуэль, а та использует это как возможность вновь выйти на его след. Кроме того, на маньяка охотятся инспектор флорентийской полиции Ринальдо Пацци и искалеченный миллионер Мейсон Верджер, в свое время переживший нападение Ганнибала.

Красный дракон

Год: 2002.

Страна: США, Германия.

Режиссер: Бретт Рэтнер.

В главных ролях: Энтони Хопкинс, Эдвард Нортон, Рэйф Файнс, Харви Кейтель, Эмили Уотсон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Красный дракон»

В 2002 году Бретт Рэтнер, снявший к тому моменту две части комедийной экшен-франшизы «Час пик» с Джеки Чаном и Крисом Такером и рождественскую мелодраму «Семьянин» с Николасом Кейджем, вновь обратился к первой книге цикла. Роль Уилла Грэма досталась Эдварду Нортону — обладателю «Золотого глобуса» («Первобытный страх») и неоднократному номинанту на «Оскар», а Ганнибала Лектера в третий (и последний) раз сыграл Энтони Хопкинс.

«Красный дракон» снят по одноименному роману Томаса Харриса — тому же, что стал основой для «Охотника на людей», поэтому их сюжетные линии схожи. Стоит отметить, что в финале картины главный врач психиатрической больницы сообщает Ганнибалу, что к нему пришла посетительница из ФБР, связывая таким образом этот фильм с «Молчанием ягнят».

Ганнибал: Восхождение

Год: 2006.

Страна: Чехия, Великобритания, Франция, США.

Режиссер: Питер Уэббер.

В главных ролях: Гаспар Ульель, Гун Ли, Рис Иванс, Доминик Уэст, Ингеборга Дапкунайте.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 6,1.

Фото Кадр из фильма «Ганнибал: Восхождение»

Роман, повествующий о юности Ганнибала Лектера, перенес на экраны британец Питер Уэббер, поставивший до этого историческую мелодраму «Девушка с жемчужной сережкой» со Скарлетт Йоханссон и Колином Фертом. Будущего серийного убийцу сыграл француз Гаспар Ульель, а роль его матери досталась Ингеборге Дапкунайте. Однако проект не снискал признания критиков и даже получил две номинации на «Золотую малину» («Худший фильм ужасов», «Худший приквел/сиквел»).

Действие картины начинается в 1944 году в Литве: маленький Ганнибал становится свидетелем того, как мародеры, оставшись без еды, съедают его младшую сестру Мишу. Несколько лет спустя главный герой сбегает из приюта во Францию, где впоследствии поступает в медицинскую школу и начинает подрабатывать в морге. Однако к тому моменту он и сам уже начал убивать.

Хронология событий в киновселенной Ганнибала

Для тех, кто хочет посмотреть фильмы о Ганнибале Лектере не в той последовательности, как они выходили на экраны, а в хронологическом порядке, предлагаем следующий вариант:

«Ганнибал: Восхождение»; «Охотник на людей» и/или «Красный дракон» (у фильмов один первоисточник и похожий сюжет); «Молчание ягнят»; «Ганнибал».

Фото Кадр из фильма «Молчание ягнят»

Для тех, кому важен литературный первоисточник, напоминаем, в каком порядке выходили в свет романы Томаса Харриса:

1981 — «Красный дракон» (фильмы «Охотник на людей» и «Красный дракон»)

1988 — «Молчание ягнят» (фильм «Молчание ягнят»)

1999 — «Ганнибал» (фильм «Ганнибал»)

2006 — «Ганнибал: Восхождение» (фильм «Ганнибал: Восхождение»)

Фото Кадр из фильма «Ганнибал»

Сериалы о Ганнибале Лектере

В 2013 году маньяк-интеллектуал стал главным героем сериала «Ганнибал». Криминальная драма продержалась в эфире три сезона и за это время была отмечена несколькими премиями «Сатурн».

Фото Кадр из сериала «Ганнибал»

Ганнибала Лектера сыграл датчанин Мадс Миккельсен, а профайлера ФБР Уилла Грэма — англичанин Хью Дэнси. В основу проекта легли отдельные элементы почти всех романов Томаса Харриса. Сериал никак хронологически не связан с фильмами про Ганнибала Лектера, поэтому смотреть его нужно отдельно.