Главные кинопремьеры зимы: 12 зарубежных фильмов, которые выйдут в российский прокат

Отечественные кинотеатры, оставшиеся без голливудских блокбастеров, все же продолжают предлагать зрителям достойные новинки: среди них — проекты независимых студий, фестивальные хиты из Европы и Азии, культовые картины прошлых лет и многое другое. Собрали несколько интересных фильмов, которые в ближайшие три месяца официально выйдут в российский прокат.

Мальчик и птица

Дата премьеры в России: 7 декабря 2023.

Год выхода: 2023.

Страна: Япония.

Режиссер: Хаяо Миядзаки.

Фото Кадр из фильма «Мальчик и птица»

Первое за десять лет полнометражное аниме Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» расскажет историю 12-летнего Махито. Знакомство с говорящей цаплей заведет главного героя в потусторонний мир, где его мама, погибшая во время бомбардировки Токио, может быть еще жива.

Стоит отметить, что для англоязычных стран персонажей мультфильма озвучили звезды Голливуда: Роберт Паттинсон, Кристиан Бэйл, Марк Хэмилл, Флоренс Пью, Джемма Чан, Уиллем Дефо и другие.

Последний стрелок

Дата премьеры в России: 21 декабря 2023.

Год выхода: 2023.

Страна: Великобритания.

Режиссер: Терри Лоан.

В главных ролях: Пирс Броснан, Клеманс Поэзи, Джон Эймос, Юрген Прохнов.

Фото Кадр из фильма «Последний стрелок»

В драме «Последний стрелок» 70-летний Пирс Броснан сыграл 92-летнего ветерана Второй мировой войны. По сюжету его персонаж Арти Кроуфорд сбегает из дома престарелых в Северной Ирландии, чтобы к очередной годовщине высадки в Нормандии оказаться во Франции и почтить там память павших товарищей.

Любопытно, что осенью 2023 года в мировой прокат вышел еще один фильм с похожим сюжетом. Роль в «Великом беглеце» стала прощальной для Майкла Кейна: недавно 90-летний актер объявил о завершении карьеры.

Феррари

Дата премьеры в России: 21 декабря 2023.

Год выхода: 2023.

Страна: США, Великобритания, Италия, Китай.

Режиссер: Майкл Манн.

В главных ролях: Адам Драйвер, Пенелопа Крус, Шейлин Вудли, Патрик Демпси.

Фото Кадр из фильма «Феррари»

Биографическая лента Майкла Манна («Последний из могикан», «Схватка», «Али») принимала участие в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. Историю бывшего гонщика Энцо Феррари неплохо приняли критики, а особой похвалы удостоилась Пенелопа Крус: оскароносная испанская актриса сыграла супругу главного героя — Лауру Феррари.

Роль самого Энцо досталась Адаму Драйверу. Только вот садиться за руль настоящих гоночных машин актеру запретили по соображениям безопасности. Больше повезло Патрику Демпси, имеющему гоночную лицензию: на экране он перевоплотился в итальянского пилота «Формулы-1» Пьеро Таруффи.

Химера

Дата премьеры в России: 1 января 2024.

Год выхода: 2023.

Страна: Италия, Франция, Швейцария.

Режиссер: Аличе Рорвахер.

В главных ролях: Джош О'Коннор, Карол Дуарте, Винченцо Немолато, Изабелла Росселлини.

Фото Кадр из фильма «Химера»

В копилке фэнтези-мелодрамы итальянской кинематографистки Аличе Рорвахер («Чудеса», «Счастливый Лазарь») имеется премия французской ассоциации киноискусств, полученная в рамках Каннского кинофестиваля. Лента переносит зрителей в восьмидесятые: по сюжету молодой британский археолог Артур занимается подпольной продажей этрусских артефактов.

В кадре появляется совсем не туристическая, но все же очень притягательная Италия. А сама история и вовсе напоминает миф об Орфее и Эвридике, ведь Артур ищет не только бесценные сокровища, но и вход в загробный мир, где теперь обитает его возлюбленная.

Стальная хватка

Дата премьеры в России: 4 января 2024.

Год выхода: 2023.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Шон Дуркин.

В главных ролях: Зак Эфрон, Джереми Аллен Уайт, Харрис Дикинсон, Мора Тирни.

Фото Кадр из фильма «Стальная хватка»

Спортивная драма «Стальная хватка» посвящена судьбе известной рестлинг-династии. В 1980-х сыновья Фрица фон Эриха достигли небывалых успехов в своем деле, однако это не принесло им счастья. Череда трагедий даже породила слухи о семейном проклятии.

Братьев фон Эрих сыграли Зак Эфрон, Харрис Дикинсон, Джереми Аллен Уайт и Стэнли Саймонс (самый младший Крис в фильм вообще не попал), а главу династии — Холт Маккэллани. Консультантом на съемочной площадке выступил американский рестлер Чаво Герреро.

Последний наемник

Дата премьеры в России: 11 января 2024.

Год выхода: 2023.

Страна: Ирландия.

Режиссер: Роберт Лоренц.

В главных ролях: Лиам Нисон, Керри Кондон, Джек Глисон, Колм Мини.

Фото Кадр из фильма «Последний наемник»

Лиам Нисон продолжает эксплуатировать привычное амплуа. На сей раз актеру достался образ отошедшего от дел наемника. Разумеется, герою недолго приходится наслаждаться спокойной жизнью, ведь в городке появляется новая банда.

В главной женской роли снялась Керри Кондон — номинантка на «Оскар» за трагикомедию «Банши Инишерина». Также в боевике «Последний наемник» засветились звезды «Игры престолов» — Джек Глисон (Джоффри Баратеон) и Киран Хайндс (Манс-Налетчик).

Белая птица: Новое чудо

Дата премьеры в России: 18 января 2024.

Год выхода: 2023.

Страна: США.

Режиссер: Марк Форстер.

В главных ролях: Орландо Швердт, Ариэлла Глейзер, Джиллиан Андерсон, Хелен Миррен.

Фото Кадр из фильма «Белая птица: Новое чудо»

Картина «Белая птица: Новое чудо» — спин-офф драмы «Чудо», вышедшей на экраны в 2017 году. Центральным персонажем новинки стал Джулиан: в оригинальном фильме он издевался над мальчиком Огги, который родился с деформацией лица.

Джулиана исключили из школы, и теперь он проводит время со своей бабушкой. Пожилая женщина (ее сыграла оскароносная Хелен Миррен) рассказывает внуку о детстве, которое прошло в оккупированной нацистами Франции.

Три мушкетера: Миледи

Дата премьеры в России: 8 февраля 2024.

Год выхода: 2023.

Страна: Франция, Германия, Испания.

Режиссер: Мартен Бурбулон.

В главных ролях: Ева Грин, Франсуа Сивиль, Венсан Кассель, Луи Гаррель.

Фото Кадр из фильма «Три мушкетера: Миледи»

Минувшей весной в прокат вышла лента «Три мушкетера: Д'Артаньян», а совсем скоро зрители увидят ее продолжение, получившее подзаголовок «Миледи». Давно знакомую историю на экране разыгрывают звезды французского кино: Д'Артаньян — Франсуа Сивиль, Атос — Венсан Кассель, Портос — Пио Мармай, Арамис — Ромен Дюрис, король Людовик XIII — Луи Гаррель.

В образе главной интриганки — миледи Винтер — в кадре появляется Ева Грин. Именно ее героине и посвящена вторая часть приключенческой дилогии.

Присцилла: Элвис и я

Дата премьеры в России: 8 февраля 2024.

Год выхода: 2023.

Страна: Италия, США.

Режиссер: София Коппола.

В главных ролях: Кейли Спейни, Джейкоб Элорди, Эри Коэн, Дагмара Доминчик.

Фото Кадр из фильма «Присцилла: Элвис и я»

Биографию Присциллы Болье, единственной супруги Элвиса Пресли, отметили Кубком Вольпи: главную актерскую награду Венецианского кинофестиваля за лучшую женскую роль получила Кейли Спейни.

В короля рок-н-ролла перевоплотился Джейкоб Элорди, известный по сериалу «Эйфория» и мелодраматической франшизе «Калейдоскоп поцелуев». Режиссером проекта выступила София Коппола: напомним, что в активе дочери культового кинематографиста уже имеются «Оскар», «Золотой глобус», «Золотой лев» и приз Каннского кинофестиваля.

Рецепт любви

Дата премьеры в России: 14 февраля 2024.

Год выхода: 2023.

Страна: Франция.

Режиссер: Чан Ань Хунг.

В главных ролях: Жюльет Бинош, Бенуа Мажимель, Эммануэль Салинже, Патрик д'Асумсао.

Фото Кадр из фильма «Рецепт любви»

В День всех влюбленных в прокат выйдет историческая мелодрама «Рецепт любви». На минувшем Каннском кинофестивале лента получил приз за лучшую режиссуру, а в будущем она может побороться и за «Оскар». Именно «Рецепт любви» выдвинут французами на соискание премии в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

В центре сюжета — талантливые повара Эжени и Доден: они давно работают вместе, но теперь Доден намерен завоевать сердце Эжени (конечно же, не без помощи кулинарии).

Природа любви

Дата премьеры в России: 15 февраля 2024.

Год выхода: 2023.

Страна: Канада, Франция.

Режиссер: Монья Шокри.

В главных ролях: Мэгали Лепин Блондо, Пьер-Ив Кардинал, Монья Шокри, Стив Лапланте.

Фото Кадр из фильма «Природа любви»

Еще одна романтичная февральская новинка повествует о профессоре философии Софии: женщина давно несчастна в браке, но все меняет знакомство с простым рабочим Сильвеном. Главная героиня нанимает его для ремонта собственной квартиры и, по законам жанра, влюбляется в мужчину без оглядки.

Фильм принимал участие в Каннском кинофестиваля в секции «Особый взгляд», а поставила его канадская актриса Монья Шокри, знакомая зрителям по картинам Ксавье Долана.

Меч короля

Дата премьеры в России: 29 февраля 2024.

Год выхода: 2023.

Страна: Дания, Швеция, Норвегия, Германия.

Режиссер: Николай Арсель.

В главных ролях: Мадс Миккельсен, Густав Линд, Аманда Коллин, Кристин Куят Торп.

Фото Кадр из фильма «Меч короля»

Сотрудничество с Мадсом Миккельсеном оказалось для Николая Арселя крайне успешным: их первая совместная картина — историческая драма «Королевский роман» — принесла режиссеру награду Берлинского кинофестиваля. Новый проект «Меч короля» участвовал в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля, в рамках которого получил приз Всемирной католической ассоциации.

Лента расскажет историю Людвига фон Калена, которому по приказу короля Фредерика V предстоит освоить пустоши Ютландии: там его встречают недовольные местные князь, банды разбойников и непреодолимые силы природы.