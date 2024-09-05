Что нас ждет в сиквеле «Гладиатора» от Ридли Скотта, и когда он выйдет

Уже в этом ноябре в мировой прокат выходит новая лента сэра Ридли Скотта — сиквел исторического хита «Гладиатор», который в свое время прославил Рассела Кроу и завоевал пять «Оскаров», включая статуэтку за «Лучший фильм» и «Лучшую мужскую роль».

С момента выхода первого фильма прошла почти четверть века. Несмотря на то что вокруг продолжения ходило множество слухов и сам режиссер, кажется, никогда не оставлял идею продолжить историю фильма 2000 года, сиквел хоть и интриговал, но не был самой ожидаемой из предстоящих премьер. В любом случае, судя по промоматериалам, заслуженный мэтр Скотт готовит очередное эпичное кинополотно, наполненное громкими диалогами и масштабными схватками.

Сюжет и персонажи «Гладиатора 2»

События «Гладиатора 2» стартуют приблизительно спустя 15 лет после концовки первой ленты и фокусируются на личности Луция Вера и его истории. Племянник главного антагониста фильма 2000 года Коммода, будучи наследником трона, не стал вступать в права и был отправлен в северо-африканскую провинцию под названием Нумидия.

Фото Кадр из фильма «Гладиатор II»

Семейная идиллия живущего с женой и ребенком героя прерывается, когда в его дом вторгаются римские легионы во главе с другим заметным героем новой истории — генералом Маркусом Акацием, служившим еще под началом главного героя первого фильма — Максимуса.

Луций оказывается в плену и попадает в Рим в качестве гладиатора, а с Маркусом им еще будет суждено встретиться на гладиаторской арене.

Фото Кадр из фильма «Гладиатор II»

Судя по информации, известной на данный момент, «Гладиатор 2» всеми силами старается оправдать цифру в своем названии и дать фильму в два раза больше. Не обошло это стремление и главных антагонистов новой ленты. В фильме 2000 года в роли злодея выступал прекрасно сыгранный Хоакином Фениксом император Коммод. В сиквеле же ему на смену придут сразу двое не самых приятных правителей по имени Каракалла и Гета.

Еще одним интересным и важным новым героем стал сыгранный Дензелом Вашингтоном персонаж по имени Макрин. Бывший раб, а ныне торговец оружием и владелец собственного отряда гладиаторов имеет далеко идущие планы и жаждет всей власти, до которой сможет дотянуться — а руки у него длинные настолько, что даже императорам стоит опасаться. Макрин не в восторге от власть имущих, и, по словам актера, исполнившего роль, он жаждет занять трон и готов на все ради своей цели.

Фото Кадр из фильма «Гладиатор II»

В какой-то момент своей жизни именно в подчинение к жестокому Макрину попадает главный герой. Римский богач, управляющий собственной школой гладиаторов, видит в молодом и перспективном Луции огромный потенциал и ощущает таящийся в его душе гнев.

Актеры «Гладиатора 2»

Главную роль Луция Вера в новом фильме Ридли Скотта исполнит Пол Мескал, известный по ролям в мини-сериале «Нормальные люди» и ленте «Солнце мое». Компанию молодому актеру составит переживающий расцвет своей карьеры Педро Паскаль, который исполнил роль Маркуса Акация.

Роли антагонистов Каракаллы и Геты исполнят Фред Хекинджер и Джозеф Куинн, последний из которых хорошо известен зрителю по роли Эдди Мэнсона в сериале «Очень странные дела». Он также, вместе с другим членом актерского ансамбля «Гладиатора 2» Педро Паскалем, сыграет в предстоящей супергеройской картине студии Marvel «Фантастическая четверка: Первые шаги».

Также важную роль в фильме исполнил двукратный обладатель премии «Оскар» Дензел Вашингтон, воплотивший на экране образ Макрина — богатого торговца, желающего заполучить власть в Риме.

К своим ролям вернутся и некоторые из актеров первого фильма. «Гладиатор 2» порадует возвращением датской актрисы Кони Нильсен, сыгравшей мать главного героя Луциллу и англичанина Деерека Джейкоба, вернувшегося к роли сенатора Гракха.

Фото Кадр из фильма «Гладиатор II»

Масштаб, визуал и бюджеты

Судя по словам Ридли Скотта, подтвержденным промоматериалами, сиквел фильма 2000 года порадует зрителя не только возросшим масштабом событий, но и станет гораздо более эмоциональным зрелищем.

На этот раз сражающихся на арене гладиаторов ждут новые, гораздо более изощренные испытания. Трейлер ленты продемонстрировал схватку бойцов с разъяренным носорогом и дикими обезьянами, а также участие в навмахиях — имитациях морских сражений в рамках арены.

Фото Кадр из фильма «Гладиатор II»

Зрителей ждут битвы и за пределами гладиаторской арены: в трейлере были продемонстрированы сухопутные войска на поле брани.

Такое увеличение масштаба логично повлекло за собой и рост бюджетов предстоящей ленты. По слухам, сумма потраченных на производство средств перешагнула за 300 миллионов, впрочем, официальные представители студии Paramount заявляют, что бюджет «Гладиатора 2» находится в пределах 250 миллионов.

Такие огромные затраты на производство могут стать сложностью для новой ленты Ридли Скотта. Чтобы стать успешным в прокате, сиквелу «Гладиатора» придется не просто превзойти по сборам своего предшественника с его цифрой в 460 миллионов, но и преодолеть планку в 500-600 миллионов. А если учесть, что фильм, следуя традициям оригинала, скорее всего получит взрослый рейтинг, кажется, что Ридли Скотт на старости лет решил поставить перед собой задачу со звездочкой.

Когда выйдет фильм «Гладиатор 2»

Уже 15 ноября мир сможет насладиться новым масштабным переосмыслением жанра пеплума от автора множества легендарных фильмов Ридли Скотта. Независимо от сборов в прокате, кажется, нас ждет пусть и исторически не точная, но как минимум интересная и эпичная история в декорациях древнего Рима, которая для многих мужчин станет еще одним поводом задуматься о Римской империи.