Что посмотреть с актерами из сериала «Убийства в одном здании»

Сегодня, 29 октября, на стриминговом сервисе Hulu завершается показ четвертого сезона популярного комедийного детектива «Убийства в одном здании». Сериал уже продлили на пятый сезон, ну а пока вспоминаем полнометражные работы главных звезд проекта. Здесь и комедия со Стивом Мартином, и романтическая мелодрама с Селеной Гомес, а также оскароносные роли Давайн Джой Рэндольф и Мэрил Стрип и многое другое.

Стив Мартин: «Отпетые мошенники»

Год: 1988.

Страна: США.

Режиссер: Фрэнк Оз.

В главных ролях: Стив Мартин, Майкл Кейн, Гленн Хедли, Антон Роджерс, Барбара Харрис.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Отпетые мошенники» / реж. Фрэнк Оз / Orion Pictures

В «Убийствах в одном здании» Стив Мартин играет одного из трех главных героев — Чарльза Хейден-Севиджа. Его персонаж — давно забытый актер, который когда-то был звездой суперпопулярного детективного сериала. Ну а в криминальной комедии «Отпетые мошенники» Стив Мартин перевоплотился в американского афериста Фредди Бенсона. Герой промышляет на Лазурном берегу. Однако там уже давно работает другой высококлассный мошенник — Лоуренс Джеймисон (эта роль принесла Майклу Кейну одну из многочисленных номинаций на «Золотой глобус»). Кажется, соперничества не избежать!

Мартин Шорт: «Внутреннее пространство»

Год: 1987.

Страна: США.

Режиссер: Джо Данте.

В главных ролях: Деннис Куэйд, Мартин Шорт, Мег Райан, Кевин МакКарти, Фиона Льюис.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Внутреннее пространство» / реж. Джо Данте / Warner Bros

Роль второго центрального персонажа в сериале «Убийства в одном здании» — театрального режиссера Оливера Патнема — досталась Мартину Шорту. В 1987 году он сыграл в фантастической картине «Внутреннее пространство», отмеченной премией «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты». По сюжету пилот Так Пендлтон (Деннис Куэйд) принимает участие в научном эксперименте, в ходе которого его уменьшают до микроскопических размеров. Однако из-за вмешательства террористов главный герой оказывается в теле кассира Джека Паттера. Его-то и сыграл Мартин Шорт.

Селена Гомес: «Дождливый день в Нью-Йорке»

Год: 2019.

Страна: США.

Режиссер: Вуди Аллен.

В главных ролях: Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Селена Гомес, Джуд Лоу, Диего Луна.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Дождливый день в Нью-Йорке» / реж. Вуди Аллен / Amazon Studios

В подругу Чарльза и Оливера (напомним, что по сюжету троица запустила тру-крайм-подкаст, который быстро стал популярным) — молодую художницу Мэйбл Мора — перевоплотилась Селена Гомес. В 2019 году она засветилась в романтической мелодраме «Дождливый день в Нью-Йорке». Его героиня — актриса, которая по воле случая сталкивается с Гэтсби Уэллсом, бывшим парнем ее старшей сестры. Молодые люди проводят время вместе, пока нынешняя подруга главного героя берет интервью у известного режиссера. Разумеется, случайная встреча вносит свои коррективы в судьбы всех персонажей.

Эми Райан: «Прощай, детка, прощай»

Год: 2007.

Страна: США.

Режиссер: Бен Аффлек.

В главных ролях: Кейси Аффлек, Мишель Монахэн, Морган Фриман, Эд Харрис, Эми Райан.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Прощай, детка, прощай» / реж. Бен Аффлек / Miramax Films

В сериале «Убийства в одном здании» Эми Райан достался образ Джейн, которая начинает встречаться с Чарльзом, а затем оказывается главной подозреваемой в загадочном убийстве. Свою единственную номинацию на «Оскар» актриса заработала благодаря детективному триллеру «Прощай, детка, прощай». Фильм, ставший режиссерским дебютом Бена Аффлека, повествует о расследовании исчезновения четырехлетней девочки Аманды. Эми Райан сыграла безработную мать-одиночку, а Кейси Аффлек и Мишель Монахэн — частных детективов, которые берутся за сложное дело.

Давайн Джой Рэндольф: «Оставленные»

Год: 2023.

Страна: США.

Режиссер: Александр Пэйн.

В главных ролях: Пол Джаматти, Доминик Сесса, Давайн Джой Рэндольф, Кэрри Престон, Брейди Хепнер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из фильма «Оставленные» / реж. Александр Пэйн / Focus Features

В «Убийствах в одном здании» Давайн Джой Рэндольф исполнила роль детектива Уильямс, которая, слушая подкаст, обращает внимание на любые несостыковки и даже помогает троице. В этом году актриса собрала все главные кинонаграды, в том числе — «Оскар», за рождественскую драму «Оставленные». Ее героиня — повар Мэри Лэм, которая работает в престижной школе для мальчиков. По воле судьбы женщина, скорбящая по погибшему во Вьетнаме сыну, вынуждена провести Рождество в компании придирчивого преподавателя истории и единственного студента, которого так и не забрали домой на праздники.

Нэйтан Лейн: «Мышиная охота»

Год: 1997.

Страна: США.

Режиссер: Гор Вербински.

В главных ролях: Нэйтан Лейн, Ли Эванс, Викки Льюис, Мори Чайкин, Кристофер Уокен.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Мышиная охота» / реж. Гор Вербински / DreamWorks Pictures

Нэйтан Лейн засветился в двух первых сезонах «Убийств в одном здании» в образе Тедди Димаса — старого друга Оливера, который спонсировал его постановки, а теперь вложился и в подкаст главных героев. В 1997 году актер снялся в комедии «Мышиная охота», которая заработала номинацию на «Сатурн» в категории «Лучший фэнтези-фильм». Гор Вербински, который впоследствии подарил миру сагу «Пираты Карибского моря», поставил картину о двух братьях. По сюжету они наследуют старый особняк, который, как выясняется, стоит больших денег, только продать дом не так-то просто, ведь там обитает упрямая мышь.

Пол Радд: «Основные принципы добра»

Год: 2015.

Страна: США.

Режиссер: Роб Барнетт.

В главных ролях: Пол Радд, Крэйг Робертс, Дженнифер Эль, Селена Гомес, Меган Фергюсон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Основные принципы добра» / реж. Роб Барнетт / Netflix

В третьем сезоне Пол Радд сыграл Бена Гленроя — голливудскую звезду, чье убийство предстоит расследовать главным героям. А в четвертой главе актер вернулся в образе Глена Стаббинса — бывшего дублера Бена Гленроя. Несколько лет назад Пол Радд уже пересекался с коллегой по «Убийствам в одном здании» Селеной Гомес на съемочной площадке комедийной драмы «Основные принципы добра». Радд перевоплотился в не очень успешного писателя, который устраивается сиделкой к подростку с редким генетическим заболеванием, а Гомес — в сбежавшую из дома девушку, которая присоединяется к центральным персонажам в их путешествии по стране.

Мэрил Стрип: «Крамер против Крамера»

Год: 1979.

Страна: США.

Режиссер: Роберт Бентон.

В главных ролях: Дастин Хоффман, Мэрил Стрип, Джейн Александр, Джастин Генри, Говард Дафф.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Крамер против Крамера» / реж. Роберт Бентон / Columbia Pictures

Еще одной звездой, пополнившей каст сериала в третьем сезоне, стала Мэрил Стрип. Ей досталась роль актрисы Лоретты Даркин, которая получила роль в новом мюзикле Оливера, но затем их рабочие отношения переросли в романтические. В обширной фильмографии Мэрил Стрип сложно выделить один фильм, но, пожалуй, стоит вспомнить тот, благодаря которому она заработала свой первый «Оскар».

Речь идет о драме «Крамер против Крамера». Лента также принесла заветную статуэтку Дастину Хоффману, а еще была отмечена в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий». Сюжет разворачивается вокруг Теда Крамера, от которого уходит жена, но, когда тот уже осваивается в роли отца-одиночки, Джоанна возвращается и собирается забрать мальчика.