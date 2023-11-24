Не только Доктор: 10 лучших ролей Дэвида Теннанта

Уже на этой неделе на телеэкраны возвращается научно-фантастический хит из Великобритании: 25 ноября зрители увидят первый из трех спецвыпусков «Доктора Кто». Главную роль в них вновь исполнит Дэвид Теннант, который играл Десятого Доктора с 2005 по 2010 год, а затем вернулся в эпизоде «День Доктора» (2013), выпущенном к 50-летию сериала.

И хотя по-настоящему Теннант прославился именно благодаря образу Повелителя времени, его нельзя назвать заложником одной роли: на сегодняшний день в фильмографии Дэвида числится более 150 проектов. Актер, который начал карьеру в 1980-х, успел засветиться в саге о Гарри Поттере и сериале по комиксам Marvel, а также озвучить персонажа из вселенной «Звездных войн». В театре Теннанту и вовсе довелось сыграть самого Гамлета.

Рассказываем о самых ярких фильмах и сериалах шотландского актера, на которые стоит обратить внимание.

Добро пожаловать в психушку

Год: 1994 (1 сезон).

Страна: Великобритания.

Режиссер: Дэвид Блэр.

В главных ролях: Кен Стотт, Кэти Мерфи, Дэвид Теннант, Рут Маккейб.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4.

Рейтинг IMDb: 8,6.

Фото Кадр из сериала «Добро пожаловать в психушку»

Одну из первых заметных ролей Дэвид Теннант сыграл в теледраме «Добро пожаловать в психушку». Центральным персонажем сериала был Эдди Маккенна — диджей-любитель, которому предложили восстановить радиостанцию в психиатрической лечебнице. Теннант же перевоплотился в 19-летнего Кэмпбелла: парень с биполярным расстройством стал главным помощником Эдди.

Постановка

Годы: 2020-2022 (3 сезона).

Страна: Великобритания.

Режиссер: Саймон Эванс.

В главных ролях: Дэвид Теннант, Майкл Шин, Джорджия Теннант, Анна Лундберг.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 8,5.

Фото Кадр из сериала «Постановка»

Экспериментальный комедийный сериал, снятый в формате видеоконференции, появился благодаря пандемии коронавируса. Дэвид Теннант и Майкл Шин сыграли вымышленные версии самих себя: по сюжету популярные актеры решили не терять времени даром и начали удаленно репетировать пьесу, премьера которой была перенесена из-за локдауна.

В эпизодических ролях на экране засветились Сэмюэл Л. Джексон, Кейт Бланшетт, Джуди Денч, Саймон Пегг, Юэн Макгрегор, Оливия Колман и другие кинозвезды.

Казанова

Год: 2005 (1 сезон).

Страна: Великобритания.

Режиссер: Шери Фоксон.

В главных ролях: Дэвид Теннант, Роуз Бирн, Питер О'Тул, Руперт Пенри-Джонс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из сериала «Казанова»

Дональд Сазерленд, Ален Делон, Хит Леджер — вот лишь малая часть актеров, которые перевоплощались в легендарного Джакомо Казанову. В 2005 году Дэвид Теннант пополнил этот список, исполнив главную роль в мини-сериале BBC. Любопытно, что сценарий к нему написал Расселл Т. Дэвис — один из шоураннеров «Доктора Кто».

Кстати, Казанову в старости сыграл Питер О'Тул, известный зрителям по эпической ленте «Лоуренс Аравийский» и криминальной комедии «Как украсть миллион».

Убийство на пляже

Годы: 2013-2017 (3 сезона).

Страна: Великобритания.

Режиссеры: Джеймс Стронг, Пол Эндрю Уильямс, Эрос Лин и другие.

В главных ролях: Дэвид Теннант, Оливия Колман, Джоди Уиттакер, Эндрю Бакан.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 8,4.

Фото Кадр из сериала «Убийство на пляже»

В мрачном детективном сериале «Убийство на пляже» Дэвиду Теннанту досталась роль инспектора Алека Харди: провалив громкое дело, мужчина переезжает в небольшой городок Бродчерч и с головой погружается в новое расследование. Напарницей Алека становится местный сержант Элли Миллер, которую сыграла Оливия Колман.

Среди сценаристов проекта — Крис Чибнелл, еще один шоураннер «Доктора Кто», а в актерском составе — целая россыпь звезд научно-фантастического сериала: Джоди Уиттакер (Тринадцатый Доктор), Артур Дарвилл (Рори Уильямс), Джейкоб Андерсон (Виндер) и другие.

Также стоит упомянуть, что существует американская версия «Убийства на пляже», а главную роль в ремейке исполнил все тот же Дэвид Теннант.

Гарри Поттер и Кубок огня

Год: 2005.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Майк Ньюэлл.

В главных ролях: Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня»

В четвертой части киносаги о Гарри Поттере Дэвид Теннант перевоплотился в Барти Крауча — младшего. Напомним, что именно в «Кубке огня» выясняется, что сын высокопоставленного чиновника из Министерства магии был фанатичным последователем Волан-де-Морта. Сбежав из Азкабана, Барти послал Черную метку во время чемпионата мира по квиддичу, а затем пробрался в Хогвартс под видом Аластора Грюма.

Благие знамения

Год: 2019-2023 (2 сезона).

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Дуглас Маккиннон.

В главных ролях: Дэвид Теннант, Майкл Шин, Джон Хэмм.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из сериала «Благие знамения»

Экранизация фэнтези-романа Нила Геймана и Терри Пратчетта «Благие знамения» повествует о необычной дружбе демона Кроули (Дэвид Теннант) и ангела Азирафаэля (Майкл Шин). Главные герои настолько привыкли к жизни на Земле, что решили объединить усилия и предотвратить пришествие Антихриста и финальную битву между Адом и Раем.

Недавно Нил Гейман подтвердил, что уже работает над сценарием третьего сезона, хотя официально о продлении сериала пока не было объявлено.

Вокруг света за 80 дней

Год: 2021 (1 сезон).

Страна: Франция, Германия, Италия, ЮАР, Великобритания.

Режиссеры: Стив Бэррон, Брайан Келли, Чарльз Бисон.

В главных ролях: Дэвид Теннант, Ибрагим Кома, Леони Бенеш.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из сериала «Вокруг света за 80 дней»

В знакомой истории о совершенном на спор кругосветном путешествии Дэвид Теннант сыграл Филеаса Фогга. Француз Ибрагим Кома перевоплотился в сообразительного дворецкого Паспарту, а немка Леони Бенеш — в журналистку Эбигейл Фикс.

Большую часть эпизодов срежиссировал ирландец Стив Бэррон, снявший несколько музыкальных клипов для Дэвида Боуи, Майкла Джексона, Мадонны и группы a-ha.

Юнайтед. Мюнхенская трагедия

Год: 2011.

Страна: Великобритания.

Режиссер: Джеймс Стронг.

В главных ролях: Дэвид Теннант, Дюгрей Скотт, Джек О'Коннелл, Дин Эндрюс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Юнайтед. Мюнхенская трагедия»

6 февраля 1958 года авиакатастрофа в Мюнхене унесла жизни нескольких игроков и тренеров клуба «Манчестер Юнайтед». В биографической драме, выстроенной вокруг этой трагедии, Дэвид Теннант сыграл Джимми Мерфи — ассистента главного тренера, которому предстоит восстановить команду.

Роль выжившего в крушении Бобби Чарльтона досталась Джеку О'Коннеллу, знакомому зрителям по культовому молодежному сериалу «Молокососы», а роль главного тренера Мэтта Басби — Дюгрейю Скотту («Миссия невыполнима 2»).

Джессика Джонс

Год: 2015-2019 (3 сезона).

Страна: США.

Режиссеры: Стивен Серджик, Дженнифер Гетцингер, Ута Бризвитц и другие.

В главных ролях: Кристен Риттер, Рэйчел Тейлор, Ика Дэрвилл, Дэвид Теннант.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из сериала «Джессика Джонс»

Не обошлось в карьере Дэвида Теннанта и без экранизации комиксов Marvel, однако актер присоединился к телевизионной, а не к киновселенной. Речь идет о сериале «Джессика Джонс», в котором актер перевоплотился в главного антагониста по прозвищу Килгрейв: его персонаж умеет контролировать сознание других людей.

Килгрейв был одним из основных действующих лиц первого сезона, а в двух последующих отметился лишь эпизодическими появлениями.

Преступник: Великобритания

Год: 2019-2020 (2 сезона).

Страна: Великобритания.

Режиссер: Джим Филд Смит.

В главных ролях: Кэтерин Келли, Ли Инглби, Роченда Сандалл, Шубам Сараф.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из сериала «Преступник: Великобритания»

Сериал «Преступник: Великобритания» является частью масштабной криминальной антологии Netflix, в которую также входят проекты «Преступник: Франция», «Преступник: Германия» и «Преступник: Испания». Каждый эпизод посвящен отдельному расследованию, но действие неизменно происходит в комнате для допросов, поэтому на первое место здесь выходит драматургия.

Дэвид Теннант засветился в первой серии первого сезона: его персонажа Эдгара обвиняют в убийстве приемной дочери. В остальных эпизодах в качестве подозреваемых выступили Кит Харингтон («Игра престолов»), Кунал Нэйэр («Теория большого взрыва»), Хейли Этвелл («Агент Картер») и другие.