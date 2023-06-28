Что известно о сиквеле «Гладиатора». Снимется ли в нем Расселл Кроу?

Спустя 23 года после премьеры картины о римском полководце Максимусе Ридли Скотт вернулся к сюжету. Главным героем сиквела станет повзрослевший Луций, племянник императора Коммода. Разбираемся, что известно о продолжении культовой исторической драмы.

Немного цифр и истории

Премьера «Гладиатора» состоялась в мае 2000 года. Лента, возродившая жанр «пеплум» (зрелищные исторические картины), собрала в мировом прокате более 450 миллионов долларов и получила признание критиков. В 2001 году картина Ридли Скотта стала лидером по количеству номинаций на «Оскар» и в итоге одержала победу в пяти категориях, в том числе «Лучший фильм». Годы спустя «Гладиатор» стабильно держится в топах «Кинопоиска» и IMDb, а теперь зрителей ждет его продолжение.

Главной звездой оригинального фильма стал Рассел Кроу, исполнивший роль военачальника Римской империи по имени Максимус. Антагонистом выступил Хоакин Феникс, воплотивший образ императора Коммода, а его сестру Луциллу сыграла Конни Нильсен. Уже известно, что датская актриса вернется к своей роли, ведь сюжет сиквела будет строиться вокруг ее повзрослевшего сына Луция.

Фото Кадр из фильма «Гладиатор»

Кто сыграет главные роли

Идея развить рассказанную в «Гладиаторе» историю появилась у Скотта еще в начале нулевых. Однако к ее воплощению режиссер шел больше двадцати лет. Окончательный сценарий «Гладиатора 2» был завершен к концу 2021 года, а этой зимой вышло официальное заявление о начале работы над картиной.

Роль Луция досталась ирландцу Полу Мескалу. Его прорывом стал сериал «Нормальные люди» (2020). А в этом году роль в инди-драме «Солнце мое» принесла ему номинацию на «Оскар». Кроме того, в копилке Мескала есть престижная театральная премия Лоуренса Оливье за постановку «Трамвай «Желание».

Фото Кадр из фильма «Солнце мое»

Главную женскую партию исполнит звезда сериала «Лунный рыцарь» Мэй Каламави. В роли жестокого императора Каракаллы появится Джозеф Куинн, прославившийся благодаря четвертому сезону «Очень странных дел». Именно он воплотил образ старшеклассника Эдди Мансона. Также в касте заявлен Педро Паскаль («Одни из нас»), но кого именно он сыграет, пока неизвестно. Кроме того, в сиквеле, по слухам, примет участие оскароносный актер Дензел Вашингтон, а Джимон Хонсу может вернуться к роли Джубы из оригинального фильма.

Что известно о съемках

Съемки «Гладиатора 2» прямо сейчас идут в Марокко и на Мальте. Социальные сети уже заполнили снимки поклонников. Кстати, недавно на Мальте был замечен и Расселл Кроу. Звезда «Гладиатора» точно не появится в сиквеле, однако актер одобрил идею продолжения и заверил, что зрителей ждет совершенно новая история.

Премьера картины назначена на ноябрь 2024 года.

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